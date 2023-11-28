Осенний экскурсионно-активный тур по Адыгее

Групповой тур в Краснодаре
5
3 отзыва
Горы и реки, водопады и пещеры, посещение умиротворенных лощин и святых мест, конные прогулки, термальные источники, плато Лаго-Наки и Гранитный каньон — всё это ждёт Вас в туре.
Осенний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Осенний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Осенний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Захватывающий вид со скалы Чертов палец
Захватывающий вид со скалы Чертов палец
Нас ждет запоминающийся вояж к скале Чертов палец, а вершиной путешествия станет посещение уникального плато Лаго-Наки
Древние пещеры
Древние пещеры
Побываем в пещерах Большая Азишская и Нежная, сформировавшихся тысячи лет назад
Невероятно красивые водопады
Невероятно красивые водопады
Мы пройдем по глубокому живописному ущелью Руфабго и увидим несколько водопадов
Расслабляющие процедуры
Расслабляющие процедуры
Вода геотермальных источников расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях
Неспешная конная прогулка
Неспешная конная прогулка
Во время конной прогулки насладимся окружающими пейзажами

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Источник «Псыгупс»

13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, и на Аминовской питаются в ГД Рябиновые бусы. Туристы, проживающие в ГД Отдых у реки завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах. Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Софья питаются на территории своих гостевых домов.

15:30 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно).

19:30 Ужин.

Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).

Встреча. Источник «Псыгупс»Встреча. Источник «Псыгупс»Встреча. Источник «Псыгупс»Встреча. Источник «Псыгупс»
2 день

Ущелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырь

09:00 Завтрак.

10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.

Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.

Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.

14:00 Обед.

15:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.

Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.

19:00 Ужин.

Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).

Ущелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырьУщелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырьУщелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырьУщелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырь
3 день

Хаджохская теснина, каньон реки Белой, Гранитный каньон

9:00 Завтрак.

10:00 Отправление, выезд на весь день.

Берём с собой ланч- боксы, термоса и отправляемся в путешествие.

Для начала мы отправимся погулять к дольменам, древним сооружениям, ровесникам египетских пирамид и, даже чуть старше.

Далее, мы выдвигаемся с Вами на следующую нашу достопримечательность, которая находится прямо в нашем поселке.

Это Хаджохская теснина, каньон реки Белой.

Хаджохской тесниной (доп. плата) называют извилистую щель в скалах над рекой Белая, которая протекает через юго-западную часть поселка Каменномостский.

Длина теснины составляет 400 метров, глубина — около 40, ширина в разных участках колеблется от 2 до 7 метров.

Затем мы с Вами выдвигаемся в район посёлка Хамышки.

Отправляемся по самой живописной дороге в Адыгее.

Остановимся на панорамных точках Гранитного каньона, длина которого составляет 4,2 км., а так же спустимся в него, чтобы посмотреть, как бушует и кипит вода, в каньоне реки Белой.

После этого, мы посетим жертвенный камень поселка Хамышки, где когда-то проводились жертвенные ритуалы.

Так же в этот день, мы обязательно заедем с Вами за самым вкусным горным медом и пообедаем в живописном месте, на берегу реки.

Хаджохская теснина, каньон реки Белой, Гранитный каньонХаджохская теснина, каньон реки Белой, Гранитный каньонХаджохская теснина, каньон реки Белой, Гранитный каньонХаджохская теснина, каньон реки Белой, Гранитный каньон
4 день

Конная прогулка по ущелью Мишоко

09:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады» (оплачивается отдельно).

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами.

14:00 Обед.

15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья — там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.

После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк.

19:00 Ужин.

Конная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью Мишоко
5 день

Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры

09:00 Завтрак.

10:00 Сегодня вас снова ждет выезд на весь день.

Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.

В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.

14:00 Обед на природе, наши повара заботливо соберут для вас ланч-боксы и горячий чай в термосах (с конца марта по середину ноября). Горячий обед в уютном кафе «Высота 1512» у Азишской пещеры (с середины ноября по конец марта).

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

После экскурсии на плато Лаго-Наки, туристы, прибывшие из Минеральных Вод отправляются на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно).

18:00 Ужин.

Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).

Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещерыПлато Лаго-Наки и посещение Азишской пещерыПлато Лаго-Наки и посещение Азишской пещерыПлато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры
6 день

Скала Чертов палец

09:00 Завтрак.

10:00 На канатке доберемся до вершины хребта Уна-Коз, оттуда пешком до скалы Чертов палец.

Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам — красота природы Адыгеи неповторима.

А с самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.

Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами.

14:00 Обед.

Далее отправляемся на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно).

19:00 Ужин.

Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).

Скала Чертов палецСкала Чертов палецСкала Чертов палецСкала Чертов палец
7 день

Возвращение домой

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:

01.09.24 - 16.11.2417.11.24 - 27.12.24
Дего2-местный номер стандарт2840028400
2-комнатный 4-х местный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)28400-
2-комнатный 4-х местный семейный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)28400-
2-местный номер комфорт31300-
3-комнатный 4-х местный номер люкс31300-
Дополнительное место в номер (диван или кресло-кровать)26000-
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере14000-
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%-
Рябиновые бусы2-местный номер комфорт3480030400
3-местный улучшенный номер комфорт3480030400
4-местный 1-комнатный номер семейный комфорт3480030400
4-местные 1-комнатные апартаменты с камином3480030400
4-местный 2-комнатный номер Люкс с видом на реку3480030400
4-местный 2-комнатный номер семейный люкс3480030400
2-местный номер стандарт-мини3480030400
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)2600026000
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере120009000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%
Парк Хаджох2-местный номер стандарт3560034300
2-местный номер улучшенный3770036300
2-местный номер комфорт3980038300
3-местный номер студия4580044000
4-местный семейный номер3430033000
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия2900029000
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере стандарт1700016000
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере улучшенный1900018000
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере комфорт2100019000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%
Горная Лаванда2-местный номер стандарт3220030400
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)2600026000
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере90009000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%
Отдых у реки2-местный номер стандарт3220032200
2-местный номер стандарт (мини)3220032200
3-местный номер стандарт3220032200
4-местный номер стандарт3220032200
Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)2600026000
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере110009000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%
На Аминовской3-местный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)2720027200
Доплата за 1-местное размещение в 3-местном номере70007000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%
СофьяСтандартный 2-местный номер с двумя раздельными кроватями3040028700
Классический 3-местный номер (3 односпальные кровати)3040028700
2-местный номер с 1 кроватью и видом на горы3040028700
Семейный номер с видом на горы3040028700
Доплата за 1-местное размещение80007000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%

Подселение возможно только в ГД Рябиновые бусы.

На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура.

Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.

Оснащение номеров при заселении:

  • Полотенца;
  • Фен;
  • Телевизор;
  • Холодильник;
  • Кондиционер;
  • в ГД «Парк Хаджох» в номере «Студия» входят в стоимость халаты;
  • чайник в номере, либо кулер на этаже;
  • Микроволновая печь есть в номерах Горная Лаванда и Отдых у реки.

Варианты проживания

Гостевой дом «Рябиновые бусы»

6 ночей

Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.

Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.

Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»

Гостевой дом «Горная Лаванда»

6 ночей

Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.

Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «На Аминовской»

6 ночей

Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.

Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»

Гостевой дом «Отдых у реки»

6 ночей

Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.

Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.

Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»

Гостевой дом «Парк Хаджох»

6 ночей

Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!

Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.

Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»

Гостевой дом «Софья»

6 ночей

Гостевой дом «София» находится в поселке Каменномостский. Зелёная территория, общая терраса, уютная летняя кухня с барной стойкой, общая кухня и зона мангала. Номерной фонд представлен 2 и 3-местными номерами.

В номерах присутствуют односпальные или двуспальные кровати, телевизор, чайник, собственная ванная комната, тумбочки и шкаф или стеллаж для хранения вещей. Уютный интерьер, выход на террасу с красивым видом из каждого номера. Для детей оборудована безопасная детская площадка. К услугам туристов: бесплатный Wi-Fi, пользование зоной барбекю и кухней, веранда с барной стойкой и бесплатная парковка.

Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом.

Номерной фонд для размещения туристов представлен:

  • Двухместные номера с 2 раздельными кроватями – общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – две односпальные кровати, стеллаж шкаф, стол, стулья, тумбочки, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу
  • Двухместные номера с 1 двуспальной кроватью - общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочки, чайник, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
  • Классический трехместный номер (3 односпальные кровати) – общая площадь номера 25 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – три односпальные кровати, телевизор, стеллаж для хранения вещей, обеденный стол, стулья, чайник. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
  • Семейный номер с видом на горы - уютный номер c тремя кроватями (2 односпальные, 1 двуспальная King-size) – общая площадь 40 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели: телевизор, холодильник, чайник, стеллаж для хранения вещей, обеденная зона с маленькой кухней, выход на балкон с красивым видом.
Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»

Гостевой дом «Дего»

6 ночей

Гостевой дом "Дего". Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория, парковка для туристов. Трехразовое питание организовано в уютной столовой на территории. Номерной фонд представлен 2-х местными и семейными номерами категорий стандарт и комфорт. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка. Идеально подходит для бюджетных путешествий.

Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Краснодар / Минеральные Воды - пос. Каменномостский - Краснодар / Минеральные Воды
  • Проживание в гостевом доме в 2-3-4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-разовое, домашняя кухня
  • Работа гида по программе
  • Все трансферы по маршрутам программы
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара/Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер Краснодар - Каменномостский - Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: канатная дорога - 800 руб. /чел. монастырь - 400 руб. /чел. Хаджохская теснина - 500 руб. /чел. «Сад Камней» - 150 руб. /чел. водопады Руфабго - 500 руб. /чел. Азишская Пещера - 700 руб. /чел. термальные источники (3 часа):в выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб. будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатнопещера Нежная - 300 руб. Кавказский заповедник - 300 руб. конная прогулка - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг) экстрим парк - от 1 500-2 500 руб. /чел. рафтинг - от 1 500-1 700 руб. /чел
  • Канатная дорога - 800 руб. /чел
  • Монастырь - 400 руб. /чел
  • Хаджохская теснина - 500 руб. /чел
  • «Сад Камней» - 150 руб. /чел
  • Водопады Руфабго - 500 руб. /чел
  • Азишская Пещера - 700 руб. /чел
  • Термальные источники (3 часа):в выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб. будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатно
  • В выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб
  • Взрослый и дети от 14 лет - 800 руб
  • Детский 6-13 лет - 450 руб
  • Будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатно
  • Взрослый и дети от 14 лет - 700 руб
  • Детский 6-13 лет - 400 руб
  • Дети до 5 лет бесплатно
  • Пещера Нежная - 300 руб
  • Кавказский заповедник - 300 руб
  • Конная прогулка - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг)
  • Экстрим парк - от 1 500-2 500 руб. /чел
  • Рафтинг - от 1 500-1 700 руб. /чел
  • Расходы личного характера
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Услуги прачечной
  • Сауна, баня
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор (кепка, панама, шляпа);
  • солнцезащитные очки;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения (можно купить на месте);
  • удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
  • одежда по сезону;
  • непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала (можно купить на месте);
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • смены одежды и нижнего белья;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер?

Сейчас у нас 2 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).

Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.

  • Если вы пребываете на ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке около ЖД вокзала.

Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.

  • Если вы пребываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке перед аэропортом.

Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.

  • Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.

  • Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.

За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.

Время трансфера

- от Минеральных Вод 4,5 часа

- от Краснодара 2,5 часа

Какие скидки есть в туре?

Порядок предоставления скидок на туры 2024:

Детям до 14 лет — 10% (учитывать минимальный возрастной порог для тура).

Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 90 кг.

Может ли измениться программа?

При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы. Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.

Как организовано питание?

Туристы, проживающие в гостевых домах «Рябиновые бусы» и «Парк Хаджох» посещают столовые на территориях гостевых домов.

Туристы, проживающие в гостевых домах «на Аминовской», «Отдых у Реки» и «Горная лаванда» питаются на территории гостевого дома «Рябиновые бусы».

Для туристов, имеющих ограничения по продуктам питания, просьба сообщить при бронировании.

Можно ли приезжать с животными?

Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы» с некрупными животными в индивидуальном порядке.

Есть ли на территории посёлка банкоматы/магазины/рестораны/кафе?

Банкоматы есть;

Сетевые магазины «Пятёрочка», «Магнит»;

Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко.

Где находятся гостевые дома?

«Рябиновые бусы» – пос. Каменномостский ул. Аминовская 8;

«Парк Хаджох» - пос. Каменномостский ул. Мира 40;

«На Аминовской» - пос. Каменномостский ул. Поселковая 37

«Горная Лаванда» - пос. Каменномостский ул. Аминовская 22

«Отдых у Реки» - пос. Каменномостский пер. Обрывной 1

ГД «Софья» - пос. Каменномостский ул. Хуторская, д. 1

Какую обувь лучше брать с собой?

В идеале, взять с собой ботинки или кроссовки для трекинга, так как ходить мы будем по пересечённой местности. Местами бывает сыро и немного скользко. Так что все городские кроссовки(с гладким протектором), а тем более кеды не особо подходят для наших пеших экскурсий, особенно в активных турах. А еще лучше взять две пары обуви (кроссовок/ботинок), в случае если намокнут ноги, всегда в запасе будут сухие и тёплые.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
Е
28 ноя 2023
Ездили в экскурсионный тур в Адыгею с семьей (я, муж и сын 12 лет)Восторг! Гостевой дом "Рябиновые бусы" отличные, чистые, просторные номера, 3х разовое питание- это вообще идеально! Программа тура интересная! Природа обалденная! Спасибо агентству Большая Страна! Еще обратимся к вам!
Ездили в экскурсионный тур в Адыгею с семьей (я, муж и сын 12 лет)Восторг! Гостевой домЕздили в экскурсионный тур в Адыгею с семьей (я, муж и сын 12 лет)Восторг! Гостевой домЕздили в экскурсионный тур в Адыгею с семьей (я, муж и сын 12 лет)Восторг! Гостевой домЕздили в экскурсионный тур в Адыгею с семьей (я, муж и сын 12 лет)Восторг! Гостевой домЕздили в экскурсионный тур в Адыгею с семьей (я, муж и сын 12 лет)Восторг! Гостевой домЕздили в экскурсионный тур в Адыгею с семьей (я, муж и сын 12 лет)Восторг! Гостевой домЕздили в экскурсионный тур в Адыгею с семьей (я, муж и сын 12 лет)Восторг! Гостевой домЕздили в экскурсионный тур в Адыгею с семьей (я, муж и сын 12 лет)Восторг! Гостевой домЕздили в экскурсионный тур в Адыгею с семьей (я, муж и сын 12 лет)Восторг! Гостевой домЕздили в экскурсионный тур в Адыгею с семьей (я, муж и сын 12 лет)Восторг! Гостевой дом
Е
3 окт 2023
Была в туре с 24 по 30.09.23 Очень повезло с погодой. Хорошая и чёткая организация тура. Отдельное спасибо водителю Александру, который встречал и провожал в Мин. воды, очень аккуратное вождение и соблюдение правил безопасности. Гид Анна большая молодец: выдержка и терпение к каждому туристу.
Была в туре с 24 по 30.09.23 Очень повезло с погодой. Хорошая и чёткая организация тура.Была в туре с 24 по 30.09.23 Очень повезло с погодой. Хорошая и чёткая организация тура.Была в туре с 24 по 30.09.23 Очень повезло с погодой. Хорошая и чёткая организация тура.Была в туре с 24 по 30.09.23 Очень повезло с погодой. Хорошая и чёткая организация тура.Была в туре с 24 по 30.09.23 Очень повезло с погодой. Хорошая и чёткая организация тура.
А
26 сен 2023
Отдыхали в Адыгее в середине сентября, получили массу положительных эмоций и заряд энергии. Благодарим организаторов за увлекательный тур, интересные маршруты, хорошую, четкую организацию! Увозим с собой тёплые воспоминания, яркие фотографии и желание снова посетить эти удивительно красивые места! 🙏
Отдыхали в Адыгее в середине сентября, получили массу положительных эмоций и заряд энергии. Благодарим организаторов заОтдыхали в Адыгее в середине сентября, получили массу положительных эмоций и заряд энергии. Благодарим организаторов заОтдыхали в Адыгее в середине сентября, получили массу положительных эмоций и заряд энергии. Благодарим организаторов заОтдыхали в Адыгее в середине сентября, получили массу положительных эмоций и заряд энергии. Благодарим организаторов заОтдыхали в Адыгее в середине сентября, получили массу положительных эмоций и заряд энергии. Благодарим организаторов за

Тур входит в следующие категории Краснодара

Конные прогулкиЖивотныеМожно с детьмиВсе туры7-дневные турыКонные турыНа автобусе

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