Экскурсия по Краснодару, переезд в горную Адыге

Преимущества этого путешествия:
При группе от 2х человек тур проводится в индивидуальные даты.
14:00 Сбор группы около памятника Ленину на железнодорожном вокзале.
Обзорная автомобильная экскурсия по городу с посещением краеведческого музея «Краснодар – град Казачий» и парка Галицкого.
Переезд в горную Адыге.
Размещение на туристической базе в поселке Каменомостском.
Ужин.
Вечером отдых.
Самостоятельная прогулка по окрестностям поселка.
Завтрак.
Отправление на экскурсию по главным достопримечательностям республики Адыгея.
Сегодня мы посетим водопады ручья Руфабго, знаменитую Хаджохскую теснину, побываем на плато Лаго-Наки и спустимся в недра земли в Азишской пещере.
Вечером возвращение в поселок Каменомостский (Хаджох).
После ужина поездка на горячие источники в поселок Тульский.
Возвращение на турбазу, отдых.
Отправляемся в республику Карачаево-Черкессию.
Дорога среди полей и садов бежит все дальше к югу, мелькают за окном поселки, холмы и пригорки сменяются небольшими горками.
В районе станицы Сторожевой мы оставляем нашу машину и пересаживаемся на внедорожник.
Всепроходящая техника поднимет нас на 12 (двенадцать) километров по разбитой грунтовой дороге в верховья долины Кяфара.
Здесь мы совершим пешую прогулку по лесной тропе, посетим Лесо-Кяфарское городище и дольменный комплекс на вершине Иордан (Ордан) — памятники архитектуры 2-3 тыс до н. э.
Возвращение к машине по пути подхода и внедорожный трансфер к асфальту.
Переезд в станицу Зеленчукскую, посещение Зеленчукской обсерватории, старого аланского городища, подъем к наскальному Лику Христа.
Трансфер в Верхний Архыз.
Размещение в отеле, отдых.
Самостоятельная прогулка по поселку.
Утром Вас ждет поездка на курорт Романтик, подъем на канатной дороге по склону хребта Абишера-Ахуба, панорама долин Дукки, София и Речепсты.
После обеда джиппинг на Софийские водопады.
Мы прогуляемся по тропинке к подножию Софийского ледника, восхитимся мощными струями самых знаменитых водопадов Архыза.
Переезд в горный Домбай, по пути посещаем наскальный храм Святого Георгия над поселком им. Коста Хетагурова, заезжаем на озеро Туманлы-Кёль, расположенном на территории Тебердинского заповедника, посетим водопад Шумка.
Прибытие в Домбай, размещение в отеле.
Свободное время.
Вы можете самостоятельно погулять по поселку или подняться на канатной дороге на склоне горы Мусса-Ачитара.
Переезд в Ставропольский край.
Обзорная экскурсия по курортам Кавказских Минеральных вод «Города КМВ», 4 часа.
Размещение в отеле города Кисловодска.
После обеда прогулка по Кисловодскому парку.
Вас ждет поездка в Кабардино-Балкарию — Северное Приэльбрусье.
Мы побываем на знаменитой поляне Эммануэля — место от куда стартовала успешная первая экспедиция на вершину ледяного гиганта, вкусим родниковой воды из Серебряного источника, продегустируем три вида нарзана, прогуляемся по Калиновому мосту над бушующей пропастью реки Малка.
Здесь нет подъемников, цивилизация только-только приходит в район — придется немного походить пешком.
Заканчивается наша программа.
Ранний завтрак, освобождение номеров.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостевых домах и гостиницах.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и размера группы, руб:
|Стандартное размещение
|Классифицированное размещение
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1 – 3 человека
выкупается минимум 2 путевки
|91 300
|106 300
|4 – 5 человека
|64 300
|79 300
|от 6-ти человек
|48 300
|63 300
Стандартное размещение.
Гостиница 3* или гостевой дом без ***. Двух-, трехместные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: WiFi, туалет в номере, ванна или душ в номере, телевизор, кондиционер, утюг, гладильная доска, холодильник, чайник, набор посуды.
Примерный список гостиниц: Каменномостский, Солнечная или Майкоп, Сияние Архыз, Эдельвейс Домбай, Вершина Кисловодск, Семейный отдых.
Проживание в улучшенных гостиницах:
К услугам гостей этой гостиницы, расположенной в поселке Каменномостский, на берегу реки Белой, сауна, бесплатный Wi-Fi, а также номера с холодильником и различные виды спортивного отдыха.
В гостинице "Терем у реки" гостям предлагается размещение в номерах, оформленных в загородном стиле и обставленных деревянной мебелью. Все номера оборудованы письменным столом и ванными комнатами с душем.
В кафе гостиницы "Терем" гостям предложат блюда местной кухни домашнего приготовления, которые, по желанию гостей, могут подать на террасе. Помимо этого, гости могут воспользоваться принадлежностями для приготовления барбекю.
В распоряжении гостей гостиницы "Терем у реки" сауна, где можно снять усталость и напряжение. Также гости могут заняться конным спортом. Для самых маленьких гостей в гостинице обустроена детская игровая площадка.
Отель «Энергетик» расположен в городе Архыз. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
В каждом номере установлен телевизор. В номерах есть собственная ванная комната с ванной.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
В отеле можно поиграть в настольный теннис.
Комплекс "Вершина" расположен на горнолыжном курорте Домбай. Расстояние до горнолыжного подъемника составляет всего 50 м.
Апартаменты оформлены в классическом стиле и располагают балконом и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате установлен душ. Кухня оборудована микроволновой печью, плитой, чайником и холодильником. Из окон открывается вид на горы.
В комплексе «Вершина Домбай» работает ресторан. В отеле можно взять напрокат лыжное снаряжение и приобрести абонемент на подъемник. Гости могут заказать полет на вертолете и полюбоваться потрясающим горным пейзажем с птичьего колеса.
Отель «Снежный Барс - Чегет» расположен среди гор, всего в 300 метрах от горнолыжных подъемников и гор курорта Чегет. Гостям предлагается размещение в просторных номерах. На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ в интернет через модем. Для комфортного отдыха гостей в отеле есть автономный источник воды. Расстояние до горнолыжных подъемников района Азау составляет 4,5 км.
В распоряжении гостей номера с ванной комнатой и балконом, с которого открывается потрясающий вид на горы и район Эльбруса. Кроме того, каждый номер оборудован системой отопления и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.