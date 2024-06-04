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не экскурсия на Торгашинскую лестницу, она будет лишь малой частью, главное - это хребет с его вершинами, арками, видами. Это прогулка для активных людей, готовых к небольшому адреналиновому выбросу. Виды завораживают, а умелые гиды всегда подстрахуют, сфотают в самых, как кажется, недоступных местах. Ваши фото с этим гидом точно не останутся без внимания! Но не пугайтесь, маршрут не очень сложный, тем более вы сами сможете решить куда вы не готовы идти. Было приятным сюрпризом очень адекватное звуко-музыкальное сопровождение на протяжении всей прогулки. И гамак, растянутый на одной из вершин, когда выше только небо и солнце!