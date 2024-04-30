Провинциальная Кубань
Групповой тур в Краснодаре

История и природа: экскурсии по Краснодару, Славянску-на-Кубани и Горячему Ключу

Вас ждет насыщенный экскурсионный тур «Провинциальная Кубань» продолжительностью 3 дня и 2 ночи. Это отличная возможность познакомиться с природными особенностями равнинной и предгорной Кубани.

Вы посетите исторические места южных провинциальных городов Славянска-на-Кубани и Горячего Ключа, казачьей столицы края Краснодара, вкусите гастрономические дары степных просторов и попробуете природную минеральную воду из недр кубанских предгорий.
Провинциальная Кубань
Провинциальная Кубань
Провинциальная Кубань
Ближайшие даты:
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Краснодар:
  • Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е.Д. Фелицына
  • Ретро-музей советского автомобилестроения
  • Парк футбольного клуба "Краснодар" (парк Галицкого) / винный клуб крупнейшего российского винодела "Шато-Тамань"
  • Славянск-на-Кубани:
  • Памятник Таманской армии
  • Набережная р. Протока
  • Памятник А.В. Суворову
  • Краеведческий музей
  • Ул. Красная
  • Мемориальный комплекс «Сквер Памяти» (имени 40-летия Победы)
  • Музей истории агрофирмы «Сад-гигант»
  • Свято-Успенский храм
  • Этноподворье «Курени»
  • Экоферма «Козий двор»
  • Горячий ключ:
  • Аллея «Тысячи сосен»
  • Целебный парк
  • Часовня Иверской Богоматери
  • Памятник минеральной воде
  • Природный объект «Дантово ущелье»
  • Скала «Петушок»
  • Изумрудная река Псекупс
  • Питьевая галерея
  • Урочище Поднависла
  • Мемориал, посвященный павшим советским воинам
  • Памятник и дом-музей Аршалуйс Ханжиян
  • Каскады водопадов

Описание

Программа тура 1 день • Обзорная экскурсия по городу Краснодару. Экскурсанты услышат рассказ о первых страницах истории г. Екатеринодара (Краснодар с 1920 года), посетив мемориальный монумент, посвященный воинам-освободителям, узнают о судьбе Краснодара в период Великой Отечественной войны, познакомятся с памятником императрице Екатерине II, ставшим символом города, посетят сквер им. Г. К. Жукова, услышат историю Театра защитников Отечества и дворца купцов Богарсуковых.
  • Посещение Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына.
  • Посещение ретро-музея советского автомобилестроения.
  • Посещение парка футбольного клуба «Краснодар» (парк Галицкого) или посещение винного клуба крупнейшего российского винодела «Шато-Тамань» с дегустацией вин Кубани и Тамани. 2 день • Экскурсионная программа по Славянску-на-Кубани. Памятник Таманской армии – набережная р. Протока – памятник А. В. Суворову – краеведческий музей – ул. Красная – Мемориальный комплекс «Сквер Памяти» (имени 40-летия Победы) – музей истории агрофирмы «Сад-гигант» – Свято-Успенский храм.
  • Посещение этноподворья «Курени».
  • Мастер-класс гончарного искусства «Ой, казаченька!».
  • Посещение экофермы «Козий двор», дегустация сыров. 3 день • Обзорная экскурсия по г. Горячему Ключу. Экскурсанты познакомятся с основными сюжетами из истории г. Горячий Ключ, по аллее «Тысячи сосен» проследуют в «Целебный парк», наслаждаясь живительным воздухом, узнают историю «Адыгейского столба» и крепости «Псыфабэ». Посетят часовню Иверской Богоматери и памятник минеральной воде, а также природный объект «Дантово ущелье», скалу «Петушок», полюбуются изумрудной рекой Псекупс. А в «Питьевой галерее» продегустируют целебные минеральные воды.
  • Посещение урочища Поднависла. Увидите мемориал, посвященный павшим советским воинам, памятник и дом-музей Аршалуйс Ханжиян, каскады водопадов.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Краснодар:
  • Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е.Д. Фелицына
  • Ретро-музей советского автомобилестроения
  • Парк футбольного клуба "Краснодар" (парк Галицкого) / винный клуб крупнейшего российского винодела "Шато-Тамань"
  • Славянск-на-Кубани:
  • Памятник Таманской армии
  • Набережная р. Протока
  • Памятник А.В. Суворову
  • Краеведческий музей
  • Ул. Красная
  • Мемориальный комплекс «Сквер Памяти» (имени 40-летия Победы)
  • Музей истории агрофирмы «Сад-гигант»
  • Свято-Успенский храм
  • Этноподворье «Курени»
  • Экоферма «Козий двор»
  • Горячий ключ:
  • Аллея «Тысячи сосен»
  • Целебный парк
  • Часовня Иверской Богоматери
  • Памятник минеральной воде
  • Природный объект «Дантово ущелье»
  • Скала «Петушок»
  • Изумрудная река Псекупс
  • Питьевая галерея
  • Урочище Поднависла
  • Мемориал, посвященный павшим советским воинам
  • Памятник и дом-музей Аршалуйс Ханжиян
  • Каскады водопадов
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Питание
Место начала и завершения?
Аэропорт Краснодара
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Краснодара

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