Отдых на природе в Майкопе: прогулки и купание в геотермальных источниках
Грандиозные каньоны, пещеры со сталактитами и сталагмитами, водопады и причудливые скалы станут настоящей новогодней сказкой.
В этом крае можно всей душой ощутить красоту гор, вдохнуть хрустальный горный воздух, почувствовать запахи леса и услышать многоголосье птиц.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике
Прибываем в курортный поселок Каменномостский, расположенный в живописных предгорьях Адыгеи.
Размещение в комфортабельных коттеджах или гостиничных номерах в соответствии с вашим договором.
18:00-19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет 3 больших бассейна и один детский с температурой от +34 до +39 градусов, и один бассейн с холодной водой.
Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка по желанию Геотермальный источник
9:00 Завтрак.
10:00 Сегодня Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья и бурлящую горную реку.
При желании, можно будет совершить конную прогулку по урочищу Мишоко (оплачивается отдельно).
14:00 Обедаем и едем на геотермальный источник.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
09:00 Завтрак
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз (доп. плата).
Доходим до памятника природы – скалы Чертов Палец.
С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Автоэкскурсия на плато "Лаго-наки", пещ. "Большая Азишская". Встреча Нового года
8:30-10:00 Завтрак.
10:00 Выезд на микроавтобусе на высоту около 2000 м над уровнем моря на горное плато Лаго-Наки.
По пути будут остановки на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники.
На плато невероятно чистый и прозрачный горный воздух
При желании, возможно катание на лыжах и тюбингах (доп. плата).
Обед – пикник.
На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру: «Азишская» (входные билеты оплачиваются отдельно).
18:00 Ужин.
23:00 Встреча Нового года! (Праздничный Новогодний фуршет и анимация оплачивается отдельно).
Геотермальный источник. Легкая прогулка к водопадам
10:00 Поездка на геотермальный источник.
Купание в большом бассейне с проточной водой из горячего источника.
14:00 Обед.
15:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (входные билеты оплачиваются отдельно).
19:00 Ужин с шашлыком.
Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр!
Отъезд
07.00 Отъезд.
Ланч-бокс на завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- Гостевой дом "База Земля":
- Коттедж "Замок Грез" (двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином) – 39 900 руб.;
- Коттедж “Аквариум” (отдельный коттедж на берегу горной реки, номер на 2-ом этаже, двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, пл. 44 кв. м.) – 39 900 руб.;
- Коттедж “Аквариум” (отдельный коттедж на берегу горной реки. Всего 2 номера на 1 этаже – двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином) – 39 000 руб.;
- гостевой дом “У горы” (деревянный сруб в старинном русском стиле, с бассейном, вода не термальная, номера со всеми удобствами).– 42 000 руб.;
- Гостевой дом "Графство Хаджох. “Улучшенный” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 33 000 руб.;
- Гостевой дом “Графство Хаджох. Стандарт” (номера со всеми удобствами, в номере: ТВ, холодильник) – 33 000 руб.;
- Гостиница "Графство Хаджох" (номер с двумя раздельными кроватями. В номере ТВ, холодильник) – 27 000 руб.;
- Гостевой дом “На Аминовской” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 30 000 руб.;
Размещение со скидкой 4 чел. в номере:
- Номер коттеджа "Аквариум" на 2 этаже, коттедж "Замок Грез" – 33 000 руб. с чел.;
- Гостевой дом "Деревянные коттеджи" – 33 000 руб. с чел.
Варианты проживания
Коттедж «Замок грез»
Замок Грез – двухуровневый коттедж. Внутри – единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.
Внутри коттеджа «Замок грез» также чувствуется атмосфера настоящего старинного замка – это выражается в интерьере здания: кованная бронзовая люстра, свисающая на длинных цепях, фигурные оконные ниши, прикрытые гобеленовыми шторами, а также настоящий камин.
В Замке:
- настоящий камин на дровах;
- фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами;
- круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров;
- центральное окно высотой 4 метра;
- 2-спальная кровать (на внутреннем балконе);
- кресло-кровать (на внутреннем балконе);
- 2-спальный диван (около камина);
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- спутниковое TV, DVD-плеер, СВЧ-печь, кондиционер, холодильник;
- теплые полы;
- электрочайник, посуда;
- фен.
Возможность размещения до 5 человек.
Коттедж «Аквариум»
Коттедж «Аквариум включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.
1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- камин;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек.
1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала.
В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- камин;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек
2 -ой этаж, номер «Аквариум» – с отдельным входом, большой, двухкомнатный номер, в замковом стиле (44 кв. м.), с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды.
В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Возможность проживания до 6 человек.
Гостевой дом «На Аминовской»
Номера в гостевом доме "На Аминовской" находятся в 6 минутах ходьбы от основной территории базы.
В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами (санузел с душем в номере), TV, холодильник, электрочайник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»
Гостевой дом "Деревянные коттеджи" представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.
1-комнатный коттедж:
- одна комната;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:
- две комнаты;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- в каждой комнате 2 односпальных кровати;
- спутниковое ТВ;\
- лектрический чайник.
Гостевой дом «Графство Хаджох»
Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание в комфортабельных коттеджах
- Питание 3-х разовое
- Работа гидов-инструкторов, в соответствии с программой тура
- Все трансферы по программе
- Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой)
- Групповой трансфер из г. Краснодара, г. Армавира, г. Минеральные воды до места проведения тура пос. Каменномостский в день заезда
Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
- Обратный трансфер в день выезда
- Питание, не указанное в программе тура
- Катание на лыжах и тюбингах
- Праздничный Новогодний стол и анимации
- Сувениры, горный мёд и адыгейский сыр
- Конная прогулка - 1 час - 800 руб., 2 часа - 1500 руб. оплачивается на месте
- Билеты на экскурсионные объекты: пещера "Большая Азишская" - 700 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 350 руб. билеты на подъемник - 800 руб. /взр., детский с 6 до 13 лет - 500 руб. билеты на "Водопады Руфабго" - 500 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 200 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб. /взр., детский с 7 до 10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб
- Пещера «Большая Азишская» - 700 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 350 руб
- Билеты на подъемник - 800 руб. /взр., детский с 6 до 13 лет - 500 руб
- Билеты на «Водопады Руфабго» - 500 руб. /взр., детский с 5 до 13 лет - 200 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб. /взр., детский с 7 до 10 лет - 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб
- Новогодний фуршет и анимация (предварительное бронирование и полная предоплата не позднее, чем за 2 недели до начала мероприятия):взрослый - 4 000 руб. /чел. дети с 7 до 12 лет - 3 000 руб. /чел. дети до 7 лет - 2 000 руб. /чел
- Взрослый - 4 000 руб. /чел
- Дети с 7 до 12 лет - 3 000 руб. /чел
- Дети до 7 лет - 2 000 руб. /чел
- Спортивная страховка оформляется по запросу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
- теплая куртка, свитер;
- купальник;
- куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
- трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
- фонарик;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Трансфер осуществляется в день заезда 28 декабря 2023 г.
Время отправления автобуса из г. Минеральные воды – 12:40.
Время отправления автобуса из г. Краснодара – 14:00.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 13.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 14.00.
Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 14.00.
Трансфер в день заезда, раньше или позже 14:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Трансфер из г. Армавир в 15.00 – 15.20.
Трансферы позже или раньше назначенного времени оплачиваются отдыхающими самостоятельно.
Обратный трансфер от пос. Каменномостский до г. Краснодара, г. Армавира и г. Кавминводы осуществляется 02 января в 07.00 утра.
- стоимость обратного трансфера в г. Минеральные воды – 800 руб. с чел.
- стоимость обратного трансфера в г. Краснодар – 500 руб. с чел.
- стоимость обратного трансфера в г. Армавир – 500 руб. с чел.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа маршрута?
Организатор окончательно формирует маршруты дня и определяет время начала и окончания мероприятий на туре в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
В программе тура не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с горячей геотермальной или холодной водой ему не противопоказаны и состояние здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Организатор освобождается от любой ответственности, если состояние здоровья туриста не позволяет ему участвовать в программе тура.
Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень, аномальное понижение температуры воздуха.
Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Какое меню будет у новогоднего банкета за доп. плату?
- Селедочка под «шубой» – 100 гр.;
- «Оливье» с курицей и грибами – 100 гр.;
- Салат «Греческий» с адыгейским сыром – 100 гр.;
- «Цезарь» с семгой– 100 гр.;
ГОРЯЧЕЕ:
- 1 Шашлык свиной, жареный на мангале – 200 гр.;
- 2 Люля-кебаб (курица) - 100 гр.;
- 3 Картофель, запеченный по-деревенски - 100 гр.;
- 4 Ассорти из кабачков, баклажан, лука, болгарского перца, грибов и томатов – 200 гр.
- ЗАКУСКИ:
- 1 Канапе 4 сыра – 80 гр.
- 2 Мясная нарезка (4 вида) – 100 гр.
- 3 Разносолы – 100 гр.
- 4 Свежие овощи –100 гр
- 5 Тарталетка с красной рыбой и красной икрой – 20 гр
- 6 Брускетта с авокадо и красной рыбой - 20 гр
- 7 Канапе со шпротами- 25 пр
- 8 Канапе со свежим огурцом. маслиной и ветчиной – 25 гр
- 9 Бекон с черносливом и миндалем – 25 гр
- 10 Сочная королевская креветка с огурцом и базиликом на шпажке – 25 гр
- Медовик праздничный домашний - 150 гр.
- Фрукты (яблоки, мандарины, апельсины. виноград, грейпфрут, лимон) – 300 гр.
- Минеральная вода – 500 мл. (1 бут);
- Компот из «Груши- дички» – 500 мл.
- Игристое вино – 225г мл.
- Чай, кофе растворимый - без ограничений.
- Соус красный и белый – 100 гр.
- Хлебная корзина – 110 гр
- НАЧАЛО БОЛЬШОЙ ИГРЫ - 22:00
- НАЧАЛО ФУРШЕТА - 23:00
- с 7 до 12 лет - 3000 руб. с чел.
- до 7 лет – 2000 руб. с чел
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
1. Гостевой дом. Плохо оборудован. Комната на троих взрослых слишком мала, не работали розетки, нет достаточного места для хранения вещей, есть холодильник, но нет стола. 2 дня жили с холодными батареями. В душе вода еле течёт, горячая только достаётся первому из трёх. Обещали роутер, которого мы так и не дождались. Лестницы 2 шт, как тягать чемоданы вообще не понятно. Отдых гостей не продуман.
2. Некоторые водители, например Виталий, не знал куда и когда нас Везти.
3. Николай все время скрывался.
4. Большая благодарность поварам - очень вкусно. Выдайте премию, если бы не они, совсем настроение бы не было.
5. Водители Владимир и Сергей- молодцы!
6. Девочки экскурсоводы- Люба и Люда- просто супер.
Очень интересная лекция по Адыгее.
Резюме - организация отдыха - требует внимания, тк местами не продумана. . тройка с плюсом. А сопровождение, те экскурсии, повара и водители- молодцы, отработали на 5.