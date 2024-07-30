Сплавы по рекам на рафтах в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Сплавы и рафтинг» в Красноярске, цены от 2 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
На микроавтобусе
скидка
15%
2 отзыва
10 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Водная прогулка по реке Мана с восхождением на смотровую и обедом
Подарите себе день на природе! Подъём на смотровую площадку, сплав на пакрафтах или сапбордах, горячий обед и практика гвоздестояния ждут вас
Начало: На Свердловской улице
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
38003 230 за человека
Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
На байдарках
скидка
15%
13 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия по Дивногорску и окрестностям с посещением Красноярской ГЭС
Пройдите на байдарках от Дивногорска до Красноярска, практикуйте гвоздестояние и покорите скалу с виа феррата. Всё это за один день
Начало: На Свердловской улице
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
8 авг в 09:30
9 авг в 09:30
36003 060 за человека
Сплав по Мане на сапбордах и пакрафтах
3 часа
Водная прогулка
Сплав по Мане на сапбордах и пакрафтах
Проплыть по правому притоку Енисея Батюшки с веслом в руке
Начало: В посёлке Усть-Мана
Завтра в 10:30
4 авг в 10:30
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    30 июля 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Сплав просто потрясающий, несмотря на то что по времени занимает весь день -все проходит на одном дыхании, так как маршрут
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    хорошо спланирован- сплав чередуется с высадками на берег. Дмитрий наш ведущий капитан прекрасно знает Енисей, корректирует скорость группы дает команды когда пересекаем реку и как. На одном привале организаторы приготовили походный обед для группы -гречку с тушенкой- лучший обед на природе. А на второй высадке у пещеры выдали снаряжение и каски тем кто хотел (а хотела вся группа:)) и мы отправились в свое первое альпинистское приключение. Дмитрий так же всегда находился рядом подсказывал камушки на которые необходимо опираться. вся экскурсия это отличное приключение на природе с разными активностями. Даже на гвоздях успели постоять! Очень рекомендую! В группе было много детей (7-13 лет) и даже они в альпинистском снаряжении покоряли скалу и помогали взрослым с веслами. Количество байдарок кстати отлично спланировано- если вы семья из 3ех человек, то у вас будет байдарка на 3 места, если вас двое, то плыть будете вдвоем а в третьем месте будете помогать перевозить снаряжение), большие семьи были на 4ех местных байдарках.

  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    Мы первый раз поехали в такое приключение. Немного переживали, что нет опыта пребывания на воде на таких плавсредствах. В результате мы
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    очень быстро поняли, что все очень легко, безопасно и невероятно интересно! Мы получили массу невероятных положительных эмоций! Путешествие увлекательное, вокруг очень красивая природа. Виды огонь 🔥🔥🔥! Сплав - это 3,5 часа единения с природой! А еще вкусный обед🤤 Свои эмоции невозможно сюда уместить, обязательно съездите в этот тут и прочувствуйте все сами! Благодарю команду "Дух кочевника" за этот незабываемый суперский прекрасный день в моей (нашей) жизни! ❤️

    Мы первый раз поехали в такое приключение. Немного переживали, что нет опыта пребывания на воде на таких плавсредствахМы первый раз поехали в такое приключение. Немного переживали, что нет опыта пребывания на воде на таких плавсредствахМы первый раз поехали в такое приключение. Немного переживали, что нет опыта пребывания на воде на таких плавсредствахМы первый раз поехали в такое приключение. Немного переживали, что нет опыта пребывания на воде на таких плавсредствах
  • Н
    Наталья
    28 июля 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Отличный сплав, рекомендую однозначно. Опытный инструктор, который сопровождает на всех этапах мероприятия, красивые виды на протяжении всего маршрута. Море положительных эмоций и детский восторг. Поедем ещё, это точно!!!!
    Отличный сплав, рекомендую однозначно. Опытный инструктор, который сопровождает на всех этапах мероприятия, красивые виды на протяженииОтличный сплав, рекомендую однозначно. Опытный инструктор, который сопровождает на всех этапах мероприятия, красивые виды на протяженииОтличный сплав, рекомендую однозначно. Опытный инструктор, который сопровождает на всех этапах мероприятия, красивые виды на протяженииОтличный сплав, рекомендую однозначно. Опытный инструктор, который сопровождает на всех этапах мероприятия, красивые виды на протяжении
  • К
    Ксения
    26 июля 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Насыщенная экскурсия, идеальная для того, чтобы съездить компанией и ещё больше сдружиться. Тут можно и сидя в одной байдарке почувствовать
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    дух единения (а то не угребешь), и импровизированные соревнования между лодками устроить, и на скалу залезть, и на гвоздях, кто дольше, постоять. Инструктора очень внимательные, сопровождают лодки спереди и сзади, приостанавливают впереди идущих или подбадривают тех, кто отстает. По горе карабкаются как кошки, помогают, даже предлагают, как интеренеснее сфотографироваться. При желании можно больше нагрузить себя: грести весь путь и на точках отдыха гулять, карабкаться на скалу, занырнуть в Енисей с пляжа. Или же наоборот периодически отдыхать в лодке, а на суше загорать. Спасибо большое за день!) p.s. очень советую захватить солнцезащитный крем или же одеться тонко, но закрывая спину, шею, руки – очень легко обгореть, что мы и сделали) перчатки, хобы, чай да перекусы – это само собой.

    Насыщенная экскурсия, идеальная для того, чтобы съездить компанией и ещё больше сдружиться. Тут можно и сидяНасыщенная экскурсия, идеальная для того, чтобы съездить компанией и ещё больше сдружиться. Тут можно и сидяНасыщенная экскурсия, идеальная для того, чтобы съездить компанией и ещё больше сдружиться. Тут можно и сидяНасыщенная экскурсия, идеальная для того, чтобы съездить компанией и ещё больше сдружиться. Тут можно и сидя
  • А
    Анна
    23 июля 2024
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    Очень понравилась поездка! Природа, конечно, изумительная. Маршрут спланирован так, что сначала предстоит физическая нагрузка -треккинг в горы с приличным углом
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    наклона) Но виды того стоят! А потом трёхчасовой сплав по Мане на сапах или пакрафтах. Это, конечно, отдельное удовольствие: можно и купаться, и грести, и просто релаксировать. Спасибо организаторам за отличную программу и положительные эмоции!

    Очень понравилась поездка! Природа, конечно, изумительная. Маршрут спланирован так, что сначала предстоит физическая нагрузка -треккинг вОчень понравилась поездка! Природа, конечно, изумительная. Маршрут спланирован так, что сначала предстоит физическая нагрузка -треккинг вОчень понравилась поездка! Природа, конечно, изумительная. Маршрут спланирован так, что сначала предстоит физическая нагрузка -треккинг вОчень понравилась поездка! Природа, конечно, изумительная. Маршрут спланирован так, что сначала предстоит физическая нагрузка -треккинг в
  • К
    Константин
    6 июля 2022
    Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
    Потрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
  • А
    Андрей
    16 ноября 2020
    Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
    Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно,
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    что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге). Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда. С удовольствием ставлю всем отлично!

  • С
    Свелана
    11 ноября 2020
    Панорамы плато Путорана - в поисках северного сияния
    Очень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Сплавы и рафтинг»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Сплав по Мане на сапбордах и пакрафтах
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  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. ГЭС
  5. Набережная
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в августе 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 3 230 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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