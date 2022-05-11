Восхождение на гору Фишт

Восхождение на гору Фишт - классический альпинистский маршрут начального уровня сложности

4.7
3 отзыва
Восхождение на гору Фишт – классический альпинистский маршрут начального уровня сложности.
Восхождение на гору Фишт
Восхождение на гору Фишт
Восхождение на гору Фишт
Восхождение на гору Фишт
Восхождение на гору Фишт
Восхождение на гору Фишт
Восхождение на гору Фишт
Восхождение на гору Фишт
Восхождение на гору Фишт
Восхождение на гору Фишт
Восхождение на гору Фишт
Ближайшие даты:
24
авг

Что вас ожидает 🤩

Вкусная походная кухня
Вкусная походная кухня
Насыщенное и разнообразное меню придаст нам сил в походе
Захватывающее восхождение на гору Фишт
Захватывающее восхождение на гору Фишт
Увлекательный альпинистский поход в горы для новичков в хорошей физической форме

Программа тура по дням

1 день
Гузерипль – Партизанская поляна – Яворова поляна

Встреча с туристами на ж/д вокзале г. Краснодар.

Переезд в Гузерипль (220км).

Получение пропусков в заповедник.

По пути возможна остановка для осмотра водопадов Руфабго (при наличии времени и за дополнительную плату).

Переезд к Партизанской поляне (15км).

Переход Партизанская поляна — Яворова поляна (4км).

Установка лагеря, ужин.

2 день
Яворова поляна — перевал Гузерипль — перевал Армянский — тур. приют Фишт

Завтрак.

Подготовка к выходу.

Переход Яворова поляна — перевал Гузерипль — обед сухим пайком — перевал Армянский — тур. приют Фишт (15км).

На тур. приюте есть летний душ (бесплатно), магазинчик, волейбольная площадка.

Установка лагеря, подготовка к восхождению, ужин.

3 день
Восхождение на гору Фишт

Ранний подъем.

Завтрак.

Восхождение на гору Фишт.

Обед.

Ужин.

4 день
Прогулка на перевал Фишт-Оштеновский и озеро Псенодах

Завтрак.

Прогулка на перевал Фишт-Оштеновский и озеро Псенодах.

Обед.

Ужин.

5 день
Тур. приют Фишт – Яворова поляна. Отъезд

Завтрак.

Подготовка к выходу.

Переход тур. приют Фишт – Яворова поляна.

Обед, отъезд в Краснодар.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Краснодар – Яворова поляна – Краснодар
  • Трёхразовое питание на активной части маршрута готовят инструкторы
  • Аренда снаряжения (палатки, газовое оборудование, средства страховки в горах)
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
  • Оплата посещения Кавказского заповедника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Аренда личного снаряжения (рюкзак, спальный мешок, треккинговые палки, кошки, страховочная система, каска, ледоруб)
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для подготовки снаряжения и личной экипировки к данному туру, обязательна дополнительная личная консультация от наших инструкторов перед поездкой. Туристы без должной экипировки не будут допущены на маршрут.

  • Паспорт;
  • Рюкзак 70-90 литров (прокат);
  • Непромокаемый чехол на рюкзак (прокат);
  • Коврик туристский (прокат);
  • Спальник в компрессионном мешке (прокат);
  • Треккинговые или горные ботинки;
  • Бахилы;
  • Сменная обувь (кроссовки, сандалии);
  • Непромокаемая куртка;
  • Ходовые штаны;
  • Кофта из флиса (полара);
  • Теплая жилетка или пуховая куртка;
  • Флисовая шапка;
  • Термобелье;
  • Флисовые перчатки;
  • Легкие шорты или брюки;
  • Шляпа или бейсболка;
  • 3 пары носков;
  • 2-3 комплекта белья;
  • Купальник/плавки;
  • Предметы личной гигиены;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • Солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • Крем от солнца (30-50 единиц);
  • Индивидуальная аптечка;
  • Налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • Треккинговые палки(прокат);
  • Пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
  • Каска (прокат);
  • Кошки (прокат);
  • Ледоруб (прокат);
  • Страховочная система (прокат).
  • 2 карабина (прокат);
  • Усы (самостраховка) + репшнур 1,5 м. (прокат).
Как организованно питание в туре?

В походе продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.

Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.

На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.

После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.

Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.

В дни отдыха, особенно если недалеко есть магазин, мы стараемся готовить блюда из свежих продуктов, не зависимо от их веса и количества лишних калорий)).

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Особенности восхождения на гору Фишт

Восхождение на Фишт со стороны турприюта начинается рано утром, занимает 8-10 часов и состоит из нескольких участков:

1. Подходы. От турприюта Фишт (высота1500м) в направлении Фишт-Оштеновского перевала, до развилки тропы (на перевал - на право, на восхождение — на лево). Далее в кулуар левее «Красных скал» (высота 1800м).

2. Кулуар у «Красных скал» - седловина между горами Пшехо-Су и Фишт (высота 2200м). Склон — трава, камни.

3. Седловина — ледник (высота 2500м). Карстовые провалы, трещины.

4. Прохождение ледника и подъем на западный гребень (высота 2750м). Открытые или закрытые трещины.

5. Движение по гребню — вершина (высота 2867м). Разрушенные скалы, возможен сильный ветер, резкая смена погоды.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
11 мая 2022
Все хорошо
И
9 мая 2021
Все было очень хорошо продуманно, организованно. Единственный минус - были грязными байдарки когда их выдали. Инструктор Влад всегда выручал в трудных ситуациях.
Н
24 авг 2020
Все прекрасно организовано. Рекомендуем.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

🚶Пешеходные🧳Экскурсионные туры5-дневные туры🌄Восхождения🍀Природа и пейзажиГоры

Похожие туры в Краснодаре

Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
3 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
Нет отзывов
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
30 июня
21 июля
27 июля
28 июля
8 500 за 1 человека
Маршрут №30: поход через горы к морю
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
26 500 за 1 человека
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Батыр
Батыр
5
1 отзыв
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
В Краснодаре нет гор, но я отвезу вас в настоящие горы
12 600 за всё до 4 чел.
Фототур в волшебные горы Адыгеи
13 часов
🚗 На машине
Фотопрогулка
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Фототур в волшебные горы Адыгеи
Поездка по завораживающим ущельям, скалистым утесам и панорамным точкам в компании гида
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
11 690 за всё до 3 чел.
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии КрайЮга
КрайЮга
5
2 отзыва
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
О горах Адыгеи можно рассказывать очень долго, но как гласит народная мудрость: Лучше один раз увидеть, чем сто раз
от 12 500 за всё до 4 чел.
Гуамское ущелье и термальные источники
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии EOS-tour
EOS-tour
4.6
25 отзывов
Гуамское ущелье и термальные источники
На нашей экскурсии вас будет ждать посещение Гуамского ущелья - расщелины, которая образовалась среди гор
26 июня
2 июля
10 июля
16 июля
2 000 за 1 человека
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
3 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
Нет отзывов
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
30 июня
7 июля
25 авг
8 сен
8 000 за 1 человека
Из Краснодара - в Горную Адыгею
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
59 отзывов
Очень популярно сейчас
Из Краснодара - в Горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
12 600 за всё до 4 чел.
Путешествие в станицу Азовская
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
Путешествие в станицу Азовская
Посетить Хату атамана, прогуляться по лесу к ручью Соленый и увидеть часовню Александра Невского
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
8 000 за всё до 4 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
1 отзыв
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Легкое и дружеское путешествие по живописным окрестностям горного поселка Мезмай
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
12 900 за всё до 6 чел.
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
8 000 за всё до 4 чел.
Поход на Большой Тхач
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
23 760 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Краснодаре
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ