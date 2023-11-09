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у меня небольшой и некоторое волнение присутствовало. Спустя несколько часов после начала нашего похода оно улетучилось, благодаря нескольким факторам, таким как ощущения от не зря проведённых тренировок, правильной сборки рюкзака, хорошей погоды, но самым важным моментом был наш Гид инструктор Игорь. Очень грамотный человек, очень опытный, эрудированный и образованный. Истории из различных походов, интересные и поучительные мы слушали с удовольствием. Помимо этого Игорь очень интеллигентный и отзывчивый. Помогал отстающим, учил их правильно передвигаться на разных типах грунтов и прочим премудростям пешего туризма. А его песни под гитару у костра- это вообще кинематографическое очарование моментом! Очень вкусно готовил, внеплановый кофе - пожалуйста! Клеща девочке убрал - полечил! Там совет дал, здесь. Фотографировал нас профессиональным аппаратом(зеркалкой Сони) Все остались нашим Гидом-инструктором Игорем в высшей степени довольны! Мы увидели прекрасную природу, забрались на вершину горы Тхач, совершили пару радиальных походов. с погодой в целом очень повезло! Это было здорово! Здорово по-настоящему!