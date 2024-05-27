Е Елена Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее На мой взгляд все было организовано на высшем уровне. Единственное пожелание оставить первый день свободным, а на источники чтобы ехали только те, кто хочет. Мне, к сожалению, первый день пришлось пропустить, потому что очень устала с дороги.

Е Елена Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее Всё понравилось, особенно организация тура, всё чётко по времени, никогда не ждали транспорт. Гид Анна, всё предварительно сообщала в чате. Минус для меня, на ужин ни разу не было десерта.

Д Дарья Рождество в Адыгее Организация на высоте!

И Ирина Рождество в Адыгее Всё отлично, чётко)))

С Светлана Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.

Ю Юлия Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний Всё отлично! очень понравилось! спасибо большое вам что помогли оперативно всё оформить перед поездкой

Л Любовь Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие Превосходно. Неспешный, как бы немного ленивый отдых. В то же время, охватывающий большую часть Адыгеи. Красивые места, чистейший воздух, яркие впечатления.

О Оксана Рождественский тур в Адыгее Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему.

П Павел Рождественский тур в Адыгее Отличный тур!