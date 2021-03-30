4 день

Фанпарк «Бобровый лог»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров в гостинице.

Багаж можно оставить в камере хранения.

10:00-12:00 Экскурсия в фанпарк «Бобровый лог», подъем на канатно-кресельной дороге к смотровой площадке с видом на Красноярск и на «Столбы».

После экскурсии вы можете остаться на день в «Бобровом логу», горнолыжном курорте международного уровня в черте Красноярска.

Здесь работает прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, 14 трасс, ледовый каток, трасса для сноутюбинга, спа-центр.

Окончание программы в Красноярске.