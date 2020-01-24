Экскурсии по рекам в Краснодаре 2026

Найдено 2 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Краснодаре, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
«Красота в кадре» - Фототур по реке Белой
На автобусе
14 часов
5 отзывов
Фотопрогулка
«Красота в кадре» - Фототур по реке Белой
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Расписание: выходные и праздничные дни
19 сен в 07:00
11 окт в 07:00
3700 ₽ за человека
По реке Кубани: сквозь время и историю
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
По реке Кубани: сквозь время и историю
Начало: Краснодар, площадь Молодежная
20 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
«Красота в кадре» - Фототур по реке Белой
Спасибо за зимние забавы в Лаго-Наки! 17 января с группой 11-классников выезжали в Каменномостскую на три дня, купались в термальных
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источниках, катались на санках на Азиш-тау, и посетили Михайло-Афонскую пустынь. Глаза разбегались от красоты природы, и сердце радовалось морю впечатлений, только приятных. Очень хорошая организация тура и отличные сопровождающие, водителю Юрию и экскурсоводу Максиму отдельное огромное спасибо! Жили в прекрасных условиях на базе "Горная", повара виртуозы, еда свежая, вкусная, как в Швейцарии, даже круассаны с шоколадом. В общем, что и говорить, отличная поездка, теперь сижу и выбираю на пол года вперед, куда еще с вами хочу отправиться. Спасибо.

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И
«Красота в кадре» - Фототур по реке Белой
Все пройденные километры определенно стоили открывшегося нам вида, а заваренный Светланой чай добавил приятных впечатлений. Светлана очень позитивный и энергичный
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человек, время с ней пролетело незаметно. Обязательно еще воспользуемся услугами вашего туристического агентства. И отдельное спасибо нашему очень аккуратному и внимательному водителю!

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С
«Красота в кадре» - Фототур по реке Белой
Группа первопроходцев совершила марш бросок по этому увлекательному направлению. Очень необычная и красивая природа. Карстовые воронки, альпийские луга и Каменное
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море впечатлили. Такого я ещё не видела. Последним объектом на пути была смотровая площадка, откуда открываются великолепные виды на горы, окрестности, мощные облака и г. Фишт, которую хорошо было видно. Погода не подвела. Наверху гораздо прохладнее и идти было комфортно. Маршрут не прогулочный. Тем у кого слабое здоровье обратите на это внимание. Весь день на ногах и местами приходилось преодолевать сложные участки и постоянно смотреть под ноги. Но все же для меня это было легче, чем подъемы в Архызе. Здесь не надо было карабкаться круто вверх. И то что мы увидели в этот день стоило затраченных усилии. Особой похвалы и благодарности заслуживает наш гид Светлана. Очень позитивный человек и талантливый организатор, которая уже в пятницу создала группу в вацапе, благодаря чему мы быстро собрались в субботу и выехали в 6.30 и не тянулись до 7.00. А после тура сбросила нам в группу фотографии. Да и на самом маршруте выглядела очень достойно. Со Светланой теперь хоть куда. Особая благодарность и водителю Михаилу Ивановичу, который очень уверенно и мягко провез нас по всему пути. Надеемся на новые маршруты со Светланой и они, как я поняла, состоятся. А тем кто не был в этих краях очень советую посетить.

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А
«Красота в кадре» - Фототур по реке Белой
Приехала в Краснодар из Москвы на первомайские праздники. Два дня подряд была на экскурсиях в Лаго-Наки и Гуамском ущелье. Так
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получилось, что и в первый и во второй день был один и тот же экскурсовод-Оксана. Осталась очень довольной!!! Природа чудесная, захватывающая!!! Хоть в первый день и попали под дождь и холод, но и это нам не помешало. Оксана практически всю дорогу расказывала нам истории города, легенды. Спасибо турфирме и нашему экскурсоводу за незабываемые впечатления и положительные эмоции!!!

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П
«Красота в кадре» - Фототур по реке Белой
Добрый день! От всей души хотелось поблагодарить руководство тур. фирмы за отличную поездку 24 марта в Лаго наки!
Мы ездили с
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детьми и благодарны экскурсоводу Сергею! Это экскурсовод от Бога!!!! Очень интересная и содержательная экскурсионная программа,начиная от Краснодара и до Лаго наки! Его рассказ о нашем крае,истории,достопримечательностях просто завораживал. Очень тактичный,культурный,обходительный молодой человек! Хочется поблагодарить водителя микро автобуса за безопасную езду на дороге и что очень для нас было приятно,что во время движения ни водитель ни экскурсовод не курили(только на стоянке) Автобус чистенький,теплый! Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вашей фирмой! С уважение Панова Татьяна Владимировна. Жаль что зима закончилась,хотелось бы подольше покаться на санках!

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Всего 5 отзывов в Краснодаре в категории "По рекам и каналам"

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Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. «Красота в кадре» - Фототур по реке Белой;
  2. По реке Кубани: сквозь время и историю.
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гуамское ущелье;
  2. Улица Красная;
  3. Парк Галицкого;
  4. Стадион Краснодар;
  5. Абрау-Дюрсо;
  6. Лаго-Наки;
  7. Геленджик;
  8. Парк Краснодар;
  9. Войсковой собор Александра Невского;
  10. Городской сад.
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в августе 2026
Сейчас в Краснодаре в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 2 экскурсии от 3700 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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