Столбы - магия Сибири

Путешествие к красноярским Столбам подарит незабываемые эмоции и впечатления. Вековые деревья, скальные массивы и свежий воздух ждут вас
Город останется позади, и уже через 15 минут вы окажетесь среди вековых деревьев.

Прогулка по лесу приведет к знаменитым Столбам, где можно будет полюбоваться их причудливыми формами. По пути вас ждут
остановки для отдыха, кормление белок и горячий сбитень с травами. Восхождение на вершины скал подарит незабываемые виды и впечатления. Это уникальная возможность насладиться тишиной природы и открыть для себя магию Сибири

5
76 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Прогулка среди вековых деревьев
  • 🗻 Восхождение на знаменитые Столбы
  • 🐿️ Кормление белок в лесу
  • ☕ Горячий сбитень и местные пончики
  • 📸 Возможность сделать красивые фото
Столбы - магия Сибири© Александра
Столбы - магия Сибири© Александра
Столбы - магия Сибири© Александра
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Столбы Слоник
  • 1-й столб
  • Столбы Бабушка и Внучка
  • Столб Дедушка
  • Скала Перья
  • Львиные ворота

Описание экскурсии

Наш план будет таким:

  • Отправление на автомобиле от центра Красноярска.
  • Пешком по лесной тропе: дышим глубоко и наслаждаемся природой.
  • Первая остановка: зона отдыха с качелями, туалетом, кофе и чаем.
  • Прогулка по лесу: кормим белок и птиц.
  • Вторая остановка: кафе с пончиками и напитками, сувенирный магазин, место для отдыха.
  • Лесная прогулка: любуемся окрестностями.
  • Третья остановка: визит-центр, сувенирный магазин, кофейня, зона отдыха, туалет.
  • Подъём до столбов Слоник и 1-й столб: делаем красивые фото.
  • Прогулка до столбов Бабушка и Внучка, восхождение на вершину столба Дедушка.
  • Прогулка до изящной скалы Перья и гряды Львиные ворота.
  • Восхождение на вершину 4-го столба, подъём до 3-го и 2-го столба — самого высокого среди центральных Столбов.
  • Путь назад в Красноярск.

Организационные детали

  • До нацпарка и обратно я отвезу вас на автомобиле Lexus NX200.
  • Угощу вас сбитнем. Дополнительно оплачиваются пончики — 100 ₽ и другие напитки — от 100 ₽.

ежедневно в 09:00 и 15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Красноярске
Провела экскурсии для 356 туристов
Меня зовут Александра, я переехала в Красноярск несколько лет назад и сразу же почувствовала себя дома. Хотите полюбить сибирский лес так же глубоко, как я? Отправляйтесь со мной на хайкинг!
Мои прогулки посвящены тому, чтобы поделиться красотой и чудесами Сибири с гостями со всего мира. Вы откроете для себя тропинки Красноярского края, погрузитесь в звуки природы и попробуете местные вкусняшки. Я здесь, чтобы провести вас в незабываемое путешествие, которое останется в вашем сердце на всю жизнь!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
75
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Столбы - магия Сибири (Динара)Столбы - магия Сибири (Динара)Столбы - магия Сибири (Динара)Столбы - магия Сибири (Наталья)Столбы - магия Сибири (Наталья)Столбы - магия Сибири (Анна)Столбы - магия Сибири (Анна)Столбы - магия Сибири (Анна)Столбы - магия Сибири (Анна)Столбы - магия Сибири (Анна)Столбы - магия Сибири (Ольга)Столбы - магия Сибири (Ольга)Столбы - магия Сибири (Ольга)Столбы - магия Сибири (Ольга)Столбы - магия Сибири (Ольга)Столбы - магия Сибири (Ольга)Столбы - магия Сибири (Ольга)Столбы - магия Сибири (Ирина)Столбы - магия Сибири (Инна)Столбы - магия Сибири (Инна)Столбы - магия Сибири (Инна)Столбы - магия Сибири (Инна)Столбы - магия Сибири (Инна)Столбы - магия Сибири (Инна)Столбы - магия Сибири (Инна)Столбы - магия Сибири (Инна)Столбы - магия Сибири (Инна)Столбы - магия Сибири (Инна)Столбы - магия Сибири (Дмитрий)Столбы - магия Сибири (Дмитрий)
А
Анастасия
30 июл 2025
Экскурсия оставила просто невероятные впечатления 😍! Александра очень быстро отвечает, я смогла записаться в 7 утра и уже в 13 поехать на столбы☺️
Нас в группе было 3, каждому Александра уделила
внимание, шли, слушая интересные рассказы о столбах и столбистах, останавливались на самых красивых местах для фото, когда наконец-то поднялись к первому столбу, то сразу стало понятно зачем мы столько шли. Это просто изумительной красоты виды 😍😍 мы смогли увидеть и 1,2,3,4 столбы, бабку с внучкой, деда, перья и многих «обитателей» столбов (слона, змею, кролика и других)
Поднялись на маленькие восхождения и на 4 столб. Было немного волнительно, но слушая полностью где и как наступить, с этим легко справились. А когда видишь этот вид, с которого видно все столбы, да ещё и заповедные, понимаешь, оно того стоило- победить свой страх
Нам часто попадались на пути бурундуки, у Александры с собой корм и можно насладиться этими маленькими лапками и у себя на ладошках (и получить памятное видео)
Самой большой неожиданностью и удачей стало знакомство с Дедом Пауком (Андрей Андронычем). Это настоящий профи, столбист. И нам повезло увидеть его уникальный лаз на Перьях 😍😍😍

В общем, поездкой довольна на всю 1000%
В это место можно приходить ещё и ещё 🥰
Спасибо огромное за экскурсию!

Дата посещения: 29 июля 2025
Е
Елена
23 июл 2025
Всё очень понравилось, море впечатлений. Присутствует приятная усталость, но посмотрев фото, очень довольна. Александра, огромное спасибо, всё супер, вам удачи
Дата посещения: 23 июля 2025
Н
Наталья
5 ноя 2025
Все было отлично! Красноярские Столбы поразили своей красотой и величием, а природа решила показать нам все свои лица за один день: и дождь и снег и солнце. Мы пережили все времена года за несколько часов и это было незабываемо. Спасибо Александре за интересные рассказы, комфорт и, конечно же, сбитень
Д
Динара
22 окт 2025
Великолепное мини-путешествие в историю, географию, красивый маршрут, вовлеченный гид надолго оставят приятные воспоминания о чудесном сибирском крае.
Великолепное мини-путешествие в историю, географию, красивый маршрут, вовлеченный гид надолго оставят приятные воспоминания о чудесном сибирском крае.Великолепное мини-путешествие в историю, географию, красивый маршрут, вовлеченный гид надолго оставят приятные воспоминания о чудесном сибирском крае.Великолепное мини-путешествие в историю, географию, красивый маршрут, вовлеченный гид надолго оставят приятные воспоминания о чудесном сибирском крае.
И
Ирина
21 окт 2025
Огромное спасибо Александре!
Н
Наталья
15 окт 2025
Александра, спасибо за этот день!!!
Александра, спасибо за этот день!!!Александра, спасибо за этот день!!!
О
Ольга
3 окт 2025
Все замечательно. Спасибо Александре!
Очень клиентоориентированно)
А
Анастасия
2 окт 2025
Одна из лучших экскурсий. Спасибо большое за приключение ♥️
Анна
Анна
1 окт 2025
Это было просто замечательно!!!! Гид Александра, настоящий знаток своего дела!!! Сразу видно, что человек любит то, чем занимается ❤️Экскурсия прошла на одном дыхании!!! Благодаря таким людям, хочется возвращаться ещё и ещё!!!
Это было просто замечательно!!!! Гид Александра, настоящий знаток своего дела!!! Сразу видно, что человек любит то,Это было просто замечательно!!!! Гид Александра, настоящий знаток своего дела!!! Сразу видно, что человек любит то,Это было просто замечательно!!!! Гид Александра, настоящий знаток своего дела!!! Сразу видно, что человек любит то,Это было просто замечательно!!!! Гид Александра, настоящий знаток своего дела!!! Сразу видно, что человек любит то,Это было просто замечательно!!!! Гид Александра, настоящий знаток своего дела!!! Сразу видно, что человек любит то,
Ольга
Ольга
29 сен 2025
Экскурсия была шикарная! Александра много рассказывала и про город, и про столбы. А главное она вела нас с мини группой в удобном нам темпе, рассказывала где и куда поставить ногу/руку, чтобы легче залезть на столб. Поднялись на столб Дед и на 4-ый столб. Красота невероятная просто! Очень довольна походом, хочу ещё! Огромное спасибо Саше за экскурсию! Экскурсию советую, не пожалеете.
Экскурсия была шикарная! Александра много рассказывала и про город, и про столбы. А главное она велаЭкскурсия была шикарная! Александра много рассказывала и про город, и про столбы. А главное она велаЭкскурсия была шикарная! Александра много рассказывала и про город, и про столбы. А главное она велаЭкскурсия была шикарная! Александра много рассказывала и про город, и про столбы. А главное она велаЭкскурсия была шикарная! Александра много рассказывала и про город, и про столбы. А главное она велаЭкскурсия была шикарная! Александра много рассказывала и про город, и про столбы. А главное она велаЭкскурсия была шикарная! Александра много рассказывала и про город, и про столбы. А главное она вела
И
Ирина
27 сен 2025
Спасибо Александре за чудесную экскурсию. Красноярске столбы - вот оно чудо и мощь земли сибирской. Рекомендую.
Спасибо Александре за чудесную экскурсию. Красноярске столбы - вот оно чудо и мощь земли сибирской. Рекомендую.
М
Маргарита
20 сен 2025
Экскурсия с Александрой- чистый восторг! Красноярск и природа края поражают и восхищают! Александра - человек,влюбленный в свой край и свое дело. Щедро делится этой любовью с туристами. Лучшие локации,интересные истории-все для вас. Очень важно:она внимательный и аккуратный водитель.
Ю
Юлия
20 сен 2025
Спасибо большое Александре за экскурсию, все очень понравилось. Волшебное место.
Игорь
Игорь
19 сен 2025
Путешествие было замечательное! Рекомендую всем!
Инна
Инна
15 сен 2025
С огромной благодарностью к Александре как к организатору и Елизавете как к гиду🍀❤️👍 Мой день рождения удался на все 💯 и даже больше. На столбах обязательно надо побывать, это уникальное место созданное самой природой. Экскурсия превзошла все мои ожидания 👍 Обязательно ещё вернусь в этот гостеприимный город и в его чудесные,волшебные красоты. С большим уважением, Инна🪷
С огромной благодарностью к Александре как к организатору и Елизавете как к гиду🍀❤️👍 Мой день рожденияС огромной благодарностью к Александре как к организатору и Елизавете как к гиду🍀❤️👍 Мой день рожденияС огромной благодарностью к Александре как к организатору и Елизавете как к гиду🍀❤️👍 Мой день рожденияС огромной благодарностью к Александре как к организатору и Елизавете как к гиду🍀❤️👍 Мой день рожденияС огромной благодарностью к Александре как к организатору и Елизавете как к гиду🍀❤️👍 Мой день рожденияС огромной благодарностью к Александре как к организатору и Елизавете как к гиду🍀❤️👍 Мой день рожденияС огромной благодарностью к Александре как к организатору и Елизавете как к гиду🍀❤️👍 Мой день рожденияС огромной благодарностью к Александре как к организатору и Елизавете как к гиду🍀❤️👍 Мой день рожденияС огромной благодарностью к Александре как к организатору и Елизавете как к гиду🍀❤️👍 Мой день рожденияС огромной благодарностью к Александре как к организатору и Елизавете как к гиду🍀❤️👍 Мой день рождения

