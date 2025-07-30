Город останется позади, и уже через 15 минут вы окажетесь среди вековых деревьев.
Прогулка по лесу приведет к знаменитым Столбам, где можно будет полюбоваться их причудливыми формами. По пути вас ждут
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Прогулка среди вековых деревьев
- 🗻 Восхождение на знаменитые Столбы
- 🐿️ Кормление белок в лесу
- ☕ Горячий сбитень и местные пончики
- 📸 Возможность сделать красивые фото
Что можно увидеть
- Столбы Слоник
- 1-й столб
- Столбы Бабушка и Внучка
- Столб Дедушка
- Скала Перья
- Львиные ворота
Описание экскурсии
Наш план будет таким:
- Отправление на автомобиле от центра Красноярска.
- Пешком по лесной тропе: дышим глубоко и наслаждаемся природой.
- Первая остановка: зона отдыха с качелями, туалетом, кофе и чаем.
- Прогулка по лесу: кормим белок и птиц.
- Вторая остановка: кафе с пончиками и напитками, сувенирный магазин, место для отдыха.
- Лесная прогулка: любуемся окрестностями.
- Третья остановка: визит-центр, сувенирный магазин, кофейня, зона отдыха, туалет.
- Подъём до столбов Слоник и 1-й столб: делаем красивые фото.
- Прогулка до столбов Бабушка и Внучка, восхождение на вершину столба Дедушка.
- Прогулка до изящной скалы Перья и гряды Львиные ворота.
- Восхождение на вершину 4-го столба, подъём до 3-го и 2-го столба — самого высокого среди центральных Столбов.
- Путь назад в Красноярск.
Организационные детали
- До нацпарка и обратно я отвезу вас на автомобиле Lexus NX200.
- Угощу вас сбитнем. Дополнительно оплачиваются пончики — 100 ₽ и другие напитки — от 100 ₽.
ежедневно в 09:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Красноярске
Провела экскурсии для 356 туристов
Меня зовут Александра, я переехала в Красноярск несколько лет назад и сразу же почувствовала себя дома. Хотите полюбить сибирский лес так же глубоко, как я? Отправляйтесь со мной на хайкинг!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 76 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анастасия
30 июл 2025
Экскурсия оставила просто невероятные впечатления 😍! Александра очень быстро отвечает, я смогла записаться в 7 утра и уже в 13 поехать на столбы☺️
Нас в группе было 3, каждому Александра уделила
Дата посещения: 29 июля 2025
Е
Елена
23 июл 2025
Всё очень понравилось, море впечатлений. Присутствует приятная усталость, но посмотрев фото, очень довольна. Александра, огромное спасибо, всё супер, вам удачи
Дата посещения: 23 июля 2025
Н
Наталья
5 ноя 2025
Все было отлично! Красноярские Столбы поразили своей красотой и величием, а природа решила показать нам все свои лица за один день: и дождь и снег и солнце. Мы пережили все времена года за несколько часов и это было незабываемо. Спасибо Александре за интересные рассказы, комфорт и, конечно же, сбитень
Д
Динара
22 окт 2025
Великолепное мини-путешествие в историю, географию, красивый маршрут, вовлеченный гид надолго оставят приятные воспоминания о чудесном сибирском крае.
И
Ирина
21 окт 2025
Огромное спасибо Александре!
Н
Наталья
15 окт 2025
Александра, спасибо за этот день!!!
О
Ольга
3 окт 2025
Все замечательно. Спасибо Александре!
Очень клиентоориентированно)
А
Анастасия
2 окт 2025
Одна из лучших экскурсий. Спасибо большое за приключение ♥️
Анна
1 окт 2025
Это было просто замечательно!!!! Гид Александра, настоящий знаток своего дела!!! Сразу видно, что человек любит то, чем занимается ❤️Экскурсия прошла на одном дыхании!!! Благодаря таким людям, хочется возвращаться ещё и ещё!!!
Ольга
29 сен 2025
Экскурсия была шикарная! Александра много рассказывала и про город, и про столбы. А главное она вела нас с мини группой в удобном нам темпе, рассказывала где и куда поставить ногу/руку, чтобы легче залезть на столб. Поднялись на столб Дед и на 4-ый столб. Красота невероятная просто! Очень довольна походом, хочу ещё! Огромное спасибо Саше за экскурсию! Экскурсию советую, не пожалеете.
И
Ирина
27 сен 2025
Спасибо Александре за чудесную экскурсию. Красноярске столбы - вот оно чудо и мощь земли сибирской. Рекомендую.
М
Маргарита
20 сен 2025
Экскурсия с Александрой- чистый восторг! Красноярск и природа края поражают и восхищают! Александра - человек,влюбленный в свой край и свое дело. Щедро делится этой любовью с туристами. Лучшие локации,интересные истории-все для вас. Очень важно:она внимательный и аккуратный водитель.
Ю
Юлия
20 сен 2025
Спасибо большое Александре за экскурсию, все очень понравилось. Волшебное место.
Игорь
19 сен 2025
Путешествие было замечательное! Рекомендую всем!
Инна
15 сен 2025
С огромной благодарностью к Александре как к организатору и Елизавете как к гиду🍀❤️👍 Мой день рождения удался на все 💯 и даже больше. На столбах обязательно надо побывать, это уникальное место созданное самой природой. Экскурсия превзошла все мои ожидания 👍 Обязательно ещё вернусь в этот гостеприимный город и в его чудесные,волшебные красоты. С большим уважением, Инна🪷
