Сочетание сосен, скал и простора создаёт потрясающий эффект присутствия… чего-то невыразимого! Приглашаю вас почувствовать это на себе. Вы пройдёте по вершине тайги, а некогда морскому дну, — Торгашинскому хребту. Посетите крупнейший грот, отыщете хозяина этих мест и полюбуетесь видами со смотровой площадки. А также узнаете, что такое столбизм и кто им занимается.

Описание экскурсии

От дачного посёлка на вершине Торгашинского хребта мы направимся на Базайскую видовку. Вы увидите вытянутый над рекой участок хребта со скалами, убегающими к воде. Тропа проходит вдоль аллеи величественных сосен и красивейших видов на просторы сибирской тайги.

Следующей локацией нашей экскурсии станет грот Телевизор. Это один из самых больших гротов в окрестностях Красноярска. Я расскажу вам, почему его так назвали и помогу сделать фотографии в глубине грота и на его фоне.

И наконец, мистический и непостижимый — Торгашинский кот. Мы разыщем его в небольшой долине, скрывающимся среди скал. Это не милый котик, а котище — хозяин этих мест, пристально смотрящий сверху вниз на тех, кто пришёл к нему в гости.

На экскурсии вы узнаете, почему прогулка по верхам Торгашинского хребта — это прогулка по дну древнего моря. Поговорим о геологии и вулканической деятельности, о формировании скал и о том, как образовался сам заповедник. И конечно, обсудим, что такое столбизм.

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Организационные детали