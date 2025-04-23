Треккинг в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Краснодаре, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Из Краснодара - на Орлиную полку
На автобусе
13 часов
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Краснодара - на Орлиную полку
Путешествие на Орлиную полку - это возможность отдохнуть от суеты, насладиться природой и провести время в термальных источниках
Начало: Около ТЦ «Галерея»
3 мая в 07:00
8 мая в 07:00
2700 ₽ за человека
Из Краснодара - к отрогам Большого Кавказа
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - к отрогам Большого Кавказа
Посетите волшебный Мезмай и насладитесь свежим воздухом, горными видами и захватывающими историями о древнем океане Тетис
«Прогулку можно осуществить как пешком по лесной тропе (10 км), так и на автомобиле с последующим лёгким треккингом без значительных перепадов высот (5 км)»
7 мая в 06:00
8 мая в 06:00
14 990 ₽ за всё до 4 чел.
Тайными тропами под Краснодаром
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайными тропами под Краснодаром
Несложный треккинг к каньону по живописным лесным тропам
Начало: У места вашего проживания
22 мая в 08:00
23 мая в 08:00
10 990 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    23 апреля 2025
    Из Краснодара - на Орлиную полку
    Очень понравилась поездка, хорошо составленный маршрут. Виды шикарные, маршрут не сложный. А после прогулки еще и термальные источники. Полное наслаждение. Рекомендую 🤝 Гид Татьяна, молодец🌺
    Очень понравилась поездка, хорошо составленный маршрут. Виды шикарные, маршрут не сложный. А после прогулки еще и
  • А
    Алена
    17 апреля 2025
    Из Краснодара - на Орлиную полку
    Сегодня я получила массу положительных эмоций. Подьем на орлиную полку вполне посилен любому, ребёнку или пожилому, гид Татьяна помогала подниматься в трудных местах. Много интересных знакомств, море красивых фотографий, а источник это отдельный вид удовольствия. Рекомендую Наталью и ее туры ❤️
    Сегодня я получила массу положительных эмоций. Подьем на орлиную полку вполне посилен любому, ребёнку или пожиломуСегодня я получила массу положительных эмоций. Подьем на орлиную полку вполне посилен любому, ребёнку или пожилому
  • О
    Ольга
    7 апреля 2025
    Из Краснодара - к отрогам Большого Кавказа
    Первый пункт нашего маршрута "Орлиная полка" - изумительной красоты место. Здесь можно найти множество живописнейших ракурсов для съёмки и просто
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    любоваться завораживающими видами на Мезмай. Гид подобрала для нас удачное время и мы были одни на полочке, пили чудесный травяной чай с мëдом, который, кстати, индивидуально для нас сварили прямо на высоте птичьего полёта. Это впечатление на всю жизнь! Поднимитесь - не пожалеете. Вторым местом для посещения было знаменитое Гуамское ущелье! Приобретя билеты на узкоколейку мы отправились в комфортных вагончиках в мини путешествие под рассказы гида и исторические моменты которые озвучивались в каждом вагоне. Такой концентрации красот, пейзажей не видели ни в одном месте. Справа нависают скалы, слева бушует горная река, пробивая дорогу среди глубокого ущелья. Полюбовавшись очаровательными видами и загадав желание у водопада мы вкусно поужинали в кафе и отправились дальше. Третьим и заключительным пунктом нашего путешествия стали термальные источки, в которых содержится, наверное, половина таблицы Менделеева. Дорога из Краснодара и обратно составила около 3х часов в одну сторону, но в комфорной машине и с хорошей компанией это время пролетело незаметно. Спасибо за невероятный и запоминающийся день экскурсоводу Елене!!!

  • К
    Ксения
    29 марта 2025
    Из Краснодара - на Орлиную полку
    Давно мечтала попасть на Орлиную полку! Получила массу впечатлений. Маршрут лёгкий, виды прекрасные, девочки гиды весёлые и внимательные ко всем туристам. Ещё и с группой повезло!
    Давно мечтала попасть на Орлиную полку! Получила массу впечатлений. Маршрут лёгкий, виды прекрасные, девочки гиды весёлыеДавно мечтала попасть на Орлиную полку! Получила массу впечатлений. Маршрут лёгкий, виды прекрасные, девочки гиды весёлыеДавно мечтала попасть на Орлиную полку! Получила массу впечатлений. Маршрут лёгкий, виды прекрасные, девочки гиды весёлыеДавно мечтала попасть на Орлиную полку! Получила массу впечатлений. Маршрут лёгкий, виды прекрасные, девочки гиды весёлые
  • Д
    Дмитрий
    19 марта 2025
    Из Краснодара - к отрогам Большого Кавказа
    Гидом был Максим, отличный позитивный человек. Хорошо провели время. Рекомендую.
    Гидом был Максим, отличный позитивный человек. Хорошо провели время. РекомендуюГидом был Максим, отличный позитивный человек. Хорошо провели время. РекомендуюГидом был Максим, отличный позитивный человек. Хорошо провели время. Рекомендую
  • М
    Максим
    13 августа 2022
    Восхождение на гору Фишт
    Четко организовали, вкусно кормили)))
  • С
    Сергей
    11 мая 2022
    Восхождение на гору Фишт
    Все хорошо
  • И
    Иван
    9 мая 2021
    Восхождение на гору Фишт
    Все было очень хорошо продуманно, организованно. Единственный минус - были грязными байдарки когда их выдали. Инструктор Влад всегда выручал в трудных ситуациях.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Треккинг и походы»

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  2. Улица Красная
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  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Мезмай
  8. Стадион Краснодар
  9. Орлиная полка
  10. Парк Краснодар
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в мае 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 14 990. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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