Н Наталья Красноярск и Дивногорск за один день читать дальше подростком 11лет, даже он слушал с любопытством. 4,5 часа прошли на одном дыхании. Однозначно будем рекомендовать Максима как лучшего гида по Красноярску! Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря Максиму! Мы ездили с

Ю Юлия Красноярск и Дивногорск за один день Очень понравилась экскурсия, Максим интересно рассказывал о всех местах Красноярска, учитывал наш темп и пожелания, все прошло очень комфортно и интересно. У Максима получилось влюбить нас в Красноярск и его окрестности! Однозначно рекомендую!)

И Игорь Красноярск и Дивногорск за один день Экскурсия понравилась. Все было в меру. Оценка "Отлично". Фото нет смысла загружать: их тысячи в сети

К Карина Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела Мы всей большой командой, включающей в себя 4 детей, просто влюбились в Красноярск благодаря этой команде гидов! Спасибо большое Андрею за помощь, чаепитие, гамак, потрясающие фотографии и балансирующие камни. Столбы - это любовь! Обязательно вернемся еще!

К Ксения Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела читать дальше любящие то, что они делают. В пути незаметно и неожиданно я почувствовала себя самой собой, где-то там далеко остался дом и работа. А в таежной тиши леса мысли потекли плавно и глубоко. Я думаю, что во многом это заслуга гида. Она много знает, но чувствует, когда и сколько сказать, что и в какой последовательности показать. Плюс это весело, обаятельно и очень ресурсно. Спасибо Александре огромное, хочу ещё раз сходить с ней. Александра — потрясающий проводник. Я получила много больше, чем ожидала от нашего с ней путешествия. Мне очень хорошо с людьми,

Е Евгения Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак Огромное спасибо Марине. Просто замечательная экскурсия. Марина отличный мотиватор. Помогала и страховала всю экскурсию. Рассказывала много интересного очень легко в формате беседы. Заряжала позитивом. Экскурсия прошла очень легко.

Е Евгения Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС Просто замечательная экскурсия. Нам её провела Анастасия. Очень легко, интересно с шутками всё рассказывает. Огромное спасибо.

Е Евгения Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет Огромное спасибо Евгении за замечательную экскурсию. Евгения помогала всю дорогу. Рассказала много интересного. Экскурсия прошла очень легко, получили много эмоций. Сделала нам замечательные фотографии.

Я Яна Красноярская ГЭС, Столбы и природа Сибири Прекрасная экскурсия, посетили за один день много мест в городе и за городом. Игорь приятный собеседник, отвечал на наши вопросы, учитывал пожелания по времени осмотра достопримечательностей.