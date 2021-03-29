3 отзыва оставили туристы

Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела

Наполниться энергией тайги и открыть топовые локации национального парка

5
3 отзыва
Александра
Александра – Гид из Красноярска
Для меня Красноярские Столбы — одно из самых красивых 🤩 мест на земле! И я хочу поделиться этой красотой с вами.

Мы прогуляемся по таежным тропам среди знаменитых и секретных столбов — от Перьев до аутентичного Мухомора.

А еще понаблюдаем за лесными зверьками, отдохнем в гамаке и поднимемся на смотровые площадки, созданные сибирской природой.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • От 30001 800 ₽ за экскурсиюскидка40%

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Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела

Что вас ожидает

Красноярские Столбы: мистические, древние, культовые
Столбы опутаны множеством тропинок, и я проведу вас по самой живописной из них. Перед вами предстанут легендарные локации национального парка: загадочные Перья, Львиные ворота, Первый и Второй столбы. Мы создадим намерение на Арке, с «плеча» скалы Дед полюбуемся Красноярском и окрестностями, а после найдем Слоника на смотровой площадке. Но, кроме топовых мест, мы охватим и малопосещаемые аутентичные столбы Прадед, Царская калитка, Четвёртый столб, Мухомор и Первенец.

🌲 Перезагрузка в сердце тайги
Хвойный лес 🌳, выразительные скалы, чистейший воздух — мощнейшее комбо, которое поможет вам забыть о суете города, обновить мысли и зарядить тело. Мы встретим местных обитателей: белок, бурундуков, а может, даже соболей, рысей или оленя-кабаргу. Кроме того, вы сможете отдохнуть в гамаке, согреться чаем со сладостями. А после прогулки, если захотите, для вас натопят баню.

Организационные детали

  • Маршрут начинается с остановки Турбаза, куда вы сможете удобно добраться самостоятельно
  • Обязательно выбирайте одежду и обувь по погоде, а также захватите перекус и чай с собой
  • Баню можно включить в программу по договоренности с гидом
Начало и место завершения
🚩 остановка Турбаза
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Добрый день! Я — Александра, живу в Красноярске. Моя Любовь – природа и походы. Я организую пешие прогулки по городу и окрестностям, выезды в Хакасию. Наряду с заповедником «Столбы» есть немало красивых локаций, которые я вам с удовольствием покажу!
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3 отзыва оставили туристы

29 мар 2021
Все прошло замечательно!!! Прекрасный гид, отлично подобранный маршрут с учетом моих пожеланий и возможностей. Обязательно попробую новые экскурсии и рекомендую всем!
19 мар 2021
Огромное спасибо за проведенную экскурсию, я в восторге это была лучшая экскурсия в моей жизни)) когда в следующий раз приеду, обязательно запишусь на ещё одну экскурсию)😍
Иван
10 мар 2021
Заповедник "Красноярские Столбы" оказавшись там, я словно попал в чудесный мир скал и леса это было Мощно 💥. Зимой в горах, для меня это впервые😁. Всё сложилось благодаря моим гидам, целый день водили меня по местам от которых захватывает дух. Помимо восторга, было ощущение тотальной безопасности, ребята помогали взбираться на вершины скал, откуда открывался вид на бесконечные просторы сибирской тайги, который словами не описать, фотографией не передать. Это надо просто увидеть! От такой красоты теряется дар речи и я мог только произносить возгласы и междометия. В общем организация у этих ребят на высоте 👍Благодарю Сергея и Василия за чудесный день и поддержку во всем🌞 Всем Рекомендую 💪

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