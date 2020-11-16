Тур проводится под индивидуальный запрос для готовых групп от 8 человек.
Прибытие в аэропорт Норильска.
Встреча и трансфер.
Завтрак в кафе Норильска (оплачивается дополнительно).
По дороге на причал вы заедете в магазин, где можно будет докупить необходимое снаряжение, продукты или напитки.
В 12:30 вас ждет посадка на катер (или судно на воздушной подушке – в зависимости от погодных условий) и трансфер до озера Лама (107 км).
Примерное время в пути 2.5 часа.
Ваш путь будет пролегать по рекам Норильская, Лама и Талая с красивыми перекатами и узкими берегами, а также по озеру Мелкое.
По прибытии на озеро Лама вы разместитесь в усадьбе.
Обед.
Отдых.
Далее вы отправитесь к водопаду на полуострове Каменный.
До места начала маршрута вы сначала доберетесь на катере.
Прибыв на полуостров, пешком отправитесь к водопаду на реке Витаминка.
Он находится в ущелье между двумя горами Павел и Елена.
Такие имена эти вершины получили в советские годы, когда здесь находились два пионерских лагеря – для мальчиков и девочек.
8 км по воде 4 км по ущелью в одну сторону.
Возвращение на усадьбу.
Баня.
Ужин.
Отдых.
Завтрак.
Группу туристов, предварительно забронировавших вертолетную экскурсию, после завтрака ждет посадка в вертолет и вылет в Путоранский заповедник.
Вы будете пролетать над глубокими каньонами и любоваться живописными водопадами.
Остальные участники тура после завтрака, отправятся в наш чум, где настоящий потомок шамана из рода коренных народов Таймыра, познакомит гостей с национальными обрядами.
Вы также сможете принять участие в мастер-классе по изготовлению сувенира из рогов дикого северного оленя.
Обед.
После обеда вся группа отправляется на рыбалку на горную реку Кыгам (спининговая рыбалка на хариуса).
Возвращение на базу.
Вечером вас будет ждать горячий ужин.
При желании можно будет сходить в баню или искупаться в купели.
Завтрак.
Сегодня вы отправитесь на скоростном катере до озера Капчук – к месту начала пешего маршрута (21 км).
По воде это примерно 25-30 минут.
Пройдя на катере через все озеро, вы подойдете к устью впадающей в него горной реки Никита-юрях.
Там развернем временный лагерь и разведем костер.
Затем под руководством опытных гидов отправитесь в пеший маршрут к каскаду водопадов (пешком 2 км).
По возвращению вас ждет обед приготовленный на костре и отдых.
По желанию можно будет организовать спиннинговую рыбалку с берега.
Вечером вы вернетесь в усадьбу, поужинаете, отдохнете и сходите в баню.
После соберётесь все в чуме, где у костра продолжите знакомится с культурой коренного малочисленного народа севера.
Завтрак.
Сегодня вы сможете полюбоваться великолепным панорамным видом озера Лама и Капчук.
Для этого под руководством опытных гидов вы совершите небольшое восхождение на вершину горы Фестивальная.
Начнем свое восхождение с полуострова Каменный.
Вы увидите красивейший горный серпантин плато Путорана.
Пеший маршрут занимает примерно 5 часов (8 км.)
Перекус на маршруте.
А на ужин вы вернетесь в усадьбу.
Вечером у вас будет свободное время.
Можно покататься на гидроцикле или водных лыжах по озеру или организовать рыбалку.
Завтрак.
Сегодня вас ждет самый сложный маршрут нашей программы.
Мы отправимся на катерах к подножию горы Южной, пройдем до водопада (973м) и по горному ущелью начнем подъем на плато.
Наш путь будет пролегать по курумнику (крупные камни), и снегу, который не тает в ущелье круглый год.
Перекус и горячий чай на маршруте.
Завершив восхождение Вам откроется не забываемый вид бескрайнего плато!
Возвращение на Усадьбу.
Ужин.
Баня с купелью.
После завтрака вы отправитесь к одному из самых красивых водопадов этих мест – Южный Нералах.
По воде это примерно 25 мин (15 км)
Шум вы услышите еще издалека.
Здесь на реке много хариуса и гольца.
Обед на маршруте.
По возвращению на усадьбу вас ожидает гриль-вечеринка.
Вы пройдете символичный обряд покорителя Плато.
Завершит вечеринку праздничный фейверк.
Завтрак.
Возвращение на катере в Норильск.
На городском причале вас встретят и отвезут в гостиницу.
Вы немного отдохнете, а затем отправитесь на экскурсию по Норильску.
Обед.
Вечером по желанию можно организовать ужин (оплачивается отдельно).
Завтрак.
Трансфер в аэропорт г. Норильска.
Окончание тура.
Организатор оставляет за собой право менять маршруты по дням из-за фактической погоды на момент тура.
Тур предусматривает проживание на базе отдыха на плато Путорана (размещение по 2-4 человека) и в двухместном номере отеля в Норильске.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
По желанию и за дополнительную плату есть возможность организовать следующие экскурсии: