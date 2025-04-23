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любоваться завораживающими видами на Мезмай. Гид подобрала для нас удачное время и мы были одни на полочке, пили чудесный травяной чай с мëдом, который, кстати, индивидуально для нас сварили прямо на высоте птичьего полёта. Это впечатление на всю жизнь! Поднимитесь - не пожалеете. Вторым местом для посещения было знаменитое Гуамское ущелье! Приобретя билеты на узкоколейку мы отправились в комфортных вагончиках в мини путешествие под рассказы гида и исторические моменты которые озвучивались в каждом вагоне. Такой концентрации красот, пейзажей не видели ни в одном месте. Справа нависают скалы, слева бушует горная река, пробивая дорогу среди глубокого ущелья. Полюбовавшись очаровательными видами и загадав желание у водопада мы вкусно поужинали в кафе и отправились дальше. Третьим и заключительным пунктом нашего путешествия стали термальные источки, в которых содержится, наверное, половина таблицы Менделеева. Дорога из Краснодара и обратно составила около 3х часов в одну сторону, но в комфорной машине и с хорошей компанией это время пролетело незаметно. Спасибо за невероятный и запоминающийся день экскурсоводу Елене!!!