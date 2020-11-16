Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния

Большая удача увидеть такое природное явление как северное сияние, а побывать на плато Путорана

5
2 отзыва
Большая удача увидеть такое природное явление как северное сияние, а побывать на плато Путорана и увидеть северное сияние – это удача вдвойне! Затерянный мир Плато Путорана находится на изолированном горном хребте на севере Красноярского края. Летом попасть на плато Путорана возможно только на вертолете или судах на воздушной подушке. На озерах еще стоит лёд, который на солнце переливается безумными красками.

Полноводные воды горных рек оставляют незабываемые впечатления от красивейших водопадов плато Путорана.
Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
Ближайшие даты:
08
авг
22
авг

Что вас ожидает 🤩

Рай для любителей нетронутой природы
Рай для любителей нетронутой природы
Удивительные по своей красоте места, а вершины гор настолько плоские, будто срезаны невидимыми великанами
Северное Сияние
Северное Сияние
В начале сентября можно наблюдать редкое природное явление – северное сияние на плато Путорана
Освежающие водные прогулки
Освежающие водные прогулки
Нас ждут поездки на скоростном катере, по желанию катание на гидроциклах и водных лыжах, сплав на рафтах и многое другое
Национальный обряд и мастер-класс
Национальный обряд и мастер-класс
Отправимся в чум к настоящему потомку шамана, поучаствуем в мастер-классе по изготовлению сувенира из рогов дикого северного оленя
Жаркая баня и вкусная горячая еда
Жаркая баня и вкусная горячая еда
Для нас будет баня или купание в купели, сытные домашние блюда, а также гриль-вечеринка
Бодрящие пешие трекинги
Бодрящие пешие трекинги
Нас ждут пешие трекинги по горным ущельям к прекрасным водопадам и небольшие восхождения

Описание

Тур проводится под индивидуальный запрос для готовых групп от 8 человек.

Программа тура по дням

1 день
Встреча

Прибытие в аэропорт Норильска.

Встреча и трансфер.

Завтрак в кафе Норильска (оплачивается дополнительно).

По дороге на причал вы заедете в магазин, где можно будет докупить необходимое снаряжение, продукты или напитки.

В 12:30 вас ждет посадка на катер (или судно на воздушной подушке – в зависимости от погодных условий) и трансфер до озера Лама (107 км).

Примерное время в пути 2.5 часа.

Ваш путь будет пролегать по рекам Норильская, Лама и Талая с красивыми перекатами и узкими берегами, а также по озеру Мелкое.

По прибытии на озеро Лама вы разместитесь в усадьбе.

Обед.

Отдых.

Далее вы отправитесь к водопаду на полуострове Каменный.

До места начала маршрута вы сначала доберетесь на катере.

Прибыв на полуостров, пешком отправитесь к водопаду на реке Витаминка.

Он находится в ущелье между двумя горами Павел и Елена.

Такие имена эти вершины получили в советские годы, когда здесь находились два пионерских лагеря – для мальчиков и девочек.

8 км по воде 4 км по ущелью в одну сторону.

Возвращение на усадьбу.

Баня.

Ужин.

Отдых.

ВстречаВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день
Вертолетная экскурсия или мастер-класс по желанию, рыбалка

Завтрак.

Группу туристов, предварительно забронировавших вертолетную экскурсию, после завтрака ждет посадка в вертолет и вылет в Путоранский заповедник.

Вы будете пролетать над глубокими каньонами и любоваться живописными водопадами.

Остальные участники тура после завтрака, отправятся в наш чум, где настоящий потомок шамана из рода коренных народов Таймыра, познакомит гостей с национальными обрядами.

Вы также сможете принять участие в мастер-классе по изготовлению сувенира из рогов дикого северного оленя.

Обед.

После обеда вся группа отправляется на рыбалку на горную реку Кыгам (спининговая рыбалка на хариуса).

Возвращение на базу.

Вечером вас будет ждать горячий ужин.

При желании можно будет сходить в баню или искупаться в купели.

Вертолетная экскурсия или мастер-класс по желанию, рыбалкаВертолетная экскурсия или мастер-класс по желанию, рыбалкаВертолетная экскурсия или мастер-класс по желанию, рыбалкаВертолетная экскурсия или мастер-класс по желанию, рыбалка
3 день
Озеро Капчук

Завтрак.

Сегодня вы отправитесь на скоростном катере до озера Капчук – к месту начала пешего маршрута (21 км).

По воде это примерно 25-30 минут.

Пройдя на катере через все озеро, вы подойдете к устью впадающей в него горной реки Никита-юрях.

Там развернем временный лагерь и разведем костер.

Затем под руководством опытных гидов отправитесь в пеший маршрут к каскаду водопадов (пешком 2 км).

По возвращению вас ждет обед приготовленный на костре и отдых.

По желанию можно будет организовать спиннинговую рыбалку с берега.

Вечером вы вернетесь в усадьбу, поужинаете, отдохнете и сходите в баню.

После соберётесь все в чуме, где у костра продолжите знакомится с культурой коренного малочисленного народа севера.

Озеро КапчукОзеро КапчукОзеро КапчукОзеро КапчукОзеро Капчук
4 день
Восхождение на вершину горы Фестивальная

Завтрак.

Сегодня вы сможете полюбоваться великолепным панорамным видом озера Лама и Капчук.

Для этого под руководством опытных гидов вы совершите небольшое восхождение на вершину горы Фестивальная.

Начнем свое восхождение с полуострова Каменный.

Вы увидите красивейший горный серпантин плато Путорана.

Пеший маршрут занимает примерно 5 часов (8 км.)

Перекус на маршруте.

А на ужин вы вернетесь в усадьбу.

Вечером у вас будет свободное время.

Можно покататься на гидроцикле или водных лыжах по озеру или организовать рыбалку.

Восхождение на вершину горы ФестивальнаяВосхождение на вершину горы ФестивальнаяВосхождение на вершину горы ФестивальнаяВосхождение на вершину горы Фестивальная
5 день
Гора Южная, подъем на плато

Завтрак.

Сегодня вас ждет самый сложный маршрут нашей программы.

Мы отправимся на катерах к подножию горы Южной, пройдем до водопада (973м) и по горному ущелью начнем подъем на плато.

Наш путь будет пролегать по курумнику (крупные камни), и снегу, который не тает в ущелье круглый год.

Перекус и горячий чай на маршруте.

Завершив восхождение Вам откроется не забываемый вид бескрайнего плато!

Возвращение на Усадьбу.

Ужин.

Баня с купелью.

Гора Южная, подъем на платоГора Южная, подъем на платоГора Южная, подъем на платоГора Южная, подъем на плато
6 день
Водопад Южный Нералах, гриль-вечеринка

После завтрака вы отправитесь к одному из самых красивых водопадов этих мест – Южный Нералах.

По воде это примерно 25 мин (15 км)

Шум вы услышите еще издалека.

Здесь на реке много хариуса и гольца.

Обед на маршруте.

По возвращению на усадьбу вас ожидает гриль-вечеринка.

Вы пройдете символичный обряд покорителя Плато.

Завершит вечеринку праздничный фейверк.

Водопад Южный Нералах, гриль-вечеринкаВодопад Южный Нералах, гриль-вечеринкаВодопад Южный Нералах, гриль-вечеринкаВодопад Южный Нералах, гриль-вечеринка
7 день
Норильск

Завтрак.

Возвращение на катере в Норильск.

На городском причале вас встретят и отвезут в гостиницу.

Вы немного отдохнете, а затем отправитесь на экскурсию по Норильску.

Обед.

Вечером по желанию можно организовать ужин (оплачивается отдельно).

НорильскНорильскНорильскНорильск
8 день
Отъезд

Завтрак.

Трансфер в аэропорт г. Норильска.

Окончание тура.

Организатор оставляет за собой право менять маршруты по дням из-за фактической погоды на момент тура.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха на плато Путорана (размещение по 2-4 человека) и в двухместном номере отеля в Норильске.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на базе отдыха на плато Путорана (размещение по 2-4 человека)
  • Проживание в двухместном номере отеля в Норильске
  • Питание по программе на базе
  • Наземные трансферы на автомобилях или микроавтобусах и водные трансферы на лодках
  • Услуги гидов и инструкторов
  • Дегустация блюд с местной рыбной и мясной продукцией
  • Пользование баней/сауной на базе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Норильск и обратно
  • Питание: обеды и ужины в Норильске
  • Аренда рыболовного инвентаря и техники (моторные лодки, гидроцикл, вейкборд)
  • Катер для рыбалки оснащённый всем необходимым +услуги капитана
  • Пакет интернета
  • Прокат снастей для рыбалки на весь тур (потеря блесны оплачивается по факту в зависимости от блесны)
  • Разрешение для въезда иностранных граждан
  • Организация двухдневного сплава на рафтах по реке Микчанда
  • Вертолетная экскурсия на плато с последующим пешим маршрутом с ночевкой
Место начала и завершения?
г. Норильск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Дополнительные экскурсии

По желанию и за дополнительную плату есть возможность организовать следующие экскурсии:

  • двухдневный сплав с ночевкой на рафте по реке Микчанда
  • вертолетная экскурсия по плато Путорана с последующим походом с ночевкой по плато Путорана
  • поездка в музей города Дудинка
  • посещение настоящего стойбища оленеводов на берегу Енисея
  • поход по горной речке с последующей рыбалкой и подводной охотой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
16 ноя 2020
Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно, что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге).
Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда.
С удовольствием ставлю всем отлично!
С
11 ноя 2020
Очень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.

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