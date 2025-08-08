Мои заказы

Прогулка по Краснодару, где история оживает через судьбы известных писателей и художников. Узнайте, кто вдохновлялся этим городом
Экскурсия по Краснодару предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города через судьбы знаменитых писателей, художников и музыкантов.

Вы увидите памятники Екатерине II и Пушкину, дом, где выступал Маяковский, и бюст коллекционера Коваленко. Узнаете, как Репин создавал свою картину о казаках, а Маршак основал первый в России детский театр. Прогулка рассчитана на взрослых и подростков, интересующихся культурой и историей
  • 🎨 Памятники великим деятелям культуры
  • 📚 Истории из жизни известных писателей
  • 🎭 Связь города с творчеством Маршака
  • 🖼️ Уникальные факты о картине Репина
  • 🎶 Музыкальное наследие Краснодара
Время начала: 10:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Памятник Екатерине II
  • Памятник Пушкину
  • Дом Маяковского
  • Бюст Коваленко
  • Дом Посполитаки
  • Памятник Репину
  • Памятник Пономаренко
  • Здание Гладкова

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • Как императрица стала автором пьес, газет и очерков об истории
  • Репин создавал свою картину о казаках в Краснодаре
  • Маршак основал первый в России детский театр и стал руководителем первого детского развивающего центра
  • Краснодар вдохновил Маяковского на написание стихотворений «Краснодар» и «Строго воспрещается»
  • И почему Краснодар называют культурной столицей Юга России

Организационные детали

  • Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
  • Материал экскурсии рассчитан на взрослых и заинтересованных подростков
  • После экскурсии по желанию вы можете самостоятельно познакомиться с бытом дореволюционного Краснодара в частном Литературном музее Кубани

в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00 и 15:00

Сергей
Сергей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 49 туристов
Атестованный гид по Краснодарскому краю. Член Русского географического общества. Провожу экскурсии по Краснодару и Краснодарскому краю. Рассказываю о малоизвестных фактах из жизни знаменитых людей. Люблю этот город и хочу, чтобы люди узнавали о нём больше. И чтобы через меня он становился им ближе, роднее и интереснее.
Отзывы и рейтинг

Н
Наталья
8 авг 2025
Огромная благодарность Сергею Александровичу за прекрасную экскурсию. Супер профессионал, прекрасное владение материалом, внимательно отношение к экскурсантам. С интересом погрузилась в историю города и его жителей. Получила ответы на все интересующие вопросы. Очень рекомендую замечательного экскурсовода.
Дата посещения: 8 августа 2025
Елена
Елена
12 сен 2025
Отличная экскурсия!
Е
Екатерина
4 авг 2025
Сергей провел очень интересную экскурсию, благодаря которой многие памятники, здания, скверы предстали как образы, хранящие память о прошлом и дающие ориентацию на будущее. В сквере героев Отечественной войны 1812 года
гид останавливался у каждого бюста и подробно рассказывал об участниках событий тех лет. Много интересных фактов было рассказано об И. Е. Репине, В. Маяковском, А. С. Пушкине, который 4 раза бывал проездом в Краснодаре, сделав об этом запись в дневнике, высеченную на памятнике поэту перед библиотекой. По ходу экскурсии Сергей подробно отвечал на все вопросы, давал рекомендации по тем местам, которые можно посетить. Мне также дана была информация о книжных магазинах города, где удалось приобрести интересующие меня издания. Спасибо!

Е
Елена
7 июл 2025
В восторге от экскурсии! Живём в Краснодаре, решили узнать, мимо каких же мест и зданий мы проходим) После полученных знаний эти места открылись по-другому, со своей удивительной историей. 2,5 часа прошли интересно и плодотворно, спасибо!

