Мои заказы

Всесвятский некрополь: память и люди

Всесвятский некрополь
Экскурсия на Всесвятское кладбище — это рассказ о быстротечности времени, о том, какие ошибки фатальны; это ода тем, кто уже покинул наш мир.
5
3 отзыва
Всесвятский некрополь: память и люди
Всесвятский некрополь: память и люди
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает на Всесвятском кладбище

Всесвятское кладбище — это уникальное место, являющееся последним приютом не только выдающихся личностей, но и простых граждан города Краснодара. Здесь, на этом некрополе, можно увидеть пересечение судеб и историй, которые хранят память об ушедших.

История и значимость

На протяжении веков над Кубанью, Екатеринодаром, а затем и Краснодаром проходили различные события: политические и военные баталии. Люди боролись за свои идеалы, мечтая о новом будущем. Несмотря на все страсти и конфликты, Всесвятское кладбище остается местом умиротворения и раздумий.

Наследие и память

Этот некрополь хранит историю и судьбы, словно открытая книга о прошедшей жизни. Каждый памятник и могила рассказывают о чьей-то жизни, о чьих-то страданиях и радостях. Прогулка по кладбищу — это не только возможность узнать о значимых личностях, но и возможность прикоснуться к истории нашей культуры.

Зачем стоит посетить

Посетив Всесвятское кладбище, вы сможете не только погрузиться в атмосферу истории, но и задуматься о вечных вопросах жизни, о прошлом и настоящем. Это место дарит уникальные моменты для размышлений и вдохновения.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, ул. Северная, 271
Завершение: Краснодар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Марина
14 окт 2025
Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод. Очень интересные факты. Слушали с большим интересом. Задавали много вопросов и получали полные ответы по историческим событиям. Рекомендуем.
В
Виталий
22 сен 2025
Были с дочерью. Очень понравилось!
Андрей - профессионал своего дела: может сделать экскурсию интересной как для детей, так и для взрослых.
Мало того, что само место имеет огромную историческую ценность, так ещё
читать дальше

и сама идея Андрея постигать историю города через некрополь зашла на ура.
Очень интересно было послушать как об истории Краснодара в целом, так и об отдельных выдающихся личностях, целых семьях и судьбах. Сколько историй из разных эпох сплелись в одном месте.
Я, например, даже не знал, что столько выдающихся личностей, чьи фамилии на устах у всех краснодарцев, похоронены именно на этом кладбище. А надгробия 19-го века чего стоят, просто шедевры искусства, сохранившиеся до наших дней.
Очень всем рекомендую. Спасибо Андрею большое!

Н
Николь
10 мая 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию, время пролетело незаметно.
Андрей мастер своего дела, очень интересный человек который погружен в свое дело максимально, что ни спроси всегда был ответ на этот вопрос. Было очень интересно и познавательно узнать чуть больше о городе и о его истории.
С удовольствием посетим и другие экскурсии.

Входит в следующие категории Краснодара

Похожие экскурсии из Краснодара

Краснодар - первая встреча
Пешая
2 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Часовая фотопрогулка в парке Галицкого
Пешая
1 час
27 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Индивидуальная фотосессия в Краснодаре
Захватывающая фотопрогулка по парку Галицкого в Краснодаре с персональным фотографом и уникальными снимками
Начало: У кафе 1.62
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Золотые Планческие скалы, водопады, Собер Баш и беседка желаний
На машине
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотые Планческие скалы, водопады, Собер Баш и беседка желаний
Из Краснодара - к живописным Золотым камням, виноградникам и панорамам
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
9990 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Краснодаре