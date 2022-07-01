Тур проводится под индивидуальный запрос для готовых групп 8-10 человек.
Отправление из Красноярска на рейсовом самолете до поселка Бор (а/п Подкаменная Тунгуска) (не входит в стоимость).
Предварительное время вылета 15:30 (уточняйте при бронировании).
Прибытие в 17:10. В пути 1 час 40 минут. Авиакомпания "Красавиа".
За дополнительную оплату возможна аренда вертолета из п. Бор до места рыбалки, стоимость от 460 000 руб. в одну сторону.
Ночь в гостинице в поселке Бор (не включено в стоимость).
Питание самостоятельно.
Гостиница оплачивается дополнительно (1-, 2-, 3- и 4-местные номера).
Перелет на рейсовом вертолёте из аэропорта Подкаменная Тунгуска до поселка Келлог (время в пути 1 ч 40 мин) (не входит в стоимость).
Допустимый вес бесплатного провоза багажа – 10 кг.
Максимальный вес платного багажа – 20 кг.
По прилету в п. Келлог туристов встречает организатор тура, сопровождает к месту проведения обеда.
После небольшого перевала производится поход в магазин для покупки всего необходимого для отдыхающего.
Выезд на автомобилях до базы Кордон, в пути около 3-х часов.
Или посадка туристов на катер "Полет", рыбалка с борта, время в пути до базы составит 8 часов.
Особенно хорошо в этих местах ловится таймень, хариус, щука, окунь, язь и др.
Ночь на базе Кордон.
В распоряжении отдыхающих 6 домиков для двухместного проживания, баня в 2х метрах от р. Келлог.
Размещение в домиках.
Обед и ужин на базе, завтрак в гостинице готовится самостоятельно.
Поездка вверх по реке Келлог на 12 метровых открытых лодках, около 30 км.
Конструкция лодок дает возможность рыбачить прямо с борта.
Обед на базе "Юторма", к вечеру возвращение на базу Кордон.
Размещение в домиках.
Завтрак, обед, ужин на базе.
Продолжения маршрута.
Выезд на лодках вниз по реке Келлог, 42 км до реки Хайчес, рыбалка.
Костровой обед.
К вечеру возвращение на базу Кордон.
Размещение на базе.
Завтрак и ужин на базе, обед костровой.
Поездка на автомобилях от Кордона до озер "Зеркала", 4 км.
Озеро славиться своим богатством.
Вес местных щук порядка 12 кг.
Отдых на озере.
Костровой обед.
К вечеру возвращение на базу Кордон.
Размещение на базе.
Завтрак и ужин на базе, обед костровой.
Продолжения маршрута.
Подъем до реки Большой Тольдокс, 20 км.
Рыбалка на Тайменя, средний вес рыбы от 12 кг.
Река также богата хариусом, окунем, язем.
Вечером прибытие на базу Кордон.
Баня.
Размещение на базе.
Завтрак и ужин на базе, обед костровой.
Выезд на транспорте с базы Кордон до поселка Келлог, 3 часа.
Экскурсия по поселку Келлог с рассказом о малочисленных народах севера.
Размещение в гостинице.
Гостиница представляет собой дом с 1 общей комнатой, удобства на улице.
Размещение в гостинице.
Завтрак на базе, обед пикник, ужин в поселке.
12:00 посадка на рейсовый вертолет из поселка Келлог до поселка Бор (не входит в стоимость).
18:00-19:40 вылет из Бора в Красноярск, авиакомпания "Красавиа" (не входит в стоимость).
Тур предусматривает проживание в деревянных домиках на базе Кордон. Вместимость 2 человека. В доме 2 кровати, печь, умывальник, стол.
По завершению тура размещение в пос. Келлог. Гостиница представляет собой дом с 1 общей комнатой, удобства на улице.
В первый день тура размещение в 1-, 2-, 3- и 4-местных номерах в пос. Бор. Не входит в стоимость, оплачивается дополнительно.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Трехразовое питание готовится персоналом базы. (завтрак и ужин на базе, обед костровой).
На протяжении всего тура отдыхающим будут предлагаться традиционные блюда. Лёгкие перекусы по желанию отдыхающих.
Группу сопровождают два опытных проводника.
В середине июня наступает комфортная погода для рыбалки- температура воздуха +15+20 С, мошки и комаров немного. Природа расцветает и насыщается красками, самое время для начала активной рыбалки.
В конце июня-июле рекомендуем брать с собой побольше репеллентов, т. к. активность насекомых увеличивается. Но несмотря на это, июль - самый жаркий месяц, как в отношении погоды (до +30 С), так и в плане улова. Будьте готовы к отличному клеву!
В августе же наступает самый зрелищный период рыбалки – вас ждет отличный улов тайменя. В конце месяца погода становится более прохладной, возможны заморозки, а вместе с тем и меньше комаров.
Сентябрь – отличное время для тех, кто не любит жару и не желает отвлекаться на мошку, которая исчезает совсем. Самое время насладиться размеренной рыбалкой и прохладой тайги.
На маршруте мобильная связь отсутствует.
В случае крайней необходимости, за отдельную оплату возможно предоставление спутникового телефона.
Катер "Полет" вместимость 12 человек.
12 метровые лодки с мотором.