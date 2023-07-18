Три вершины Адыгеи. Суперактивный тур

За неделю мы попробуем разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае.

Что нас ожидает: восхождение на две легендарные вершины Фишт и Оштен, которые являются
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окаменелыми коралловыми рифами.

По пути к вершинам можно найти и потрогать окаменелости моллюсков, водорослей и древних обитателей океана Тетис.

Зарядиться энергией гор, почувствовать ту самую эйфорию эмоций, которая возникает, когда ты стоишь на вершине горы.

5
3 отзыва
Три вершины Адыгеи. Суперактивный тур
Три вершины Адыгеи. Суперактивный тур
Три вершины Адыгеи. Суперактивный тур
Ближайшие даты:
22
июн29
июн6
июл13
июл20
июл27
июл3
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Свободное время

  • 11:00-12:00 Встреча ж/д Краснодар 1.

15:00 Прибытие в объект размещения.

15:00-16:00 Поздний обед.

Свободное время.

18:00 Ужин.

  • 15:30 Встреча в Минеральных Водах.

20:00-20:30 Прибытие в объект размещения.

21:00 Поздний ужин.

2 день

Экскурсия в Хаджохскую теснину

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.

Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.

Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.

Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.

Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.

Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.

Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.

Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.

Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.

Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.

Протяженность маршрута 12 км.

На маршруте будет спуск с дюльфером и посещение сквозной пещеры.

14:00 Обед на маршруте.

Посещение четырех водопадов Руфабго.

19:00 Праздничный ужин знакомств.

Экскурсия в Хаджохскую теснинуЭкскурсия в Хаджохскую теснинуЭкскурсия в Хаджохскую теснинуЭкскурсия в Хаджохскую теснину
3 день

Сплав, конная прогулка

09:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка.

Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.

Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.

Все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

14:00 Обед.

15:00 Выезд на сплав по реке Белая.

Рафтинг — это настоящая находка для проверки команды!

На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж.

На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструктора.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (2 час).

Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.

В этот день активности за доп. плату.

Сплав, конная прогулкаСплав, конная прогулкаСплав, конная прогулкаСплав, конная прогулка
4 день

Заброска на ГАЗ-66. Сахрайские водопады, восхождение на приют

05:00 Завтрак.

06:30 Трансфер до пос. Сахрай.

Далее вы поедете на внедорожнике ГАЗ-66 к месту слияния рек Большой и Малый Сахрай – Тайвань.

Маршрут Сахрайские водопады — позволит Вам побывать на одном из малодоступных водопадов у Лаго-Нагского нагорья.

Продолжительность маршрута около четырех часов.

Вы посетите две котловины, каньон реки Сахрай и три водопада — Раскол, девичьи косы и Манькин шум, в кристальных водах которых, Вам наверняка захочется искупаться.

Восхождение на приют Балаган ветренный.

Протяжённость маршрута 12 км.

Балаган «Ветреный» — это общедоступный деревянный домик с печкой, в котором можно укрыться от непогоды, находится у подножия Большого Тхача, с левой стороны.

Туристы часто останавливаются в балагане или устанавливают палатки рядом с ним, потому что погода в горах переменчива и за короткое время может испортиться, а также в близи есть два ручья, из которых можно брать воду для приготовления пищи.

С этого места открывается интересный вид на скальную стену Большого Тхача и гору Малый Тхач.

Разворачиваем палаточный лагерь и готовим ужин, наслаждаясь закатом.

Заброска на ГАЗ-66. Сахрайские водопады, восхождение на приютЗаброска на ГАЗ-66. Сахрайские водопады, восхождение на приютЗаброска на ГАЗ-66. Сахрайские водопады, восхождение на приютЗаброска на ГАЗ-66. Сахрайские водопады, восхождение на приют
5 день

Восхождение на вершину горы Большой Тхач

06:00 Совместное приготовление завтрака.

Подготовка к восхождению.

Восхождение на вершину горы Большой Тхач.

14:00 Возвращение в палаточный лагерь.

15:00 Обед в лагере.

16:00 Восхождение на гору Малый Тхач.

Возвращение в палаточный лагерь.

Совместное приготовление ужина с потрясающим закатом и звездным небом.

Восхождение на вершину горы Большой ТхачВосхождение на вершину горы Большой ТхачВосхождение на вершину горы Большой ТхачВосхождение на вершину горы Большой Тхач
6 день

Возвращение на базу

08:00 Совместное приготовление завтрака.

09:00 Сворачиваем палаточный лагерь и возвращение на базу.

Протяжённость маршрута 12 км.

Дойдём до тайваня, где нас ждет внедорожник ГАЗ 66, который отвезет нас в объект размещения.

15:00 Обед.

16:00 Свободное время.

18:00 Ужин.

19:00 Термальные источники 2 часа.

Возвращение на базуВозвращение на базуВозвращение на базуВозвращение на базу
7 день

Восхождение на Оштен

05:00 Завтрак.

Восхождение на Оштен.

С Яворовой поляны и начнётся наше восхождение.

Мы пройдём живописными зелёными тропинками через цветущие луга и красивые перевалы.

Набор высоты составит 1 200 метров. Высота вершины Оштена составляет 2804м.

На вершине перед нами откроются невероятные виды на главные горы Адыгеи: Фишт и Пшехо-Су, а также потрясающие пейзажи знаменитого плато Лаго-Наки.

Устроим пикник, передохнём и начнём спускаться вниз.

Транспорт будет ждать нас в 18:00 и отвезёт обратно в Каменномостский.

19:00 Праздничный ужин с представителем Адыгской культуры.

Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени. Конечно же строим планы на следующий приезд, ведь в Адыгее так много уникальных мест, которые вы еще не видели.

Вручение подарков каждому гостю.

Восхождение на Оштен налегке, с рюкзаками до 25 л.

Восхождение на ОштенВосхождение на ОштенВосхождение на ОштенВосхождение на Оштен
8 день

Отъезд

8:00 Завтрак.

08:30 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в комфортабельных номерах (3 ночи), ночевки в туристических палатках в турприюте «Фишт» на активной части маршрута (4 ночи).

Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:

Категория номераБО Активация
2-, 3-, 4-местный стандарт65 000
Доплата за 1-местное размещение20 000

Указаны ориентировочные варианты размещения. Возможна замена проживания на турбазе аналогичного уровня.

Варианты проживания

База отдыха «Активация»

3 ночи

Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.

К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.

8 номеров «Бунгало» из них 5 номеров с 2-х местным размещением и 3 номера с 3-х местным размещением.

в 2-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить)

в 3-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить) + диван (полуторка)

3 номера «VIP»: 3-х местное размещение — Кровать двуспальная + диван.

По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.

База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»

БО «Горная»

3 ночи

Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.

На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.

После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.

Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.

БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»

Туристический приют «Фишт»

4 ночи

Расположен на территории Кавказского природного биосферного заповедника, между перевалами Белореченский и Армянский, на живописной поляне, по которой протекает река Белая, а с северо-западной стороны стоят вершины Фишта и Оштена.

На приюте есть как домики для туристов, так и площадки для палаточных лагерей. Это единственное место, где на территории заповедника можно разбить палаточный лагерь. Под крышей турприюта селят за деньги, свою палатку можно поставить бесплатно, однако у туриста обязательно должен быть билет в заповедник.

Удобства на территории, душ от солнца (работает с июля до конца сезона), крытые костровые площадки и столовая. По предварительной заявке и за дополнительную плату сотрудники приюта могут подготовить баню.

Электричества на приюте нет, но вечером на непродолжительное время включают дизель-генератор. Сотовая связь не работает, доступна только спутниковая связь. Приют располагает рацией.

Для приготовления пищи отведено отдельное место, однако на приюте сложная ситуация с дровами, поэтому рекомендуется иметь с собой примусы или газовые горелки. Есть небольшой магазин.

Туристический приют «Фишт»Туристический приют «Фишт»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в день заезда / выезда
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Сытное 3-разовое питание
  • Работа инструктора на маршруте
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
  • Спортивная страховка
Что не входит в цену
  • Ж/д-, авиа билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
  • Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., 400 руб. /детский (от 7 до 13 лет) до 7 лет бесплатно
  • Водопады Руфабго - от 600 руб. /взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 400 рублей, до 5 лет бесплатно
  • Монастырь - 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
  • Пещера «Азишская» - 800 руб. /взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатно
  • Конная прогулка - от 2 000 руб
  • Рафтинг - от 2 000 руб
  • Билеты в музеи - от 300 руб
  • Экстрим парк Мишоко - от 2 000 руб
  • Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - от 400 руб. /взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно
  • Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взр., 150 руб. /детский
  • Купание в бассейне на территории размещения
  • Аренда снаряжения
Место начала и завершения?
Г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью.

Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, плавки, резиновые тапочки;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве — треккинговая обувь);

Палатки, рюкзаки женские 65 л, мужские 75 л., треккинговые палки, фонарь, посуда походная, спальник, коврики, маленькие рюкзаки до 30 л.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Каждое воскресенье:

  • трансфер ж/д Краснодар с 11:00 до 12:00;
  • трансфер Минеральные Воды встреча 15:30;

Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Индивидуальный трансфер:

  • ж/д Краснодар (цены ЯндексТакси), 4 человека и меньше — 8 000 руб., 6 человек —10 000 руб.;
  • аэропорт Минеральные Воды, 4 человека и меньше — 10 000 руб., 6 человек — 13 000 руб.;
  • аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше —10 000 руб., 6 человек — 13 000 руб.;
  • ж/д Майкоп, 4 человека и меньше —3 000 руб., 6 человек — 5 000 руб.
Какие документы нужны при заселении?

Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.

Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.

Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каких термальных источниках мы будем отдыхать?

Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс 4*» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).

Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод. Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
A
18 июл 2023
Тур интересен именно тем, кто хочет пойти а поход, посидеть у костра вечером, насладиться горными пейзажами. Но требует хоть какой то физической подготовки. Местами придется «попотеть»)))
Тур интересен именно тем, кто хочет пойти а поход, посидеть у костра вечером, насладиться горными пейзажами.Тур интересен именно тем, кто хочет пойти а поход, посидеть у костра вечером, насладиться горными пейзажами.Тур интересен именно тем, кто хочет пойти а поход, посидеть у костра вечером, насладиться горными пейзажами.Тур интересен именно тем, кто хочет пойти а поход, посидеть у костра вечером, насладиться горными пейзажами.Тур интересен именно тем, кто хочет пойти а поход, посидеть у костра вечером, насладиться горными пейзажами.Тур интересен именно тем, кто хочет пойти а поход, посидеть у костра вечером, насладиться горными пейзажами.
Н
4 июл 2023
Все круто! Мы с подругой купили тур зимой, думали к лету наберется куча народу. Когда приехали в июне на турбазу, оказалось, что в поход в горы мы идем вдвоем и
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инструктор третий (а мы ожидали, что будет человек 10)!
Все снаряжение нам выдали и утром мы отправились в поход. Поход в горы прошел лучше некуда, мы открыли сезон восхождений на гору Фишт, познакомились с множеством путешественников и завели друзей в лагере.

О
2 авг 2022
Все было прекрасно. Организация на высоте: размещение, опытный инструктор. Всё четко, без накладок.

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