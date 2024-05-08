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Авторский тур
7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Начало: Россия, Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 48 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Начало: Россия, Краснодар
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
от 44 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний этно-тур по Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
58 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия8 мая 2024Организовано очень хорошо, вся информация предоставляется вовремя.
- ССветлана6 мая 2024Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
- ЭЭльвира25 апреля 2024Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
- ИИрина24 апреля 2024В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо кормили, устроили вечер знакомств, потом прощальный ужин с танцами. Была дегустация сыров где можно купить любой, всё было отлично.
- ЛЛюдмила17 апреля 2024При оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромное спасибо. Организатор дал полную
- ААртём23 августа 2023В Адыгее живет самый дружелюбный народ из всех, что я встречал. Вас всегда примут, вас накормят, обогреют и будут чествовать
- ММарина22 августа 2023Недавно вернулись домой, но до сих пор вспоминаем, как же хорошо нам было в Адыгее в туре Мультиактив 7. Нас было
- ААлександр17 августа 2023Тур насыщенный и интересный. Активностей много, но они не предполагают существенной подготовки. Ограничением может быть только лень или болезни. Видно, что инструкторы стараются. Особо хочу поблагодарить нашего инструктора Александра. Он очень грамотный специалист.
- ВВалентина2 августа 2023Все очень замечательно
- ТТатьяна27 декабря 2021Поездка замечательная!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Хаджохская теснина»
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