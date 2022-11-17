Экскурсия по Краснодару, переезд в горную Адыге

Западный вояж. Экскурсионный тур

Экскурсионный автобусный тур на Кавказ «Западный вояж»

5
3 отзыва
Экскурсионный автобусный тур на Кавказ «Западный вояж» — это авторский тур по Западному Кавказу (тур по Северному Кавказу), он начинается с Кубанской низменности и пройдя через предгорья Главного Кавказского хребта приводит путешественников к северному склону Эльбруса, места крайне таинственного и в тоже время величественного.

В ходе путешествия Вы сможете побывать на пяти популярных курортах Северного Кавказа: Адыгея, Архыз, Домбай, КМВ, Северное Приэльбрусье. Познакомиться с природой Северного склона Кавказа, историей, этнографией и культурой региона. Это не скучная академическая программа, а настоящее приключение.
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • поднимемся к звездам, туда где люди изучают космос;
  • взлетим как птица на канатной дороге к снежным пикам;
  • спустимся в глубокие подземелья карстовых пещер;
  • восхитимся полноводными водопадами и хрустальными озерами;
  • промчимся на русских джипах по пересеченной местности;
  • попадаем в мир таинственной шамбалы у подножия самой высокой вершины Европы.

При группе от 2х человек тур проводится в индивидуальные даты.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Краснодару, переезд в горную Адыге

14:00 Сбор группы около памятника Ленину на железнодорожном вокзале.

Обзорная автомобильная экскурсия по городу с посещением краеведческого музея «Краснодар – град Казачий» и парка Галицкого.

Переезд в горную Адыге.

Размещение на туристической базе в поселке Каменомостском.

Ужин.

Вечером отдых.

Самостоятельная прогулка по окрестностям поселка.

2 день

Водопады ручья Руфабго, Хаджохская теснина, плато Лаго-Наки, Азишская пещера и горячие источники в поселок Тульский

Завтрак.

Отправление на экскурсию по главным достопримечательностям республики Адыгея.

Сегодня мы посетим водопады ручья Руфабго, знаменитую Хаджохскую теснину, побываем на плато Лаго-Наки и спустимся в недра земли в Азишской пещере.

Вечером возвращение в поселок Каменомостский (Хаджох).

После ужина поездка на горячие источники в поселок Тульский.

Возвращение на турбазу, отдых.

Водопады ручья Руфабго, Хаджохская теснина, плато Лаго-Наки, Азишская пещера и горячие источники в поселок ТульскийВодопады ручья Руфабго, Хаджохская теснина, плато Лаго-Наки, Азишская пещера и горячие источники в поселок ТульскийВодопады ручья Руфабго, Хаджохская теснина, плато Лаго-Наки, Азишская пещера и горячие источники в поселок ТульскийВодопады ручья Руфабго, Хаджохская теснина, плато Лаго-Наки, Азишская пещера и горячие источники в поселок ТульскийВодопады ручья Руфабго, Хаджохская теснина, плато Лаго-Наки, Азишская пещера и горячие источники в поселок Тульский
3 день

Лесо-Кяфарское городище и дольменный комплекс на вершине Иордан и Зеленчукская обсерватория

Отправляемся в республику Карачаево-Черкессию.

Дорога среди полей и садов бежит все дальше к югу, мелькают за окном поселки, холмы и пригорки сменяются небольшими горками.

В районе станицы Сторожевой мы оставляем нашу машину и пересаживаемся на внедорожник.

Всепроходящая техника поднимет нас на 12 (двенадцать) километров по разбитой грунтовой дороге в верховья долины Кяфара.

Здесь мы совершим пешую прогулку по лесной тропе, посетим Лесо-Кяфарское городище и дольменный комплекс на вершине Иордан (Ордан) — памятники архитектуры 2-3 тыс до н. э.

Возвращение к машине по пути подхода и внедорожный трансфер к асфальту.

Переезд в станицу Зеленчукскую, посещение Зеленчукской обсерватории, старого аланского городища, подъем к наскальному Лику Христа.

Трансфер в Верхний Архыз.

Размещение в отеле, отдых.

Самостоятельная прогулка по поселку.

Лесо-Кяфарское городище и дольменный комплекс на вершине Иордан и Зеленчукская обсерваторияЛесо-Кяфарское городище и дольменный комплекс на вершине Иордан и Зеленчукская обсерватория
4 день

Подъем на канатной дороге по склону хребта Абишера-Ахуба, панорама долин и Софийские водопады

Утром Вас ждет поездка на курорт Романтик, подъем на канатной дороге по склону хребта Абишера-Ахуба, панорама долин Дукки, София и Речепсты.

После обеда джиппинг на Софийские водопады.

Мы прогуляемся по тропинке к подножию Софийского ледника, восхитимся мощными струями самых знаменитых водопадов Архыза.

Подъем на канатной дороге по склону хребта Абишера-Ахуба, панорама долин и Софийские водопадыПодъем на канатной дороге по склону хребта Абишера-Ахуба, панорама долин и Софийские водопадыПодъем на канатной дороге по склону хребта Абишера-Ахуба, панорама долин и Софийские водопадыПодъем на канатной дороге по склону хребта Абишера-Ахуба, панорама долин и Софийские водопады
5 день

Горный Домбай

Переезд в горный Домбай, по пути посещаем наскальный храм Святого Георгия над поселком им. Коста Хетагурова, заезжаем на озеро Туманлы-Кёль, расположенном на территории Тебердинского заповедника, посетим водопад Шумка.

Прибытие в Домбай, размещение в отеле.

Свободное время.

Вы можете самостоятельно погулять по поселку или подняться на канатной дороге на склоне горы Мусса-Ачитара.

Горный ДомбайГорный ДомбайГорный ДомбайГорный Домбай
6 день

Экскурсия по курортам Кавказских Минеральных вод

Переезд в Ставропольский край.

Обзорная экскурсия по курортам Кавказских Минеральных вод «Города КМВ», 4 часа.

Размещение в отеле города Кисловодска.

После обеда прогулка по Кисловодскому парку.

Экскурсия по курортам Кавказских Минеральных водЭкскурсия по курортам Кавказских Минеральных вод
7 день

Поездка в Кабардино-Балкарию - Северное Приэльбрусье

Вас ждет поездка в Кабардино-Балкарию — Северное Приэльбрусье.

Мы побываем на знаменитой поляне Эммануэля — место от куда стартовала успешная первая экспедиция на вершину ледяного гиганта, вкусим родниковой воды из Серебряного источника, продегустируем три вида нарзана, прогуляемся по Калиновому мосту над бушующей пропастью реки Малка.

Здесь нет подъемников, цивилизация только-только приходит в район — придется немного походить пешком.

Поездка в Кабардино-Балкарию - Северное ПриэльбрусьеПоездка в Кабардино-Балкарию - Северное ПриэльбрусьеПоездка в Кабардино-Балкарию - Северное Приэльбрусье
8 день

Отъезд

Заканчивается наша программа.

Ранний завтрак, освобождение номеров.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах и гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и размера группы, руб:
Стандартное размещение Классифицированное размещение

1 – 3 человека

выкупается минимум 2 путевки

 91 300 106 300
4 – 5 человека 64 300 79 300
от 6-ти человек 48 300 63 300

Стандартное размещение.

Гостиница 3* или гостевой дом без ***. Двух-, трехместные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: WiFi, туалет в номере, ванна или душ в номере, телевизор, кондиционер, утюг, гладильная доска, холодильник, чайник, набор посуды.

Примерный список гостиниц: Каменномостский, Солнечная или Майкоп, Сияние Архыз, Эдельвейс Домбай, Вершина Кисловодск, Семейный отдых.

Проживание в улучшенных гостиницах:

  • гостевой дом "Терем у реки" – 2 ночи;
  • отель "Энергетик" – 2 ночи;
  • "Вершина" – 2 ночи;
  • "Снежный барс" – 1 ночь.

Варианты проживания

Гостевой Дом «Терем у Реки»

7 ночей

К услугам гостей этой гостиницы, расположенной в поселке Каменномостский, на берегу реки Белой, сауна, бесплатный Wi-Fi, а также номера с холодильником и различные виды спортивного отдыха.

В гостинице "Терем у реки" гостям предлагается размещение в номерах, оформленных в загородном стиле и обставленных деревянной мебелью. Все номера оборудованы письменным столом и ванными комнатами с душем.

В кафе гостиницы "Терем" гостям предложат блюда местной кухни домашнего приготовления, которые, по желанию гостей, могут подать на террасе. Помимо этого, гости могут воспользоваться принадлежностями для приготовления барбекю.

В распоряжении гостей гостиницы "Терем у реки" сауна, где можно снять усталость и напряжение. Также гости могут заняться конным спортом. Для самых маленьких гостей в гостинице обустроена детская игровая площадка.

Гостевой Дом «Терем у Реки»Гостевой Дом «Терем у Реки»Гостевой Дом «Терем у Реки»Гостевой Дом «Терем у Реки»Гостевой Дом «Терем у Реки»Гостевой Дом «Терем у Реки»Гостевой Дом «Терем у Реки»Гостевой Дом «Терем у Реки»Гостевой Дом «Терем у Реки»Гостевой Дом «Терем у Реки»Гостевой Дом «Терем у Реки»

Отель «Энергетик»

7 ночей

Отель «Энергетик» расположен в городе Архыз. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

В каждом номере установлен телевизор. В номерах есть собственная ванная комната с ванной.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

В отеле можно поиграть в настольный теннис.

Отель «Энергетик»Отель «Энергетик»Отель «Энергетик»Отель «Энергетик»Отель «Энергетик»Отель «Энергетик»Отель «Энергетик»Отель «Энергетик»Отель «Энергетик»Отель «Энергетик»

Апартаменты «Вершина»

7 ночей

Комплекс "Вершина" расположен на горнолыжном курорте Домбай. Расстояние до горнолыжного подъемника составляет всего 50 м.

Апартаменты оформлены в классическом стиле и располагают балконом и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате установлен душ. Кухня оборудована микроволновой печью, плитой, чайником и холодильником. Из окон открывается вид на горы.

В комплексе «Вершина Домбай» работает ресторан. В отеле можно взять напрокат лыжное снаряжение и приобрести абонемент на подъемник. Гости могут заказать полет на вертолете и полюбоваться потрясающим горным пейзажем с птичьего колеса.

Апартаменты «Вершина»Апартаменты «Вершина»Апартаменты «Вершина»Апартаменты «Вершина»Апартаменты «Вершина»Апартаменты «Вершина»Апартаменты «Вершина»Апартаменты «Вершина»Апартаменты «Вершина»Апартаменты «Вершина»

Отель «Снежный Барс»

7 ночей

Отель «Снежный Барс - Чегет» расположен среди гор, всего в 300 метрах от горнолыжных подъемников и гор курорта Чегет. Гостям предлагается размещение в просторных номерах. На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ в интернет через модем. Для комфортного отдыха гостей в отеле есть автономный источник воды. Расстояние до горнолыжных подъемников района Азау составляет 4,5 км.

В распоряжении гостей номера с ванной комнатой и балконом, с которого открывается потрясающий вид на горы и район Эльбруса. Кроме того, каждый номер оборудован системой отопления и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице, номера с удобствами
  • Трансферы по программе тура
  • Трехразовое питание на маршрутах и экскурсиях (питание в день заезда — обед, ужин в день отъезда — завтрак в остальные дни программы — завтрак, обед и ужин)
  • Входные платы на объекты показа музей Филицина водопады Руфабго Хаджохская теснина Азишская пещера плато Лаго-Наки горячие источники в поселке Тульском посещение обсерватории канатная дорога на курорте Романтик Тебердинский заповедник канатная дорога в Домбае — Первая очередь экологический сбор на Джилы-Су
  • Музей Филицина
  • Водопады Руфабго
  • Хаджохская теснина
  • Азишская пещера
  • Плато Лаго-Наки
  • Горячие источники в поселке Тульском
  • Посещение обсерватории
  • Канатная дорога на курорте Романтик
  • Тебердинский заповедник
  • Канатная дорога в Домбае — Первая очередь
  • Экологический сбор на Джилы-Су
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно из г. минеральные Воды
  • Внедорожный трансфер (долина реки Кяфар, долина реки София) — ориентировочная стоимость 12 000 руб за группу до 12 человек
  • Трансферы вне программы
  • Курортный сбор
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве;
  • фототехника;
  • зонт или плащ;
  • панама, крем, очки от солнца;
  • фляга для воды;
  • аптечка индивидуальная;
  • рюкзак 20-25 литров — так проще переносить личные вещи;
  • купальные принадлежности: резиновые тапочки, купальник, шапочка и полотенце
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
17 ноя 2022
Организатору непосредственно в Сочи - большой респект. Все удобно, поселили вообще великолепно, все очень рядом и близко, удобная транспортная развязка, питание порадовало, НО рекомендация все-таки есть: Желательно в вечерних сообщениях о планах на следующий день, более подробно сообщать, что будет происходить, сколько будет пройдено километров, рекомендации по одежде и обуви, а также что взять с собой. Для меня это была проблема. Спасибо огромное Сергею, нашему проводнику, который восполнял все эти пробелы. Грамотно, спокойно, профессионально вёл нас по маршрутам и давал все необходимые рекомендации, если бы не он, то я могла бы и в туфлях прийти.
Что касается со стороны организации Большой страны, то здесь могу отметить, что не совсем достоверная информация по сложности тура. На мой взгляд это не базовый уровень, как заявлено, а достаточно сложный, и не каждый сможет это пройти. Мне кажется, надо давать более чёткую и подробную информацию. Не просто, что пройдём 12 км, а то, что эти 12 км все время в гору, об этом не пишется. Ну, опять же, это сугубо моё мнение. А так все прекрасно, буду обращаться ещё.
Т
20 сен 2022
Тур проходил с 11.09.22 по 17.09.22 в красивейшем городе Сочи. Размещение в городской квартире 5 этажного дома напоминает "хрущевку", 4 подъезда, в квартире две комнаты, все необходимое имеется:полотенца, фен, посуда, небольшой холодильник, утюг, доска для глажения, шампунь, жидкое мыло, стиральная машина (не пользовалась, т. к. не было необходимости). Размещение на 2-3 человек нормально. Рейс на самолете был вечерний меня встретила Валентина Владимировна передала ключи (встречающая сторона), объяснила что и как работает. В холодильнике найдете молоко, нарезку колбасную, сыр, так же чай, кофе, фрукты для "перекусов", если проголодаетесь. Переживать за это не стоит. На следующий день приехала моя соседка и компаньон по туру Ирина из г. Челябинска, сама я из Н. Новгорода. Группа по туру составила 2 человека, обстоятельства сложились в нашу пользу - почти в индивидуальный тур. На следующий день мы познакомились с организатором, путеводителем тура - Анной. Перемещение до места начала экскурсии на личном транспорте. Не хочу раскрывать все секреты, подробности на сайте, но отмечу, что каждый день у вас будет активная ходьба полезная для здоровья. Запасайтесь удобной обувью. Температура воздуха + 27С, вечером легкая кофта, ветровка. С собой я не брала кружки, ложки, фонарь как было написано в памятке, Анна позаботилась о нас сама, в ее арсенале имеется все необходимое. Программа очень насыщенная и интересная: вы увидите горы, море, красивейшие парки, познакомитесь с историей города, так что в квартире вы будете только спать. Сама я была неоднократно в г. Сочи, но благодаря Анне познакомилась с этим городом ближе. Благодарю Анну, Ирину, Валентину Владимировну за чудесный отдых и незабываемые эмоции. Рекомендую съездить в тур.
Т
20 сен 2022
Друзья, благодарю за организацию тура.

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