Что нас ожидает: восхождение на две легендарные вершины Фишт и Оштен, которые являются
Программа тура по дням
Прибытие. Свободное время
- 11:00-12:00 Встреча ж/д Краснодар 1.
15:00 Прибытие в объект размещения.
15:00-16:00 Поздний обед.
Свободное время.
18:00 Ужин.
- 15:30 Встреча в Минеральных Водах.
20:00-20:30 Прибытие в объект размещения.
21:00 Поздний ужин.
Экскурсия в Хаджохскую теснину
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.
Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.
Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.
Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.
Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.
Протяженность маршрута 12 км.
На маршруте будет спуск с дюльфером и посещение сквозной пещеры.
14:00 Обед на маршруте.
Посещение четырех водопадов Руфабго.
19:00 Праздничный ужин знакомств.
Сплав, конная прогулка
09:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка.
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.
Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
14:00 Обед.
15:00 Выезд на сплав по реке Белая.
Рафтинг — это настоящая находка для проверки команды!
На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж.
На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструктора.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (2 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
В этот день активности за доп. плату.
Заброска на ГАЗ-66. Сахрайские водопады, восхождение на приют
05:00 Завтрак.
06:30 Трансфер до пос. Сахрай.
Далее вы поедете на внедорожнике ГАЗ-66 к месту слияния рек Большой и Малый Сахрай – Тайвань.
Маршрут Сахрайские водопады — позволит Вам побывать на одном из малодоступных водопадов у Лаго-Нагского нагорья.
Продолжительность маршрута около четырех часов.
Вы посетите две котловины, каньон реки Сахрай и три водопада — Раскол, девичьи косы и Манькин шум, в кристальных водах которых, Вам наверняка захочется искупаться.
Восхождение на приют Балаган ветренный.
Протяжённость маршрута 12 км.
Балаган «Ветреный» — это общедоступный деревянный домик с печкой, в котором можно укрыться от непогоды, находится у подножия Большого Тхача, с левой стороны.
Туристы часто останавливаются в балагане или устанавливают палатки рядом с ним, потому что погода в горах переменчива и за короткое время может испортиться, а также в близи есть два ручья, из которых можно брать воду для приготовления пищи.
С этого места открывается интересный вид на скальную стену Большого Тхача и гору Малый Тхач.
Разворачиваем палаточный лагерь и готовим ужин, наслаждаясь закатом.
Восхождение на вершину горы Большой Тхач
06:00 Совместное приготовление завтрака.
Подготовка к восхождению.
Восхождение на вершину горы Большой Тхач.
14:00 Возвращение в палаточный лагерь.
15:00 Обед в лагере.
16:00 Восхождение на гору Малый Тхач.
Возвращение в палаточный лагерь.
Совместное приготовление ужина с потрясающим закатом и звездным небом.
Возвращение на базу
08:00 Совместное приготовление завтрака.
09:00 Сворачиваем палаточный лагерь и возвращение на базу.
Протяжённость маршрута 12 км.
Дойдём до тайваня, где нас ждет внедорожник ГАЗ 66, который отвезет нас в объект размещения.
15:00 Обед.
16:00 Свободное время.
18:00 Ужин.
19:00 Термальные источники 2 часа.
Восхождение на Оштен
05:00 Завтрак.
Восхождение на Оштен.
С Яворовой поляны и начнётся наше восхождение.
Мы пройдём живописными зелёными тропинками через цветущие луга и красивые перевалы.
Набор высоты составит 1 200 метров. Высота вершины Оштена составляет 2804м.
На вершине перед нами откроются невероятные виды на главные горы Адыгеи: Фишт и Пшехо-Су, а также потрясающие пейзажи знаменитого плато Лаго-Наки.
Устроим пикник, передохнём и начнём спускаться вниз.
Транспорт будет ждать нас в 18:00 и отвезёт обратно в Каменномостский.
19:00 Праздничный ужин с представителем Адыгской культуры.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени. Конечно же строим планы на следующий приезд, ведь в Адыгее так много уникальных мест, которые вы еще не видели.
Вручение подарков каждому гостю.
Восхождение на Оштен налегке, с рюкзаками до 25 л.
Отъезд
8:00 Завтрак.
08:30 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в комфортабельных номерах (3 ночи), ночевки в туристических палатках в турприюте «Фишт» на активной части маршрута (4 ночи).
Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория номера
|БО Активация
|2-, 3-, 4-местный стандарт
|65 000
|Доплата за 1-местное размещение
|20 000
Указаны ориентировочные варианты размещения. Возможна замена проживания на турбазе аналогичного уровня.
Варианты проживания
База отдыха «Активация»
Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.
К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.
8 номеров «Бунгало» из них 5 номеров с 2-х местным размещением и 3 номера с 3-х местным размещением.
в 2-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить)
в 3-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить) + диван (полуторка)
3 номера «VIP»: 3-х местное размещение — Кровать двуспальная + диван.
По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.
БО «Горная»
Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.
На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.
После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.
Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.
Туристический приют «Фишт»
Расположен на территории Кавказского природного биосферного заповедника, между перевалами Белореченский и Армянский, на живописной поляне, по которой протекает река Белая, а с северо-западной стороны стоят вершины Фишта и Оштена.
На приюте есть как домики для туристов, так и площадки для палаточных лагерей. Это единственное место, где на территории заповедника можно разбить палаточный лагерь. Под крышей турприюта селят за деньги, свою палатку можно поставить бесплатно, однако у туриста обязательно должен быть билет в заповедник.
Удобства на территории, душ от солнца (работает с июля до конца сезона), крытые костровые площадки и столовая. По предварительной заявке и за дополнительную плату сотрудники приюта могут подготовить баню.
Электричества на приюте нет, но вечером на непродолжительное время включают дизель-генератор. Сотовая связь не работает, доступна только спутниковая связь. Приют располагает рацией.
Для приготовления пищи отведено отдельное место, однако на приюте сложная ситуация с дровами, поэтому рекомендуется иметь с собой примусы или газовые горелки. Есть небольшой магазин.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день заезда / выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- Сытное 3-разовое питание
- Работа инструктора на маршруте
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
- Спортивная страховка
Что не входит в цену
- Ж/д-, авиа билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., 400 руб. /детский (от 7 до 13 лет) до 7 лет бесплатно
- Водопады Руфабго - от 600 руб. /взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 400 рублей, до 5 лет бесплатно
- Монастырь - 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
- Пещера «Азишская» - 800 руб. /взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатно
- Конная прогулка - от 2 000 руб
- Рафтинг - от 2 000 руб
- Билеты в музеи - от 300 руб
- Экстрим парк Мишоко - от 2 000 руб
- Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - от 400 руб. /взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно
- Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взр., 150 руб. /детский
- Купание в бассейне на территории размещения
- Аренда снаряжения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью.
Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства, которые принимаете Вы лично);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, плавки, резиновые тапочки;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве — треккинговая обувь);
Палатки, рюкзаки женские 65 л, мужские 75 л., треккинговые палки, фонарь, посуда походная, спальник, коврики, маленькие рюкзаки до 30 л.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Каждое воскресенье:
- трансфер ж/д Краснодар с 11:00 до 12:00;
- трансфер Минеральные Воды встреча 15:30;
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Индивидуальный трансфер:
- ж/д Краснодар (цены ЯндексТакси), 4 человека и меньше — 8 000 руб., 6 человек —10 000 руб.;
- аэропорт Минеральные Воды, 4 человека и меньше — 10 000 руб., 6 человек — 13 000 руб.;
- аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше —10 000 руб., 6 человек — 13 000 руб.;
- ж/д Майкоп, 4 человека и меньше —3 000 руб., 6 человек — 5 000 руб.
Какие документы нужны при заселении?
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каких термальных источниках мы будем отдыхать?
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс 4*» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод. Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы.