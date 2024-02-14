Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Хаджохская теснина, термальные источники
Заезд.
14:00 Обед, знакомство с инструктором.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину.
Теснина является частью Большого Хаджохского каньона.
Это извилистая щель в скалах над рекой Белая. Длина теснины равна 400 м., глубина около – 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка к термальным источникам - хороший, полезный отдых после дороги.
Вы зарядитесь положительными эмоциями отступит усталость, а сон будет крепким и сладким!
Скала Чертов палец, термальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее (билеты на канатную дорогу оплачиваются отдельно).
Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря.
Вам откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.
Место живописное и богато не только панорамами.
Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.
Возможно посетить веревочный парк приключений «Тетис» по желанию (не входит в стоимость).
Обед на маршруте.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
Седые вершины Кавказских гор
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника и подышать свежим горным воздухом (входные билеты оплачиваются отдельно).
14:00 Обед на маршруте.
Выезжаем на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
Здесь можно кататься на лыжах, санках, ватрушках на имеющемся здесь небольшом горнолыжном спуске с подъемником (прокат в стоимость не входит).
17:30 Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
Столица Республики Адыгеи
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.
Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок».
Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.
В городе множество интересных мест.
В ходе экскурсии мы посетим: Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть (входные билеты оплачиваются отдельно).
Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.
13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни.
14:30 Прогулка по городскому парку.
По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво» (не входит в стоимость).
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
Жемчужина Адыгеи - Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом.
Плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Есть возможность катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами (не входит в стоимость).
Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы (входные билеты оплачиваются отдельно).
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Общая площадь пещеры 690 метров.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед-пикник на маршруте.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
Гуамское ущелье
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье – природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет.
Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров.
До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов» (билеты оплачиваются отдельно).
Обед-пикник на маршруте.
18:00 Возвращение на базу.
19:00 Праздничный ужин, вручение памятных подарков.
Отъезд
9:00 Завтрак.
11:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|База отдыха “Активация”/аналогичная/БО «Горная Слобода»
|2-х, 3-хместное размещение
|42 900
|доплата за одноместное размещение
|15 000
Варианты проживания
Мини-гостиница «Турбаза Активация»
Мини-гостиница «Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.
В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.
На территории функционирует открытый подогреваемый бассейн.
БО «Горная Слобода»
База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.
Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.
Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.
Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы в день заезда и день выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- Вкусное, разнообразное, сытное 3-х разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее
- Посещение геотермальных источников по программе
Что не входит в цену
- Ж/д и авиа - билеты до г. Краснодар и обратно
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: канатная дорога - 600 рублейХаджохская теснина - 500 рублей взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 250 рублей, до 7 лет бесплатноГузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детскийЭкскурсия по Национальному музею - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детскийПещера "Азишская" - 600 рублей взрослый детский (от 7 до 14 лет) - 300 рублей, до 7 лет бесплатнопользование бассейном на БО "Активация" - 500 руб. /деньГуамское ущелье (паровозик) - 500 руб. /взрослый, 250 руб. /детский (льготникам скидка) Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - 400 рублей/взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 рублей, до 5 лет бесплатно
- Канатная дорога - 600 рублей
- Хаджохская теснина - 500 рублей взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 250 рублей, до 7 лет бесплатно
- Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
- Экскурсия по Национальному музею - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
- Пещера «Азишская» - 600 рублей взрослый детский (от 7 до 14 лет) - 300 рублей, до 7 лет бесплатно
- Пользование бассейном на БО «Активация» - 500 руб. /день
- Гуамское ущелье (паровозик) - 500 руб. /взрослый, 250 руб. /детский (льготникам скидка)
- Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - 400 рублей/взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 рублей, до 5 лет бесплатно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Собираясь к нам имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств. Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
- медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- удобная спортивная обувь:
- зимние сапоги (не на каблуке),
- трекинговые теплые ботинки;
- спортивную одежду для холодной погоды:
- куртку теплую ветрозащитную, водонепроницаемую, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны),
- футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные
- теплая шапка,
- перчатки;
- купальник, резиновые тапочки, полотенца;
- рюкзак на 20-25 литров.
Как организован трансфер до базы и обратно?
В день заезда Вас встретят представители нашей базы:
Ж/Д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье:
— с 10:00 до 11:00;
Аэропорт в г. Минеральные воды:
Каждое воскресенье:
— с 11:00 до 13:00;
3 Аэропорт в г. Ставрополь:
Каждое воскресенье:
— с 14:00 до 15:30;
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно, по тарифам Яндекс. Такси.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину, вместимостью 4 и 6 пассажира, в одну сторону):
Ж/д Краснодар:
- 4 пассажира и меньше – 5 000 руб.;
- 6 пассажиров – 6 000р.
Минеральные воды:
- 4 пассажира и меньше – 8 000 руб.;
- 6 пассажиров – 8 500 руб.;
Ставрополь:
- 4 пассажира и меньше – 7 000 руб.;
- 6 пассажиров – 8 000 руб.;
Майкоп:
- 4 пассажира и меньше – 1 500 руб.;
- 6 пассажиров – 2 000 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Как организовано питание в туре?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
- Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
- Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
- Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Грамотные и интересные экскурсоводы Наталья и Александр,
Прежде всего хочется поблагодарить организаторов, инструкторов, водителей, поваров (тётя Слава, ты в