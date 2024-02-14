Зима не за горами. Тур в Адыгею

Все в Адыгее создано для прекрасного зимнего отдыха! Белоснежный снег, кристально чистый морозный воздух. Горные пейзажи, бурные реки, реликтовые ущелья, ледяные водопады и таинственные пещеры. Насыщенная программа не заставит скучать и подарит море ярких эмоций!
5
3 отзыва
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр
Живописная Адыгея
Живописная Адыгея
Вам откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач
Поездка по Гуамскому ущелью
Поездка по Гуамскому ущелью
До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов»

Программа тура по дням

1 день

Хаджохская теснина, термальные источники

Заезд.

14:00 Обед, знакомство с инструктором.

15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину.

Теснина является частью Большого Хаджохского каньона.

Это извилистая щель в скалах над рекой Белая. Длина теснины равна 400 м., глубина около – 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка к термальным источникам - хороший, полезный отдых после дороги.

Вы зарядитесь положительными эмоциями отступит усталость, а сон будет крепким и сладким!

Хаджохская теснина, термальные источникиХаджохская теснина, термальные источникиХаджохская теснина, термальные источникиХаджохская теснина, термальные источники
2 день

Скала Чертов палец, термальные источники

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее (билеты на канатную дорогу оплачиваются отдельно).

Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря.

Вам откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.

Место живописное и богато не только панорамами.

Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.

Возможно посетить веревочный парк приключений «Тетис» по желанию (не входит в стоимость).

Обед на маршруте.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники.

Скала Чертов палец, термальные источникиСкала Чертов палец, термальные источникиСкала Чертов палец, термальные источникиСкала Чертов палец, термальные источники
3 день

Седые вершины Кавказских гор

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника и подышать свежим горным воздухом (входные билеты оплачиваются отдельно).

14:00 Обед на маршруте.

Выезжаем на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

Здесь можно кататься на лыжах, санках, ватрушках на имеющемся здесь небольшом горнолыжном спуске с подъемником (прокат в стоимость не входит).

17:30 Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники.

Седые вершины Кавказских горСедые вершины Кавказских горСедые вершины Кавказских горСедые вершины Кавказских гор
4 день

Столица Республики Адыгеи

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.

Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок».

Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.

В городе множество интересных мест.

В ходе экскурсии мы посетим: Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть (входные билеты оплачиваются отдельно).

Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.

13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни.

14:30 Прогулка по городскому парку.

По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво» (не входит в стоимость).

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники.

Столица Республики АдыгеиСтолица Республики АдыгеиСтолица Республики АдыгеиСтолица Республики Адыгеи
5 день

Жемчужина Адыгеи - Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.

Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом.

Плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Есть возможность катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами (не входит в стоимость).

Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы (входные билеты оплачиваются отдельно).

Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.

Общая площадь пещеры 690 метров.

Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.

Обед-пикник на маршруте.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники.

Жемчужина Адыгеи - Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераЖемчужина Адыгеи - Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераЖемчужина Адыгеи - Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераЖемчужина Адыгеи - Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера
6 день

Гуамское ущелье

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье – природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет.

Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров.

До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов» (билеты оплачиваются отдельно).

Обед-пикник на маршруте.

18:00 Возвращение на базу.

19:00 Праздничный ужин, вручение памятных подарков.

Гуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущелье
7 день

Отъезд

9:00 Завтрак.

11:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеБаза отдыха “Активация”/аналогичная/БО «Горная Слобода»
2-х, 3-хместное размещение42 900
доплата за одноместное размещение15 000

Варианты проживания

Мини-гостиница «Турбаза Активация»

6 ночей

Мини-гостиница «Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.

В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.

На территории функционирует открытый подогреваемый бассейн.

Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»Мини-гостиница «Турбаза Активация»

БО «Горная Слобода»

6 ночей

База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.

Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.

Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.

Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.

БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы в день заезда и день выезда
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Вкусное, разнообразное, сытное 3-х разовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее
  • Посещение геотермальных источников по программе
Что не входит в цену
  • Ж/д и авиа - билеты до г. Краснодар и обратно
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: канатная дорога - 600 рублейХаджохская теснина - 500 рублей взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 250 рублей, до 7 лет бесплатноГузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детскийЭкскурсия по Национальному музею - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детскийПещера "Азишская" - 600 рублей взрослый детский (от 7 до 14 лет) - 300 рублей, до 7 лет бесплатнопользование бассейном на БО "Активация" - 500 руб. /деньГуамское ущелье (паровозик) - 500 руб. /взрослый, 250 руб. /детский (льготникам скидка) Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - 400 рублей/взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 рублей, до 5 лет бесплатно
  • Канатная дорога - 600 рублей
  • Хаджохская теснина - 500 рублей взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 250 рублей, до 7 лет бесплатно
  • Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
  • Экскурсия по Национальному музею - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
  • Пещера «Азишская» - 600 рублей взрослый детский (от 7 до 14 лет) - 300 рублей, до 7 лет бесплатно
  • Пользование бассейном на БО «Активация» - 500 руб. /день
  • Гуамское ущелье (паровозик) - 500 руб. /взрослый, 250 руб. /детский (льготникам скидка)
  • Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - 400 рублей/взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 рублей, до 5 лет бесплатно
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Собираясь к нам имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств. Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • удобная спортивная обувь:
    • зимние сапоги (не на каблуке),
    • трекинговые теплые ботинки;
  • спортивную одежду для холодной погоды:
    • куртку теплую ветрозащитную, водонепроницаемую, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны),
    • футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные
    • теплая шапка,
    • перчатки;
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • рюкзак на 20-25 литров.
Как организован трансфер до базы и обратно?

В день заезда Вас встретят представители нашей базы:

Ж/Д вокзал в г. Краснодар:

Каждое воскресенье:

— с 10:00 до 11:00;

Аэропорт в г. Минеральные воды:

Каждое воскресенье:

— с 11:00 до 13:00;

3 Аэропорт в г. Ставрополь:

Каждое воскресенье:

— с 14:00 до 15:30;

Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно, по тарифам Яндекс. Такси.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину, вместимостью 4 и 6 пассажира, в одну сторону):

Ж/д Краснодар:

  • 4 пассажира и меньше – 5 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 6 000р.

Минеральные воды:

  • 4 пассажира и меньше – 8 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 8 500 руб.;

Ставрополь:

  • 4 пассажира и меньше – 7 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 8 000 руб.;

Майкоп:

  • 4 пассажира и меньше – 1 500 руб.;
  • 6 пассажиров – 2 000 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?
Скидки:
для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
детям до 14 лет – 10%
пенсионерам - 5%
Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
14 фев 2024
Ездили с мужем в тур «Зима не за горами» с 4 по 10 февраля. Все было организовано замечательно, начиная со встречи на ж/д вокзале.
Грамотные и интересные экскурсоводы Наталья и Александр,
читать дальше

ответственные водители Алексей, Каплан, Руслан, Александр сумели нам показать всю красоту Адыгеи, узнать много интересного. Отдельное спасибо поварам Юлечке и Амзаму. Очень вкусно нас кормили.
Программа была насыщенная и интересная. Надеемся вернуться снова!

И
4 фев 2023
Тур «Зима не за горами» с 22 января 2023 г. Очень понравилось: погода всю неделю была солнечная, с утра морозная, вечером холодная. Все водопады, ручейки в ущельях превратились в ледопады! Красота! На базе «Активация» очень уютно, принимают как родных! Еда домашняя, внимание к любому количеству туристов! Каждый вечер бассейн с термальной водой!!! Супер!
Тур «Зима не за горами» с 22 января 2023 г. Очень понравилось: погода всю неделю былаТур «Зима не за горами» с 22 января 2023 г. Очень понравилось: погода всю неделю былаТур «Зима не за горами» с 22 января 2023 г. Очень понравилось: погода всю неделю былаТур «Зима не за горами» с 22 января 2023 г. Очень понравилось: погода всю неделю былаТур «Зима не за горами» с 22 января 2023 г. Очень понравилось: погода всю неделю былаТур «Зима не за горами» с 22 января 2023 г. Очень понравилось: погода всю неделю былаТур «Зима не за горами» с 22 января 2023 г. Очень понравилось: погода всю неделю былаТур «Зима не за горами» с 22 января 2023 г. Очень понравилось: погода всю неделю былаТур «Зима не за горами» с 22 января 2023 г. Очень понравилось: погода всю неделю былаТур «Зима не за горами» с 22 января 2023 г. Очень понравилось: погода всю неделю была
Д
26 фев 2021
Ничто не предвещало плохого отдыха…. но его и не было! Да такой тур один на миллион! нет, на два!
Прежде всего хочется поблагодарить организаторов, инструкторов, водителей, поваров (тётя Слава, ты в
читать дальше

нашем сердечке навсегда!) и весь персонал, который нас холил, лелеял и карнавалил!
Нам показали невероятные самобытные уголки Адыгеии (посёлок Каменномостский). Мы видели снег, много снега, нет, правда! невероятно много снега:) говорят такого снега не было с 2014 года да и то, тогда выпало меньше! Надеемся, это не мы с собой "на хвосте притащили"… ещё мы смотрели горы, теснины, пещеры, ущелья, водопады, древние постройки и мосты, заповедники и пивоварни, древние монастыри и ледяные чистые как слеза купели, ну и вот это вот всё чудесное-распрекрасное. нас катали на джипе, на лощадках, на ручках! пугали конкурсом в последний день, поэтому мы всё-всё запоминали очень тщательно!! а потом, в день экзамена нас каааак взяли и накормили прощальным восхитительным роскошным ужином, и никто не пытал нас билетами, не искал у нас шпоры и не отбирал у нас телефоны:) мы много узнали о культурном наследии, о языке народов проживавших и проживающих в тех местах, нам рассказали о высокой нравственности и духовности этих народов. ещё было очень много непонятных и звучных слов на адыгском, они щекотят слух и хочется их произнести - но всегда что-то идёт не так и ты такой "атятя, а можно ещё раз повторить, как там оно тхач, ткач, мепзеш, аштау-мау? …
А итог тура хочется озвучить одним словом: дох! (кто знает, тот поймёт, а кто не знает - бегом туда, в Адыгею!)

Тур входит в следующие категории Краснодара

ПешеходныеНа автобусеМожно с детьмиВсе туры7-дневные турыГорыПрирода и пейзажи

Похожие туры из Краснодара

Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Начало: г. Краснодар
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 42 500 за человека
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
65 000 за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Групповой тур «Осеннее очарование гор Адыгеи» в Майкопе
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Краснодар
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
59 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Краснодаре
Все туры из Краснодара
ХорошоТам