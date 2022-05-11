Встреча с туристами на ж/д вокзале г. Краснодар.
Переезд в Гузерипль (220км).
Получение пропусков в заповедник.
По пути возможна остановка для осмотра водопадов Руфабго (при наличии времени и за дополнительную плату).
Переезд к Партизанской поляне (15км).
Переход Партизанская поляна — Яворова поляна (4км).
Установка лагеря, ужин.
Завтрак.
Подготовка к выходу.
Переход Яворова поляна — перевал Гузерипль — обед сухим пайком — перевал Армянский — тур. приют Фишт (15км).
На тур. приюте есть летний душ (бесплатно), магазинчик, волейбольная площадка.
Установка лагеря, подготовка к восхождению, ужин.
Ранний подъем.
Завтрак.
Восхождение на гору Фишт.
Обед.
Ужин.
Завтрак.
Прогулка на перевал Фишт-Оштеновский и озеро Псенодах.
Обед.
Ужин.
Завтрак.
Подготовка к выходу.
Переход тур. приют Фишт – Яворова поляна.
Обед, отъезд в Краснодар.
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Для подготовки снаряжения и личной экипировки к данному туру, обязательна дополнительная личная консультация от наших инструкторов перед поездкой. Туристы без должной экипировки не будут допущены на маршрут.
В походе продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.
Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.
На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.
После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.
Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.
В дни отдыха, особенно если недалеко есть магазин, мы стараемся готовить блюда из свежих продуктов, не зависимо от их веса и количества лишних калорий)).
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Восхождение на Фишт со стороны турприюта начинается рано утром, занимает 8-10 часов и состоит из нескольких участков:
1. Подходы. От турприюта Фишт (высота1500м) в направлении Фишт-Оштеновского перевала, до развилки тропы (на перевал - на право, на восхождение — на лево). Далее в кулуар левее «Красных скал» (высота 1800м).
2. Кулуар у «Красных скал» - седловина между горами Пшехо-Су и Фишт (высота 2200м). Склон — трава, камни.
3. Седловина — ледник (высота 2500м). Карстовые провалы, трещины.
4. Прохождение ледника и подъем на западный гребень (высота 2750м). Открытые или закрытые трещины.
5. Движение по гребню — вершина (высота 2867м). Разрушенные скалы, возможен сильный ветер, резкая смена погоды.