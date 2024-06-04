Красивые виды и панорамы Красноярска

Найдено 4 экскурсии в категории «Панорамы» в Красноярске, цены от 3 900 ₽, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красноярская ГЭС, Столбы и природа Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
70 отзывов
Красноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
11 июня в 08:00
25 июня в 08:00
12 540 за всё до 4 чел.
Панорамы Красноярска: Торгашинский хребет
🚶 Пешая
скидка
60%
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Панорамный маршрут Красноярска: Торгашинский хребет и его тайны
Панорамы Красноярска: восхождение на Торгашинский хребет с пикником на вершине и легендами местности
Начало: У остановки «Медицинский переулок»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 97503 900 за человека
Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
Насладитесь головокружительными видами Красноярска с Торгашинского хребта. Узнайте историю, культуру и легенды региона, прогуливаясь по живописным тропам
Начало: Переулок Медицинский, 23
Расписание: Ежедневно с 11.00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
4 500 за человека
Панорамы Красноярья: экскурсия по Манской петле
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Панорамы Красноярья: экскурсия по Манской петле
Начало: Ул. Перенсона 2, Красноярск
«Перед вами откроется величественная панорама Сибирской природы»
Расписание: Ежедневно по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    4 июня 2024
    Красноярская ГЭС, Столбы и природа Сибири
    Прекрасная экскурсия, посетили за один день много мест в городе и за городом. Игорь приятный собеседник, отвечал на наши вопросы, учитывал пожелания по времени осмотра достопримечательностей.
  • А
    Артем
    30 мая 2024
    Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
    Потрясающая экскурсия. Великолепная лестница. Очень красивые виду. Я очень устал, но безумно доволен. 17.5 км было пройдено. Спасибо Александре за компанию, чай и интересную беседу.
  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Красноярская ГЭС, Столбы и природа Сибири
    Экскурсия очень понравилась. Увидели и услышали много интересного. Приняли решение, что хотим самостоятельно рассмотреть подробнее. Но самое главное это истинное
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    наслаждение природой сурового края. Погода не особо радовала, но в целом от полученных эмоций уходила на второй план. Замечательная экскурсия, рекомендую

    Экскурсия очень понравилась. Увидели и услышали много интересного. Приняли решение, что хотим самостоятельно рассмотреть подробнее. НоЭкскурсия очень понравилась. Увидели и услышали много интересного. Приняли решение, что хотим самостоятельно рассмотреть подробнее. НоЭкскурсия очень понравилась. Увидели и услышали много интересного. Приняли решение, что хотим самостоятельно рассмотреть подробнее. НоЭкскурсия очень понравилась. Увидели и услышали много интересного. Приняли решение, что хотим самостоятельно рассмотреть подробнее. НоЭкскурсия очень понравилась. Увидели и услышали много интересного. Приняли решение, что хотим самостоятельно рассмотреть подробнее. Но
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Красноярская ГЭС, Столбы и природа Сибири
    Спасибо Игорю за отлично проведённый день! Воврямя забрал из гостиницы на хорошей машине, в течение всей поездки рассказывал и показывал
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    интересные места, до которых на экскурсионном автобусе не доберёшься. Фото ГЭС у нас просто профессиональные получились! И место для перекуса подобрал хорошо. Поездка подойдет даже для тех, кому ходить тяжеловато.

  • М
    Марина
    16 мая 2024
    Панорамы Красноярска: Торгашинский хребет
    Хотим сказать слова благодарности, за организованную прогулку с Диной по Торгашескому хребту, преодолели лестницу, прогулялись к горе Рыжей и Арке.
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    Дина прекрасный собеседник, прогулка прошла легко и непринужденно Нас порадовали головокружительные виды, получили незабываемое удовольствие от хождения по горам. Спасибо большое!!!

  • м
    мадина
    13 мая 2024
    Панорамы Красноярска: Торгашинский хребет
    На Хребет мы взошли с обратной стороны, через березовую рощу, а спустились по лестнице. Это интереснее, чем вверх и вниз
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    по одному маршруту. Я с гидом была одна, мы душевно провели время, несмотря на то, что физически не активная. Если приеду в Красноярск ещё, свой поход запланирую именно с Александрой. И вам рекомендую.

    На Хребет мы взошли с обратной стороны, через березовую рощу, а спустились по лестнице. Это интереснееНа Хребет мы взошли с обратной стороны, через березовую рощу, а спустились по лестнице. Это интереснееНа Хребет мы взошли с обратной стороны, через березовую рощу, а спустились по лестнице. Это интереснее
  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
    Замечательный день, проведенный вместе с Александрой, оставил множество приятных воспоминаний! Это было настоящее единение с природой, зарядившее меня новыми силами
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    и вдохновением. Александра влюблена в Красноярск и его природу, она умеет рассказывать о том, что знает и любит. Рекомендую экскурсии с Александрой, они не оставят вас равнодушными! А Торгашинский хребет ОБЯЗАТЕЛЕН к посещению

  • Л
    Леонид
    1 мая 2024
    Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
    Были с экскурсоводом Андреем на данной экскурсии 27 апреля. Ребят это нечто! Сопровождающие молодые и активные. Сразу скажу - это
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    не экскурсия на Торгашинскую лестницу, она будет лишь малой частью, главное - это хребет с его вершинами, арками, видами. Это прогулка для активных людей, готовых к небольшому адреналиновому выбросу. Виды завораживают, а умелые гиды всегда подстрахуют, сфотают в самых, как кажется, недоступных местах. Ваши фото с этим гидом точно не останутся без внимания! Но не пугайтесь, маршрут не очень сложный, тем более вы сами сможете решить куда вы не готовы идти. Было приятным сюрпризом очень адекватное звуко-музыкальное сопровождение на протяжении всей прогулки. И гамак, растянутый на одной из вершин, когда выше только небо и солнце!

  • К
    Константин
    6 июля 2022
    Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
    Потрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
  • А
    Андрей
    16 ноября 2020
    Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
    Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно,
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    что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге). Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда. С удовольствием ставлю всем отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Панорамы»

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  3. Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
  4. Панорамы Красноярья: экскурсия по Манской петле
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  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
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