После приключений в горах мы отправимся на Черное море, чтобы насладиться солнцем, морским воздухом и соленой водой.
Программа тура по дням
Прибытие. Геотермальный источник
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала.
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостинице в номерах со всеми удобствами в каждом номере.
Обедаем и отдыхаем.
18:00-19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник. Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет несколько больших бассейной с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.
*Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводиться экскурсия на плато Лаго-Наки.
Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
08:00-09:00 Завтракаем.
10:00 После завтрака едем купаться на геотермальный источник.
14:00 Обедаем.
Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.
Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Едем на термальный источник.
14:00 Обед.
Во второй половине дня выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято-Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер келий.
Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
19:00 Ужин.
Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники
Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники.
09:00 Завтракаем и купаемся в бассейне с термальной водой.
14:00 Обед.
После обеда отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».
После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку
Альтернативный маршрут – конная прогулка.
Вместо пешей прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным.
19:00 Ужин.
Автоэкскурсия в Гуамское ущелье. Геотермальный источник
08:00-10:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.
Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс. По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе. Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.
Каждый метр ущелья – неповторимое зрелище. Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Обед-пикник.
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 После ужина – поездка на геотермальный источник.
Сад камней «, Лаго-Наки и пещера» Большая Азишская
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней». На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
После осмотра коллекции и древнего мегалита – дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки. Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря. Его рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше.
Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики, наслаждаемся первозданной природой!
Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги – запросто можно найти окаменелую ракушку – отличный сувенир на память об Адыгее!
По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками. Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.
Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).
На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру – «Большая Азишская». Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.
18:00 Встречаемся за ужином. Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
Переезд в пос. Бетта
Завтракаем и готовимся к дороге.
Переезжаем из пос. Каменномостский на Черноморское побережье Краснодарского края – в поселок Бетта.
Пос. Бетта – это живописный курортный поселок, расположенный в сорока километров южнее Геленджика. Этот курорт, благодаря своей удаленности от крупных транспортных магистралей, заслужил признание людей, которые стремятся провести свой отдых как можно ближе к природе.
В окрестностях поселка сохранилась первозданная горная природа со смешанными лесами, естественными галечными пляжами и чистейшим морем.
Расстояние до пляжа – около 350 метров. Дорога без ступенек, идет мимо частного сектора. Время в пути около 12 минут.
14:00 Размещение на базе отдыха, расположенной на берегу Черного моря.
15:00 Обед на базе.
18:30 Ужин.
Все последующие дни вы живёте на базе отдыха.
Домики простые в деревенском стиле, со всеми удобствами в каждом номере. В номере имеется холодильник, телевизор, кондиционер.
Трехразовое питание. По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.
Завтрак: 08:00-10:00, обед 13:00-14:30, ужин 18:30-19:30.
Отдых на море
8:00-10:00 Завтрак.
Отдых в курортном поселке на Черном море.
13:00-14:30 Обед.
Свободное время.
18:30-19:30 Ужин.
По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.
Отдых на море
8:00-10:00 Завтрак.
Отдых в курортном поселке на Черном море.
13:00-14:30 Обед.
Свободное время.
18:30-19:30 Ужин.
По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.
Отдых на море
8:00-10:00 Завтрак.
Отдых в курортном поселке на Черном море.
13:00-14:30 Обед.
Свободное время.
18:30-19:30 Ужин.
По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.
Отдых на море
8:00-10:00 Завтрак.
Отдых в курортном поселке на Черном море.
13:00-14:30 Обед.
Свободное время.
18:30-19:30 Ужин.
По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.
Отдых на море
8:00-10:00 Завтрак.
Отдых в курортном поселке на Черном море.
13:00-14:30 Обед.
Свободное время.
18:30-19:30 Ужин.
По предварительному запросу Вам выдадут ланч-бокс на обед, а ужин будет включать второе блюдо.
Отъезд
Освобождение номера до 12:00.
Самостоятельный выезд.
Трансфер в удобное время и город отправления можно заказать на базе отдыха.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме в Адыгее на выбор и в домиках в пос. Бетта, Краснодарский край.
Одноместное размещение под запрос.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Для двухместного размещения
|В Адыгее
|В пос. Бетта
|Стоимость
|«У горы»
«Замок грез»
«Аквариум» (2 этаж)
|Двухкомнатные коттеджи
|74000
|«Аквариум» (1 этаж)
|Двухкомнатные коттеджи
|71000
|«На Аминовской»
«У Сергея»
«Графство Хаджох» (стандарт)
|Двухместные номера/
Однокомнатный двухместный коттедж 25А
|57000
|Для трехместного размещения
|В Адыгее
|В пос. Бетта
|Стоимость
|«У горы»
«Аквариум» (1 этаж)
|Трехместные двухкомнатные коттеджи/
Дома «А-Фрейм»
|71000
|«На Аминовской»
«У Сергея»
«Графство Хаджох» (полулюкс)
|Трехместные двухкомнатные коттеджи/
Дома «А-Фрейм»
|61000
|«На Аминовской»
«У Сергея»
«Графство Хаджох» (полулюкс)
|Однокомнатные трехместные номера
|55000
|«Графство Хаджох Хостел»
|Однокомнатные трехместные номера
|46000
|Для четырехместного размещения
|В Адыгее
|В пос. Бетта
|Стоимость
|«У горы»
«Замок грез»
«Аквариум» (2 этаж)
|Четырехместные двухкомнатные коттеджи
|71000
|«На Аминовской»
«У Сергея»
«Графство Хаджох» (стандарт)
«Деревянные коттеджи»
|Двухкомнатные коттеджи
|61000
|«На Аминовской»
«У Сергея»
«Графство Хаджох» (стандарт)
|Простые домики в деревенском стиле (четырехместные номера)
|55000
|«Графство Хаджох Хостел»
|Простые домики в деревенском стиле (четырехместные номера)
|51000
Варианты проживания
У Горы
Гостевой дом «У Горы» - деревянный в старинном русском стиле, расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Номера со всеми удобствами (TV, холодильник, электрочайник).
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
Выезд на маршруты производится с территории гостевого дома.
На Аминовской
Гостевой дом находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник.
Аквариум
В гостевом доме 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.
Номер «С бабочками» (двухкомнатный, 27 кв. м., с видом на реку) – в замковом стиле, расположен на первом этаже. Номер состоит из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать. Есть отдельный вход.
В номере: санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Вместимость: до 3 человек.
Номер «С оленями» (двухкомнатный, 27 кв. м., с видом на сад) – в замковом стиле, расположен на первом этаже. Номер состоит из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать. Есть отдельный вход.
В номере: санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Вместимость: до 3 человек.
Номер «Аквариум» (двухкомнатный, 44 кв. м.) – в замковом стиле, расположен на втором этаже. Номер с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды. В первой проходной комнате – два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана. Есть отдельный вход.
В номере: санузел с душевой кабинкой,мини-кухня без плиты, сплит-система, холодильник, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период).
Вместимость: до 6 человек.
Замок грез
Замок Грез – двухуровневый коттедж с единым пространством без деления на комнаты. Внутри есть настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров, центральное окно высотой 4 метра.
В коттедже: 2-спальная кровать (на внутреннем балконе), кресло-кровать (на внутреннем балконе), 2-спальный диван (около камина), санузел с душевой кабинкой, спутниковое TV, DVD-плеер, кондиционер, теплые полы (в осенне-зимний период), камин, холодильник, фен.
Вместимость: до 5 человек.
У Сергея
Деревянные коттеджи
Имеется три коттеджа – один однокомнатный и два двухкомнатных.
В однокомнатном коттедже:
- санузел с душевой кабиной,
- холодильник.
В двухкомнатном коттедже:
- санузел с душевой кабиной,
- две односпальных кровати,
- спутниковое ТВ,
- электрический чайник.
Графство Хаджох
«Графство Хаджох» располагается в поселке Каменномостском.
Номерной фонд состоит из номеров: «Стандарт», «Комфорт», «Семейный» и «Эксклюзивный» – со стилизацией пещеры. На территории установлены беседки для уютных вечеров и мангалы.
В гостинице Вы можете заказать различные блюда из меню. Также предусмотрена услуга комплексного питания.
Для организации и проведения торжественных мероприятий, выпускных вечеров и свадеб имеется банкетный зал, вместимостью до 50 человек.
Бирюза Юг
База отдыха «Бирюза-Юг» располагается в хуторе Бетта Краснодарского края. Здесь гости смогут отдохнуть от городской суеты, насладиться природой. На территории комплекса открыт доступ к высокоскоростному интернету. Автомобиль можно оставить на частной или уличной парковке.
Из развлечений на турбазе доступны увлекательные экскурсии в Сафари-парк, океанариум и дельфинарий, прогулки на лошадях. Для детей оборудован современный игровой комплекс. В летних беседках можно собраться компанией.
Для спортсменов есть крытый спортивный зал с тренажерами, хореографическим станком и 10 метровой зеркальной стеной. Помимо этого, для занятий на свежем воздухе оборудована веранда и новая спортивная площадка.
Для размещения предложены комфортабельные номера и отдельные коттеджи. Во всех вариантах размещения сделан современный ремонт, установлена необходимая мебель, система кондиционирования, телевизор, холодильник. Ванная комната оснащена стандартным набором сантехники и средствами гигиены.
В столовой предложено комплексное питание. Также постояльцы могут заказать только завтрак, обед или ужин.
В шаговой доступности находятся разнообразные заведения общественного питания. Дорога до пляжа пешком займет не более десяти минут. Расстояние до аэропорта Геленджик составит около 55 километров.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 6 ночей в пос. Каменномостский, 6 ночей в пос. Бетта
- Питание: 3-х разовое
- Работа инструкторов по программе
- Купание в бассейнах с геотермальной водой в соответствие с программой
- Трансферы по программе
- Трансфер до места проживания на туре (см. «Важно знать») и переезд из п. Каменномостского в пос. Бетту
Что не входит в цену
- Авиа - и жд билеты до г. Краснодар и обратно
- Билеты на экскурсионные объекты (см. «Важно знать»)
- Конная прогулка - 700 руб. /35 мин., 1000 руб. /1 час., 1400 руб. /1,5 часа, 1800 руб. /2 часа
- Обратный трансфер из пос. Бетта
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- мед. препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзачок, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи (предоставляется в аренду при необходимости – маленький рюкзак 20-30 л., 300 руб/сутки);
- купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочку, можно взять халат);
- куртку-ветровку, плащ-дождевик или накидку;
- обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары, на смену);
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
- крем от загара (фактор защиты не менее 50, обгореть в горах и предгорьях очень легко);
- головной убор (для защиты от солнца) в обязательном порядке;
- очки солнечные;
- гигиеническая помада – с фактором защиты от солнца.
- трекинговые палки (по желанию, для вашего удобства).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер к месту начала тура?
Важно:
- трансфер осуществляется в день заезда;
- стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно;
- трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Если вы прибываете в Минеральные Воды: трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский отправляется в 12:40.
Если вы прибываете в Сочи: необходимо самостоятельно добраться до г. Майкоп на электричке «Ласточка» (из Адлера электричка отправляется в 16:18). Трансфер из г. Майкоп до пос. Каменномостский отправляется в 22:00.
Если вы прибываете в г. Армавир: трансфер из г. Армавира до пос. Каменномостский отправляется в 15:00-15:20.
Если вы прибываете в г. Краснодар: трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский отправляется в 12:00. Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11.30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00. Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12.00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка 10% для детей до 16 лет.
Может ли измениться программа?
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.
Есть ли ограничения по весу для конной прогулки?
Не рекомендуется участвовать в конной прогулке при массе тела свыше 100 кг., только по согласованию с туроператором.
Как обстоят дела со связью?
В поселке Каменномостский нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi есть не везде.
В поселке Бетта связь МТС работает плохо, билайн и теле2 нормально. На территории есть WiFi в общественных местах.
Какое питание в туре?
В туре полноценное 3-х разовое питание.
В случае, если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо.
Питание есть в гостевых домах «Графство Хаджох» и «У Горы», в остальных гостевых домах под запрос. При бронировании можно уточнить, где именно будет питание.
Как добраться самостоятельно?
Добраться из аэропорта или ж\д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или обратно можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль (стоимость можно уточнить у менеджера)
Также возможно заказать индивидуальные и групповые трансферы (стоимость можно уточнить у менеджера):
- г. Минеральные Воды – п. Каменномостский;
- г. Архыз – п. Каменномостский;
- г. Белореченск – п. Каменномостский;
- г. Майкоп – п. Каменномостский;
- п. Каменномостский – п. Бетта и др.
От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон» – это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении – 17 часов.
Какая стоимость входных билетов на экскурсионные объекты?
- «Хаджохская Теснина» – 500 руб. (детский с 7 до 14 лет – 200 руб.);
- оборудованная пещера «Большая Азишская» – 700 руб. (детский с 7 до 14 лет – 350 руб.);
- билеты на подъемник – 800 руб. (детский с 6 до 13 лет – 500 руб.);
- билеты на «Водопады Руфабго» – 500 руб. (детский с 5 до 13 лет – 200 руб.);
- частная коллекция «Сад камней» – 200 руб. (детский с 7 до 10 лет – 100 руб., детский с 10 до 14 лет - 150 руб.);
- посещение древних пещер (келий монахов) – 200 руб.;
- частная коллекция «Беловодье» – 200 руб.;
- посещение веревочного парка – от 300 до 1400 руб.;
- национальный музей в Майкопе – 300 руб.,
- музей Востока – 150 руб.;
- поездка по узкоколейной железной дороге – 800 руб. (детский с 5 до 13 лет – 600 руб.);
- музей природы – 400 руб.
Когда и сколько длится?
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Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!