2 день

Экскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь», геотермальные источники

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято-Михайловский монастырь.

Считается, что эти загадочные сооружения древности, о происхождении которых «сломали копья многие ученые мужи», имеют общие корни со знаменитыми мегалитическими сооружениям на других континентах, такими как Стоунхендж и каменные статуи острова Пасхи.

Существует легенда, что в подземной части Свято – Михайловского монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий монахов.

Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию, излечивающий страждущих от болезней. Вы сможете искупаться в святом источнике.

Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты. Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек. Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк. Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.

14:00 Обед.

15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).