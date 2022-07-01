Рыбалка на реках Сибири

Рыбалка в Сибири привлекает не только любителей

5
3 отзыва
Рыбалка в Сибири привлекает не только любителей, но даже профессионалов. Именно здесь вы сможете насладиться девственной природой, звенящей тишиной и увлекательной рыбалкой. Туруханский район Красноярского края – самое сердце Сибири.

Новичок вы в этом деле или человек с большим опытом – любой получит бесценный опыт и незабываемые впечатления. Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие за исключительным уловом!
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
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Что вас ожидает 🤩

Самое сердце Сибири
Самое сердце Сибири
Здесь мало где ступала нога человека, а значит реки полны рыбы
Исключительный улов
Исключительный улов
Нашими трофеями будут таймень (по принципу «поймал-отпусти»), хариус, сиг, щука, окунь, язь, плотва, налим и др.
Дикая природа
Дикая природа
На реке Келлог нет населенных пунктов и каких-либо поселений, природа, дикая и практически не тронутая человеком

Описание

Тур проводится под индивидуальный запрос для готовых групп 8-10 человек.

Программа тура по дням

1 день

Перелет до поселка Бор

Отправление из Красноярска на рейсовом самолете до поселка Бор (а/п Подкаменная Тунгуска) (не входит в стоимость).

Предварительное время вылета 15:30 (уточняйте при бронировании).

Прибытие в 17:10. В пути 1 час 40 минут. Авиакомпания "Красавиа".

За дополнительную оплату возможна аренда вертолета из п. Бор до места рыбалки, стоимость от 460 000 руб. в одну сторону.

Ночь в гостинице в поселке Бор (не включено в стоимость).

Питание самостоятельно.

Гостиница оплачивается дополнительно (1-, 2-, 3- и 4-местные номера).

2 день

Отправление к месту рыбалки

Перелет на рейсовом вертолёте из аэропорта Подкаменная Тунгуска до поселка Келлог (время в пути 1 ч 40 мин) (не входит в стоимость).

Допустимый вес бесплатного провоза багажа – 10 кг.

Максимальный вес платного багажа – 20 кг.

По прилету в п. Келлог туристов встречает организатор тура, сопровождает к месту проведения обеда.

После небольшого перевала производится поход в магазин для покупки всего необходимого для отдыхающего.

Выезд на автомобилях до базы Кордон, в пути около 3-х часов.

Или посадка туристов на катер "Полет", рыбалка с борта, время в пути до базы составит 8 часов.

Особенно хорошо в этих местах ловится таймень, хариус, щука, окунь, язь и др.

Ночь на базе Кордон.

В распоряжении отдыхающих 6 домиков для двухместного проживания, баня в 2х метрах от р. Келлог.

Размещение в домиках.

Обед и ужин на базе, завтрак в гостинице готовится самостоятельно.

3 день

Поездка вверх по реке Келлог

Поездка вверх по реке Келлог на 12 метровых открытых лодках, около 30 км.

Конструкция лодок дает возможность рыбачить прямо с борта.

Обед на базе "Юторма", к вечеру возвращение на базу Кордон.

Размещение в домиках.

Завтрак, обед, ужин на базе.

4 день

Выезд на лодках вниз по реке Келлог

Продолжения маршрута.

Выезд на лодках вниз по реке Келлог, 42 км до реки Хайчес, рыбалка.

Костровой обед.

К вечеру возвращение на базу Кордон.

Размещение на базе.

Завтрак и ужин на базе, обед костровой.

5 день

озера «Зеркала»

Поездка на автомобилях от Кордона до озер "Зеркала", 4 км.

Озеро славиться своим богатством.

Вес местных щук порядка 12 кг.

Отдых на озере.

Костровой обед.

К вечеру возвращение на базу Кордон.

Размещение на базе.

Завтрак и ужин на базе, обед костровой.

6 день

Подъем до реки Большой Тольдокс

Продолжения маршрута.

Подъем до реки Большой Тольдокс, 20 км.

Рыбалка на Тайменя, средний вес рыбы от 12 кг.

Река также богата хариусом, окунем, язем.

Вечером прибытие на базу Кордон.

Баня.

Размещение на базе.

Завтрак и ужин на базе, обед костровой.

7 день

Экскурсия по поселку Келлог

Выезд на транспорте с базы Кордон до поселка Келлог, 3 часа.

Экскурсия по поселку Келлог с рассказом о малочисленных народах севера.

Размещение в гостинице.

Гостиница представляет собой дом с 1 общей комнатой, удобства на улице.

Размещение в гостинице.

Завтрак на базе, обед пикник, ужин в поселке.

8 день

Отъезд

12:00 посадка на рейсовый вертолет из поселка Келлог до поселка Бор (не входит в стоимость).

18:00-19:40 вылет из Бора в Красноярск, авиакомпания "Красавиа" (не входит в стоимость).

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Варианты проживания

База Кордон

6 ночей

Тур предусматривает проживание в деревянных домиках на базе Кордон. Вместимость 2 человека. В доме 2 кровати, печь, умывальник, стол.

По завершению тура размещение в пос. Келлог. Гостиница представляет собой дом с 1 общей комнатой, удобства на улице.

База КордонБаза Кордон

Гостиница в пос. Бор

1 ночь

В первый день тура размещение в 1-, 2-, 3- и 4-местных номерах в пос. Бор. Не входит в стоимость, оплачивается дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на базе Кордон в двухместных домиках
  • Предоставление походной мебели (шатер, стол, стулья)
  • Трехразовое питание
  • 2 лодки
  • Услуги проводников (2 человека на группу)
  • Посещение бани на базе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
  • Билеты на самолет г. Красноярск – п. Бор – г. Красноярск, стоимость около 10 000 руб/чел. в одну сторону
  • Билеты на вертолет п. Бор – п. Келлог – п. Бор, стоимость около 8 000 руб. /чел. в одну сторону
  • Гостиница в п. Бор
  • Алкогольные напитки
  • Деликатесы (колбаса, сало, домашние заготовки)
  • Рыболовные снасти, снаряжение
  • Репелленты
  • Страховка
Место начала и завершения?
Россия, Красноярск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организовано питание в туре?

Трехразовое питание готовится персоналом базы. (завтрак и ужин на базе, обед костровой).

На протяжении всего тура отдыхающим будут предлагаться традиционные блюда. Лёгкие перекусы по желанию отдыхающих.

Кто будет сопровождать в туре?

Группу сопровождают два опытных проводника.

Какая будет погода в туре?

В середине июня наступает комфортная погода для рыбалки- температура воздуха +15+20 С, мошки и комаров немного. Природа расцветает и насыщается красками, самое время для начала активной рыбалки.

В конце июня-июле рекомендуем брать с собой побольше репеллентов, т. к. активность насекомых увеличивается. Но несмотря на это, июль - самый жаркий месяц, как в отношении погоды (до +30 С), так и в плане улова. Будьте готовы к отличному клеву!

В августе же наступает самый зрелищный период рыбалки – вас ждет отличный улов тайменя. В конце месяца погода становится более прохладной, возможны заморозки, а вместе с тем и меньше комаров.

Сентябрь – отличное время для тех, кто не любит жару и не желает отвлекаться на мошку, которая исчезает совсем. Самое время насладиться размеренной рыбалкой и прохладой тайги.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

На маршруте мобильная связь отсутствует.

В случае крайней необходимости, за отдельную оплату возможно предоставление спутникового телефона.

Какой транспорт в туре?

Катер "Полет" вместимость 12 человек.

12 метровые лодки с мотором.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
1 июля 2022
Организовано замечательно. Интересные экскурсии, хороший отель, пунктуальный и отзывчивый гид Наталья. Великолепная экскурсия в краеведческом музее, не менее интересная в библиотеке-музее В. Астафьева. Посмотрели Дивногорск и посмотрели на Енисей. Прекрасно. Буду рекомендовать.
Е
21 июня 2022
Была в туре "БОЛЬШОЕ САЯНСКОЕ КОЛЬЦО" 07-17.06.2022. Получила огромное удовольствие. Питание, проживание, гид, природа, достопримечательности, музеи, концерты - выше всяких похвал. Настолько интересный, насыщенный и разнообразный тур, и при этом комфортный, познавательный и не напряжный.
о
19 июня 2022
групповая поездка из 24 туристов. Все в восторге от Сибири и от организации турью Сопровождающий-гид Инна покорила нас своими знаниями и уважением к туристам большое спасибо.

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