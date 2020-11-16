Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур

Самый верный способ узнать Сибирь - попробовать блюда, добытые

5
2 отзыва
Самый верный способ узнать Сибирь – попробовать блюда, добытые и выращенные на енисейской земле, приготовленные по старинным рецептам.

Хариус и осетрина, таежные ягоды и грибы, сохатина, которой славятся местные леса, домашние настойки и наливки, – настоящие сибиряки любят и умеют угощать. Добро пожаловать в Енисейскую Сибирь и приятного аппетита!
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Дары Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Ближайшие даты:
12
окт

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • познакомимся с удивительным сибирским городом – Красноярском;
  • побываем в одном из основных объектов Универсиады – Фан парке Бобровый лог;
  • попробуем напитки из настоящего винного погреба, где вина хранятся по всем правилам, при нужной температуре и влажности;
  • насладимся блюдами, приготовленными из сибирских продуктов: пельменями из мяса косули, осетровой ухой, якутским муксуном и паштетом из печени оленя, белыми груздями и драниками из черемши, а также другими енисейскими деликатесами;
  • увидим Красноярскую ГЭС – одну из крупнейших гидроэлектростанций мира;
  • прогуляемся по улочкам исторической части Енисейска, внесенной в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Тур проводится индивидуально при группе от 7 человек, период проведения – круглогодично.

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Красноярску

Прибытие в Красноярск.

Встреча гостей в аэропорту.

Трансфер в гостиницу.

Размещение. Отдых.

Обзорная экскурсия по Красноярску.

Красноярск – город, расположенный на двух берегах, разделенных Енисеем.

С одного берега на другой вы проедете по Коммунальному мосту.

Построенный более 50 лет назад, на момент открытия он был самым длинным в Евразии.

Далее вы направитесь к символу Красноярска – Часовне Параскевы Пятницы.

Именно она изображена на 10-рублевой купюре.

Часовня находится на Караульной горе.

Именно отсюда вы сможете полюбоваться панорамным видом на город.

Вы также увидите место основания Красноярского острога, памятник основателю Андрю Дубенскому, пароход-музей Св. Николай, расположенный на набережной Красноярска.

В разное время он перевозил двух исторических антиподов – цесаревича Николая, будущего Николая II, и Владимира Ленина.

После прогулки по набережной вы отправитесь к одному из основных объектов Универсиады – Фан парку Бобровый лог.

Расположенный в 30 мин от центра Красноярска, фан парк – отличное место отдыха, включающее канатно-кресельную дорогу.

С вершины парка открывается невероятный вид на город с одной стороны, с другой – на сиенитовые скалы и тайгу.

Отсюда рукой подать до знаменитого красноярского заповедника Столбы.

По канатной дороге фан-парка Бобровый лог вы поднимитесь к самим Столбам.

Далее мы с вами спускаемся и отправляемся за город, в сторону красноярской ГЭС.

Обед в загородном ресторане Маяк.

Ресторан славится своим расположением – в живописном месте, недалеко от Енисея.

В самом ресторане находится винный погреб.

Вина здесь хранятся по всем правилам, при нужной температуре и влажности.

Главное достоинство ресторана – его кухня.

Это блюда, приготовленные из сибирских продуктов.

Здесь можно попробовать пельмени из мяса косули, осетровую уху, якутского муксуна и паштет из печени оленя, полакомиться белыми груздями и драниками из черемши, а также другими енисейскими деликатесами.

После сытного обеда вы прибываете к красноярской ГЭС.

Вы увидите одну из крупнейших гидроэлектростанций мира.

Она так же изображена на 10 руб. купюре, оборудована единственным в России уникальным судоподъемником.

Вы узнаете историю ее постройки, в которой участвовал сам Юрий Гагарин, первый космонавт.

Ужин. Обратный путь будет проходить вдоль Енисея.

Мы остановимся на живописной смотровой площадке «Царь-Рыба», посвященной одноименной повести известного красноярского писателя Виктора Астафьева.

Возвращение в отель. Отдых.

На ужин вы отправитесь в ресторан «Гадалов», расположенный в самом центре города, на набережной.

Гадалов – это фамилия знаменитого красноярского купца,

Он был одним из основателей речного пароходства в Енисейской Губернии.

Во второй половине XIX — начале XX века Гадаловы имели грузовые и пассажирские пароходы, занимались мануфактурой, торговали деликатесами, вели общественную, попечительскую и благотворительную деятельность.

Ресторан «Н. Г. Гадаловъ» славится традиционными блюдами сибирской и русской кухни.

Здесь также готовят блюда на гриле: камчатские гребешки, стерлядь и др.

Рекомендуем обратить внимание на фирменные копчения и соления, а также одну из жемчужин сибирской кухни – пельмени.

Возвращение в отель. Отдых.

2 день
Енисейск

Завтрак в отеле.

Ранний выезд в сторону Енисейска.

По пути вы увидите старинные сибирские села: Большая Мурта, Казачинское.

Прибытие на обед на Рыбную заимку.

Это загородная база отдыха, ресторан которой славится своими рыбными блюдами.

Они изготовлены из самой свежей рыбы с реки Енисей, по старинным сибирским рецептам.

Особенно обратите внимание на блюда из свежевыловленного хариуса.

Все продукты, используемые кухней Рыбного ресторана, являются экологически чистыми.

После обеда продолжаем движение по Енисейскому тракту.

Прибытие в Енисейск, старинную столицу Енисейской губернии.

Размещение в гостинице «Горница».

Обзорная экскурсия по Енисейску.

Город искусных мастеров, центр «золотой лихорадки» и пушных промыслов, – как его только не называли.

Вы совершите экскурсию по исторической части Енисейска, внесенной в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, увидите основные храмы, олицетворяющие стиль «сибирское барокко», полюбуетесь на дома известных золотопромышленников.

Возвращение в отель. Ужин. Отдых.

3 день
Дополнительная экскурсия по желанию. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Дополнительная экскурсия (по желанию).

Вы можете посетить краеведческий музей, где представлены археологические находки и предметы быта 17-18 веков, музей рубанка.

Трансфер в Красноярск.

Остановка на обед в Рыбной заимке.

Прибытие в Красноярск. 

Ориентировочное прибытие в аэропорт в 20-21:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице в Красноярске, Енисейске
  • Питание, указанное в программе тура
  • Трансфер и экскурсионная программа в Красноярске, Енисейске
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
  • Мед. страховка
  • Завтрак в Красноярске в день прибытия
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
16 ноя 2020
Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно, что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге).
Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда.
С удовольствием ставлю всем отлично!
С
11 ноя 2020
Очень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.

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