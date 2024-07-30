скидка
15%
10 часов
Водная прогулка
Лучший выборВодная прогулка по реке Мана с восхождением на смотровую и обедом
Подарите себе день на природе! Подъём на смотровую площадку, сплав на пакрафтах или сапбордах, горячий обед и практика гвоздестояния ждут вас
Начало: На Свердловской улице
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
38003 230₽ за человека
скидка
15%
8 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия по Дивногорску и окрестностям с посещением Красноярской ГЭС
Пройдите на байдарках от Дивногорска до Красноярска, практикуйте гвоздестояние и покорите скалу с виа феррата. Всё это за один день
Начало: На Свердловской улице
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
8 авг в 09:30
9 авг в 09:30
36003 060₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Сплав по Мане на сапбордах и пакрафтах
Проплыть по правому притоку Енисея Батюшки с веслом в руке
Начало: В посёлке Усть-Мана
Завтра в 10:30
4 авг в 10:30
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина30 июля 2024Сплав просто потрясающий, несмотря на то что по времени занимает весь день -все проходит на одном дыхании, так как маршрут
- ООльга29 июля 2024Мы первый раз поехали в такое приключение. Немного переживали, что нет опыта пребывания на воде на таких плавсредствах. В результате мы
- ННаталья28 июля 2024Отличный сплав, рекомендую однозначно. Опытный инструктор, который сопровождает на всех этапах мероприятия, красивые виды на протяжении всего маршрута. Море положительных эмоций и детский восторг. Поедем ещё, это точно!!!!
- ККсения26 июля 2024Насыщенная экскурсия, идеальная для того, чтобы съездить компанией и ещё больше сдружиться. Тут можно и сидя в одной байдарке почувствовать
- ААнна23 июля 2024Очень понравилась поездка! Природа, конечно, изумительная. Маршрут спланирован так, что сначала предстоит физическая нагрузка -треккинг в горы с приличным углом
- ККонстантин6 июля 2022Панорамы плато Путорана - в поисках северного сиянияПотрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
- ААндрей16 ноября 2020Панорамы плато Путорана - в поисках северного сиянияОрганизация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно,
- ССвелана11 ноября 2020Панорамы плато Путорана - в поисках северного сиянияОчень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Сплавы и рафтинг»
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