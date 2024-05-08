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как самого дорогого гостя, такие традиции этого великого народа все еще живы и передаются из поколений в поколения. Огромное спасибо нашим инструкторам: Юлии, Наталье, Александру и отдельное спасибо Артуру, добрейшей души человек, не оставит в беде, максимально поможет чем сможет, если вы будете читать этот комментарий случайно, я вас запомнил, такие люди как вы, никогда не забываются и остаются жить в душе. Спасибо за все спуски и подъемы Александру, за то, что был бесстрашным и проявлял огромную ответственность за каждого из своей группы, с вами мы преодолели скалы и вершины, водопады и низины, но думаю свою вершину вы еще не нашли, у вас еще все впереди) Спасибо Адыгее за эмоции, счастье, душевное обновление. Уезжая, сидя в автобусе, не смог смотреть в окна, потому как каждая вершина напоминала о прожитом и высвобождала слезы. Мы еще вернемся) Это наш не последний визит) Редко оставляю комментарии, но этот тур того заслужил. Приезжайте, почувствуйте все сами и не пожалеете о том, что побывали в таком прекрасном месте.