«Столбы» - восьмое чудо света

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Продолжительность экскурсии от 3х до 4х часов, в зависимости от скорости ходьбы.

Экскурсия проходит с августа по апрель.

ВНИМАНИЕ! На экскурсии необходима комфортная обувь, желательно небольшой перекус, ледянка (зимой).
«Столбы» - восьмое чудо света
«Столбы» - восьмое чудо света
«Столбы» - восьмое чудо света
«Столбы» - восьмое чудо света

Что вас ожидает 🤩

  • Фанпарк «Бобровый лог»
  • Скала Такмак
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 2 часа до начала экскурсии.

Приглашаем вас познакомиться со знаменитым Красноярским заповедником и насладиться самыми живописными панорамами!

В фанпарке «Бобровый лог» благодаря канатно-кресельной дороге вы совершите подъем на высоту 300 метров и окажетесь на смотровых площадках с видами на город. Кроме того, вас ждет панорама Такмаковского района заповедника «Столбы». Пройдя пешком 1,5 км, вы посетите скальный массив Такмак, после чего вернетесь обратно на обзорную площадку и завершите маршрут спуском в фанпарк «Бобровый лог» по канатно-кресельной дороге.

Программа

Поездка в фанпарк «Бобровый лог» с посещением скалы Такмак
  • Подъем по канатно-кресельной дороге
  • Скала Такмак
  • Панорама на г. Красноярск
  • Фанпарк «Бобровый лог»

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Билеты на канатно-кресельную дорогу: взрослый – 280 руб.
  • Детский – 170 руб
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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