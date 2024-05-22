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меня был короткий "Выходные в Адыгее. Термальные источники". Размещение в гостевом доме "У горы". Дом из дерева и уютный ландшафт территории сделали свое дело😂. Контраст ощущений, который получаешь в течение дня, не проходит до сих пор🤦‍♀️. Первая половина дня - экскурсия, вторая - источники. Спасибо, ребята, за ваше гостеприимство и радушие)) За вкусную еду повару, за увлекательные истории гидам, а особенно водителю Сан Санычу за чувство юмора и безопасные поездки🤟