Спасибо за зимние забавы в Лаго-Наки! 17 января с группой 11-классников выезжали в Каменномостскую на три дня, купались в термальных читать дальшеуменьшить
источниках, катались на санках на Азиш-тау, и посетили Михайло-Афонскую пустынь. Глаза разбегались от красоты природы, и сердце радовалось морю впечатлений, только приятных. Очень хорошая организация тура и отличные сопровождающие, водителю Юрию и экскурсоводу Максиму отдельное огромное спасибо! Жили в прекрасных условиях на базе "Горная", повара виртуозы, еда свежая, вкусная, как в Швейцарии, даже круассаны с шоколадом. В общем, что и говорить, отличная поездка, теперь сижу и выбираю на пол года вперед, куда еще с вами хочу отправиться. Спасибо.
Группа первопроходцев совершила марш бросок по этому увлекательному направлению. Очень необычная и красивая природа. Карстовые воронки, альпийские луга и Каменное читать дальшеуменьшить
море впечатлили. Такого я ещё не видела. Последним объектом на пути была смотровая площадка, откуда открываются великолепные виды на горы, окрестности, мощные облака и г. Фишт, которую хорошо было видно. Погода не подвела. Наверху гораздо прохладнее и идти было комфортно. Маршрут не прогулочный. Тем у кого слабое здоровье обратите на это внимание. Весь день на ногах и местами приходилось преодолевать сложные участки и постоянно смотреть под ноги. Но все же для меня это было легче, чем подъемы в Архызе. Здесь не надо было карабкаться круто вверх. И то что мы увидели в этот день стоило затраченных усилии. Особой похвалы и благодарности заслуживает наш гид Светлана. Очень позитивный человек и талантливый организатор, которая уже в пятницу создала группу в вацапе, благодаря чему мы быстро собрались в субботу и выехали в 6.30 и не тянулись до 7.00. А после тура сбросила нам в группу фотографии. Да и на самом маршруте выглядела очень достойно. Со Светланой теперь хоть куда. Особая благодарность и водителю Михаилу Ивановичу, который очень уверенно и мягко провез нас по всему пути. Надеемся на новые маршруты со Светланой и они, как я поняла, состоятся. А тем кто не был в этих краях очень советую посетить.
Приехала в Краснодар из Москвы на первомайские праздники. Два дня подряд была на экскурсиях в Лаго-Наки и Гуамском ущелье. Так читать дальшеуменьшить
получилось, что и в первый и во второй день был один и тот же экскурсовод-Оксана. Осталась очень довольной!!! Природа чудесная, захватывающая!!! Хоть в первый день и попали под дождь и холод, но и это нам не помешало. Оксана практически всю дорогу расказывала нам истории города, легенды. Спасибо турфирме и нашему экскурсоводу за незабываемые впечатления и положительные эмоции!!!
Добрый день! От всей души хотелось поблагодарить руководство тур. фирмы за отличную поездку 24 марта в Лаго наки! Мы ездили с читать дальшеуменьшить
детьми и благодарны экскурсоводу Сергею! Это экскурсовод от Бога!!!! Очень интересная и содержательная экскурсионная программа,начиная от Краснодара и до Лаго наки! Его рассказ о нашем крае,истории,достопримечательностях просто завораживал. Очень тактичный,культурный,обходительный молодой человек! Хочется поблагодарить водителя микро автобуса за безопасную езду на дороге и что очень для нас было приятно,что во время движения ни водитель ни экскурсовод не курили(только на стоянке) Автобус чистенький,теплый! Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вашей фирмой! С уважение Панова Татьяна Владимировна. Жаль что зима закончилась,хотелось бы подольше покаться на санках!
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