Экскурсионные туры на 4 дня в Краснодаре

Найдено 3 тура в категории «4-дневные туры» в Краснодаре, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар
12 июня в 06:00
11 июля в 06:00
14 000 за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
19 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 13 000 за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: г. Краснодар
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 14 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
    Прекрасный тур, интересные экскурсии, вкусная кухня, внимательное отношение.
  • О
    Оксана
    1 мая 2024
    Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
    Все было хорошо 👍
  • К
    Кристина
    14 марта 2024
    Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
    Всем привет! Сначала были сомнения, но в короткое путешествие в Адыгею я все-таки отправилась. Не пожалела ни разу! Тур у
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    меня был короткий "Выходные в Адыгее. Термальные источники". Размещение в гостевом доме "У горы". Дом из дерева и уютный ландшафт территории сделали свое дело😂. Контраст ощущений, который получаешь в течение дня, не проходит до сих пор🤦‍♀️. Первая половина дня - экскурсия, вторая - источники. Спасибо, ребята, за ваше гостеприимство и радушие)) За вкусную еду повару, за увлекательные истории гидам, а особенно водителю Сан Санычу за чувство юмора и безопасные поездки🤟

    Всем привет! Сначала были сомнения, но в короткое путешествие в Адыгею я все-таки отправилась. Не пожалелаВсем привет! Сначала были сомнения, но в короткое путешествие в Адыгею я все-таки отправилась. Не пожалела
  • О
    Ольга
    5 декабря 2023
    Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
    Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!
    Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!
  • Н
    Никита
    27 ноября 2023
    Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Зима
    👍
  • Е
    Елена
    15 ноября 2023
    Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Зима
    Спасибо организаторам тура! Мы благодарны нашим гидам Наташе, Юле, Александру и Артуру за гостеприимство и интересные, познавательные экскурсии. Спасибо водителям Александру и Каплану за комфортный трансфер. Мы получили много позитива. Спасибо!!!
  • А
    Андрей
    9 ноября 2023
    Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
    Все прошло очень хорошо, хороший и внимательный гид! Нам всё понравилось, будем и дальше ходить с ним в путешествия!
  • А
    Алина
    5 ноября 2023
    Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Осень
    Прекрасно организованный тур, прекрасная Адыгея- теплая, уютная и радушная! С прекрасными людьми, живущими там! Всем советую хоть раз но побывать!
    Прекрасно организованный тур, прекрасная Адыгея- теплая, уютная и радушная! С прекрасными людьми, живущими там! Всем советую хоть раз но побывать!Прекрасно организованный тур, прекрасная Адыгея- теплая, уютная и радушная! С прекрасными людьми, живущими там! Всем советую хоть раз но побывать!Прекрасно организованный тур, прекрасная Адыгея- теплая, уютная и радушная! С прекрасными людьми, живущими там! Всем советую хоть раз но побывать!Прекрасно организованный тур, прекрасная Адыгея- теплая, уютная и радушная! С прекрасными людьми, живущими там! Всем советую хоть раз но побывать!Прекрасно организованный тур, прекрасная Адыгея- теплая, уютная и радушная! С прекрасными людьми, живущими там! Всем советую хоть раз но побывать!
  • П
    Павел
    30 октября 2023
    Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Осень
    Замечательно организованный тур и очень насыщенная программа! Отдельное спасибо хочется сказать гиду Наталье за её огромный багаж знаний по истории
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    Адыгее и позитив:) Есть небольшие пожелания по кухне, а именно, добавить больше витаминов в рацион: зелени, фруктов, овощей. Так как экскурсионная программа очень насыщенная и энергозатратная, то организм требует более ёмкого пополнения ресурсов, чего не получалось восполнить на приёмах пищи. А в целом всё остальное понравилось!

  • Е
    Елизавета
    29 октября 2023
    Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Осень
    Очень насыщенный и красивый тур, но короткий(

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «4-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
  2. Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
  3. Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
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Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "4-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 13 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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