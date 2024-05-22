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Авторский тур
4 дня
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар
12 июня в 06:00
11 июля в 06:00
14 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
19 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 13 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: г. Краснодар
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 14 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья22 мая 2024Прекрасный тур, интересные экскурсии, вкусная кухня, внимательное отношение.
- ООксана1 мая 2024Все было хорошо 👍
- ККристина14 марта 2024Всем привет! Сначала были сомнения, но в короткое путешествие в Адыгею я все-таки отправилась. Не пожалела ни разу! Тур у
- ООльга5 декабря 2023Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!
- ННикита27 ноября 2023Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Зима👍
- ЕЕлена15 ноября 2023Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. ЗимаСпасибо организаторам тура! Мы благодарны нашим гидам Наташе, Юле, Александру и Артуру за гостеприимство и интересные, познавательные экскурсии. Спасибо водителям Александру и Каплану за комфортный трансфер. Мы получили много позитива. Спасибо!!!
- ААндрей9 ноября 2023Все прошло очень хорошо, хороший и внимательный гид! Нам всё понравилось, будем и дальше ходить с ним в путешествия!
- ААлина5 ноября 2023Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. ОсеньПрекрасно организованный тур, прекрасная Адыгея- теплая, уютная и радушная! С прекрасными людьми, живущими там! Всем советую хоть раз но побывать!
- ППавел30 октября 2023Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. ОсеньЗамечательно организованный тур и очень насыщенная программа! Отдельное спасибо хочется сказать гиду Наталье за её огромный багаж знаний по истории
- ЕЕлизавета29 октября 2023Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. ОсеньОчень насыщенный и красивый тур, но короткий(
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «4-дневные туры»
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