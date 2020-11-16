Преимущества этого путешествия:
Тур проводится индивидуально при группе от 7 человек, период проведения – круглогодично.
Прибытие в Красноярск.
Встреча гостей в аэропорту.
Трансфер в гостиницу.
Размещение. Отдых.
Обзорная экскурсия по Красноярску.
Красноярск – город, расположенный на двух берегах, разделенных Енисеем.
С одного берега на другой вы проедете по Коммунальному мосту.
Построенный более 50 лет назад, на момент открытия он был самым длинным в Евразии.
Далее вы направитесь к символу Красноярска – Часовне Параскевы Пятницы.
Именно она изображена на 10-рублевой купюре.
Часовня находится на Караульной горе.
Именно отсюда вы сможете полюбоваться панорамным видом на город.
Вы также увидите место основания Красноярского острога, памятник основателю Андрю Дубенскому, пароход-музей Св. Николай, расположенный на набережной Красноярска.
В разное время он перевозил двух исторических антиподов – цесаревича Николая, будущего Николая II, и Владимира Ленина.
После прогулки по набережной вы отправитесь к одному из основных объектов Универсиады – Фан парку Бобровый лог.
Расположенный в 30 мин от центра Красноярска, фан парк – отличное место отдыха, включающее канатно-кресельную дорогу.
С вершины парка открывается невероятный вид на город с одной стороны, с другой – на сиенитовые скалы и тайгу.
Отсюда рукой подать до знаменитого красноярского заповедника Столбы.
По канатной дороге фан-парка Бобровый лог вы поднимитесь к самим Столбам.
Далее мы с вами спускаемся и отправляемся за город, в сторону красноярской ГЭС.
Обед в загородном ресторане Маяк.
Ресторан славится своим расположением – в живописном месте, недалеко от Енисея.
В самом ресторане находится винный погреб.
Вина здесь хранятся по всем правилам, при нужной температуре и влажности.
Главное достоинство ресторана – его кухня.
Это блюда, приготовленные из сибирских продуктов.
Здесь можно попробовать пельмени из мяса косули, осетровую уху, якутского муксуна и паштет из печени оленя, полакомиться белыми груздями и драниками из черемши, а также другими енисейскими деликатесами.
После сытного обеда вы прибываете к красноярской ГЭС.
Вы увидите одну из крупнейших гидроэлектростанций мира.
Она так же изображена на 10 руб. купюре, оборудована единственным в России уникальным судоподъемником.
Вы узнаете историю ее постройки, в которой участвовал сам Юрий Гагарин, первый космонавт.
Ужин. Обратный путь будет проходить вдоль Енисея.
Мы остановимся на живописной смотровой площадке «Царь-Рыба», посвященной одноименной повести известного красноярского писателя Виктора Астафьева.
Возвращение в отель. Отдых.
На ужин вы отправитесь в ресторан «Гадалов», расположенный в самом центре города, на набережной.
Гадалов – это фамилия знаменитого красноярского купца,
Он был одним из основателей речного пароходства в Енисейской Губернии.
Во второй половине XIX — начале XX века Гадаловы имели грузовые и пассажирские пароходы, занимались мануфактурой, торговали деликатесами, вели общественную, попечительскую и благотворительную деятельность.
Ресторан «Н. Г. Гадаловъ» славится традиционными блюдами сибирской и русской кухни.
Здесь также готовят блюда на гриле: камчатские гребешки, стерлядь и др.
Рекомендуем обратить внимание на фирменные копчения и соления, а также одну из жемчужин сибирской кухни – пельмени.
Возвращение в отель. Отдых.
Завтрак в отеле.
Ранний выезд в сторону Енисейска.
По пути вы увидите старинные сибирские села: Большая Мурта, Казачинское.
Прибытие на обед на Рыбную заимку.
Это загородная база отдыха, ресторан которой славится своими рыбными блюдами.
Они изготовлены из самой свежей рыбы с реки Енисей, по старинным сибирским рецептам.
Особенно обратите внимание на блюда из свежевыловленного хариуса.
Все продукты, используемые кухней Рыбного ресторана, являются экологически чистыми.
После обеда продолжаем движение по Енисейскому тракту.
Прибытие в Енисейск, старинную столицу Енисейской губернии.
Размещение в гостинице «Горница».
Обзорная экскурсия по Енисейску.
Город искусных мастеров, центр «золотой лихорадки» и пушных промыслов, – как его только не называли.
Вы совершите экскурсию по исторической части Енисейска, внесенной в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, увидите основные храмы, олицетворяющие стиль «сибирское барокко», полюбуетесь на дома известных золотопромышленников.
Возвращение в отель. Ужин. Отдых.
Завтрак в гостинице.
Дополнительная экскурсия (по желанию).
Вы можете посетить краеведческий музей, где представлены археологические находки и предметы быта 17-18 веков, музей рубанка.
Трансфер в Красноярск.
Остановка на обед в Рыбной заимке.
Прибытие в Красноярск.
Ориентировочное прибытие в аэропорт в 20-21:00.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.