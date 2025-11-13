Мои заказы

По реке Кубани: сквозь время и историю

По реке Кубани: сквозь время и историю
По реке Кубани: сквозь время и историю
По реке Кубани: сквозь время и историю

Описание водной прогулки

Знакомство с Краснодаром с водных просторов реки Кубани, где сквозь городские панорамы просвечивают образы старого Екатеринодара. А тишина, прохлада и перспектива водной глади Кубани выгодно оттеняют шум и ритм большого города.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Мост «Поцелуев» как одно из романтических мест г. Краснодара
  • 2. «Затон» реки Кубани: история и современность
  • 3. А расскажи нам о себе - Кубанонабережная
  • 4. Здравствуй, друг, Тургеневский! Мосты в жизни Краснодара
  • 5. Рождественская набережная
  • 6. Храм Рождества Христова в Краснодаре - православный храм в русско-византийском крестово-купольном стиле
  • 7. Пейзажи Закубанья
Что включено
  • Аренда комфортабельного катера, услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, площадь Молодежная
Завершение: Мост поцелуев
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Краснодара

Похожие экскурсии из Краснодара

Интересный Краснодар
Пешая
1.5 часа
146 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 17:30
Завтра в 14:00
5330 ₽ за всё до 2 чел.
Краснодар на авто
На машине
2 часа
-
10%
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: Ул. Красная
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
6300 ₽7000 ₽ за всё до 4 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
На машине
10 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по Орлиной полке и ущельям
Пройдите по несложному маршруту к Орлиной полке, насладитесь видами и сделайте потрясающие снимки. Затем отправимся к Курджипскому и Гуамскому ущельям
17 ноя в 07:30
18 ноя в 07:30
23 900 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Краснодаре