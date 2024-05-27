Туры на лошадях в Краснодаре

Найдено 25 туров в категории «Конные прогулки» в Краснодаре, цены от 24 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лето на термальных источниках в Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лето на термальных источниках в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 57 450 за человека
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Начало: Россия, Краснодар
«Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 48 000 за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
«Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 57 450 за человека
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 24 200 за человека
Осенний экскурсионно-активный тур по Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 27 200 за человека
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
«10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады»»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 32 500 за человека
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Осенний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
«10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа(доп»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 28 400 за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: г. Краснодар
«Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми»
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 57 450 за человека
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Начало: г. Краснодар
«После подбора лошадей в соответствии с опытом и навыком езды и инструктажа группа отправляется на маршрут в сопровождении опытного инструктора»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 500 за человека
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: г. Краснодар
«Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми»
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
от 57 450 за человека
Мультиактив в горах Адыгеи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи
Начало: г. Краснодар
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
39 000 за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Каждый новый день встретит вас новой программой: маршрут по горным ущельям Адыгеи, конные прогулки, посещение диких пещер, экскурсия к дольменам и гранитному каньону и многое другое»
30 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
от 60 000 за человека
Рождество в Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар
«После маршрута устраиваем перекус на панорамной точке и отправляемся на конную прогулку по зимнему лесу»
2 янв в 10:00
55 000 за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
«После маршрута устраиваем перекус на панорамной точке и отправляемся на конную прогулку по зимнему лесу»
28 дек в 10:00
65 000 за человека
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 500 за человека
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: Г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 27 200 за человека
Верхом по Адыгее. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Верхом по Адыгее. Конный тур
Начало: г. Краснодар
«Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 52 800 за человека
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
«10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады»»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 28 400 за человека
Рождественский тур в Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский тур в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Знаменитое плато Лаго-Наки, конная прогулка, пещеры, термальные источники, а также дегустация адыгейского сыра, домашнего вина, горного меда и многое другое ждет Вас»
1 янв в 10:00
от 27 900 за человека
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Начало: Г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
от 27 200 за человека
Летний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Летний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 24 200 за человека
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: г. Краснодар
«Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами»
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 24 200 за человека
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Начало: г. Краснодар
«Каждый день наполнен потрясающими радиальными маршрутами – пешими, верхом на лошадях или на рафте по горной реке»
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 40 400 за человека
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Начало: Г. Краснодар
«Для любителей активного отдыха может быть организована конная прогулка по ущелью»
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 32 500 за человека
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар
«10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады»»
5 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 28 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ф
    Феруза
    27 мая 2024
    Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
    Этот тур просто находка, так все продумано до мелочей, ГД Рябиновые бусы идеальное место для отдыха, уютно, чисто, красиво, все
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    необходимое есть, у реки, питание вкусное, разнообразное. До обеда экскурсия, походы в горы, на живописные водопады, пещеры, конная прогулка особенно понравилась, т к принимая во внимание возраст и физическую подготовку отнеслись с предельный пониманием и заботой. Впервые в 59 села на лошадь и прекрасно провела 1.5 часа под бдительным контролем ребят из "Ранчо Ковбой" организаторов конной прогулки. После обеда нежились в термальных источниках. Каждая минута нашего отдыха была заполнена интересными событиями. Наша гид Наталья самая лучшая что я встречала, столько внимания и заботы, много нового и интересного узнали об Адыгее. Все наше передвижение проходило с замечательным водителем Денисом, похожим на Юру Шатунова, не только внешне, но и добротой и обаянием. Он терпеливо и с юмором отвечал на все наши вопросы, а долгий путь включал нам песни, под которые мы весело подпевая ехали до нужного места. Особая благодарность Наталье и Денису за профессионализм и доброжелательность и всему персоналу ГД Рябиновые бусы.

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  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
    На мой взгляд все было организовано на высшем уровне. Единственное пожелание оставить первый день свободным, а на источники чтобы ехали только те, кто хочет. Мне, к сожалению, первый день пришлось пропустить, потому что очень устала с дороги.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
    Всё понравилось, особенно организация тура, всё чётко по времени, никогда не ждали транспорт. Гид Анна, всё предварительно сообщала в чате. Минус для меня, на ужин ни разу не было десерта.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Спасибо большое за прекрасный отдых, отдельно хочу поблагодарить нашего гида Наталью, водителей и сотрудников парк отеля Хаджок, где мы отдыхали.
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
    Тур Водная ривьера (Сокращенный маршрут) 12.05.2024 - 17.05.2024 - отличный отдых!!! Не ожидала от Адыгеи такого количества положительных эмоций:) хотя
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    с погодой не повезло и большую часть отдыха были дожди. Тем не менее мой отдых удался на славу. Отличный гид Алина, расслабляющие термальные источники, незабываемая 1,5ч конная прогулка и чудесные виды гор и водопадов на фото. Я всем рекомендую данный тур!

  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Наш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставляли вовремя и в доступной
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    и понятной форме. За это большое спасибо координатору тура Юле. Сам тур нам очень понравился. Мы проживали в гостевом доме «Парк Хаджох» -уютная территория, бассейн с подогревом и массажными струями, в номерах есть всё необходимое, в домиках есть кухня с посудой, микроволновкой и плитой. На этажах стоят кулеры с горячей и холодной водой. Программа тура подходит как любителям природы, так и любителям хорошо отдохнуть. После прогулки по местным красивым природным достопримечательностям очень кстати оздоровительные ванны в термальном парке Псыгупс. Особое спасибо нашему инструктору Алине, которая очень интересно и с любовью рассказывала нам о своём крае, обычаях, о растениях и животных, обитающих в этих местах. Мы увидели много красивых водопадов, снежные вершины гор, прекрасное в своём величии плато Лаго-Наки. Ставим пятёрку за сам тур и за организацию тура!

    Наш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставлялиНаш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставлялиНаш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставлялиНаш тур «Водная ривьера» был в середине мая. Организация тура-на высоте! Всю информацию по туру предоставляли
  • Л
    Любовь
    21 мая 2024
    Летний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
    Очень понравился тур, все локации интересные и находятся недалеко. Всё было, как я себе представляла, даже ещё лучше. Природа Адыгеи очень красивая.
  • Н
    Наталия
    16 мая 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Великолепный тур, в котором сбалансированы и интересные экскурсии и отдых на геотермальном курорте. То что нужно для тех, кто слегка устал, но точно не готов к тюленьему отдыху)
  • Д
    Дарья
    15 мая 2024
    Мультиактив в горах Адыгеи
    Организация на высоте!
    Организация на высоте!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Мультиактив в горах Адыгеи
    Всё отлично, чётко)))

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Конные прогулки»

Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 25
  1. Лето на термальных источниках в Адыгее
  2. Незабываемое путешествие на Большой Тхач
  3. Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
  4. Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
  5. Осенний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Руфабго
  2. Хаджохская теснина
  3. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Конные прогулки" можно забронировать 25 авторских туров от 24 200 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Краснодаре. Максимально сближение с природой Краснодара, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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