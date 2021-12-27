Зимний этно-тур по Адыгее

Групповой тур в Краснодаре
4.7
3 отзыва
Традиционное гостеприимство и очарование природы Кавказа всего за 7 дней покорит ваши сердца и влюбит в Адыгею без сомнения! Вы посетите восхитительные термальные источники, поучаствуете в мастер-классе по приготовлению адыгейского сыра с дегустацией и узнаете секреты и тонкости приготовления сыра в домашних условиях.

Отправитесь на экскурсию в Хаджохскую теснину, прогуляетесь по ущелью реки Руфабго, увидите Гранитный каньон и один из сохранившихся дольменов.
Зимний этно-тур по Адыгее
Зимний этно-тур по Адыгее
Зимний этно-тур по Адыгее
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Хаджохская теснина
Хаджохская теснина
Понаблюдаем за течение реки Белая, движущейся между каменными скалами
Местная кухня Адыгеи
Местная кухня Адыгеи
Полакомимся вкуснейшими сырами и национальной кухней Адыгеи
Плато Лаго-Наки
Плато Лаго-Наки
Прогуляемся в природном парке Лаго-Наки, насладимся свежим горным воздухом

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Экскурсия в Хаджохскую теснину

14:30 Заезд.

Обед, знакомство с инструктором.

15:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.

Теснина является частью Большого Хаджохского каньона.

Это извилистая щель в скалах над рекой Белая.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.

Заезд. Экскурсия в Хаджохскую теснинуЗаезд. Экскурсия в Хаджохскую теснинуЗаезд. Экскурсия в Хаджохскую теснинуЗаезд. Экскурсия в Хаджохскую теснину
2 день

Ущелье реки Руфабго

09:00 Завтрак.

10:00 Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты за доп. плату) — одному из самых живописных и известных достопримечательностей республики Адыгея.

Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов.

Мы увидим самые красивые и живописные из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».

14:00 Обед.

15:00 Посещение термальных источников (3 часа).

18:00 Ужин.

Ущелье реки РуфабгоУщелье реки РуфабгоУщелье реки РуфабгоУщелье реки Руфабго
3 день

Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

18:00 Ужин.

18:30 Мастер-класс по приготовлению адыгейского сыра с дегустацией.

Узнаем секреты и тонкости приготовления сыра в домашних условиях.

Домашний сыр вкуснее, вы сможете в этом убедиться.

Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.

Экскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
4 день

Экскурсия в город Майкоп

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в город Майкоп — один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.

Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок».

Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.

В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть.

13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни «Мэздах».

14:30 После обеда прогулка по городскому парку.

По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией (доп. плата) — дегустацией «Крафтовое пиво».

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.

Экскурсия в город МайкопЭкскурсия в город МайкопЭкскурсия в город МайкопЭкскурсия в город Майкоп
5 день

Плато Лаго-Наки, Большая Азишская Пещера

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия к плато Лаго-Наки.

С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор.

13:00 Обед на маршруте.

14:00 Посещение Большой Азишской пещеры (входные билеты за доп. плату), уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.

Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.

Общая площадь пещеры 690 метров.

Микроклимат в пещерах очень полезен для органов дыхания, а сталактиты и сталагмиты будоражат воображение.

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.

Плато Лаго-Наки, Большая Азишская ПещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская ПещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская ПещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская Пещера
6 день

Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье — природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет.

Длина ущелья около пяти километров, а глубина — 400 метров.

До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов».

Обед на маршруте.

19:00 Праздничный ужин.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим вкусный, приготовленный на углях, шашлык.

Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущельеВыезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущельеВыезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущельеВыезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье
7 день

Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеБО «Горная» / Гостиница «Руфабго» / Гостиница «Белая река»
2, 3-местное размещение58 000
Доплата за одноместное размещение15 000

Варианты проживания

БО «Горная»

6 ночей

Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.

На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.

После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.

Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.

БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»

Гостиница «Руфабго»

6 ночей

Гостиница «Руфабго» расположена неподалеку от села Каменномосткий Республики Адыгеи, у протекающей реки Белой.

В фонде представлено 40 различных номеров, в которых провести отдых будет одно удовольствие. К услугам гостей здесь имеется телевизор, вместительный гардероб, собственная ванная комната, кондиционер. Чтобы оставаться на связи со своими близкими доступен бесплатный Wi-fi.

Территория ухожена и облагорожена летними беседками, мангальной зоной, детской игровой площадкой. Неподалеку находятся водопады и Этнографический музей. Расстояние до аэропорта составляет 119,4 км, до железнодорожного вокзала - 40,2 км.

Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»

Туристическая база «Белая река»

6 ночей

Окруженный зеленью туристический комплекс «Белая река Даховская» расположен в 4 км от поселка Каменномостский.

К услугам гостей сауна и принадлежности для барбекю.

В числе удобств домов для отпуска терраса и телевизор с плоским экраном.

Обеденная зона укомплектована холодильником, электрическим чайником и обеденным столом.

В собственных ванных комнатах с душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Из всех помещений открывается живописный вид на горы.

В окрестностях можно поиграть в пейнтбол, а также заняться пешим туризмом и рафтингом.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Расстояние до берега реки Белой составляет 50 метров.

Международный аэропорт Краснодар находится в 171 км от туристического комплекса «Белая река Даховская».

Туристическая база «Белая река»Туристическая база «Белая река»Туристическая база «Белая река»Туристическая база «Белая река»Туристическая база «Белая река»Туристическая база «Белая река»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы в день заезда и выезда
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Сытное 3-разовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее
  • Посещение геотермальных источников по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский (от 7 до 13 лет) - 400 руб., до 7 лет бесплатноводопады Руфабго - 600 руб. /взр., детский (от 5 до 15 лет) - 400 руб. музей "Паноптикум" - 150 руб. музей "Сад камней" - 100 руб. экскурсия по Национальному музею - 300 руб. /взр., 150 руб. /детскийАзишская пещера - 800 руб. /взр. детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатно Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взр., 150 руб. /детскийкупание в бассейне на территории размещения
  • Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский (от 7 до 13 лет) - 400 руб., до 7 лет бесплатно
  • Водопады Руфабго - 600 руб. /взр., детский (от 5 до 15 лет) - 400 руб
  • Музей «Паноптикум» - 150 руб
  • Музей «Сад камней» - 100 руб
  • Экскурсия по Национальному музею - 300 руб. /взр., 150 руб. /детский
  • Азишская пещера - 800 руб. /взр. детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатно
  • Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взр., 150 руб. /детский
  • Купание в бассейне на территории размещения
  • Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - 400 руб. /взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., дети до 5 лет бесплатно
  • Экстрим-парк «Мишоко» (троллей Виа-феррата) по желанию - от 1 500 руб
  • Спортивная страховка - 300 руб
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:

  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), треккинговые теплые ботинки;
  • спортивная одежда для холодной погоды:
    • куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • теплая шапка;
    • перчатки;
  • купальник, резиновые тапочки;
  • рюкзак на 7-10 литров.

Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:

Ж/д вокзал в г. Краснодар:

Каждое воскресенье:

  • с 10:00 до 11:00;

Аэропорт в г. Минеральные воды:

Каждое воскресенье:

  • с 11:00 до 13:00;

Аэропорт в г. Ставрополь:

Каждое воскресенье:

  • с 14:00 до 15:30;

Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину, вместимостью 4 и 6 пассажира, в одну сторону):

Ж/д Краснодар:

  • 4 пассажира и меньше – 6 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 7 000 руб.;

Минеральные воды:

  • 4 пассажира и меньше – 9 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 10 000 руб.;

Ставрополь:

  • 4 пассажира и меньше – 8 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 9 000 руб.;

Майкоп:

  • 4 пассажира и меньше – 3 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 4 000 руб.
Какие документы нужны при заселении?

Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.

Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.

Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Какие скидки есть в туре?
  • Детям до 14 лет — 10% скидка;
  • Дети до 3-ти лет бесплатно — без претензий на услуги);
  • Пенсионерам скидка — 5%.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
27 дек 2021
Поездка замечательная!
В
19 июля 2021
Отдыхали с подругой на т/базе Активация с 11 по 17 июля. Наш тур назывался Этно-тур по Адыгее. Выбрали его еще в феврале,привлекла нас интересная многообразная экскурсионная программа. Понравилось ВСЕ! Но.по-порядку. Прекрасный просторный,светлый номер. Есть все-от комнатных тапочек до шампуней. зубной пасты и щетки. Очень вкусная,разнообразная еда,приготовленная по-домашнему. Гиды-настоящие профессионалы,знающие и любящие свое дело. Экскурсии-разнообразные,очень интересные. Некоторые объекты находятся очень близко от базы. Все экскурсии начинались вовремя-отдельная благодарность водителям базы Активация. Здесь нас окружили заботой и вниманием,постарались сделать наш отдых максимально комфортным. Было ощущение. что мы приехали в гости к очень близким людям… Огромное СПАСИБО всему дружному коллективу Активации за прекрасный отдых! Успехов вам,процветания,новых интересных маршрутов и много-много туристов!
А
10 июня 2021
Тур интересный. Посетили очень красивые места, немного народа, доброжелательная обстановка. И водопады, и реки, и горы, и пещеры, и горячие источники. Условия вполне приличные, турбаза благоустроенная. Хорошие водители, грамотные инструкторы, клиент ориентированные организаторы, очень позитивные. В Майкопе очень интересный музей Востока (филиал центрального). Я прекрасно в целом провела время. Небольшой минус - холодно в номерах (с погодой не повезло), по питанию тоже есть, над чем поработать, а в целом - молодцы.

Тур входит в следующие категории Краснодара

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