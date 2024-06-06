1 чел.
По популярности
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС и смотровую Царь-Рыба
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
«Эта групповая экскурсия приведет вас туда, где встречаются два грандиозных творения человека и природы — Красноярская ГЭС и сибиряк Енисей»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500₽ за человека
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
«А еще понаблюдаем за лесными зверьками, отдохнем в гамаке и поднимемся на смотровые площадки, созданные сибирской природой»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 70003 850₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Треккинг к Манской петле
Увидеть Сибирь в миниатюре и покорить одну их лучших видовых точек Красноярского края
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
«Прокатитесь по историческому центру Красноярска, подниметесь на Караульную гору, погуляете по набережной Дивногорска и оцените мощь одной из крупнейших мировых электростанций»
Завтра в 16:00
10 июня в 15:30
111009 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Поход на Такмак - живописное приключение в Красноярских Столбах
Встречайте удивительный мир Красноярских Столбов в походе к скале Такмак, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договоренности
«Экскурсия «Заповедник Столбы — красивейшая природа окрестностей Красноярска» — легкий, быстрый (2-3 часа) поход для тех, кто не готов много ходить»
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
«После короткой поездки по Красноярску мы отправимся за город, где посетим самые шикарные смотровые с видом на Енисей и окружающие его горы — Саяны»
11 июня в 08:00
25 июня в 08:00
12 540₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Торгашинскому хребту: Живописные Саяны
Вас ждет погружение в первозданную красоту Саянских гор с их скальными арками и панорамами Красноярска
Начало: На остановке «Медицинский переулок»
«И все время вас будут сопровождать виды разноцветных скал, покрытых мхом, арки природного происхождения и каньон горной реки Базаиха, скользящей далеко внизу серебристой лентой»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Центральные Столбы Красноярска: дух приключений среди скал
Исследуйте уникальные скалы Центральных Столбов, насладитесь живописными видами и узнайте местные легенды
Начало: По договорённости
«Экскурсия «Заповедник Столбы — красивейшая природа окрестностей Красноярска» — лёгкий, быстрый (2-3 часа) поход для тех, кто не готов много ходить»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Живописное путешествие в Дивногорск из Красноярска
Исследуйте живописные уголки Сибири и культурное наследие Дивногорска в комфортной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля в центре города
«В пути вы увидите сибирские деревни и сельских жителей, погрузитесь в мир безмятежности и ощутите, как близки в нашем крае человек и природа»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
9 340₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Большое путешествие к тем самым Столбам в Красноярске
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по сказочным тропам Красноярских Столбов с личным гидом
Начало: От места вашего проживания в Красноярске
«Кроме того, покормите с рук белок, бурундуков и птиц и узнаете массу интересных фактов о сибирской природе и обитающих в местных лесах животных»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
111009 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Автоэкскурсия по ключевым достопримечательностям Красноярска
Исследуйте Красноярск в комфорте автомобиля: исторические здания, панорамные виды и уникальные рассказы гида
Начало: Отель
«В зимнее время желающие могут кататься на горных лыжах и сноубордах по великолепнейшим трассам»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Побывать в сердце заповедника Столбы
Опытный проводник проведет вас к Центральным Столбам, где вы увидите уникальные скалы, покормите бурундуков и узнаете много интересного о природе и истории
Начало: По договоренности
«Именно там вы встретите самые узнаваемые скалы: «Перья», «Дед», «Львиные ворота», «Первый и Второй Столбы» и другие природные памятники заповедника»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
«А гармоничный симбиоз природных пейзажей и облика комплекса станет очередной красивой открыткой вашего красноярского вояжа»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1240011 160₽ за всё до 3 чел.
скидка
60%
Индивидуальная
3 часа
Панорамный маршрут Красноярска: Торгашинский хребет и его тайны
Панорамы Красноярска: восхождение на Торгашинский хребет с пикником на вершине и легендами местности
Начало: У остановки «Медицинский переулок»
«А в завершение хайкинга мы устроим пикник на живописной вершине, чтобы насытиться не только духовно, но и физически»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 97503 900₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Начало: У Театра оперы и балета
«Подниметесь на природные смотровые площадки с потрясающими видами на заповедник и Красноярск»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мистическим вершинам Красноярска с панорамными видами и шаманскими традициями
«Самое время побыть в гармонии с собой и окружающей сибирской природой, согреваясь чашкой травяного чая и созерцая с высоты живописные окрестности»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
111009 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Секреты Енисея: эксклюзивное путешествие по историческим местам Красноярска
Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: Центр либо Академгородок
««Красивый берег» — мы посетим высокую набережную Енисея, подаренную нашему городу самой природой»
14 июня в 08:30
15 июня в 14:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле из Красноярска
Исследуйте красоту заповедника «Столбы», вдохните свежий горный воздух и насладитесь неповторимыми пейзажами
«• На «Столбах» вы сможете купить недорогие сувениры в память об этом замечательном творении природы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Красноярск: экскурсия по нетипичным тропам в черте города
Откройте величие Красноярска: от Академгородка до берегов Енисея, исторические места и духовные святыни
Начало: У театра оперы и балета
«Здесь вас ждут природные красоты, святыни и жилые постройки, но обо всём по порядку»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по Торгашинскому хребту: восточная часть - природный рай
Приглашаем в уникальное путешествие по скрытым тропам Торгашинского хребта, где природа ещё сохранила свою первозданность
Начало: От Предмостной площади
«На пути у нас не будет туристических лестниц и лавок — только изумительная природа Торгашинского хребта»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
«Всем, кто хочет познакомиться с Красноярской природой, видами на Енисей и Ману, тайгой, городом-спутником Дивногорск, Красноярской ГЭС»
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
8 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к Черной сопке: тайны потухшего вулкана
Потухший вулкан Кара-Даг в Красноярске: легенды, треккинг и панорамные виды ждут вас на Черной сопке
«Древний вулкан, покрытый сказочной тайгой»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 130₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Заповедник «Столбы»: неповторимая природа Красноярска
Заповедник «Столбы» ждёт вас: уникальная природа и лёгкий маршрут для незабываемых впечатлений
«В результате вы с комфортом познакомитесь с лучшими местами самой красивой природной достопримечательности окрестностей Красноярска — заповедником «Столбы»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к вершине Такмак: живописные виды и легенды Столбов
Встречайте удивительный мир Столбов и скалы Такмак, где каждый шаг открывает новые горизонты
«О феномене столбизма и природе края»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 4 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Таежная сказка заповедника Столбы: индивидуальная экскурсия
На один день вы окажетесь в самом вдохновляющем и загадочном месте Красноярского края - заповеднике «Столбы»
Начало: Ул. Перенсона, 2
«Маршрут оптимален как для людей с хорошей туристической спортивной подготовкой, так и для тех, кто ни разу не ходил в горы, но хочет прикоснуться к заповедной природе»
Расписание: Все дни недели 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Красноярские Столбы: незабываемое приключение среди сибирской тайги
Погрузитесь в мир природных чудес Красноярска: скалы, тайга и дикая флора и фауна в одной экскурсии
Начало: Красноярские столбы
«Кроме этого, мы сможем увидеть жизнь любопытных лесных зверьков, понежимся в гамаке и подивимся местными красотами со смотровых площадок, созданных самой сибирской природой людям «в подарок»»
Расписание: Ежедневно в 11.00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Волшебный день на Красноярских Столбах: путешествие в сердце тайги
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, посетив Красноярские Столбы с опытным гидом
Начало: Свердловская ул., 273, Красноярск
«Причуды дикой природы и культовое место среди людей Наша команда практически живёт на Столбах, поэтому мы с лёгкостью проведём вас к интересным и малоизвестным местам заповедника»
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
Путешествие по природным чудесам Красноярска начинается в Бобровом логу. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: Фан парк «Бобровый лог»
«Что вас ожидает: Путешествие по природным чудесам Красноярска Мы встречаемся с вами в Бобровом логу и начинаем нашу экскурсию с красивой серпантинной горной дороги»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
5 часов
Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
Насладитесь головокружительными видами Красноярска с Торгашинского хребта. Узнайте историю, культуру и легенды региона, прогуливаясь по живописным тропам
Начало: Переулок Медицинский, 23
«Природные памятники Начнём наше путешествие с Торгашинской лестнице - самой длинной в России»
Расписание: Ежедневно с 11.00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Авторская поездка на джипе: Торгашинский хребет и Красный гребень
Начало: Ул. Лесников, 21 (набережная возле Платинум Арена)
«Наш авторский маршрут проведет Вас по одной из самых живописных локаций Красноярска — Торгашинскому хребету»
Расписание: понедельник,вторник,среда,четверг, пятница, суббота в 10:00 и 17:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
2 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Прогулка в сердце Торгашинского хребта: скалы и смотровые площадки
Увидеть таёжные красоты, надышаться тишиной и спокойствием, устроить пикник с красивыми видами
Начало: На Предмостной площади
«Вы посетите 2 главные природные смотровые площадки средней части Торгашинского Хребта — Базайскую видовку и вторую Торгашинскую видовку»
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
46004 140₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
Начало: У вашего отеля
«Отсюда открывается вид на восточную часть заповедника «Столбы» — скалу Такмак, текущую у подножья склонов реку Базаиха и часть Красноярска»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
Пройти тайными тропами по девственной тайге, посетить сразу три группы скал и пообедать в горах
Начало: На остановке Столбы-Восточный вход
«Вы узнаете о ценности этих мест для красноярцев и об их роли в фольклоре, полюбуетесь видами на горы и долины и, если останутся силы, покорите самую длинную лестницу в России»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
45004 050₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг на Есаульскую петлю
Начало: По договоренности
«Знакомство с сибирской природой налегке Есаульская петля — одна из самых живописных и легкодоступных обзорных точек в окрестностях Красноярска»
Расписание: В любой день недели в светлое время суток
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
Подняться на хребет, насладиться видами и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Предмостной площади
«Пейзажи, которые вас ждут на Манской петле, словно сошли с обложки настенного календаря»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
4 часа
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Забраться на каменных великанов, чтобы полюбоваться контрастом скал, тайги и города
Начало: У восточного входа в заповедник «Столбы»
«В этот заповедник приходят за хвойными ароматами и живописными видами»
Завтра в 16:00
10 июня в 15:00
от 69973 499₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
Попить чай на самой высокой точке Торгашинского хребта и узнать её секреты по пути
«Каратаг или Чёрная сопка — это памятник природы краевого значения вблизи Красноярска»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
4 часа
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Начало: У автобусной остановки «Красфарма»
«Смотровая площадка горы Тамара»
19 июня в 17:00
20 июня в 17:00
50004 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
Увидеть разнообразные сибирские ландшафты и природные символы Красноярского края
Начало: В парке у остановки «Турбаза»
«По пути расскажу вам про природный парк»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря Максиму! Мы ездили с
- ЮЮлия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия, Максим интересно рассказывал о всех местах Красноярска, учитывал наш темп и пожелания, все прошло очень комфортно и интересно. У Максима получилось влюбить нас в Красноярск и его окрестности! Однозначно рекомендую!)
- ИИгорь5 июня 2024Экскурсия понравилась. Все было в меру. Оценка "Отлично". Фото нет смысла загружать: их тысячи в сети
- ККарина5 июня 2024Мы всей большой командой, включающей в себя 4 детей, просто влюбились в Красноярск благодаря этой команде гидов! Спасибо большое Андрею за помощь, чаепитие, гамак, потрясающие фотографии и балансирующие камни. Столбы - это любовь! Обязательно вернемся еще!
- ККсения4 июня 2024Александра — потрясающий проводник. Я получила много больше, чем ожидала от нашего с ней путешествия. Мне очень хорошо с людьми,
- ЕЕвгения4 июня 2024Огромное спасибо Марине. Просто замечательная экскурсия. Марина отличный мотиватор. Помогала и страховала всю экскурсию. Рассказывала много интересного очень легко в формате беседы. Заряжала позитивом. Экскурсия прошла очень легко.
- ЕЕвгения4 июня 2024Просто замечательная экскурсия. Нам её провела Анастасия. Очень легко, интересно с шутками всё рассказывает. Огромное спасибо.
- ЕЕвгения4 июня 2024Огромное спасибо Евгении за замечательную экскурсию. Евгения помогала всю дорогу. Рассказала много интересного. Экскурсия прошла очень легко, получили много эмоций. Сделала нам замечательные фотографии.
- ЯЯна4 июня 2024Прекрасная экскурсия, посетили за один день много мест в городе и за городом. Игорь приятный собеседник, отвечал на наши вопросы, учитывал пожелания по времени осмотра достопримечательностей.
- ВВалерия3 июня 2024Были сегодня на экскурсии с Тимофеем. Тимофей - очень приятный и милый молодой человек. Организация маршрута и подача материала были также на 10+. В целом сама экскурсия оставила теплые и незабываемые впечатления 🌞
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Природа и пейзажи»
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