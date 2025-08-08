читать дальше

гид останавливался у каждого бюста и подробно рассказывал об участниках событий тех лет. Много интересных фактов было рассказано об И. Е. Репине, В. Маяковском, А. С. Пушкине, который 4 раза бывал проездом в Краснодаре, сделав об этом запись в дневнике, высеченную на памятнике поэту перед библиотекой. По ходу экскурсии Сергей подробно отвечал на все вопросы, давал рекомендации по тем местам, которые можно посетить. Мне также дана была информация о книжных магазинах города, где удалось приобрести интересующие меня издания. Спасибо!