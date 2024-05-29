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Авторский тур
3 дня
Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
Начало: г. Краснодар
8 мар в 10:00
19 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
Начало: Г. Краснодар
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 43 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар
«Представляем активный коктейль движения, позитива и весеннего настроения»
5 мар в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
Начало: г. Краснодар
6 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: г. Краснодар
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 28 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Начало: г. Краснодар
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 27 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
18 янв в 10:00
25 янв в 10:00
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
19 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 13 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван29 мая 2024Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!
- ДДарья15 мая 2024Организация на высоте!
- ИИрина10 мая 2024Всё отлично, чётко)))
- ССветлана6 мая 2024Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
- ООксана1 мая 2024Все было хорошо 👍
- ИИрина24 апреля 2024Всем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всю красоту надо смотреть словами не передать.
- ЕЕлена16 апреля 2024Классный тур. Ни когда так не отдыхала. В первый раз. Спасибо Большой Стране и принимающей стороне за незабываемый отдых. Налазилась
- ННаталья13 апреля 2024Удивительное путешествие в Адыгею состоялось 6-10.04.2024. Впечатлило всё: горы, водопады, река Белая, Хаджохская теснина, монастырь, прекрасный весенний пейзаж и самый
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Лучше не бывает
- ЮЮлия2 апреля 2024Всё отлично! очень понравилось! спасибо большое вам что помогли оперативно всё оформить перед поездкой
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Весенние»
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