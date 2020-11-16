Прибытие в Красноярск.

Встреча гостей в аэропорту.

Трансфер в гостиницу.

Размещение. Отдых.

Обзорная экскурсия по Красноярску.

Красноярск – город, расположенный на двух берегах, разделенных Енисеем.

С одного берега на другой вы проедете по Коммунальному мосту.

Построенный более 50 лет назад, на момент открытия он был самым длинным в Евразии.

Далее вы направитесь к символу Красноярска – Часовне Параскевы Пятницы.

Именно она изображена на 10-рублевой купюре.

Часовня находится на Караульной горе.

Именно отсюда вы сможете полюбоваться панорамным видом на город.

Вы также увидите место основания Красноярского острога, памятник основателю Андрю Дубенскому, пароход-музей Св. Николай, расположенный на набережной Красноярска.

В разное время он перевозил двух исторических антиподов – цесаревича Николая, будущего Николая II, и Владимира Ленина.

После прогулки по набережной вы отправитесь к одному из основных объектов Универсиады – Фан парку Бобровый лог.

Расположенный в 30 мин от центра Красноярска, фан парк – отличное место отдыха, включающее канатно-кресельную дорогу.

С вершины парка открывается невероятный вид на город с одной стороны, с другой – на сиенитовые скалы и тайгу.

Отсюда рукой подать до знаменитого красноярского заповедника Столбы.

По канатной дороге фан-парка Бобровый лог вы поднимитесь к самим Столбам.

Далее мы с вами спускаемся и отправляемся за город, в сторону красноярской ГЭС.

Обед в загородном ресторане Маяк.

Ресторан славится своим расположением – в живописном месте, недалеко от Енисея.

В самом ресторане находится винный погреб.

Вина здесь хранятся по всем правилам, при нужной температуре и влажности.

Главное достоинство ресторана – его кухня.

Это блюда, приготовленные из сибирских продуктов.

Здесь можно попробовать пельмени из мяса косули, осетровую уху, якутского муксуна и паштет из печени оленя, полакомиться белыми груздями и драниками из черемши, а также другими енисейскими деликатесами.

После сытного обеда вы прибываете к красноярской ГЭС.

Вы увидите одну из крупнейших гидроэлектростанций мира.

Она так же изображена на 10 руб. купюре, оборудована единственным в России уникальным судоподъемником.

Вы узнаете историю ее постройки, в которой участвовал сам Юрий Гагарин, первый космонавт.

Ужин. Обратный путь будет проходить вдоль Енисея.

Мы остановимся на живописной смотровой площадке «Царь-Рыба», посвященной одноименной повести известного красноярского писателя Виктора Астафьева.

Возвращение в отель. Отдых.

На ужин вы отправитесь в ресторан «Гадалов», расположенный в самом центре города, на набережной.

Гадалов – это фамилия знаменитого красноярского купца,

Он был одним из основателей речного пароходства в Енисейской Губернии.

Во второй половине XIX — начале XX века Гадаловы имели грузовые и пассажирские пароходы, занимались мануфактурой, торговали деликатесами, вели общественную, попечительскую и благотворительную деятельность.

Ресторан «Н. Г. Гадаловъ» славится традиционными блюдами сибирской и русской кухни.

Здесь также готовят блюда на гриле: камчатские гребешки, стерлядь и др.

Рекомендуем обратить внимание на фирменные копчения и соления, а также одну из жемчужин сибирской кухни – пельмени.

Возвращение в отель. Отдых.