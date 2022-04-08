Приглашаем вас познакомиться со знаменитым Красноярским заповедником и насладиться самыми живописными панорамами!

В фанпарке «Бобровый лог» благодаря канатно-кресельной дороге вы совершите подъем на высоту 300 метров и окажетесь на смотровых площадках с видами на город. Кроме того, вас ждет панорама Такмаковского района заповедника «Столбы». Пройдя пешком 1,5 км, вы посетите скальный массив Такмак, после чего вернетесь обратно на обзорную площадку и завершите маршрут спуском в фанпарк «Бобровый лог» по канатно-кресельной дороге.