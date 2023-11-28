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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Источник «Псыгупс»
13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.
14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, и на Аминовской питаются в ГД Рябиновые бусы. Туристы, проживающие в ГД Отдых у реки завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах. Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Софья питаются на территории своих гостевых домов.
15:30 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно).
19:30 Ужин.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Ущелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырь
09:00 Завтрак.
10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.
Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.
Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.
14:00 Обед.
15:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.
Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
19:00 Ужин.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Хаджохская теснина, каньон реки Белой, Гранитный каньон
9:00 Завтрак.
10:00 Отправление, выезд на весь день.
Берём с собой ланч- боксы, термоса и отправляемся в путешествие.
Для начала мы отправимся погулять к дольменам, древним сооружениям, ровесникам египетских пирамид и, даже чуть старше.
Далее, мы выдвигаемся с Вами на следующую нашу достопримечательность, которая находится прямо в нашем поселке.
Это Хаджохская теснина, каньон реки Белой.
Хаджохской тесниной (доп. плата) называют извилистую щель в скалах над рекой Белая, которая протекает через юго-западную часть поселка Каменномостский.
Длина теснины составляет 400 метров, глубина — около 40, ширина в разных участках колеблется от 2 до 7 метров.
Затем мы с Вами выдвигаемся в район посёлка Хамышки.
Отправляемся по самой живописной дороге в Адыгее.
Остановимся на панорамных точках Гранитного каньона, длина которого составляет 4,2 км., а так же спустимся в него, чтобы посмотреть, как бушует и кипит вода, в каньоне реки Белой.
После этого, мы посетим жертвенный камень поселка Хамышки, где когда-то проводились жертвенные ритуалы.
Так же в этот день, мы обязательно заедем с Вами за самым вкусным горным медом и пообедаем в живописном месте, на берегу реки.
Конная прогулка по ущелью Мишоко
09:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады» (оплачивается отдельно).
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами.
14:00 Обед.
15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья — там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.
После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк.
19:00 Ужин.
Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры
09:00 Завтрак.
10:00 Сегодня вас снова ждет выезд на весь день.
Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
14:00 Обед на природе, наши повара заботливо соберут для вас ланч-боксы и горячий чай в термосах (с конца марта по середину ноября). Горячий обед в уютном кафе «Высота 1512» у Азишской пещеры (с середины ноября по конец марта).
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
18:00 Ужин.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Скала Чертов палец
09:00 Завтрак.
10:00 На канатке доберемся до вершины хребта Уна-Коз, оттуда пешком до скалы Чертов палец.
Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам — красота природы Адыгеи неповторима.
А с самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.
Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами.
14:00 Обед.
Далее отправляемся на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно).
19:00 Ужин.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Возвращение домой
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевых домах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:
|01.09.24 - 16.11.24
|17.11.24 - 27.12.24
|Дего
|2-местный номер стандарт
|28400
|28400
|2-комнатный 4-х местный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)
|28400
|-
|2-комнатный 4-х местный семейный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)
|28400
|-
|2-местный номер комфорт
|31300
|-
|3-комнатный 4-х местный номер люкс
|31300
|-
|Дополнительное место в номер (диван или кресло-кровать)
|26000
|-
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере
|14000
|-
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|-
|Рябиновые бусы
|2-местный номер комфорт
|34800
|30400
|3-местный улучшенный номер комфорт
|34800
|30400
|4-местный 1-комнатный номер семейный комфорт
|34800
|30400
|4-местные 1-комнатные апартаменты с камином
|34800
|30400
|4-местный 2-комнатный номер Люкс с видом на реку
|34800
|30400
|4-местный 2-комнатный номер семейный люкс
|34800
|30400
|2-местный номер стандарт-мини
|34800
|30400
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|26000
|26000
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере
|12000
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|Парк Хаджох
|2-местный номер стандарт
|35600
|34300
|2-местный номер улучшенный
|37700
|36300
|2-местный номер комфорт
|39800
|38300
|3-местный номер студия
|45800
|44000
|4-местный семейный номер
|34300
|33000
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия
|29000
|29000
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере стандарт
|17000
|16000
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере улучшенный
|19000
|18000
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере комфорт
|21000
|19000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|Горная Лаванда
|2-местный номер стандарт
|32200
|30400
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|26000
|26000
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере
|9000
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|Отдых у реки
|2-местный номер стандарт
|32200
|32200
|2-местный номер стандарт (мини)
|32200
|32200
|3-местный номер стандарт
|32200
|32200
|4-местный номер стандарт
|32200
|32200
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|26000
|26000
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере
|11000
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|На Аминовской
|3-местный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|27200
|27200
|Доплата за 1-местное размещение в 3-местном номере
|7000
|7000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|Софья
|Стандартный 2-местный номер с двумя раздельными кроватями
|30400
|28700
|Классический 3-местный номер (3 односпальные кровати)
|30400
|28700
|2-местный номер с 1 кроватью и видом на горы
|30400
|28700
|Семейный номер с видом на горы
|30400
|28700
|Доплата за 1-местное размещение
|8000
|7000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
Подселение возможно только в ГД Рябиновые бусы.
На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура.
Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.
Оснащение номеров при заселении:
- Полотенца;
- Фен;
- Телевизор;
- Холодильник;
- Кондиционер;
- в ГД «Парк Хаджох» в номере «Студия» входят в стоимость халаты;
- чайник в номере, либо кулер на этаже;
- Микроволновая печь есть в номерах Горная Лаванда и Отдых у реки.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.
Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «На Аминовской»
Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.
Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.
Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!
Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.
Гостевой дом «Софья»
Гостевой дом «София» находится в поселке Каменномостский. Зелёная территория, общая терраса, уютная летняя кухня с барной стойкой, общая кухня и зона мангала. Номерной фонд представлен 2 и 3-местными номерами.
В номерах присутствуют односпальные или двуспальные кровати, телевизор, чайник, собственная ванная комната, тумбочки и шкаф или стеллаж для хранения вещей. Уютный интерьер, выход на террасу с красивым видом из каждого номера. Для детей оборудована безопасная детская площадка. К услугам туристов: бесплатный Wi-Fi, пользование зоной барбекю и кухней, веранда с барной стойкой и бесплатная парковка.
Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом.
Номерной фонд для размещения туристов представлен:
- Двухместные номера с 2 раздельными кроватями – общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – две односпальные кровати, стеллаж шкаф, стол, стулья, тумбочки, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу
- Двухместные номера с 1 двуспальной кроватью - общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочки, чайник, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Классический трехместный номер (3 односпальные кровати) – общая площадь номера 25 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – три односпальные кровати, телевизор, стеллаж для хранения вещей, обеденный стол, стулья, чайник. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Семейный номер с видом на горы - уютный номер c тремя кроватями (2 односпальные, 1 двуспальная King-size) – общая площадь 40 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели: телевизор, холодильник, чайник, стеллаж для хранения вещей, обеденная зона с маленькой кухней, выход на балкон с красивым видом.
Гостевой дом «Дего»
Гостевой дом "Дего". Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория, парковка для туристов. Трехразовое питание организовано в уютной столовой на территории. Номерной фонд представлен 2-х местными и семейными номерами категорий стандарт и комфорт. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка. Идеально подходит для бюджетных путешествий.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Краснодар / Минеральные Воды - пос. Каменномостский - Краснодар / Минеральные Воды
- Проживание в гостевом доме в 2-3-4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-разовое, домашняя кухня
- Работа гида по программе
- Все трансферы по маршрутам программы
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара/Минеральные Воды и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар - Каменномостский - Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: канатная дорога - 800 руб. /чел. монастырь - 400 руб. /чел. Хаджохская теснина - 500 руб. /чел. «Сад Камней» - 150 руб. /чел. водопады Руфабго - 500 руб. /чел. Азишская Пещера - 700 руб. /чел. термальные источники (3 часа):в выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб. будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатнопещера Нежная - 300 руб. Кавказский заповедник - 300 руб. конная прогулка - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг) экстрим парк - от 1 500-2 500 руб. /чел. рафтинг - от 1 500-1 700 руб. /чел
- Канатная дорога - 800 руб. /чел
- Монастырь - 400 руб. /чел
- Хаджохская теснина - 500 руб. /чел
- «Сад Камней» - 150 руб. /чел
- Водопады Руфабго - 500 руб. /чел
- Азишская Пещера - 700 руб. /чел
- Термальные источники (3 часа):в выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб. будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатно
- В выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб
- Взрослый и дети от 14 лет - 800 руб
- Детский 6-13 лет - 450 руб
- Будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатно
- Взрослый и дети от 14 лет - 700 руб
- Детский 6-13 лет - 400 руб
- Дети до 5 лет бесплатно
- Пещера Нежная - 300 руб
- Кавказский заповедник - 300 руб
- Конная прогулка - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг)
- Экстрим парк - от 1 500-2 500 руб. /чел
- Рафтинг - от 1 500-1 700 руб. /чел
- Расходы личного характера
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Питание, не указанное в программе тура
- Услуги прачечной
- Сауна, баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор (кепка, панама, шляпа);
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения (можно купить на месте);
- удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
- одежда по сезону;
- непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала (можно купить на месте);
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- смены одежды и нижнего белья;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется трансфер?
Сейчас у нас 2 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).
Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.
- Если вы пребываете на ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке около ЖД вокзала.
Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.
- Если вы пребываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке перед аэропортом.
Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.
- Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.
- Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Время трансфера
- от Минеральных Вод 4,5 часа
- от Краснодара 2,5 часа
Какие скидки есть в туре?
Порядок предоставления скидок на туры 2024:
Детям до 14 лет — 10% (учитывать минимальный возрастной порог для тура).
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?
Да, ограничения по весу туриста для участия до 90 кг.
Может ли измениться программа?
При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы. Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.
Как организовано питание?
Туристы, проживающие в гостевых домах «Рябиновые бусы» и «Парк Хаджох» посещают столовые на территориях гостевых домов.
Туристы, проживающие в гостевых домах «на Аминовской», «Отдых у Реки» и «Горная лаванда» питаются на территории гостевого дома «Рябиновые бусы».
Для туристов, имеющих ограничения по продуктам питания, просьба сообщить при бронировании.
Можно ли приезжать с животными?
Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы» с некрупными животными в индивидуальном порядке.
Есть ли на территории посёлка банкоматы/магазины/рестораны/кафе?
Банкоматы есть;
Сетевые магазины «Пятёрочка», «Магнит»;
Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко.
Где находятся гостевые дома?
«Рябиновые бусы» – пос. Каменномостский ул. Аминовская 8;
«Парк Хаджох» - пос. Каменномостский ул. Мира 40;
«На Аминовской» - пос. Каменномостский ул. Поселковая 37
«Горная Лаванда» - пос. Каменномостский ул. Аминовская 22
«Отдых у Реки» - пос. Каменномостский пер. Обрывной 1
ГД «Софья» - пос. Каменномостский ул. Хуторская, д. 1
Какую обувь лучше брать с собой?
В идеале, взять с собой ботинки или кроссовки для трекинга, так как ходить мы будем по пересечённой местности. Местами бывает сыро и немного скользко. Так что все городские кроссовки(с гладким протектором), а тем более кеды не особо подходят для наших пеших экскурсий, особенно в активных турах. А еще лучше взять две пары обуви (кроссовок/ботинок), в случае если намокнут ноги, всегда в запасе будут сухие и тёплые.