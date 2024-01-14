2.5 дня
Провинциальная Кубань
Начало: Аэропорт Краснодара
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
24 000₽ за человека
5 дней
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Пройти по заповедным территориям с палатками, покорить 4 перевала и обогнуть гору Оштен
Начало: Ж/д вокзал «Краснодар-1», 06:00
18 сен в 06:00
9 окт в 06:00
19 000₽ за человека
3 дня
Зимняя сказка в Домбае. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар
4 янв в 10:00
27 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия14 января 2024Все отлично, организация на достаточно высоком уровне.
- ДДмитрий14 января 2024Все хорошо, встретили, отвезли, привезли, все организовано, без спешки и других сложностей.
- ССветлана12 января 2024Все по плану
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Выездные»
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Сколько стоит тур в Краснодаре в сентябре 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 19 000 до 27 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры по окрестностям Краснодара и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь