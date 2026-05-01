Описание тураНе упустите шанс исследовать уникальные природные ландшафты и богатое культурное наследие! Приезжайте в Дагестан — здесь вас ждут незабываемые впечатления, горные вершины, прибрежные пейзажи и неповторимая местная кухня. Откройте для себя этот удивительный уголок России!
Выезд накануне вечером.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение
- Проживание
- Фото и видео контент
Что не входит в цену
- Питание и развлечения
- Пещера Нохъо - 500 ₽
- Вход на Бархан Сары-Кум - 250 ₽
- Катание на катере - 1000 ₽
- Вход в Цитадель Нарын-Кала - 450 ₽
- Аренда платья со шлейфом (по желанию) - 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Краснодар ул. Володи Головатова 313 ТЦ Галерея
Завершение: ТЦ Галерея. Остановка ТЭЦ
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд накануне вечером.
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
