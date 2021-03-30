Зимний тур в Красноярск

Приглашаем вас в гости в Красноярск

5
3 отзыва
Приглашаем вас в гости в Красноярск.

Мы посетим Столбы, главную природную достопримечательность города, поражающую воображение своей красотой и величием, и полюбуемся зимними сибирскими пейзажами.
Зимний тур в Красноярск
Зимний тур в Красноярск
Зимний тур в Красноярск
Зимний тур в Красноярск
Зимний тур в Красноярск
Зимний тур в Красноярск
Зимний тур в Красноярск
Зимний тур в Красноярск
Зимний тур в Красноярск
Зимний тур в Красноярск
Зимний тур в Красноярск
Зимний тур в Красноярск
Зимний тур в Красноярск
Зимний тур в Красноярск
Зимний тур в Красноярск
Зимний тур в Красноярск
Ближайшие даты:
3
янв
5
мар

Что вас ожидает 🤩

Загадочная Сибирь
Загадочная Сибирь
Познакомимся с удивительным сибирским городом и погрузимся в природу настоящей тайги
Знаменитые "Столбы"
Знаменитые "Столбы"
Погуляем по национальному парку "Красноярские столбы" и узнаем, что это за движение такое – "столбизм"
Фанпарк «Бобровый лог»
Фанпарк «Бобровый лог»
Поднимемся на канатно-кресельной дороге к смотровой площадке с видом на Красноярск и на «Столбы»

Описание

Тур проводится индивидуально в любые даты для групп от 6-ти человек.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, Обзорная экскурсия по Красноярску

Самостоятельное прибытие в Красноярск.

В 10:30 Встреча в фойе гостиницы «Красноярск» в центре Красноярска (ул. Урицкого, 94)

10:30-12:30 Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением знаковых мест, в т. ч. часовни Параскевы Пятницы, площади Мира, проспекта Мира и Театральной площади.

12:30-16:30 Экскурсия на смотровую площадку "Царь-Рыба" и Красноярскую ГЭС (внешний осмотр).

После 16:30 заселение в гостиницу.

Свободное время.

Питание самостоятельно.

Прибытие, Обзорная экскурсия по КрасноярскуПрибытие, Обзорная экскурсия по КрасноярскуПрибытие, Обзорная экскурсия по КрасноярскуПрибытие, Обзорная экскурсия по Красноярску
2 день

Национальный парк «Красноярские Столбы»

Выселение из гостиницы, вещи можно оставить в камере хранения.

10:00 Трансфер из гостиницы в национальный парк «Красноярские Столбы»

Автобус доставит вас до лесной избушки на кордоне «Нарым»

Встреча с проводником.

Экскурсия по Центральной группе скал (3 км пешком).

Вы увидите живописные скалы причудливой формы: Первый, Второй, Слоник, Дед, Львиные ворота, Перья и др.

Обед и ужин в избе с домашней кухней.

Размещение в гостевом домике национального парка «Красноярские Столбы».

Завтрак в гостинице, обед и ужин в избе столбиста.

До 3 км пешком.

Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»
3 день

Заповедный район Дикие Столбы

Поход в заповедный район Дикие Столбы.

Вы увидите Манскую стенку, Манскую Бабу и др. (до 7 км пешком).

После обеда трансфер обратно в город, в гостиницу.

Размещение в гостинице «Ермак» 3*.

Завтрак и обед в избе столбиста.

До 7 км пешком.

Заповедный район Дикие СтолбыЗаповедный район Дикие СтолбыЗаповедный район Дикие СтолбыЗаповедный район Дикие Столбы
4 день

Фанпарк «Бобровый лог»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров в гостинице.

Багаж можно оставить в камере хранения.

10:00-12:00 Экскурсия в фанпарк «Бобровый лог», подъем на канатно-кресельной дороге к смотровой площадке с видом на Красноярск и на «Столбы».

После экскурсии вы можете остаться на день в «Бобровом логу», горнолыжном курорте международного уровня в черте Красноярска.

Здесь работает прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, 14 трасс, ледовый каток, трасса для сноутюбинга, спа-центр.

Окончание программы в Красноярске.

Фанпарк «Бобровый лог»Фанпарк «Бобровый лог»Фанпарк «Бобровый лог»Фанпарк «Бобровый лог»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Красноярска и гостевых домах национального парка «Красноярские Столбы».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип размещенияСтоимость
1-номестное36 500
2-хместное25 900
3-хместное21 500

Варианты проживания

Гостиница «Ермак»

2 ночи

Гостиница «Ермак» с видом на город расположен в Красноярске, в 1,1 км от Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле работает ресторан и предлагается услуга доставки еды и напитков в номер. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств собственная бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта (за дополнительную плату).

В каждом номере установлен шкаф для одежды. В числе удобств всех номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

По утрам гостям предлагается континентальный завтрак.

Рядом с отелем «Ермак» можно посетить такие популярные достопримечательности, как Музейный центр, Красноярский театр оперы и балета и Свято-Покровский собор. Расстояние от отеля до международного аэропорта Красноярск составляет 42 км.

Гостиница «Ермак»Гостиница «Ермак»Гостиница «Ермак»Гостиница «Ермак»Гостиница «Ермак»Гостиница «Ермак»Гостиница «Ермак»Гостиница «Ермак»Гостиница «Ермак»Гостиница «Ермак»

Гостевые дома национального парка «Красноярские Столбы»

1 ночь

Гостевые дома национального парка «Красноярские Столбы». Каждый домик готов принять 6 человек (площадь – 24,3 кв. м). Гостям предлагаются удобные спальные места с постельным бельем, небольшая кухня с микроволновой печью, чайником и посудой на 6 персон.

В домиках проведено электрическое отопление.

На территории кордона есть административное здание, где можно принять душ, также есть биотуалеты. Большая столовая и кухня с холодильником находятся также в административном корпусе.

Питание группы будет организовано в избушке нашего проводника-столбиста, которая расположена в 100 м от гостевых домов.

Каждый домик гостевого городка имеет собственное имя, связанное с названием избушек столбистов: «Михвасовка», «Вилла», «Музеянка», «Перушка», «Чернышовка», «Ферма», «Кулибаба», «Абормоты».

Гостевые дома национального парка «Красноярские Столбы»Гостевые дома национального парка «Красноярские Столбы»Гостевые дома национального парка «Красноярские Столбы»Гостевые дома национального парка «Красноярские Столбы»Гостевые дома национального парка «Красноярские Столбы»Гостевые дома национального парка «Красноярские Столбы»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице «Ермак» 3* (2 ночи, 1, 2 или 3-местные номера) и в гостевых домах национального парка «Красноярские Столбы» (1 ночь, домики на 6 человек)
  • Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 2 обеда и 1 ужин)
  • Услуги гида в дни 1 и 4
  • Улуги проводника-столбиста в дни 2 и 3
  • Трансферы по программе
  • Входные билеты в национальный парк
  • Входные билеты на канатно-кресельную дорогу
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярк и обратно
  • Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту
  • Дополнительные услуги в «Бобровом логу»
  • Питание, не указанное в программе
  • Душ на «Столбах»
  • Страховка
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы:
    • паспорт;
    • медицинская страховка;
    • путевка или договор;
  • одежда для путешествия (должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что Вы обычно надеваете для зимних пеших прогулок и отдыха):
    • термобелье;
    • флис или полартек – штаны и свитер;
    • пуховый жилет;
    • утепленные штаны или полукомбинезон;
    • теплая куртка (желательно пуховик);
    • шерстяные носки 2 пары;
    • свободная обувь с высоким голенищем;
    • теплая шапка с ушами;
    • перчатки (лучше вязаные) + теплые рукавицы.
Какие требования к уровню физической подготовки участников тура?

Тур не требует специальной физической подготовки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться самостоятельно из аэропорта до места размещения?

В данном туре трансферы не входят в стоимость. По запросу могут быть организованы индивидуальные трансферы. Стоимость индивидуального трансфера на встречу аэропорт – гостиница – 1 700 рублей (за легковую машину).

На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 40-50 км от города). От аэропорта «Емельяново» до автовокзала можно добраться на проходящих рейсовых автобусах (стоимость проезда около 70 руб). Посадка/высадка пассажиров в международном аэропорту «Емельяново» осуществляется на отдельной остановке, расположенной на привокзальной площади в 50 метрах от Терминала №1 (терминала внутренних воздушных линий).

Добравшись до автовокзала Красноярска, вы можете сесть на маршрутный автобус города: №9 или 50 и проехать 15 минут (в сторону центра) до остановки «Театр оперы и балета», далее пешком до гостиницы "Ермак".

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какая погода в Красноярске?

Климат Красноярска - резко континентальный. Зимы холодные. Температуру предсказать сложно. Средняя температура января -20С. Снежно и облачно. Бывают годы, когда температура достигает -5С или даже 0С. Даже если в центре города будет малоснежно, на территории нац. парка "Столбы" и в "Бобровом логу" будет много белого снега.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
30 мар 2021
Спасибо Вам большое за Зимний Тур в Красноярск! Очень понравился
Красноярск,могучий и красивый Енисей. Очень много красивых и богатых
сооружений, великолепно красив Красноярск вечером! Заворожили хребты Красноярска, и заповедник "Красноярские Столбы" с домиками, где мы жили. Не забудем прекрасную прогулку на канатно-кресельной дороге с видом на Красноярск в "Бобровом Логу"!
Ю
12 янв 2021
Спасибо организаторам, мы очень довольны программой и обслуживанием. Понравилась гостиница Красноярск, т. к. расположена в красивом месте с видом на Енисей.
Ю
25 июля 2022
Организация на высшем уровне! Остановки в самых удивительных местах, от которых захватывало дух. Отдельное спасибо гиду Татьяне и водителю Владимиру.

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