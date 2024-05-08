Хаджохская теснина – туры в Краснодаре

Найдено 4 тура в категории «Хаджохская теснина» в Краснодаре, цены от 44 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 400 за человека
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Незабываемое путешествие на Большой Тхач
Начало: Россия, Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 48 000 за человека
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Начало: Россия, Краснодар
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
от 44 000 за человека
Зимний этно-тур по Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний этно-тур по Адыгее
Начало: г. Краснодар
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
58 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    8 мая 2024
    Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
    Организовано очень хорошо, вся информация предоставляется вовремя.
    Организовано очень хорошо, вся информация предоставляется вовремя
  • С
    Светлана
    6 мая 2024
    Незабываемое путешествие на Большой Тхач
    Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
  • Э
    Эльвира
    25 апреля 2024
    Незабываемое путешествие на Большой Тхач
    Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
    Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Незабываемое путешествие на Большой Тхач
    В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо кормили, устроили вечер знакомств, потом прощальный ужин с танцами. Была дегустация сыров где можно купить любой, всё было отлично.
    В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо
  • Л
    Людмила
    17 апреля 2024
    Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
    При оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромное спасибо. Организатор дал полную
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    понятную информацию где нас встретят, мы доезжали до Краснодара, далее автобусом довезли до места, определили в гостевой дом, который мы выбирали. И каждый день организованно за нами приезжал транспорт и отвозил на экскурсии. В конце нам сделали подарки: угостили вкусным шашлычком и с собой дали презент-адыгейский сыр, спасибо им огромное, сыр очень вкусный!

    При оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромноеПри оформлении девушки менеджеры подобрали для нас тур, исходя из возрастной категории, за что им огромное
  • А
    Артём
    23 августа 2023
    Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
    В Адыгее живет самый дружелюбный народ из всех, что я встречал. Вас всегда примут, вас накормят, обогреют и будут чествовать
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    как самого дорогого гостя, такие традиции этого великого народа все еще живы и передаются из поколений в поколения. Огромное спасибо нашим инструкторам: Юлии, Наталье, Александру и отдельное спасибо Артуру, добрейшей души человек, не оставит в беде, максимально поможет чем сможет, если вы будете читать этот комментарий случайно, я вас запомнил, такие люди как вы, никогда не забываются и остаются жить в душе. Спасибо за все спуски и подъемы Александру, за то, что был бесстрашным и проявлял огромную ответственность за каждого из своей группы, с вами мы преодолели скалы и вершины, водопады и низины, но думаю свою вершину вы еще не нашли, у вас еще все впереди) Спасибо Адыгее за эмоции, счастье, душевное обновление. Уезжая, сидя в автобусе, не смог смотреть в окна, потому как каждая вершина напоминала о прожитом и высвобождала слезы. Мы еще вернемся) Это наш не последний визит) Редко оставляю комментарии, но этот тур того заслужил. Приезжайте, почувствуйте все сами и не пожалеете о том, что побывали в таком прекрасном месте.

    В Адыгее живет самый дружелюбный народ из всех, что я встречал. Вас всегда примут, вас накормят
  • М
    Марина
    22 августа 2023
    Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
    Недавно вернулись домой, но до сих пор вспоминаем, как же хорошо нам было в Адыгее в туре Мультиактив 7. Нас было
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    трое: я, супруг и ребёнок 7 лет, и в восторге все трое😀! Идеальная программа, отличное место проживания на базе Активация, впечатляющие достопримечательности и лучшие гиды! Мы увезли домой 1000 фоток и ещё больше впечатлений. Хотим новые горизонты открывать только с Большой страной!

    Недавно вернулись домой, но до сих пор вспоминаем, как же хорошо нам было в Адыгее в туре Мультиактив 7Недавно вернулись домой, но до сих пор вспоминаем, как же хорошо нам было в Адыгее в туре Мультиактив 7Недавно вернулись домой, но до сих пор вспоминаем, как же хорошо нам было в Адыгее в туре Мультиактив 7
  • А
    Александр
    17 августа 2023
    Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
    Тур насыщенный и интересный. Активностей много, но они не предполагают существенной подготовки. Ограничением может быть только лень или болезни. Видно, что инструкторы стараются. Особо хочу поблагодарить нашего инструктора Александра. Он очень грамотный специалист.
  • В
    Валентина
    2 августа 2023
    Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
    Все очень замечательно
    Все очень замечательноВсе очень замечательноВсе очень замечательноВсе очень замечательноВсе очень замечательноВсе очень замечательноВсе очень замечательноВсе очень замечательноВсе очень замечательноВсе очень замечательно
  • Т
    Татьяна
    27 декабря 2021
    Зимний этно-тур по Адыгее
    Поездка замечательная!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Хаджохская теснина»

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  4. Зимний этно-тур по Адыгее
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Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Хаджохская теснина" можно забронировать 4 тура от 44 000 до 58 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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