Вы отправитесь в настоящий поход, который пройдет по
Программа тура по дням
Прибытие
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах— в общем, наслаждаться вечером в горах!
Маршрут по плато Лаго-Наки
После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнется маршрут.
В этот день идём в настоящий поход!
Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.
Наш путь лежит через Каменное море.
Впереди — бескрайний простор плато с карстовыми воронками и белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.
Маршрут не требует специальной подготовки — это несложный треккинг!
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин.
В 20:00 ждем вас у костра, будем вместе жарить шашлыки, дегустировать адыгейские сыры и местное горячительное.
Гранитный каньон, дольмен, горячие источники
Сегодня отправляемся исследовать Гранитный каньон.
Делаем удачные снимки в живописных точках, подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски.
Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа.
Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление.
Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры.
Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов.
На этом наше приключение не заканчивается!
Мы едем на горячие источники.
Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука — всё это отличное завершение хорошего дня!
Маршрут в ущелье реки Руфабго
После завтрака выезжаем к началу маршрута на открытом вездеходе — ГАЗ 66.
Вас ждет короткий, но запоминающийся заброс к объекту.
Локация нашей горной базы и заброска на вездеходах позволяет начать с самого интересного — с диких мест водопадов Руфабго.
Здесь вы увидите водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м и, пройдя через «каменные лабиринты», посетите исторические объекты — «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.
На маршруте устроим пикник.
Хаджохская теснина и Черный Шум завершают маршрут полного дня.
По желанию туристов и, исходя из погодных условий, возможен проход по каньону с элементами каньонинга (4 водопада по воде с использованием спец. снаряжения) или пеший маршрут вдоль каньона реки.
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании.
Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар / Минеральные Воды (доп. плата).
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха.
Детям до 16 лет предоставляется скидка — 10%.
Варианты проживания
База отдыха «Формула активного отдыха»
База отдыха «Формула активного отдыха» – это четыре новых благоустроенных коттеджа, оформленных в скандинавском стиле. Они отлично вписываются в лесной пейзаж среднегорья Азишского хребта.
Светлые номера, отделанные натуральным деревом, со всеми удобствами, уютными верандами и пикниковыми зонами.
На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования (2 газовых плиты, кухонная посуда, столовые приборы).
Условия размещения:
Коттеджи № 1, 2, 3. В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный) с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3 коттедже расположены два номера: двухместный (с возможностью размещению доп. места) и трехместный с тремя стационарными кроватями. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж №4. В коттедже расположено 3 номера: на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 человек каждый, на втором этаже — один просторный однокомнатный 4-местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер: 2 кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел. Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- 3-разовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-4-й день - трёхразовое питание, 5-й день - завтрак), пикник на природе (шашлык, дегустация адыгейского сыра)
- Активная программа
- Услуги инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
- Входные платы на все объекты по программе
- Внутримаршрутный транспорт
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в туре день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара/Минеральные Воды и обратно
- Трансфер Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 3 000 руб. /чел. в обе стороны
- Трансфер Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды - 4 000 руб. /чел. в обе стороны. Услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, солнца, насекомых и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении.
Документы:
- паспорт РФ (внутренний);
- свидетельство о рождении;
- страховой полис медицинский;
- банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
- наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы.
Медицинские препараты:
- все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
Снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л) — в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
- туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега (ориентировочная стоимость 800-1 000 руб.);
- гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя);
- многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл. (по желанию);
- солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию.
Обувь
- удобная спортивная обувь. Обязательно две пары с нескользкой подошвой;
- первая пара — высокие непромокаемые ботинки (если есть треккинговые ботинки, лучше взять их);
- вторая пара – кроссовки с нескользкой подошвой;
- резиновые шлепанцы для посещения термальных источников.
Одежда:
- весной берите спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды;
- для прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- жилетка пуховая или флисовая — по желанию (для ранней весны)
- дождевик (пончо плотный);
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- флисовая кофта (обязательно! — на все случаи погоды);
- комплект термобелья (если есть, можно использовать как нижний слой) для ранней весны очень актуально!
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом 2-3 шт.;
- брюки спортивные легкие (обязательно!), можно взять и шорты (если погода позволяет);
- носки (1 термоноски и 2-3 пары обычных);
- головной убор:
- для ранней весны рекомендуем взять шапку, а также шарф или флисовый гейтер (баффик) — закрыть горло и шею, перчатки;
- на солнечную погоду — кепка/панама (обязательно с козырьком!);
- купальный костюм (плавки или купальник) — для термальных источников.
Для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).
Какие скидки есть в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка — 10%.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка от несчастного случая?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер к месту начала тура?
Важно! Групповой трансфер возможен только после подтверждения менеджером, если менеджер не подтвердил, то индивидуальный.
- встреча в аэропорту г. Минеральные Воды 10000 руб. за машину в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек)
- встреча в г. Краснодар - 7000 руб. за машину в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
- встреча в г. Армавир - 7000 руб. за машину в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
- встреча в г. Белореченск - 3500 руб. за машину в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
- встреча в г. Майкоп - 3000 руб за машину в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Питание с элементами местной кухни, очень вкусное и сытное.
Вечером костер, шашлыки, интерактивная игра командами.
По нагрузке в