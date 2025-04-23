Групповая
до 20 чел.
Из Краснодара - на Орлиную полку
Путешествие на Орлиную полку - это возможность отдохнуть от суеты, насладиться природой и провести время в термальных источниках
Начало: Около ТЦ «Галерея»
3 мая в 07:00
8 мая в 07:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - к отрогам Большого Кавказа
Посетите волшебный Мезмай и насладитесь свежим воздухом, горными видами и захватывающими историями о древнем океане Тетис
«Прогулку можно осуществить как пешком по лесной тропе (10 км), так и на автомобиле с последующим лёгким треккингом без значительных перепадов высот (5 км)»
7 мая в 06:00
8 мая в 06:00
14 990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайными тропами под Краснодаром
Несложный треккинг к каньону по живописным лесным тропам
Начало: У места вашего проживания
22 мая в 08:00
23 мая в 08:00
10 990 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья23 апреля 2025Очень понравилась поездка, хорошо составленный маршрут. Виды шикарные, маршрут не сложный. А после прогулки еще и термальные источники. Полное наслаждение. Рекомендую 🤝 Гид Татьяна, молодец🌺
- ААлена17 апреля 2025Сегодня я получила массу положительных эмоций. Подьем на орлиную полку вполне посилен любому, ребёнку или пожилому, гид Татьяна помогала подниматься в трудных местах. Много интересных знакомств, море красивых фотографий, а источник это отдельный вид удовольствия. Рекомендую Наталью и ее туры ❤️
- ООльга7 апреля 2025Первый пункт нашего маршрута "Орлиная полка" - изумительной красоты место. Здесь можно найти множество живописнейших ракурсов для съёмки и просто
- ККсения29 марта 2025Давно мечтала попасть на Орлиную полку! Получила массу впечатлений. Маршрут лёгкий, виды прекрасные, девочки гиды весёлые и внимательные ко всем туристам. Ещё и с группой повезло!
- ДДмитрий19 марта 2025Гидом был Максим, отличный позитивный человек. Хорошо провели время. Рекомендую.
- ММаксим13 августа 2022Восхождение на гору ФиштЧетко организовали, вкусно кормили)))
- ССергей11 мая 2022Восхождение на гору ФиштВсе хорошо
- ИИван9 мая 2021Восхождение на гору ФиштВсе было очень хорошо продуманно, организованно. Единственный минус - были грязными байдарки когда их выдали. Инструктор Влад всегда выручал в трудных ситуациях.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Треккинг и походы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в мае 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 14 990. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2025 год по теме «Треккинг и походы», 7 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль