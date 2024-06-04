1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Красноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
11 июня в 08:00
25 июня в 08:00
12 540₽ за всё до 4 чел.
скидка
60%
Индивидуальная
3 часа
Панорамный маршрут Красноярска: Торгашинский хребет и его тайны
Панорамы Красноярска: восхождение на Торгашинский хребет с пикником на вершине и легендами местности
Начало: У остановки «Медицинский переулок»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 97503 900₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
Насладитесь головокружительными видами Красноярска с Торгашинского хребта. Узнайте историю, культуру и легенды региона, прогуливаясь по живописным тропам
Начало: Переулок Медицинский, 23
Расписание: Ежедневно с 11.00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Панорамы Красноярья: экскурсия по Манской петле
Начало: Ул. Перенсона 2, Красноярск
«Перед вами откроется величественная панорама Сибирской природы»
Расписание: Ежедневно по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна4 июня 2024Прекрасная экскурсия, посетили за один день много мест в городе и за городом. Игорь приятный собеседник, отвечал на наши вопросы, учитывал пожелания по времени осмотра достопримечательностей.
- ААртем30 мая 2024Потрясающая экскурсия. Великолепная лестница. Очень красивые виду. Я очень устал, но безумно доволен. 17.5 км было пройдено. Спасибо Александре за компанию, чай и интересную беседу.
- ВВалентина29 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Увидели и услышали много интересного. Приняли решение, что хотим самостоятельно рассмотреть подробнее. Но самое главное это истинное
- ААнна22 мая 2024Спасибо Игорю за отлично проведённый день! Воврямя забрал из гостиницы на хорошей машине, в течение всей поездки рассказывал и показывал
- ММарина16 мая 2024Хотим сказать слова благодарности, за организованную прогулку с Диной по Торгашескому хребту, преодолели лестницу, прогулялись к горе Рыжей и Арке.
- ммадина13 мая 2024На Хребет мы взошли с обратной стороны, через березовую рощу, а спустились по лестнице. Это интереснее, чем вверх и вниз
- ССветлана12 мая 2024Замечательный день, проведенный вместе с Александрой, оставил множество приятных воспоминаний! Это было настоящее единение с природой, зарядившее меня новыми силами
- ЛЛеонид1 мая 2024Были с экскурсоводом Андреем на данной экскурсии 27 апреля. Ребят это нечто! Сопровождающие молодые и активные. Сразу скажу - это
- ККонстантин6 июля 2022Панорамы плато Путорана - в поисках северного сиянияПотрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
- ААндрей16 ноября 2020Панорамы плато Путорана - в поисках северного сиянияОрганизация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно,
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