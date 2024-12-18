Удивительные места Торгашинского хребта: скалы, гроты и мистический кот

Треккинг-экскурсия по дну древнего моря
Сочетание сосен, скал и простора создаёт потрясающий эффект присутствия… чего-то невыразимого! Приглашаю вас почувствовать это на себе. Вы пройдёте по вершине тайги, а некогда морскому дну, — Торгашинскому хребту. Посетите крупнейший грот, отыщете хозяина этих мест и полюбуетесь видами со смотровой площадки. А также узнаете, что такое столбизм и кто им занимается.
Удивительные места Торгашинского хребта: скалы, гроты и мистический кот
Удивительные места Торгашинского хребта: скалы, гроты и мистический кот
Удивительные места Торгашинского хребта: скалы, гроты и мистический кот
Ближайшие даты:
18
дек19
дек20
дек21
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дек24
дек
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

От дачного посёлка на вершине Торгашинского хребта мы направимся на Базайскую видовку. Вы увидите вытянутый над рекой участок хребта со скалами, убегающими к воде. Тропа проходит вдоль аллеи величественных сосен и красивейших видов на просторы сибирской тайги.

Следующей локацией нашей экскурсии станет грот Телевизор. Это один из самых больших гротов в окрестностях Красноярска. Я расскажу вам, почему его так назвали и помогу сделать фотографии в глубине грота и на его фоне.

И наконец, мистический и непостижимый — Торгашинский кот. Мы разыщем его в небольшой долине, скрывающимся среди скал. Это не милый котик, а котище — хозяин этих мест, пристально смотрящий сверху вниз на тех, кто пришёл к нему в гости.

На экскурсии вы узнаете, почему прогулка по верхам Торгашинского хребта — это прогулка по дну древнего моря. Поговорим о геологии и вулканической деятельности, о формировании скал и о том, как образовался сам заповедник. И конечно, обсудим, что такое столбизм.

А также вы услышите:

  • о целой плеяде красноярских художников, в творчестве которых запечатлена удивительная красота наших мест
  • как едва не исчезла Чёрная сопка и причём тут недобросовестные бизнесмены
  • где находится вход в Ледяную пещеру
  • как вывозили лес в середине прошлого века и какое влияние это оказало на экологию

Организационные детали

  • В экскурсию входит трансфер на автомобиле Kia Rio до точки начала экскурсии и обратно
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
  • Маршрут программы около 6–7 км с умеренными кардионагрузками
  • Вам понадобится удобная одежда, не стесняющая движений, и спортивная обувь (зимой — нескользящие ботинки)

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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