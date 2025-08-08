Экскурсия по Краснодару предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города через судьбы знаменитых писателей, художников и музыкантов.
Вы увидите памятники Екатерине II и Пушкину, дом, где выступал Маяковский, и бюст коллекционера Коваленко. Узнаете, как Репин создавал свою картину о казаках, а Маршак основал первый в России детский театр. Прогулка рассчитана на взрослых и подростков, интересующихся культурой и историей
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Памятники великим деятелям культуры
- 📚 Истории из жизни известных писателей
- 🎭 Связь города с творчеством Маршака
- 🖼️ Уникальные факты о картине Репина
- 🎶 Музыкальное наследие Краснодара
Что можно увидеть
- Памятник Екатерине II
- Памятник Пушкину
- Дом Маяковского
- Бюст Коваленко
- Дом Посполитаки
- Памятник Репину
- Памятник Пономаренко
- Здание Гладкова
Описание экскурсии
- Памятники Екатерине II и Пушкину
- Дом, где выступал Маяковский, и памятник его творчеству
- Дома, связанные с жизнью и работой Маршака
- Бюст коллекционера Коваленко
- Дом художника Посполитаки
- Памятник Репину и история картины «Казаки пишут письмо турецкому султану»
- Памятник композитору Пономаренко
- Здание, где учился писатель Гладков
Вы узнаете:
- Как императрица стала автором пьес, газет и очерков об истории
- Репин создавал свою картину о казаках в Краснодаре
- Маршак основал первый в России детский театр и стал руководителем первого детского развивающего центра
- Краснодар вдохновил Маяковского на написание стихотворений «Краснодар» и «Строго воспрещается»
- И почему Краснодар называют культурной столицей Юга России
Организационные детали
- Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
- Материал экскурсии рассчитан на взрослых и заинтересованных подростков
- После экскурсии по желанию вы можете самостоятельно познакомиться с бытом дореволюционного Краснодара в частном Литературном музее Кубани
в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Постовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 49 туристов
Атестованный гид по Краснодарскому краю. Член Русского географического общества. Провожу экскурсии по Краснодару и Краснодарскому краю. Рассказываю о малоизвестных фактах из жизни знаменитых людей. Люблю этот город и хочу, чтобы люди узнавали о нём больше. И чтобы через меня он становился им ближе, роднее и интереснее.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
8 авг 2025
Огромная благодарность Сергею Александровичу за прекрасную экскурсию. Супер профессионал, прекрасное владение материалом, внимательно отношение к экскурсантам. С интересом погрузилась в историю города и его жителей. Получила ответы на все интересующие вопросы. Очень рекомендую замечательного экскурсовода.
Дата посещения: 8 августа 2025
Елена
12 сен 2025
Отличная экскурсия!
Е
Екатерина
4 авг 2025
Сергей провел очень интересную экскурсию, благодаря которой многие памятники, здания, скверы предстали как образы, хранящие память о прошлом и дающие ориентацию на будущее. В сквере героев Отечественной войны 1812 года
Е
Елена
7 июл 2025
В восторге от экскурсии! Живём в Краснодаре, решили узнать, мимо каких же мест и зданий мы проходим) После полученных знаний эти места открылись по-другому, со своей удивительной историей. 2,5 часа прошли интересно и плодотворно, спасибо!
Входит в следующие категории Краснодара
