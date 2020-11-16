Большая удача увидеть такое природное явление как северное сияние, а побывать на плато Путорана и увидеть северное сияние – это удача вдвойне! Затерянный мир Плато Путорана находится на изолированном горном хребте на севере Красноярского края. Летом попасть на плато Путорана возможно только на вертолете или судах на воздушной подушке. На озерах еще стоит лёд, который на солнце переливается безумными красками. Полноводные воды горных рек оставляют незабываемые впечатления от красивейших водопадов плато Путорана.

Нас ждут пешие трекинги по горным ущельям к прекрасным водопадам и небольшие восхождения

Для нас будет баня или купание в купели, сытные домашние блюда, а также гриль-вечеринка

Отправимся в чум к настоящему потомку шамана, поучаствуем в мастер-классе по изготовлению сувенира из рогов дикого северного оленя

Нас ждут поездки на скоростном катере, по желанию катание на гидроциклах и водных лыжах, сплав на рафтах и многое другое

В начале сентября можно наблюдать редкое природное явление – северное сияние на плато Путорана

Удивительные по своей красоте места, а вершины гор настолько плоские, будто срезаны невидимыми великанами

Тур проводится под индивидуальный запрос для готовых групп от 8 человек.

Программа тура по дням

1 день Встреча

Прибытие в аэропорт Норильска. Встреча и трансфер. Завтрак в кафе Норильска (оплачивается дополнительно). По дороге на причал вы заедете в магазин, где можно будет докупить необходимое снаряжение, продукты или напитки. В 12:30 вас ждет посадка на катер (или судно на воздушной подушке – в зависимости от погодных условий) и трансфер до озера Лама (107 км). Примерное время в пути 2.5 часа. Ваш путь будет пролегать по рекам Норильская, Лама и Талая с красивыми перекатами и узкими берегами, а также по озеру Мелкое. По прибытии на озеро Лама вы разместитесь в усадьбе. Обед. Отдых. Далее вы отправитесь к водопаду на полуострове Каменный. До места начала маршрута вы сначала доберетесь на катере. Прибыв на полуостров, пешком отправитесь к водопаду на реке Витаминка. Он находится в ущелье между двумя горами Павел и Елена. Такие имена эти вершины получили в советские годы, когда здесь находились два пионерских лагеря – для мальчиков и девочек. 8 км по воде 4 км по ущелью в одну сторону. Возвращение на усадьбу. Баня. Ужин. Отдых.

2 день Вертолетная экскурсия или мастер-класс по желанию, рыбалка

Завтрак. Группу туристов, предварительно забронировавших вертолетную экскурсию, после завтрака ждет посадка в вертолет и вылет в Путоранский заповедник. Вы будете пролетать над глубокими каньонами и любоваться живописными водопадами. Остальные участники тура после завтрака, отправятся в наш чум, где настоящий потомок шамана из рода коренных народов Таймыра, познакомит гостей с национальными обрядами. Вы также сможете принять участие в мастер-классе по изготовлению сувенира из рогов дикого северного оленя. Обед. После обеда вся группа отправляется на рыбалку на горную реку Кыгам (спининговая рыбалка на хариуса). Возвращение на базу. Вечером вас будет ждать горячий ужин. При желании можно будет сходить в баню или искупаться в купели.

3 день Озеро Капчук

Завтрак. Сегодня вы отправитесь на скоростном катере до озера Капчук – к месту начала пешего маршрута (21 км). По воде это примерно 25-30 минут. Пройдя на катере через все озеро, вы подойдете к устью впадающей в него горной реки Никита-юрях. Там развернем временный лагерь и разведем костер. Затем под руководством опытных гидов отправитесь в пеший маршрут к каскаду водопадов (пешком 2 км). По возвращению вас ждет обед приготовленный на костре и отдых. По желанию можно будет организовать спиннинговую рыбалку с берега. Вечером вы вернетесь в усадьбу, поужинаете, отдохнете и сходите в баню. После соберётесь все в чуме, где у костра продолжите знакомится с культурой коренного малочисленного народа севера.

4 день Восхождение на вершину горы Фестивальная

Завтрак. Сегодня вы сможете полюбоваться великолепным панорамным видом озера Лама и Капчук. Для этого под руководством опытных гидов вы совершите небольшое восхождение на вершину горы Фестивальная. Начнем свое восхождение с полуострова Каменный. Вы увидите красивейший горный серпантин плато Путорана. Пеший маршрут занимает примерно 5 часов (8 км.) Перекус на маршруте. А на ужин вы вернетесь в усадьбу. Вечером у вас будет свободное время. Можно покататься на гидроцикле или водных лыжах по озеру или организовать рыбалку.

5 день Гора Южная, подъем на плато

Завтрак. Сегодня вас ждет самый сложный маршрут нашей программы. Мы отправимся на катерах к подножию горы Южной, пройдем до водопада (973м) и по горному ущелью начнем подъем на плато. Наш путь будет пролегать по курумнику (крупные камни), и снегу, который не тает в ущелье круглый год. Перекус и горячий чай на маршруте. Завершив восхождение Вам откроется не забываемый вид бескрайнего плато! Возвращение на Усадьбу. Ужин. Баня с купелью.

6 день Водопад Южный Нералах, гриль-вечеринка

После завтрака вы отправитесь к одному из самых красивых водопадов этих мест – Южный Нералах. По воде это примерно 25 мин (15 км) Шум вы услышите еще издалека. Здесь на реке много хариуса и гольца. Обед на маршруте. По возвращению на усадьбу вас ожидает гриль-вечеринка. Вы пройдете символичный обряд покорителя Плато. Завершит вечеринку праздничный фейверк.

7 день Норильск

Завтрак. Возвращение на катере в Норильск. На городском причале вас встретят и отвезут в гостиницу. Вы немного отдохнете, а затем отправитесь на экскурсию по Норильску. Обед. Вечером по желанию можно организовать ужин (оплачивается отдельно).

8 день Отъезд