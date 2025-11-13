Описание водной прогулкиЗнакомство с Краснодаром с водных просторов реки Кубани, где сквозь городские панорамы просвечивают образы старого Екатеринодара. А тишина, прохлада и перспектива водной глади Кубани выгодно оттеняют шум и ритм большого города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Мост «Поцелуев» как одно из романтических мест г. Краснодара
- 2. «Затон» реки Кубани: история и современность
- 3. А расскажи нам о себе - Кубанонабережная
- 4. Здравствуй, друг, Тургеневский! Мосты в жизни Краснодара
- 5. Рождественская набережная
- 6. Храм Рождества Христова в Краснодаре - православный храм в русско-византийском крестово-купольном стиле
- 7. Пейзажи Закубанья
Что включено
- Аренда комфортабельного катера, услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, площадь Молодежная
Завершение: Мост поцелуев
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии из Краснодара
Индивидуальная
до 2 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 17:30
Завтра в 14:00
5330 ₽ за всё до 2 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: Ул. Красная
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
6300 ₽
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по Орлиной полке и ущельям
Пройдите по несложному маршруту к Орлиной полке, насладитесь видами и сделайте потрясающие снимки. Затем отправимся к Курджипскому и Гуамскому ущельям
17 ноя в 07:30
18 ноя в 07:30
23 900 ₽ за всё до 3 чел.