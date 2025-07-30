читать дальше

внимание, шли, слушая интересные рассказы о столбах и столбистах, останавливались на самых красивых местах для фото, когда наконец-то поднялись к первому столбу, то сразу стало понятно зачем мы столько шли. Это просто изумительной красоты виды 😍😍 мы смогли увидеть и 1,2,3,4 столбы, бабку с внучкой, деда, перья и многих «обитателей» столбов (слона, змею, кролика и других)

Поднялись на маленькие восхождения и на 4 столб. Было немного волнительно, но слушая полностью где и как наступить, с этим легко справились. А когда видишь этот вид, с которого видно все столбы, да ещё и заповедные, понимаешь, оно того стоило- победить свой страх

Нам часто попадались на пути бурундуки, у Александры с собой корм и можно насладиться этими маленькими лапками и у себя на ладошках (и получить памятное видео)

Самой большой неожиданностью и удачей стало знакомство с Дедом Пауком (Андрей Андронычем). Это настоящий профи, столбист. И нам повезло увидеть его уникальный лаз на Перьях 😍😍😍



В общем, поездкой довольна на всю 1000%

В это место можно приходить ещё и ещё 🥰

Спасибо огромное за экскурсию!