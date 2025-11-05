Красноярские Столбы приглашают в удивительное путешествие, где величественные скалы хранят тайны веков. Пройдя по древним тропам, можно посетить знаменитые скалы, такие как Дед, Бабка и Внучка, и ощутить энергию мест силы. Погружение в первозданную тайгу, кормление обитателей заповедника и созерцание искусства балансировки камней оставят незабываемые впечатления. Завершает экскурсию медитация в гамаках и чаепитие среди сосен и кедров

Описание экскурсии

Путешествие к загадочным Красноярским Столбам — месту, где история переплетается с легендами — это ещё и путь к себе. Я проведу вас по древним тропам мимо знаменитых скал и покажу места силы, где можно узнать о себе что-то новое

В программе экскурсии:

Посещение знаменитых скал (1-4 Столбы, Дед, Бабка, Внучка, Перья, Львиные Ворота и др.) и подъём на любую из них (по желанию)

Открытие тайных троп и погружение в первозданную тайгу

Кормление бурундуков, поползней и других обитателей заповедника

Сравнение современных Столбов и их фотографии 120-летней давности

Фотосьёмка на фоне живописных пейзажей

Созерцание искусства балансировки камней

Развитие внутреннего баланса и концентрации через ходьбу по канату

Наслаждение звуками самодельной флейты и горлового пения

Медитация в гамаках под сенью сосен и кедров

Удовольствие качания на небесных качелях «Полёт души»

Катание на ледянках (зимой)

Создание невесомой красоты с помощью мыльных пузырей на высоте

Практика Синрин-йоку — «лесных купаний» для восстановления сил

Хождение босиком по лесу для единения с природой

Чаепитие

После этого путешествия вы навсегда сохраните в сердце воспоминания о красоте и силе сибирской природы.

Организационные детали