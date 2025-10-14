Всесвятское кладбище — это уникальное место, являющееся последним приютом не только выдающихся личностей, но и простых граждан города Краснодара. Здесь, на этом некрополе, можно увидеть пересечение судеб и историй, которые хранят память об ушедших.
История и значимость
На протяжении веков над Кубанью, Екатеринодаром, а затем и Краснодаром проходили различные события: политические и военные баталии. Люди боролись за свои идеалы, мечтая о новом будущем. Несмотря на все страсти и конфликты, Всесвятское кладбище остается местом умиротворения и раздумий.
Наследие и память
Этот некрополь хранит историю и судьбы, словно открытая книга о прошедшей жизни. Каждый памятник и могила рассказывают о чьей-то жизни, о чьих-то страданиях и радостях. Прогулка по кладбищу — это не только возможность узнать о значимых личностях, но и возможность прикоснуться к истории нашей культуры.
Зачем стоит посетить
Посетив Всесвятское кладбище, вы сможете не только погрузиться в атмосферу истории, но и задуматься о вечных вопросах жизни, о прошлом и настоящем. Это место дарит уникальные моменты для размышлений и вдохновения.
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
М
Марина
14 окт 2025
Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод. Очень интересные факты. Слушали с большим интересом. Задавали много вопросов и получали полные ответы по историческим событиям. Рекомендуем.
В
Виталий
22 сен 2025
Были с дочерью. Очень понравилось! Андрей - профессионал своего дела: может сделать экскурсию интересной как для детей, так и для взрослых. Мало того, что само место имеет огромную историческую ценность, так ещё читать дальше
и сама идея Андрея постигать историю города через некрополь зашла на ура. Очень интересно было послушать как об истории Краснодара в целом, так и об отдельных выдающихся личностях, целых семьях и судьбах. Сколько историй из разных эпох сплелись в одном месте. Я, например, даже не знал, что столько выдающихся личностей, чьи фамилии на устах у всех краснодарцев, похоронены именно на этом кладбище. А надгробия 19-го века чего стоят, просто шедевры искусства, сохранившиеся до наших дней. Очень всем рекомендую. Спасибо Андрею большое!
Н
Николь
10 мая 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию, время пролетело незаметно. Андрей мастер своего дела, очень интересный человек который погружен в свое дело максимально, что ни спроси всегда был ответ на этот вопрос. Было очень интересно и познавательно узнать чуть больше о городе и о его истории. С удовольствием посетим и другие экскурсии.