Мои заказы

Заповедные места Столбов: из Красноярска - в сердце Сибири

Путешествие к Красноярским Столбам - это не только знакомство с природой, но и возможность узнать себя среди величественных скал и тайги
Красноярские Столбы приглашают в удивительное путешествие, где величественные скалы хранят тайны веков.

Пройдя по древним тропам, можно посетить знаменитые скалы, такие как Дед, Бабка и Внучка, и ощутить энергию мест силы.

Погружение в первозданную тайгу, кормление обитателей заповедника и созерцание искусства балансировки камней оставят незабываемые впечатления. Завершает экскурсию медитация в гамаках и чаепитие среди сосен и кедров
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные скалы и виды
  • 🌲 Погружение в первозданную природу
  • 🦌 Встреча с обитателями заповедника
  • 🧘 Медитация и отдых в гамаках
  • 📸 Фотосессия на фоне живописных пейзажей
Заповедные места Столбов: из Красноярска - в сердце Сибири© Андрей
Заповедные места Столбов: из Красноярска - в сердце Сибири© Андрей
Заповедные места Столбов: из Красноярска - в сердце Сибири© Андрей
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • 1-4 Столбы
  • Дед
  • Бабка
  • Внучка
  • Перья
  • Львиные Ворота

Описание экскурсии

Путешествие к загадочным Красноярским Столбам — месту, где история переплетается с легендами — это ещё и путь к себе. Я проведу вас по древним тропам мимо знаменитых скал и покажу места силы, где можно узнать о себе что-то новое

В программе экскурсии:

  • Посещение знаменитых скал (1-4 Столбы, Дед, Бабка, Внучка, Перья, Львиные Ворота и др.) и подъём на любую из них (по желанию)
  • Открытие тайных троп и погружение в первозданную тайгу
  • Кормление бурундуков, поползней и других обитателей заповедника
  • Сравнение современных Столбов и их фотографии 120-летней давности
  • Фотосьёмка на фоне живописных пейзажей
  • Созерцание искусства балансировки камней
  • Развитие внутреннего баланса и концентрации через ходьбу по канату
  • Наслаждение звуками самодельной флейты и горлового пения
  • Медитация в гамаках под сенью сосен и кедров
  • Удовольствие качания на небесных качелях «Полёт души»
  • Катание на ледянках (зимой)
  • Создание невесомой красоты с помощью мыльных пузырей на высоте
  • Практика Синрин-йоку — «лесных купаний» для восстановления сил
  • Хождение босиком по лесу для единения с природой
  • Чаепитие

После этого путешествия вы навсегда сохраните в сердце воспоминания о красоте и силе сибирской природы.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута 7-10 км
  • Программа рассчитана на участников среднего уровня физической подготовки, желателен опыт горных походов или треккинга по пересечённой местности

ежедневно в 11:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Красноярские Столбы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 108 туристов
Я влюблённый в Столбы и живущий в их ритме круглый год. Я не просто гид, я проводник в этот удивительный мир, знающий его изнутри. Мои знания — уникальный дар, полученный
читать дальше

от столбистов — моих учителей и друзей. С ними я делюсь жизнью и любовью к этим местам уже много лет. Вы услышите истории, которые не найдёте ни в одном путеводителе, познакомитесь с душой Столбов из первых уст. Я постоянно совершенствую свои знания, общаясь с теми, кто ходит сюда более 60 лет, впитывая мудрость и опыт поколений.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Дмитрий
Дмитрий
5 ноя 2025
Недавно я побывал на прогулке по Красноярским столбам с гидом Андреем. Это было незабываемое приключение!

Андрей — отличный гид! Он увлекательно и подробно рассказывал об истории и природе этих мест. Его
читать дальше

знания и опыт позволили увидеть то, что я, возможно, не заметил бы самостоятельно.

Маршрут был продуман до мелочей, и мы смогли насладиться красивыми видами, не уставая.

Я рекомендую прогулку с гидом Андреем всем, кто хочет по-настоящему погрузиться в атмосферу Красноярских столбов и узнать больше об этом удивительном месте. Спасибо, Андрей, за отличную организацию и интересные факты!

Недавно я побывал на прогулке по Красноярским столбам с гидом Андреем. Это было незабываемое приключение!Недавно я побывал на прогулке по Красноярским столбам с гидом Андреем. Это было незабываемое приключение!Недавно я побывал на прогулке по Красноярским столбам с гидом Андреем. Это было незабываемое приключение!Недавно я побывал на прогулке по Красноярским столбам с гидом Андреем. Это было незабываемое приключение!
М
Мария
30 окт 2025
Гид просто потрясающий. Рассказывает очень интересно, сам поход на скалы вышел впечатляющим и не оставил меня равнодушной. Поднимались в такие места, куда я бы одна точно не додумалась пойти. А сколько они мне сделали фотографий…. Однозначно рекомендую и вернусь еще!!!
Гид просто потрясающий. Рассказывает очень интересно, сам поход на скалы вышел впечатляющим и не оставил меняГид просто потрясающий. Рассказывает очень интересно, сам поход на скалы вышел впечатляющим и не оставил меняГид просто потрясающий. Рассказывает очень интересно, сам поход на скалы вышел впечатляющим и не оставил меняГид просто потрясающий. Рассказывает очень интересно, сам поход на скалы вышел впечатляющим и не оставил меня
О
Ольга
4 апр 2025
Очень довольна прогулкой.
Андрей показывает и рассказывает, помогает в трудных местах, повесит и покачает в гамаке, сделает много фото. Всё очень комфортно, огромное спасибо.

Входит в следующие категории Красноярска

Похожие экскурсии из Красноярска

Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
На машине
8 часов
-
20%
148 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Красноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
Начало: У отеля
Завтра в 11:00
11 ноя в 08:00
10 134 ₽12 667 ₽ за всё до 3 чел.
Столбы - магия Сибири
Пешая
5 часов
76 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Столбы - магия Сибири
Путешествие к красноярским Столбам подарит незабываемые эмоции и впечатления. Вековые деревья, скальные массивы и свежий воздух ждут вас
Начало: Вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
3000 ₽ за человека
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
На машине
6 часов
-
10%
42 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Три вершины Красноярска
Погрузитесь в мир сибирских легенд и природных чудес. Уникальная экскурсия по Красноярску подарит незабываемые эмоции и виды с высоты
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
9990 ₽11 100 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Красноярске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Красноярске