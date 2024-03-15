Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход

Групповой тур в Краснодаре
5
3 отзыва
Недельный поход с проживанием в полевых условиях.

Тур начинается в поселке Псебай, расположенном в живописной долине на берегах реки Малая Лаба, в окружении заповедного леса, гор, ручьев, озер и рек на территории Кавказского Биосферного заповедника. После мы штурмуем перевал Аишхо и спускаемся в поселок Красная Поляна.
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Ближайшие даты:
30
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июл
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Что вас ожидает:

Штурм перевала Аишхо
Штурм перевала Аишхо
Покорим не сложный перевал по красочной тропе и почувствуем дыхание Черного моря
Походная романтика
Походная романтика
Проведем теплые ночи в окружении природы и ярких звезд
Заповедная природа
Заповедная природа
Если идти тихо, то можно увидеть оленя или косулю, а уж хлопотливого ежика мы обязательно повстречаем на своем пути

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Подготовка к походу

Приезд в г. Краснодар.

Встреча группы по адресу Привокзальная площадь, памятник Ленину в 9:00.

Трансфер Краснодар — п. Кировский, посещение водопада Капустин (40 метров).

Установка лагеря на поляне Смольная.

Территория Кавказского биосферного заповедника.

Подготовка к походу.

Отдых перед походом.

Заезд. Подготовка к походуЗаезд. Подготовка к походуЗаезд. Подготовка к походуЗаезд. Подготовка к походу
2 день

Кордон «Третья рота»

По широкой дороге отправляемся к кордону «Третья рота».

Кордон «Третья рота»Кордон «Третья рота»Кордон «Третья рота»Кордон «Третья рота»
3 день

Кордон Умпырь

Вы входите в ущелье Малой Лабы.

Заповедная природа.

Красивейший каньон.

Тропа то поднимается над водой, то спускается вниз.

Путь преграждает озеро запрудное, образовавшееся в 2002 году после селя.

Можно искупаться в его водах.

Здесь будет обед.

Отправляемся дальше к Умпырскому кордону.

Об нем Вам расскажет инструктор в походе.

Устанавливаем лагерь под гигантскими пихтами на берегу реки Ачипста.

Кордон УмпырьКордон УмпырьКордон УмпырьКордон Умпырь
4 день

Поход вдоль русла реки Малая Лаба

Продолжаем путь вдоль русла реки Малая Лаба.

Вокруг заповедная природа.

Если идти тихо, то можно увидеть оленя или косулю, а уж хлопотливого ежика мы обязательно повстречаем на своем пути.

Мы проходим место оживленных боев во время ВОВ.

По сторонам от тропы встречаются памятники и таблички.

Воздадим должное павшим героям.

Поход вдоль русла реки Малая ЛабаПоход вдоль русла реки Малая ЛабаПоход вдоль русла реки Малая ЛабаПоход вдоль русла реки Малая Лаба
5 день

Ущелье реки Малая Лаба

Начинаем ощущать подъем.

Все ближе и ближе снега кавказских гор, чувствуется их ледяное дыхание.

Слева как монументальная скульптура на фоне бездонного голубого неба высится ледник Цахвоа и одноименная вершина — главная вершина Краснодарского края.

Сегодня мы пройдем немного.

На слиянии двух красивых рек Чистая и Малая Лаба будет наш следующий бивак.

Ущелье реки Малая ЛабаУщелье реки Малая ЛабаУщелье реки Малая ЛабаУщелье реки Малая Лаба
6 день

Штурм перевала Аишко. Красная поляна

Напряженная работа.

Мы штурмуем перевал Аишхо.

Перевал не сложный, путь проходит по тропе, но какие виды и панорамы открываются с седловины перевала!

Чувствуется дыхание Черного моря.

Спускаемся в поселок Красная Поляна.

Расселение на турбазе.

Отдых.

Штурм перевала Аишко. Красная полянаШтурм перевала Аишко. Красная полянаШтурм перевала Аишко. Красная полянаШтурм перевала Аишко. Красная поляна
7 день

Отъезд

Мы прощаемся с инструктором.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в туристических палатках;
  • турбаза п. Красная Поляна.

Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Варианты проживания

Палатка

5 ночей

Проживание в туристических палатках.

Палатка

Отель «Ивмонтан»

1 ночь

Отель «Ивмонтан» с видом на горы расположен в селе Эстосадок, в 2,1 км от горнолыжного курорта Красная Поляна. При отеле работает казино. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут заказать семейные номера.

В номерах среди удобств письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В распоряжении гостей платяной шкаф.

В селе Эстосадок и его окрестностях постояльцы гостиницы «Ивмонтан» могут заняться различными видами активного отдыха, включая лыжный спорт.

Расстояние до горнолыжного курорта «Роза Хутор» составляет 5 км, а до лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» — 11 км. Расстояние от отеля «Ивмонтан» до международного аэропорта Сочи составляет 36 км.

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Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер г. Краснодар - п. Кировский
  • Прокат группового снаряжения (горелки, газ, котлы для приготовления пищи, палатки, групповая аптечка)
  • Проживание в гостинице в Красной Поляне, завтрак (1 ночь)
  • Работа инструктора-проводника
  • 3-разовое питание на маршруте
  • Пропуск в заповедник
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Трансфер перевал Аишхо - п. Красная Поляна (по желанию группы)
  • Экологические сборы
  • Трансфер: аэропорт (ж/д вокзал) - гостиница
  • Прокат личного снаряжения
  • Бронирование гостиницы
  • Организация отдыха на Чёрном море
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная шапочка;
  • перчатки флисовые;
  • туристические бахилы (гамаши, фонарики);
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • ботинки горные;
  • сменная обувь для лагеря и брода(кроссовки);
  • рюкзак 80-100 л.;
  • сидушка;
  • треккинговые палки или ледоруб;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос и фляга для воды общим объемом 2 л.;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая физическая подготовка необходима для тура?

Для участия в туре требуется отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
15 мар 2024
Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.
Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет).
Последний раз посещала Сочи до олимпиады 2014.
На шикарной инфраструктуре города и море положительных эмоций от того же кормления чаек (узнала, что летом они на лету булочки ловить не будут) останавливаться не буду. Постараюсь сделать отзыв максимально полезным для туристов.
Итак, путевку по программе покупали через ООО «Большая Страна».
Билеты на ж/д приобретали самостоятельно.
Можно сэкономить и проработать этот же маршрут самостоятельно) Но! Не стоит забывать, что:
- отпуск бывает не так часто, как бы хотелось (и не всегда хочется заморачиваться);
- стоит позаботиться о бронировании номеров заранее, особенно в летний период.
Проживание в рамках предложенной программы было выбрано в отеле «Гринн Хоста» 3 *.
Сразу обращу внимание, что отель находится на вокзале именно в шаговой доступности. Прям 2 минуты пешком, не на машине.
Считаю, что нужно это оговорить в программе, что поможет сэкономить туристам 252 рубля на такси)) и уж точно не стоит предлагать платный трансфер вокзал-гостиница!
Про отель можно почитать на официальном сайте. Расположение замечательное: море, рынок, кафешки - все рядом.
Мы были не в сезон. Бассейн есть маленький, но есть)
Номер был нас на 3 этаже (сначала 326, потом 319).
Замена номера осуществлена в связи с поломкой душа сразу.
Полотенца меняли каждый день, постельное белье 1 раз в 3 дня.
Фен слабенький, но сушит))
Кулер в другой стороне этажа у нас был, но милая девушка горничная нам сразу принесла 5 литров воды в номер (что несомненно удобно).
Отмечу, что в отеле к открытию сезона, начались ремонтные работы (замена ламината).
Нам не удобств при отдыхе не доставляли (т. к. мы были постоянно на экскурсиях).
Звукоизоляцию плохая (ощутили в первый день), но нам повезло соседние номера освободились и было тихо.
Вид из окна, либо на бассейн, либо на соседнее здание (ничего примечательного).
Завтраки нам не понравились, но тут дело вкуса.
Если приходить к 8.00 еда тёплая, если ближе к 9.30 все холодное.
По ассортименту стандарт: яйца варенные, нарезка (сыр, колбаса, ветчина), апельсины и яблоки, был омлет или запеканка творожная, встречалась гречка с сосисками, рис с рыбой тушенной, были мясные биточки (не понравились совсем), какая-то каша, хлопья, капуста с сосисками. В разные дни по разному.
Ассортимент вроде и ок для 3*, но приготовлено не вкусно (это наше мнение).
Было бы здорово, если бы:
все было тёплое;
были бы блинчики, оладики, сырники (вкусные).
Соответственно обеды и ужины мы в кафе отеля не брали.
Где было вкусно?
Заведение «Лось Лосось». У них классная солянка, пицца очень хорошая, паста с мидиями, салатики, лимонады и коктейли. Обслуживание тоже понравилось.
Ещё понравился ресторан «Удача плюс». Тут по-дороже, но оно того стоит.
Шикарная кастрюля с мидиями и сыром (их там реально много и вдвоём можно наесться). Взрослый комплект от шеф-повара). Брали разное горячее, коктейли, вкусно все. Забирали, что не доедали на завтрак))
А ещё ларёчек с кофе рекомендую (возле остановки «Аквамарин». Не далеко от «Лось-лосось». Там очень душевный мальчик работает и девочка тоже милая (очень дельные советы по отдыху дают: куда сходить, как доехать и что посетить). Кофе и горячий шоколад брали у них, отличный. Где-то ещё даже не пробовали, т. к. кадры решают все))
Что рекомендовала бы отелю: -включите стоимость тапок (50 р) в цену номера. И пусть тапочки мирно ожидают в номере своих постояльцев. А то смешно и неудобно получается, поднявшись в номер на 3 этаж с чемоданами без лифта бежать на 1 этаж покупать тапочки (их в номер не приносят);
-освежитель воздуха в туалет я попросила (оказалось не предусмотрен). Почему? Предоставляйте по запросу хотя бы.
Это же мелочи, но они нужны для комфорта.
И запаситесь халатами. Почему человек проживая в «стандарте» не может взять в аренду за доп. плату халат?
Теперь про саму экскурсионную программу.
Здесь нам повезло.
По факту у нас были индивидуальные экскурсии на кроссовере с шикарным специалистом и владелицей тур-фирмы (принимающая сторона) Анной.
Время выезда согласовывалось заранее, маршрут также корректировался по нашему желанию.
Получали много интересной и познавательной информации и фактов каждый день.
Эмоции самые положительные.
Вместе с тем, сама программа, которую я приобретала, нуждается в корректировки.
Поясню по дням.
1 день- все соответствует заявленному;
2 день - гора Ахун закрыта на реконструкцию. Главная достопримечательность на этой горе - отлично сделанный туалет)
Есть колесо обозрения, но в туманную погоду вида нет.
Понравилась Мацестинская долина, источник, водопады на реке Змейка и пикник, организованный Анной)
3 день - здесь какая-то неразбериха вышла.
Мне, как туристу, хочется ясности и понимания за что я плачу, и что я покупаю.
Наше пребывание совпало с ВМФ 2024 - грандиозное событие!
Сразу отмечу, что в Олимпийский парк мы с Анной попали 08.03 (посещение было ограничено с 28.02 по 07.03). Изначально обсудили возможность переноса.
Но! О таких вещах нужно предупреждать туристов при продаже путевки! Нас могли туда и не пустить!
Про парк расскажу чуть позже.
Про экскурсию на Красную поляну.
На кануне нам в мессенджер была сброшена квитанция выданная ООО «Анастасия» в наименовании услуги указана «Роза Хутор». Также выданы по 600 рублей на человека, как я поняла на оплату комплексного обеда.
В составе группы нас повезли на экскурсию. Экскурсовод-водитель мужчина, не пояснил, что мы подниматься на подъёмниках будем на курорте «Красная поляна», а не на «Роза Хутор».
Предварительно мы не посетили:
-водопад «Девичьи слёзы»;
-пасеку (была просто дегустация мёда возле кафе, где мы питались), но посетили какую-то эко-ферму, на которой производят косметику;
-дольменный комплекс.
Но не посещение этих объектов меня не сильно расстроило, хотя я за них и заплатила!
Очень хотелось увидеть заявленную в программе Олимпийскую деревню, понять что же такое и где она Олимпийская набережная, и почему же мы поднялись в итоге на «Красную поляну», а не на «Розу Хутор».
Про обеды отдельная история.
Комплексные обеды на маршруте не предусмотрены. Питание по меню. По ценам, которые указаны в меню (при наличии 600 р. на человека) возможно купить только первое блюдо, но ни как не заявленный обед.
Фото меню, кафе, чека (с указанием потраченной по итогу суммы) готова предоставить в подтверждение.
И странно для меня ещё то, что экскурсовод не знает стоимость скипассов (хотел, чтобы я за ребёнка 14 лет, платила, как за взрослого, хотя везде указано, что скидки распространяются до 14 лет включительно).
С Анной связалась для уточнения вопроса, почему меня привезли не туда, куда продали путевку.
Пояснили, что изменения маршрута произведено из-за форс-мажора (каких-то соревнований).
Отмечу, что соревнования, если таковые имели место быть (не проверяла) не являются форс-мажором, и господа, а как насчёт того, чтобы предупредить туристов?!
Вопросы только по этому дню, проведённому без Анны.
Отмечу, уж не знаю планировалось или нет, после нашего с Анной разговора нашу группу повезли в Роза Долину.
Но сфотографироваться возле Олимпийских колец горной Олимпийской деревни и увидеть аллею флагов, о которых я сейчас узнаю из интернета, нам так и не довелось.
Хотя самые большие ожидания были как-раз от этой экскурсии.
Думаю, что стоит подумать о возможности пересчета конкретно этого экскурсионного дня, т. к. заявленное и полученное не соответствует.
А главной целью, я так думаю, для любого тур-оператора является довольный турист)
4 день - свободный.
Посетили Skypark (остались очень довольны), так что рекомендуем для посещения.
Туристам также можно предлагать транспорт (мы пользовались услугами сторонней компании, с которой работает отель).
5 день - парк «Южные ворота» понравился.
Красивые растения и интересная подача материала. Сделали много фотографий к весеннему празднику.
На обед было блюдо под названием «сувлаки» и чай.
По вкусу нормально, но мне сочности не хватило)
После обеда отправились на прогулку по Тисосамшитовой роще.
Все очень достойно и познавательно. Единственное в летний период, по-моему мнению, будет перебор с посещением экосистем в один день).
Развалины старой Генуэстской крепости не видели, но если честно, нам они уже и не нужны были. И без того программа на день очень насыщенная.
5 - день.
Посещение храмов.
Здесь отдельное спасибо Анне за гибкость и ориентированность на туриста.
Мы оговорили какие храмы хотим посетить, получили разноплановую информацию (и по архитектуре, и сказания…).
Вкусно покушали хинкали и хачапури, попили чай.
И апофеозом экскурсии стало посещение Олимпийского парка, который открыли для посещения 08.03.
Для меня это самые яркие впечатления - прикоснуться к такому масштабному событию, как Всемирный фестиваль молодежи 2024!
Увидеть, пусть хоть уже в стадии разбора, павильоны участников, различные инсталляции, в т. ч. павильон свой любимой Белгородской области)
Я бы экскурсию в Олимпийский парк вынесла в отдельный день программы (прогулка по набережной, рассказы про олимпийскую деревню, посещение Сочи-парка, фонтаны (я так поняла есть какое-то шоу))
А так микс храмы - Олимпийский парк получился очень даже ничего))
Подводя итог, отмечу, что программа «Сочинский эксклюзив» мне понравилась. Что нуждается в доработке также отметила.
Как и везде кадры решают все!
Нам повезло и с индивидуальными экскурсиями, и с профессиональным гидом.
Поэтому «Сочинский эксклюзив», действительно стал для меня эксклюзивом!
Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Валерия!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А
15 ноя 2023
С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями. С технической стороны организация была если не безупречной, то близкой к тому.
С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями.С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями.
Н
17 окт 2023
Никогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и сопровождали на всём протяжении.
Никогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и

Тур входит в следующие категории Краснодара

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