3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

⛰ Красноярские Столбы: мистические, древние, культовые

Столбы опутаны множеством тропинок, и я проведу вас по самой живописной из них. Перед вами предстанут легендарные локации национального парка: загадочные Перья, Львиные ворота, Первый и Второй столбы. Мы создадим намерение на Арке, с «плеча» скалы Дед полюбуемся Красноярском и окрестностями, а после найдем Слоника на смотровой площадке. Но, кроме топовых мест, мы охватим и малопосещаемые аутентичные столбы Прадед, Царская калитка, Четвёртый столб, Мухомор и Первенец.

🌲 Перезагрузка в сердце тайги

Хвойный лес 🌳, выразительные скалы, чистейший воздух — мощнейшее комбо, которое поможет вам забыть о суете города, обновить мысли и зарядить тело. Мы встретим местных обитателей: белок, бурундуков, а может, даже соболей, рысей или оленя-кабаргу. Кроме того, вы сможете отдохнуть в гамаке, согреться чаем со сладостями. А после прогулки, если захотите, для вас натопят баню.

Организационные детали