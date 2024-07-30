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хорошо спланирован- сплав чередуется с высадками на берег. Дмитрий наш ведущий капитан прекрасно знает Енисей, корректирует скорость группы дает команды когда пересекаем реку и как. На одном привале организаторы приготовили походный обед для группы -гречку с тушенкой- лучший обед на природе. А на второй высадке у пещеры выдали снаряжение и каски тем кто хотел (а хотела вся группа:)) и мы отправились в свое первое альпинистское приключение. Дмитрий так же всегда находился рядом подсказывал камушки на которые необходимо опираться. вся экскурсия это отличное приключение на природе с разными активностями. Даже на гвоздях успели постоять! Очень рекомендую! В группе было много детей (7-13 лет) и даже они в альпинистском снаряжении покоряли скалу и помогали взрослым с веслами. Количество байдарок кстати отлично спланировано- если вы семья из 3ех человек, то у вас будет байдарка на 3 места, если вас двое, то плыть будете вдвоем а в третьем месте будете помогать перевозить снаряжение), большие семьи были на 4ех местных байдарках.