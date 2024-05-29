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по горам, накупалась в горячих источниках, много новых эмоций, много новых мест и знаний. Все было очень здорово организованно. Скучать было не когда. Да условия проживания больше эконом чем стандарт. Отдыхала в "отеле" "графство Хаджох" Душ в номере совсем не удобный. Повесить душевую лейку не на что, обломан держатель. Ни полочек, и сушилок. Но все это компенсировало хорошее питание. Повару респект, кормили вкусно. Очень. Был день Адыгейской кухни. В восторге. А в номере мы только ночевали. Да выйти вечером не куда. Магазин далеко. Но выходить после очень насыщенного дня и не хотелось. Помогали тематические вечера. Сделала себе куколку-берегиню, купила вкусный натуральный мед, попробовала домашние вина. Сейчас наслаждаюсь подаренным Адыгейским сыром! Спасибо.