1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
«Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми»
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Начало: г. Краснодар
«После подбора лошадей в соответствии с опытом и навыком езды и инструктажа группа отправляется на маршрут в сопровождении опытного инструктора»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар
2 янв в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
28 дек в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: Г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 27 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 янв в 10:00
от 27 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: Г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
от 27 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 24 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: Г. Краснодар
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 28 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена27 мая 2024На мой взгляд все было организовано на высшем уровне. Единственное пожелание оставить первый день свободным, а на источники чтобы ехали только те, кто хочет. Мне, к сожалению, первый день пришлось пропустить, потому что очень устала с дороги.
- ЕЕлена27 мая 2024Всё понравилось, особенно организация тура, всё чётко по времени, никогда не ждали транспорт. Гид Анна, всё предварительно сообщала в чате. Минус для меня, на ужин ни разу не было десерта.
- ДДарья15 мая 2024Организация на высоте!
- ИИрина10 мая 2024Всё отлично, чётко)))
- ССветлана6 мая 2024Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
- ЮЮлия2 апреля 2024Всё отлично! очень понравилось! спасибо большое вам что помогли оперативно всё оформить перед поездкой
- ЛЛюбовь19 марта 2024Превосходно. Неспешный, как бы немного ленивый отдых. В то же время, охватывающий большую часть Адыгеи. Красивые места, чистейший воздух, яркие впечатления.
- ООксана16 января 2024Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему.
- ППавел16 января 2024Отличный тур!
- ЕЕвгения16 января 2024Тур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. Большое спасибо Анне за её оптимизм и всегда хорошее настроение😃 Программа тура тоже достаточно насыщенна и при этом впечатления не перебивают друг друга.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Животные»
Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Животные" можно забронировать 12 авторских туров от 24 200 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 12 туров в Краснодаре на 2024 год по теме «Животные», 36 ⭐ отзывов, цены от 24200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август