Тур проводится индивидуально в любые даты для групп от 6-ти человек.
Самостоятельное прибытие в Красноярск.
В 10:30 Встреча в фойе гостиницы «Красноярск» в центре Красноярска (ул. Урицкого, 94)
10:30-12:30 Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением знаковых мест, в т. ч. часовни Параскевы Пятницы, площади Мира, проспекта Мира и Театральной площади.
12:30-16:30 Экскурсия на смотровую площадку "Царь-Рыба" и Красноярскую ГЭС (внешний осмотр).
После 16:30 заселение в гостиницу.
Свободное время.
Питание самостоятельно.
Выселение из гостиницы, вещи можно оставить в камере хранения.
10:00 Трансфер из гостиницы в национальный парк «Красноярские Столбы»
Автобус доставит вас до лесной избушки на кордоне «Нарым»
Встреча с проводником.
Экскурсия по Центральной группе скал (3 км пешком).
Вы увидите живописные скалы причудливой формы: Первый, Второй, Слоник, Дед, Львиные ворота, Перья и др.
Обед и ужин в избе с домашней кухней.
Размещение в гостевом домике национального парка «Красноярские Столбы».
Завтрак в гостинице, обед и ужин в избе столбиста.
До 3 км пешком.
Поход в заповедный район Дикие Столбы.
Вы увидите Манскую стенку, Манскую Бабу и др. (до 7 км пешком).
После обеда трансфер обратно в город, в гостиницу.
Размещение в гостинице «Ермак» 3*.
Завтрак и обед в избе столбиста.
До 7 км пешком.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров в гостинице.
Багаж можно оставить в камере хранения.
10:00-12:00 Экскурсия в фанпарк «Бобровый лог», подъем на канатно-кресельной дороге к смотровой площадке с видом на Красноярск и на «Столбы».
После экскурсии вы можете остаться на день в «Бобровом логу», горнолыжном курорте международного уровня в черте Красноярска.
Здесь работает прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, 14 трасс, ледовый каток, трасса для сноутюбинга, спа-центр.
Окончание программы в Красноярске.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Красноярска и гостевых домах национального парка «Красноярские Столбы».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|1-номестное
|36 500
|2-хместное
|25 900
|3-хместное
|21 500
Гостиница «Ермак» с видом на город расположен в Красноярске, в 1,1 км от Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле работает ресторан и предлагается услуга доставки еды и напитков в номер. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств собственная бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта (за дополнительную плату).
В каждом номере установлен шкаф для одежды. В числе удобств всех номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
По утрам гостям предлагается континентальный завтрак.
Рядом с отелем «Ермак» можно посетить такие популярные достопримечательности, как Музейный центр, Красноярский театр оперы и балета и Свято-Покровский собор. Расстояние от отеля до международного аэропорта Красноярск составляет 42 км.
Гостевые дома национального парка «Красноярские Столбы». Каждый домик готов принять 6 человек (площадь – 24,3 кв. м). Гостям предлагаются удобные спальные места с постельным бельем, небольшая кухня с микроволновой печью, чайником и посудой на 6 персон.
В домиках проведено электрическое отопление.
На территории кордона есть административное здание, где можно принять душ, также есть биотуалеты. Большая столовая и кухня с холодильником находятся также в административном корпусе.
Питание группы будет организовано в избушке нашего проводника-столбиста, которая расположена в 100 м от гостевых домов.
Каждый домик гостевого городка имеет собственное имя, связанное с названием избушек столбистов: «Михвасовка», «Вилла», «Музеянка», «Перушка», «Чернышовка», «Ферма», «Кулибаба», «Абормоты».
Тур не требует специальной физической подготовки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В данном туре трансферы не входят в стоимость. По запросу могут быть организованы индивидуальные трансферы. Стоимость индивидуального трансфера на встречу аэропорт – гостиница – 1 700 рублей (за легковую машину).
На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 40-50 км от города). От аэропорта «Емельяново» до автовокзала можно добраться на проходящих рейсовых автобусах (стоимость проезда около 70 руб). Посадка/высадка пассажиров в международном аэропорту «Емельяново» осуществляется на отдельной остановке, расположенной на привокзальной площади в 50 метрах от Терминала №1 (терминала внутренних воздушных линий).
Добравшись до автовокзала Красноярска, вы можете сесть на маршрутный автобус города: №9 или 50 и проехать 15 минут (в сторону центра) до остановки «Театр оперы и балета», далее пешком до гостиницы "Ермак".
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Климат Красноярска - резко континентальный. Зимы холодные. Температуру предсказать сложно. Средняя температура января -20С. Снежно и облачно. Бывают годы, когда температура достигает -5С или даже 0С. Даже если в центре города будет малоснежно, на территории нац. парка "Столбы" и в "Бобровом логу" будет много белого снега.