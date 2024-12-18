Описание экскурсии
От дачного посёлка на вершине Торгашинского хребта мы направимся на Базайскую видовку. Вы увидите вытянутый над рекой участок хребта со скалами, убегающими к воде. Тропа проходит вдоль аллеи величественных сосен и красивейших видов на просторы сибирской тайги.
Следующей локацией нашей экскурсии станет грот Телевизор. Это один из самых больших гротов в окрестностях Красноярска. Я расскажу вам, почему его так назвали и помогу сделать фотографии в глубине грота и на его фоне.
И наконец, мистический и непостижимый — Торгашинский кот. Мы разыщем его в небольшой долине, скрывающимся среди скал. Это не милый котик, а котище — хозяин этих мест, пристально смотрящий сверху вниз на тех, кто пришёл к нему в гости.
На экскурсии вы узнаете, почему прогулка по верхам Торгашинского хребта — это прогулка по дну древнего моря. Поговорим о геологии и вулканической деятельности, о формировании скал и о том, как образовался сам заповедник. И конечно, обсудим, что такое столбизм.
А также вы услышите:
- о целой плеяде красноярских художников, в творчестве которых запечатлена удивительная красота наших мест
- как едва не исчезла Чёрная сопка и причём тут недобросовестные бизнесмены
- где находится вход в Ледяную пещеру
- как вывозили лес в середине прошлого века и какое влияние это оказало на экологию
Организационные детали
- В экскурсию входит трансфер на автомобиле Kia Rio до точки начала экскурсии и обратно
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
- Маршрут программы около 6–7 км с умеренными кардионагрузками
- Вам понадобится удобная одежда, не стесняющая движений, и спортивная обувь (зимой — нескользящие ботинки)