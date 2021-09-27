Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
«Осеннее очарование гор Адыгеи» - это не просто путешествие, это погружение в мир природной красоты и душевного уюта.
Высокие горные плато, шум водопадов, мягкий зеленый мох под ногами и тепло лесного домика вечером - все это создает атмосферу полного расслабления и умиротворения.
Наши гиды знают, как сделать ваш отдых незабываемым, показав самые живописные уголки и рассказав увлекательные истории этих мест.
Вместе мы посетим Гранитный каньон, увидим величественные дольмены, пройдемся по альпийским лугам Лаго-Наки, окунемся в духовную атмосферу Свято-Михайловского Афонского монастыря и исследуем тайны карстовых пещер. Этот тур - идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание приключений и комфорта
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Описание
Мы приглашаем вас в увлекательное приключение и предлагаем оценить натуральную нацональную кухню и расслабляющее действие термальных источников.
Преимущества этого путешествия:
- посетим Гранитный каньон и увидим самый большой в Адыгее дольмен;
- совершим прогулку к водопадам ущелья реки Руфабго;
- прогуляемся по плату Лаго-Наки в зоне альпийских лугов;
- посетим Свято-Михайловский Афонский монастырь;
- увидим одну из самых красивых карстовых пещер.
Программа тура по дням
Размещение на турбазе, отдых
15:00 Сбор группы для объединенного трансфера на ж/д г. Краснодара и в аэропорту г. Минеральные Воды (услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура).
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Экскурсионная программа - Гранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника, Гузерипльский дольмен
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.
Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.
Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.
Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров), где горная река зажата каменными гигантами.
Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Возвращение на базу.
Ужин.
Экскурсионный маршрут в ущелье реки Руфабго
После завтрака выезжаем к началу маршрута.
Сегодня совершаем прогулку к водопадам ущелья реки Руфабго.
Невероятно живописное место!
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхидского плюща.
Здесь мы увидим водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м. и пройдя через «каменные лабиринты» посетим исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.
На маршруте устроим пикник.
Вечером возвращаемся на базу.
Маршрут по плато Лаго-Наки
После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнется наш маршрут.
В этот день идём в настоящий поход.
Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.
Наш путь лежит через «Каменное море».
Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.
Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг!
Возвращаемся через КПП, где нас будет ждать транспорт.
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.
Прогулка по ущелью реки Мешоко, конная прогулка
Автотранспортом группу доставят к началу маршрута.
Сегодня мы совершим прогулку по среднему ярусу ущелья реки Мешоко.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.
Мы расскажем о древнем городище, находящемся близ этого потрясающего места.
После окончания маршрута, перекус на самой живописной точке ущелья Мешоко.
После совершим неспешную конную прогулку.
Возвращение на базу.
Ужин.
Лесная прогулка в высокогорье
До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе.
Поднимаемся на смотровую точку, откуда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров.
От всего этого захватывает дух!
Далее нам предстоит прогулка над Курджипским ущельем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди огромных замшелых пихт устраиваем горячий привальный перекус, разводим костер.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.
Маршрут в дикие пещеры и выезд на геотермальные источники
В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике.
Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека).
Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.
Итак, дикие пещеры!
О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.
Лучше один раз увидеть!
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей.
Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.
Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.
Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
После возвращения с маршрута, «подогреваем» свои эмоции в горячих термальных источниках.
Самое время сравнить закат на равнине с горными видами минувшего дня.
Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!
Завершение тура
Завтрак, сборы, отъезд.
Обратный трансфер – в 10:00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения (оплачивается отдельно).
Обратный билет брать не раньше 15:30.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение на базе отдыха «Формула активного отдыха».
Доплата при одноместном размещении – 14 000 рублей.
При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение) стоимость тура не пересчитывается.
Варианты проживания
База отдыха «Формула активного отдыха»
База отдыха находится в горах, в лесной зоне Азишского хребта на высоте около 1200 м над уровнем моря и удалена от автодороги на 300 м, что создает ощущение уединенности, но вместе с тем, подъезд доступен в любое время года и для любого транспорта. На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования.
Условия размещения:
Коттеджи № 1, 2, 3. В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3-ем коттедже расположены два двухместных номера. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж №4. В коттедже расположено 3 номера – на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4-х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел). Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
На базе можно попросить фен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Трехразовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-й - 7-й дни - трехразовое комплексное, 8-й день - завтрак)
- Активная программа
- Внутримаршрутный транспорт
- Услуги инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
- Конная прогулка (1 час)
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
- Входные платы на все объекты по программе
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Трансфер Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар (3000 руб. /чел. - в обе стороны)
- Трансфер Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды (4000 руб. /чел. - в обе стороны)
- Шашлыки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт РФ (внутренний);
- страховой полис медицинский;
- банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
- наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы.
Медицинские препараты:
- все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
Снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л) – в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
- сидушка туристическая (хоба, подпопник) с фольгой и на резинке. Цена от 250 руб.;
- солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию;
- дождевик–пончо плотный (! обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня;
- плавки/купальник и шлепанцы – для термальных источников;
- туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега;
- гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя);
- многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию);
- треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха;
- гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно! и мальчикам, и девочкам – от ветра и солнца);
- солнцезащитный крем SPF 50+ (от снега на солнце можно загореть и даже обгореть).
Обувь и одежда для путешествия:
Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, солнца, насекомых и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма и спорта из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении. Главный принцип – многослойность: жарко – разделись, холодно – утеплились.
Обувь:
Удобная спортивная обувь. Обязательно две пары с нескользкой подошвой!
- первая пара – высокие непромокаемые ботинки (если есть трекиноговая обувь, лучше взять ее). Как альтернатива на осень: резиновые лёгкие (без вкладыша) эва-сапоги;
- вторая пара – кроссовки с нескользкой подошвой;
- резиновые шлепанцы для посещения термальных источников и ходить на базе по номеру.
Одежда:
Осенью берите одежду для теплой и прохладной погоды.
Для прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- жилетка пуховая или флисовая (по желанию);
- теплый спортивный/флисовый костюм (толстовка, штаны);
- флисовая кофта (обязательно! – на все случаи погоды);
- комплект термобелья (по желанию). Можно использовать как нижний слой;
- тёплые шерстяные носки (мерино, альпака) 1 пара. Посмотрите в рыболовном магазине – они знают толк в теплых вещах;
- шарф/флисовый гейтер (баффик)/тёплый платок – утеплить горло и шею;
- шапка;
- перчатки теплые (флисовые лучше).
Для теплой погоды:
- футболки синтетические 2-3 шт.;
- брюки спортивные легкие (обязательно!). Можно взять и шорты (если погода позволяет) или трансформеры брюки-шорты;
- носки (2-3 пары обычных);
- головной убор на солнечную погоду – кепка/панама.
Какие скидки есть в туре?
Для детей до 16 лет скидка на стоимость тура 10%.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера (по предварительной заявке) за доп. плату:
- Объединенный трансфер – сбор группы в день начала тура в аэропорту г. Краснодар в 15:00 (если аэропорт закрыт, из аэропорта Минеральных Вод).
- Обратный трансфер – в 10:00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.
При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.
Обратный билет рекомендуем брать на рейсы не раньше 15:30. Из Минеральных вод не раньше 16:00.
Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
- Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
- Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
- Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.
Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).
Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Возможно ли заказать дополнительные маршруты?
За дополнительную плату вы можете заказать любой из действующих маршрутов:
- конный маршрут;
- сплав по горной реке;
- посещение диких пещер;
- скалолазание и др.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Маршруты сложные?
Все доступно для обычных людей. Уровень нагрузок – вменяемый и его осилит даже ребенок.
Какое количество туристов необходимо для проведения тура?
Наши туры проводятся от 1 человека в группе. Общий набор составляет 30 человек, а на маршруты туристы делятся по 10-12 человек.
Как организовано питание в туре?
Трехразовое комплексное питание, домашняя кухня.
Во время 7- 8-ми часовых программ – обед сухим пайком.
Во время двухдневных маршрутов – походное питание.
Просьба сообщать об особенностях питания туристов в заявке (наличие аллергии и пр.)
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Инструкторы квалифицированные, помогали проходить наиболее сложные участки маршрутов и всегда дожидались отстающих, кроме того, видно, что организаторам самим интересен их родной край, много рассказывали нам про природу, местные растения и фауну. В общем, во-многом благодаря хорошему и очень опытному персоналу и хозяевам базы отдыха остались самые прекрасные впечатления от Адыгеи. Питание хорошее, достаточно разнообразное, голодным никто не уходил. Однако, хотелось бы разбавить большое количество блюд из курицы другими видами мяса и рыбой. Домики для проживания вполне уютные, отапливаемые. Единственный минус в плане комфорта - периодические проблемы с напором воды при смыве и в душе - но на это можно закрыть глаза, все таки база отдыха находится посреди леса (а не в городе) и некоторые неудобства простительны.