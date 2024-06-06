1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
В тренде
Знакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
Начало: У Большого концертного зала
«На обзорной экскурсии по самому старому городу Сибири вы осмотрите знаковые и интересные места Красноярска»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
5 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 15:30
111009 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
«Через главные достопримечательности Красноярска вы познакомитесь с богатой историей Сибири»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
Главные достопримечательности и лучшие панорамные площадки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночной Красноярск: экскурсия с панорамными видами и историей
Погрузитесь в атмосферу Красноярска ночью, где история и современность переплетаются под звездным небом
«Вы рассмотрите главные достопримечательности в новом ракурсе, услышите о прошлом города и узнаете, чем он живет и дышит сегодня»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
«В расслабленной атмосфере мы прогуляемся по историческому центру «Красного Яра», полюбуемся живописным видом на Енисей с набережной и посетим лучшие обзорные точки»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Красноярску: от площадей до Енисея
Погрузитесь в уникальную атмосферу Красноярска, где каждый уголок расскажет свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Театральная площадь (возле статуи Аполлона)
«Побывать на обзорной экскурсии по Красноярску и его окрестностях можно также в вечернее и ночное время суток»
Расписание: Все дни недели. Круглосуточно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Из острога в мегаполис»: обзорная экскурсия по Красноярску
Погрузитесь в историю и современность Красноярска, пройдя по его центральным улицам и набережной вдоль Енисея
Начало: Любой удобный адрес для заказчика
Расписание: Все дни недели. Круглосуточно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
Узнайте два старинных города за один день! Пешеходная прогулка по Красноярску, посещение Овсянки и Дивногорска
Начало: По согласованию с гидом
«Знакомство с Красноярском Вы пройдетесь по центральной части Красноярска, полюбуетесь часовней Святой Параскевы Пятницы и Мемориалом Победы»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Большая обзорная экскурсия по Красноярску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Вы прогуляетесь по историческому центру города, побываете у Мемориала Победы и часовни Параскевы Пятницы, полюбуетесь просторами Енисея с обзорной площадки «Царь-рыба»»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия «Город-сказка» по Красноярску
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Красноярску. Откройте для себя площади, театры, музеи, памятники и мосты, а также величественный Енисей
Начало: Театральная площадь (возле статуи Аполлона)
«Побывать на обзорной экскурсии по Красноярску и его окрестностях можно также в вечернее и ночное время суток»
Расписание: Все дни недели. Круглосуточно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город у Красного Яра
Начало: Ул. Перенсона 2 Красноярский театр оперы и балета
«Революции, где познакомитесь с прозвучавшей на весь мир «Красноярской республикой» 1905г»
Расписание: по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Красноярску
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 5 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Город солнца и седых дождей
Автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
«Приглашаем вас посетить обзорную экскурсию по Красноярску, которая связана со знаменательными событиями не только города, но и всей страны»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 9 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
«Столбы» - восьмое чудо света
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
«Пройдя пешком 1,5 км, вы посетите скальный массив Такмак, после чего вернетесь обратно на обзорную площадку и завершите маршрут спуском в фанпарк «Бобровый лог» по канатно-кресельной дороге»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 6 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
«Визитные карточки» Красноярска за 3 часа на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Вы прогуляетесь по площади Мира, побываете на берегу Енисея и увидите музей-пароход «Святитель Николай», познакомитесь с достопримечательностями Театральной площади, съездите к часовне Параскевы Пятницы и Мемориалу Победы»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
«На двухчасовой обзорной экскурсии вы проедете на автобусе живописными улочками вдоль набережных и площадей, освещенных разноцветными ночными огнями»
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря Максиму! Мы ездили с
- ЮЮлия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия, Максим интересно рассказывал о всех местах Красноярска, учитывал наш темп и пожелания, все прошло очень комфортно и интересно. У Максима получилось влюбить нас в Красноярск и его окрестности! Однозначно рекомендую!)
- ИИгорь5 июня 2024Экскурсия понравилась. Все было в меру. Оценка "Отлично". Фото нет смысла загружать: их тысячи в сети
- ИИрина3 июня 2024Наш отзыв на сайт: Выражаем глубокую благодарность за организацию и проведение экскурсий по городу Красноярску и его окрестностям. Удивительная способность Екатерины
- ССветлана30 мая 2024Спасибо гиду Алексею за экскурсию. Очень интересно, легко, познавательно для взрослых и детей. Наталье также спасибо за организацию, за рекомендации, что еще можно посетить самостоятельно. Молодцы! Экскурсию и гидов рекомендуем.
- ЮЮлия22 мая 2024Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Все прошло в непринужденной форме, маршрут выбран очень удобный. Мы узнали интересные факты об истории г. Красноярска. Спасибо.
- ААлександра21 мая 2024Удобный сервис на трипстер. можно выбрать экскурсию и стоимость, и заранее задать вопросы. Организатор экскурсии заранее сообщил номер телефона гида. Как
- ММаксим13 мая 2024Мы первый раз были в Красноярске и по рекомендации коллег взяли а автомобильную экскурсию у Анатолия и ни капли не
- ССветлана12 мая 2024Гид Елизавета-приятная, общительная девушка. Маршрут продуман, информация понятная. Однако ее не всегда достаточно, мы задали миллион дополнительных вопросов, на большую часть которых экскурсовод ответила. Спасибо)
- ТТатьяна4 мая 2024Пешеходная прогулка по центру Красноярска. Хороший гид Марина. Было интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Обзорные»
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