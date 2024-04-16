Геотермальные источники Адыгеи
А какое, ни с чем несравнимое, удовольствие искупаться после прогулок в горячем геотермальном источнике! С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/geotermalnye-istochniki-adygei-17374
янв
фев
фев
фев
фев
мар
мар
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источнике
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостинице в номерах со всеми удобствами в каждом номере.
14:00 Обедаем и отдыхаем.
18:00-19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет несколько больших бассейнов с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.
Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
08:00-09:00 Завтракаем.
10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья "Руфабго" (доп. плата), с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
14:00 Обедаем.
После обеда едем купаться на геотермальный источник.
18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.
Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий (доп. плата).
Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Обед.
Во второй половине дня едем на геотермальный источник.
19:00 Ужин.
Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники
09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию “Беловодье” (доп. плата).
После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку.
Альтернативный маршрут – конная прогулка (доп. плата).
Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!
14:00 Обед.
Купание в бассейне с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван "Хаджохская теснина" (доп. плата).
Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.
Глубина ущелье достигает 40 метров!
В "Хаджохкую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!
Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды – зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.
14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
Плато Лаго-Наки. Пещера Большая Азишская
Автоэкскурсия на плато “Лаго-наки” с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. “Большая Азишская”.
09:00 Завтракаем.
10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней" (доп. плата).
На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана “Тетис”, услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
После осмотра коллекции и древнего мегалита – дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.
Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря.
Его рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше.
Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики, наслаждаемся первозданной природой!
Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги – запросто можно найти окаменелую ракушку – отличный сувенир на память об Адыгее!
По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками. Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.
Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).
На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: “Большая Азишская” (доп. плата).
Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.
18:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.
Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует с октября по май).
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
9:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.
С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Отъезд
7:00 Завтрак.
06:30-8:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
- Замок Грез (двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн) – 48 500 рублей;
- гостевой дом “Эдельвейс” (просторные номера с камином, уникальный дизайн) – 48 500 рублей;
- Коттедж “Аквариум” (отдельный коттедж на берегу горной реки):
- номер на 2 этаже (двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 44 кв. м.) – 48 500 рублей;
- 2 номера на 1 этаже (двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином) – 45 000 рублей;
- гостевой дом «У горы» (деревянный сруб в старинном русском стиле, с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами) – 48 500 рублей;
- гостевой дом "Горная Лаванда" (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 41 500 рублей;
- гостиница “Графство Хаджох. Стандарт” (номера со всеми удобствами, в номере: ТВ, холодильник) – 38 000 рублей.
- гостиница "Графство Хаджох. Улучшенный" - номера со всеми удобствами в номере. ТВ, холодильник - 41 500 рублей.
- гостевой дом "У Сергея" (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 37 000 рублей;
- гостевой дом "На Аминовской" (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 37 000 рублей;
- гостиница "Графство Хаджох" Маленький номер с двумя раздельными кроватями. . В номере ТВ, холодильник - 32 500 рублей.
Стоимость на 1 человека при размещение в номерах от 4 человек в номере:
- Номер коттеджа "Аквариум" на 2 этаже, Замок Грез – 38 000 рублей;
- в гостевом доме "Деревянные коттеджи","У Сергея" – 38 000 рублей.
- Гостиница "Графство Хаджох. Хостел" Общий санузел и душ - 27 000 руб. с чел.
Коттеджи Замок Грез и Аквариум на втором этаже, а также гостевой дом “Эдельвейс” и “Солнечный” не предлагаем для одноместного размещения.
Варианты проживания
Гостевой дом «У Горы»
Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
Коттедж «Замок Грез»
Замок Грез – двухуровневый коттедж. Внутри – единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.
Внутри коттеджа «Замок грез» также чувствуется атмосфера настоящего старинного замка – это выражается в интерьере здания: кованная бронзовая люстра, свисающая на длинных цепях, фигурные оконные ниши, прикрытые гобеленовыми шторами, а также настоящий камин.
В Замке:
- настоящий камин на дровах;
- фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами;
- круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров;
- центральное окно высотой 4 метра;
- 2-спальная кровать (на внутреннем балконе);
- кресло-кровать (на внутреннем балконе);
- 2-спальный диван (около камина);
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- спутниковое TV, DVD-плеер, СВЧ-печь, кондиционер, холодильник;
- теплые полы;
- электрочайник, посуда;
- фен.
Возможность размещения до 5 человек.
Коттедж «Аквариум»
Коттедж «Аквариум включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.
1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- камин;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек.
1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала.
В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- камин;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек
2 -ой этаж, номер «Аквариум» – с отдельным входом, большой, двухкомнатный номер, в замковом стиле (44 кв. м.), с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды.
В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Возможность проживания до 6 человек.
Гостевой дом «На Аминовской»
Номера в гостевом доме "На Аминовской" находятся в 6 минутах ходьбы от основной территории базы.
В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами (санузел с душем в номере), TV, холодильник, электрочайник.
Гостевой дом «Беловодье»
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник. Уникальный дизайн, шашлык готовится в тандыре, возможна рыбалка на озере при гостинице, баня
Гостиница «Графство Хаджох»
Отель типа «постель и завтрак» Travel Hotels Group «Графство Хаджох» расположен в поселке Каменномостский. К услугам гостей бар, общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Окрестности отлично подходят для пеших и велосипедных прогулок.
Плато Лагонаки находится в 32 км от отеля, а Майкоп — в 34 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами
- Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп)
- Работа гидов-инструкторов по программе тура
- Трансферы по программе
- Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой)
- Трансфер из г. Минеральные Воды, г. Краснодара, г. Армавира, г. Майкоп до пос. Каменномостский
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Обратный трансфер до г. Краснодар - 500 руб. /чел
- Обратный трансфер до г. Минеральные Воды - 800 руб. /чел
- Обратный трансфер до Майкопа - 500 руб. /чел
- Обратный трансфер до Армавира - 500 руб. /чел
- Билеты на экскурсионные объекты (оплачиваются самостоятельно на месте): "Хаджохская Теснина" - 600 руб. пещера "Большая Азишская" - 800 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб. музей "Беловодье" - 200 руб. национальный музей - 300 руб. посещение древних пещер - келий монахов - 400 руб. "Водопады Руфабго" - 500 руб. "Музей природы" - 300 руб. поездка по узкоколейной железной дороге - 400-600 руб. билет на подъемник - 500 руб. вверх, 500 руб. вниз
- «Хаджохская Теснина» - 600 руб
- Пещера «Большая Азишская» - 800 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб
- Музей «Беловодье» - 200 руб
- Национальный музей - 300 руб
- Посещение древних пещер - келий монахов - 400 руб
- «Водопады Руфабго» - 500 руб
- «Музей природы» - 300 руб
- Поездка по узкоколейной железной дороге - 400-600 руб
- Билет на подъемник - 500 руб. вверх, 500 руб. вниз
- Конная прогулка - 1000 руб. (1 час), 1 800 руб. (2 часа)
- Страховка
- По запросу: спортивная страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
- теплая куртка, свитер, шапка, перчатки;
- купальник, тапочки, шапочка, халат по желанию;
- куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
- трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
- фонарик;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Трансфер осуществляется в день заезда.
- Перелет в Минеральные воды. Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Минеральные воды 13:00
- Перелет в Сочи и трансфер из г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкоп можно на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Из Адлера электричка отправляется в 16:18
- Трансфер из г. Армавир - 15:00-15:20 - поезд
- Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Краснодара - 12:10 - поезд
Трансфер до п. Каменномостский входит в стоимость. Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Обратный трансфер осуществляется и в Минеральные воды, Краснодар, Армавира и Майкопа (оплачивается отдельно).
В воскресенье:
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды отправляется в 06:30-07:00
Автобус из п. Каменномостский в г. Армавир отправляется в 06:30-07:00
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 08:00.
Трансфер из п. Каменномостский до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра. Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00 до Сочи.
Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды - 800 руб.
Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар - 500 руб. с чел.
Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 500 руб.
Для тех кто едет до Сочи, трансфер до Майкопа стоимость - 500 рублей и далее стоимость Ласточки до Адлера оплачивается самостоятельно, стоимость необходимо уточнять на сайте, исходя из того какая стоимость в желаемый день отъезда (в среднем это 800 рублей).
Какие скидки есть в туре?
Скидка для пенсионеров — 10%.
- 50% - Для детей от 3 до 5 лет.
- 30% - Для детей от 5 до 7 лет.
- 15% - Для детей от 7 до 12 лет.
- 10% - Для детей с 12 до 16 лет.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по участию в туре?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Что нужно знать о термальной воде?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
Может ли измениться программа тура?
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.
При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.
Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!