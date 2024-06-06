Обзорные и познавательные экскурсии Красноярска

Найдено 19 экскурсий в категории «Обзорные» в Красноярске, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Красноярском
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
104 отзыва
В тренде
Знакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
Начало: У Большого концертного зала
«На обзорной экскурсии по самому старому городу Сибири вы осмотрите знаковые и интересные места Красноярска»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
5 700 за всё до 4 чел.
Красноярск и Дивногорск за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
184 отзыва
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 15:30
111009 990 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
112 отзывов
Популярное предложение
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
«Через главные достопримечательности Красноярска вы познакомитесь с богатой историей Сибири»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
Главные достопримечательности и лучшие панорамные площадки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
8 000 за всё до 3 чел.
Красноярск под покровом ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Ночной Красноярск: экскурсия с панорамными видами и историей
Погрузитесь в атмосферу Красноярска ночью, где история и современность переплетаются под звездным небом
«Вы рассмотрите главные достопримечательности в новом ракурсе, услышите о прошлом города и узнаете, чем он живет и дышит сегодня»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7 000 за всё до 2 чел.
Добро пожаловать в Красноярск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 3 чел.
Must-see Красноярска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
«В расслабленной атмосфере мы прогуляемся по историческому центру «Красного Яра», полюбуемся живописным видом на Енисей с набережной и посетим лучшие обзорные точки»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Красноярска «Город-сказка»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Обзорная экскурсия по Красноярску: от площадей до Енисея
Погрузитесь в уникальную атмосферу Красноярска, где каждый уголок расскажет свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Театральная площадь (возле статуи Аполлона)
«Побывать на обзорной экскурсии по Красноярску и его окрестностях можно также в вечернее и ночное время суток»
Расписание: Все дни недели. Круглосуточно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 2 чел.
«Из острога в мегаполис» - обзорная экскурсия по центру города
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
«Из острога в мегаполис»: обзорная экскурсия по Красноярску
Погрузитесь в историю и современность Красноярска, пройдя по его центральным улицам и набережной вдоль Енисея
Начало: Любой удобный адрес для заказчика
Расписание: Все дни недели. Круглосуточно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
Узнайте два старинных города за один день! Пешеходная прогулка по Красноярску, посещение Овсянки и Дивногорска
Начало: По согласованию с гидом
«Знакомство с Красноярском Вы пройдетесь по центральной части Красноярска, полюбуетесь часовней Святой Параскевы Пятницы и Мемориалом Победы»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Первое знакомство с Красноярском и посещение музея-парохода
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Большая обзорная экскурсия по Красноярску на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Большая обзорная экскурсия по Красноярску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Вы прогуляетесь по историческому центру города, побываете у Мемориала Победы и часовни Параскевы Пятницы, полюбуетесь просторами Енисея с обзорной площадки «Царь-рыба»»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия «Город-сказка»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия «Город-сказка» по Красноярску
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Красноярску. Откройте для себя площади, театры, музеи, памятники и мосты, а также величественный Енисей
Начало: Театральная площадь (возле статуи Аполлона)
«Побывать на обзорной экскурсии по Красноярску и его окрестностях можно также в вечернее и ночное время суток»
Расписание: Все дни недели. Круглосуточно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 3 чел.
Город у Красного Яра
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Город у Красного Яра
Начало: Ул. Перенсона 2 Красноярский театр оперы и балета
«Революции, где познакомитесь с прозвучавшей на весь мир «Красноярской республикой» 1905г»
Расписание: по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Красноярску
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Красноярску
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 5 000 за экскурсию
Город солнца и седых дождей
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
Город солнца и седых дождей
Автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
«Приглашаем вас посетить обзорную экскурсию по Красноярску, которая связана со знаменательными событиями не только города, но и всей страны»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 9 000 за экскурсию
«Столбы» - восьмое чудо света
Индивидуальная
4 часа
«Столбы» - восьмое чудо света
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
«Пройдя пешком 1,5 км, вы посетите скальный массив Такмак, после чего вернетесь обратно на обзорную площадку и завершите маршрут спуском в фанпарк «Бобровый лог» по канатно-кресельной дороге»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 6 000 за экскурсию
«Визитные карточки» Красноярска за 3 часа на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
«Визитные карточки» Красноярска за 3 часа на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Вы прогуляетесь по площади Мира, побываете на берегу Енисея и увидите музей-пароход «Святитель Николай», познакомитесь с достопримечательностями Театральной площади, съездите к часовне Параскевы Пятницы и Мемориалу Победы»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 3 чел.
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
«На двухчасовой обзорной экскурсии вы проедете на автобусе живописными улочками вдоль набережных и площадей, освещенных разноцветными ночными огнями»
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря Максиму! Мы ездили с
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    подростком 11лет, даже он слушал с любопытством. 4,5 часа прошли на одном дыхании. Однозначно будем рекомендовать Максима как лучшего гида по Красноярску!

    Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Очень понравилась экскурсия, Максим интересно рассказывал о всех местах Красноярска, учитывал наш темп и пожелания, все прошло очень комфортно и интересно. У Максима получилось влюбить нас в Красноярск и его окрестности! Однозначно рекомендую!)
  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Экскурсия понравилась. Все было в меру. Оценка "Отлично". Фото нет смысла загружать: их тысячи в сети
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Знакомство с Красноярском
    Наш отзыв на сайт: Выражаем глубокую благодарность за организацию и проведение экскурсий по городу Красноярску и его окрестностям. Удивительная способность Екатерины
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    устанавливать контакт с первых минут, глубокие знания по краеведению, открытость и настроенность на экскурсантов, искренность общения сделали многочасовые экскурсии настоящим праздником для души, влюбили нас в Красноярск, его природу, побудили прочесть произведения Виктора Астафьева и приехать еще раз в ваш незабываемо гостеприимный город. Обязательно будем рекомендовать ваше агентство и экскурсовода Екатерину своим знакомым.

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Знакомство с Красноярском
    Спасибо гиду Алексею за экскурсию. Очень интересно, легко, познавательно для взрослых и детей. Наталье также спасибо за организацию, за рекомендации, что еще можно посетить самостоятельно. Молодцы! Экскурсию и гидов рекомендуем.
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Все прошло в непринужденной форме, маршрут выбран очень удобный. Мы узнали интересные факты об истории г. Красноярска. Спасибо.
  • А
    Александра
    21 мая 2024
    Знакомство с Красноярском
    Удобный сервис на трипстер. можно выбрать экскурсию и стоимость, и заранее задать вопросы. Организатор экскурсии заранее сообщил номер телефона гида. Как
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    и договаривались, встретил на машине у отеля, провез по знаковым местам, интересно рассказывал информацию, не спешил. Окончательный расчёт на месте, налом или перевод гиду. Мне понравилось.

    Удобный сервис на трипстер. можно выбрать экскурсию и стоимость, и заранее задать вопросыУдобный сервис на трипстер. можно выбрать экскурсию и стоимость, и заранее задать вопросыУдобный сервис на трипстер. можно выбрать экскурсию и стоимость, и заранее задать вопросыУдобный сервис на трипстер. можно выбрать экскурсию и стоимость, и заранее задать вопросыУдобный сервис на трипстер. можно выбрать экскурсию и стоимость, и заранее задать вопросы
  • М
    Максим
    13 мая 2024
    Здравствуй, Красноярск
    Мы первый раз были в Красноярске и по рекомендации коллег взяли а автомобильную экскурсию у Анатолия и ни капли не
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    пожалели! Нам очень понравилось! Анатолий - культурный, интеллигентный, шутит шутки, интересно рассказывает. Это как раз тот случай, когда после одной экскурсии, хочется приехать еще раз и взять еще одну экскурсию, уже по новым местам, в которых не были!

  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия по центру Красноярска «Город-сказка»
    Гид Елизавета-приятная, общительная девушка. Маршрут продуман, информация понятная. Однако ее не всегда достаточно, мы задали миллион дополнительных вопросов, на большую часть которых экскурсовод ответила. Спасибо)
  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Обзорная экскурсия по центру Красноярска «Город-сказка»
    Пешеходная прогулка по центру Красноярска. Хороший гид Марина. Было интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Обзорные»

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  5. ГЭС
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Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Обзорные" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 2 000 до 9 990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 528 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Изучение достопримечательностей города Красноярска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Красноярске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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