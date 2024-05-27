Туры с животными в Краснодаре

Найдено 12 туров в категории «Животные» в Краснодаре, цены от 24 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
«Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми»
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 57 450 за человека
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Начало: г. Краснодар
«После подбора лошадей в соответствии с опытом и навыком езды и инструктажа группа отправляется на маршрут в сопровождении опытного инструктора»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 500 за человека
Мультиактив в горах Адыгеи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
39 000 за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 60 000 за человека
Рождество в Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар
2 янв в 10:00
55 000 за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
28 дек в 10:00
65 000 за человека
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: Г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 27 200 за человека
Рождественский тур в Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский тур в Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 янв в 10:00
от 27 900 за человека
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: Г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
от 27 200 за человека
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 24 200 за человека
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: Г. Краснодар
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 32 500 за человека
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 28 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
    На мой взгляд все было организовано на высшем уровне. Единственное пожелание оставить первый день свободным, а на источники чтобы ехали только те, кто хочет. Мне, к сожалению, первый день пришлось пропустить, потому что очень устала с дороги.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
    Всё понравилось, особенно организация тура, всё чётко по времени, никогда не ждали транспорт. Гид Анна, всё предварительно сообщала в чате. Минус для меня, на ужин ни разу не было десерта.
  • Д
    Дарья
    15 мая 2024
    Рождество в Адыгее
    Организация на высоте!
    Организация на высоте!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Рождество в Адыгее
    Всё отлично, чётко)))
  • С
    Светлана
    6 мая 2024
    Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
    Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
  • Ю
    Юлия
    2 апреля 2024
    Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
    Всё отлично! очень понравилось! спасибо большое вам что помогли оперативно всё оформить перед поездкой
  • Л
    Любовь
    19 марта 2024
    Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
    Превосходно. Неспешный, как бы немного ленивый отдых. В то же время, охватывающий большую часть Адыгеи. Красивые места, чистейший воздух, яркие впечатления.
  • О
    Оксана
    16 января 2024
    Рождественский тур в Адыгее
    Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему.
    Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнемуПрекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнемуПрекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнемуПрекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему
  • П
    Павел
    16 января 2024
    Рождественский тур в Адыгее
    Отличный тур!
  • Е
    Евгения
    16 января 2024
    Рождественский тур в Адыгее
    Тур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. Большое спасибо Анне за её оптимизм и всегда хорошее настроение😃 Программа тура тоже достаточно насыщенна и при этом впечатления не перебивают друг друга.
    Тур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. БольшоеТур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. Большое

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Животные»

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Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
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