Красноярские Столбы приглашают в удивительное путешествие, где величественные скалы хранят тайны веков.
Пройдя по древним тропам, можно посетить знаменитые скалы, такие как Дед, Бабка и Внучка, и ощутить энергию мест силы.
Погружение в первозданную тайгу, кормление обитателей заповедника и созерцание искусства балансировки камней оставят незабываемые впечатления. Завершает экскурсию медитация в гамаках и чаепитие среди сосен и кедров
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные скалы и виды
- 🌲 Погружение в первозданную природу
- 🦌 Встреча с обитателями заповедника
- 🧘 Медитация и отдых в гамаках
- 📸 Фотосессия на фоне живописных пейзажей
Что можно увидеть
- 1-4 Столбы
- Дед
- Бабка
- Внучка
- Перья
- Львиные Ворота
Описание экскурсии
Путешествие к загадочным Красноярским Столбам — месту, где история переплетается с легендами — это ещё и путь к себе. Я проведу вас по древним тропам мимо знаменитых скал и покажу места силы, где можно узнать о себе что-то новое
В программе экскурсии:
- Посещение знаменитых скал (1-4 Столбы, Дед, Бабка, Внучка, Перья, Львиные Ворота и др.) и подъём на любую из них (по желанию)
- Открытие тайных троп и погружение в первозданную тайгу
- Кормление бурундуков, поползней и других обитателей заповедника
- Сравнение современных Столбов и их фотографии 120-летней давности
- Фотосьёмка на фоне живописных пейзажей
- Созерцание искусства балансировки камней
- Развитие внутреннего баланса и концентрации через ходьбу по канату
- Наслаждение звуками самодельной флейты и горлового пения
- Медитация в гамаках под сенью сосен и кедров
- Удовольствие качания на небесных качелях «Полёт души»
- Катание на ледянках (зимой)
- Создание невесомой красоты с помощью мыльных пузырей на высоте
- Практика Синрин-йоку — «лесных купаний» для восстановления сил
- Хождение босиком по лесу для единения с природой
- Чаепитие
После этого путешествия вы навсегда сохраните в сердце воспоминания о красоте и силе сибирской природы.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута 7-10 км
- Программа рассчитана на участников среднего уровня физической подготовки, желателен опыт горных походов или треккинга по пересечённой местности
ежедневно в 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Красноярские Столбы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 108 туристов
Я влюблённый в Столбы и живущий в их ритме круглый год. Я не просто гид, я проводник в этот удивительный мир, знающий его изнутри. Мои знания — уникальный дар, полученныйЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
5 ноя 2025
Недавно я побывал на прогулке по Красноярским столбам с гидом Андреем. Это было незабываемое приключение!
Андрей — отличный гид! Он увлекательно и подробно рассказывал об истории и природе этих мест. Его
М
Мария
30 окт 2025
Гид просто потрясающий. Рассказывает очень интересно, сам поход на скалы вышел впечатляющим и не оставил меня равнодушной. Поднимались в такие места, куда я бы одна точно не додумалась пойти. А сколько они мне сделали фотографий…. Однозначно рекомендую и вернусь еще!!!
О
Ольга
4 апр 2025
Очень довольна прогулкой.
Андрей показывает и рассказывает, помогает в трудных местах, повесит и покачает в гамаке, сделает много фото. Всё очень комфортно, огромное спасибо.
Входит в следующие категории Красноярска
