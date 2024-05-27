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Авторский тур
7 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Начало: Россия, Краснодар
«Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 48 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
«Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 24 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 27 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
«10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады»»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
«10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа(доп»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
«Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми»
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Начало: г. Краснодар
«После подбора лошадей в соответствии с опытом и навыком езды и инструктажа группа отправляется на маршрут в сопровождении опытного инструктора»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: г. Краснодар
«Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми»
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
от 57 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Каждый новый день встретит вас новой программой: маршрут по горным ущельям Адыгеи, конные прогулки, посещение диких пещер, экскурсия к дольменам и гранитному каньону и многое другое»
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар
«После маршрута устраиваем перекус на панорамной точке и отправляемся на конную прогулку по зимнему лесу»
2 янв в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
«После маршрута устраиваем перекус на панорамной точке и отправляемся на конную прогулку по зимнему лесу»
28 дек в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: Г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 27 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Верхом по Адыгее. Конный тур
Начало: г. Краснодар
«Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 52 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
«10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады»»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Знаменитое плато Лаго-Наки, конная прогулка, пещеры, термальные источники, а также дегустация адыгейского сыра, домашнего вина, горного меда и многое другое ждет Вас»
1 янв в 10:00
от 27 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: Г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
от 27 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Летний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 24 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 24 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Начало: г. Краснодар
«Каждый день наполнен потрясающими радиальными маршрутами – пешими, верхом на лошадях или на рафте по горной реке»
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 40 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: Г. Краснодар
«Для любителей активного отдыха может быть организована конная прогулка по ущелью»
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар
«10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады»»
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 28 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ФФеруза27 мая 2024Этот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыха, уютно, чисто, красиво, все
- ЕЕлена27 мая 2024На мой взгляд все было организовано на высшем уровне. Единственное пожелание оставить первый день свободным, а на источники чтобы ехали только те, кто хочет. Мне, к сожалению, первый день пришлось пропустить, потому что очень устала с дороги.
- ЕЕлена27 мая 2024Всё понравилось, особенно организация тура, всё чётко по времени, никогда не ждали транспорт. Гид Анна, всё предварительно сообщала в чате. Минус для меня, на ужин ни разу не было десерта.
- ЕЕлена27 мая 2024Спасибо большое за прекрасный отдых, отдельно хочу поблагодарить нашего гида Наталью, водителей и сотрудников парк отеля Хаджок, где мы отдыхали.
- ААнна23 мая 2024Тур Водная ривьера (Сокращенный маршрут) 12.05.2024 - 17.05.2024 - отличный отдых!!! Не ожидала от Адыгеи такого количества положительных эмоций:) хотя
- ССветлана21 мая 2024Наш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставляли вовремя и в доступной
- ЛЛюбовь21 мая 2024Очень понравился тур, все локации интересные и находятся недалеко. Всё было, как я себе представляла, даже ещё лучше. Природа Адыгеи очень красивая.
- ННаталия16 мая 2024Великолепный тур, в котором сбалансированы и интересные экскурсии и отдых на геотермальном курорте. То что нужно для тех, кто слегка устал, но точно не готов к тюленьему отдыху)
- ДДарья15 мая 2024Организация на высоте!
- ИИрина10 мая 2024Всё отлично, чётко)))
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Конные прогулки»
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Сейчас в Краснодаре в категории "Конные прогулки" можно забронировать 25 авторских туров от 24 200 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Краснодаре. Максимально сближение с природой Краснодара, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024