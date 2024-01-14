Выездные туры из Краснодара

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Краснодаре, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Провинциальная Кубань
На автобусе
2.5 дня
Провинциальная Кубань
Начало: Аэропорт Краснодара
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
24 000 за человека
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Пешая
5 дней
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Пройти по заповедным территориям с палатками, покорить 4 перевала и обогнуть гору Оштен
Начало: Ж/д вокзал «Краснодар-1», 06:00
18 сен в 06:00
9 окт в 06:00
19 000 за человека
Зимняя сказка в Домбае. Экскурсионный тур
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Зимняя сказка в Домбае. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар
4 янв в 10:00
27 500 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Провинциальная Кубань
  2. От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
  3. Зимняя сказка в Домбае. Экскурсионный тур
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Водопады Руфабго
  2. Лаго-Наки
  3. Хаджохская теснина
Сколько стоит тур в Краснодаре в сентябре 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 19 000 до 27 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры по окрестностям Краснодара и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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