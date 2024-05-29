Туры в Краснодаре весной

Найдено 11 туров в категории «Весенние» в Краснодаре, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
Начало: г. Краснодар
8 мар в 10:00
19 500 за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 57 450 за человека
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 500 за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Начало: Г. Краснодар
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 43 500 за человека
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар
«Представляем активный коктейль движения, позитива и весеннего настроения»
5 мар в 10:00
45 000 за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 35 000 за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
Начало: г. Краснодар
6 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 25 000 за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее. Зима-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Мультиактивный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 28 000 за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Начало: г. Краснодар
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 27 000 за человека
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
18 янв в 10:00
25 янв в 10:00
от 17 000 за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
19 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 13 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    29 мая 2024
    Мультиактивный отдых в Адыгее. Зима-весна
    Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!
  • Д
    Дарья
    15 мая 2024
    Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
    Организация на высоте!
    Организация на высоте!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
    Всё отлично, чётко)))
  • С
    Светлана
    6 мая 2024
    Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
    Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
  • О
    Оксана
    1 мая 2024
    Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
    Все было хорошо 👍
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
    Всем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всю красоту надо смотреть словами не передать.
    Всем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всюВсем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всю
  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
    Классный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей стороне за незабываемый отдых. Налазилась
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    по горам, накупалась в горячих источниках, много новых эмоций, много новых мест и знаний. Все было очень здорово организованно. Скучать было не когда. Да условия проживания больше эконом чем стандарт. Отдыхала в "отеле" "графство Хаджох" Душ в номере совсем не удобный. Повесить душевую лейку не на что, обломан держатель. Ни полочек, и сушилок. Но все это компенсировало хорошее питание. Повару респект, кормили вкусно. Очень. Был день Адыгейской кухни. В восторге. А в номере мы только ночевали. Да выйти вечером не куда. Магазин далеко. Но выходить после очень насыщенного дня и не хотелось. Помогали тематические вечера. Сделала себе куколку-берегиню, купила вкусный натуральный мед, попробовала домашние вина. Сейчас наслаждаюсь подаренным Адыгейским сыром! Спасибо.

    Классный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей сторонеКлассный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей сторонеКлассный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей сторонеКлассный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей сторонеКлассный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей сторонеКлассный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей сторонеКлассный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей стороне
  • Н
    Наталья
    13 апреля 2024
    Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
    Удивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасный весенний пейзаж и самый
    читать дальше

    разнообразный адыгейский сыр! Тур хорошо продуман половина дня активные нагрузки, вторая половина- релакс термальные источники. Работают профессионалы, чувствуется забота о гостях! Мы влюбились в Адыгею!!! Спасибо за отдых!

    Удивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасныйУдивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасныйУдивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасныйУдивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасный
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
    Лучше не бывает
    Лучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бываетЛучше не бывает
  • Ю
    Юлия
    2 апреля 2024
    Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
    Всё отлично! очень понравилось! спасибо большое вам что помогли оперативно всё оформить перед поездкой

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Весенние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
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  4. Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
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Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Руфабго
  2. Хаджохская теснина
  3. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
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