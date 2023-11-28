3 день

Хаджохская теснина, каньон реки Белой, Гранитный каньон

9:00 Завтрак.

10:00 Отправление, выезд на весь день.

Берём с собой ланч- боксы, термоса и отправляемся в путешествие.

Для начала мы отправимся погулять к дольменам, древним сооружениям, ровесникам египетских пирамид и, даже чуть старше.

Далее, мы выдвигаемся с Вами на следующую нашу достопримечательность, которая находится прямо в нашем поселке.

Это Хаджохская теснина, каньон реки Белой.

Хаджохской тесниной (доп. плата) называют извилистую щель в скалах над рекой Белая, которая протекает через юго-западную часть поселка Каменномостский.

Длина теснины составляет 400 метров, глубина — около 40, ширина в разных участках колеблется от 2 до 7 метров.

Затем мы с Вами выдвигаемся в район посёлка Хамышки.

Отправляемся по самой живописной дороге в Адыгее.

Остановимся на панорамных точках Гранитного каньона, длина которого составляет 4,2 км., а так же спустимся в него, чтобы посмотреть, как бушует и кипит вода, в каньоне реки Белой.

После этого, мы посетим жертвенный камень поселка Хамышки, где когда-то проводились жертвенные ритуалы.

Так же в этот день, мы обязательно заедем с Вами за самым вкусным горным медом и пообедаем в живописном месте, на берегу реки.