Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах

Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
Проведите время вдали от городской суеты! Вас ждёт неспешная прогулка по Торгашинскому хребту к обзорным смотровым площадкам с фантастическими видами.

По пути посетим скалы Арка и Рыжая, а у скалы Сивая устроим пикник, который уже включён в стоимость.
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Лестница на Торгашинский хребет располагается в Красноярске и признана самой длинной лестницей в России — 1683 ступени! Чтобы подняться наверх, вам предстоит преодолеть их все. По пути вы увидите:

  • Скалу Арка — сквозное отверстие в породе высотой выше человеческого роста. Отсюда открывается вид на восточную часть заповедника «Столбы» — скалу Такмак, текущую у подножья склонов реку Базаиха и часть Красноярска.
  • Скалу Рыжая (или Страшная) — одну из самых завораживающих скал Торгашинского хребта. Если посмотреть с неё вниз, станет страшно — очень крутой обрыв!
  • Скалу Сивая — её южный склон буквально усеян скальными выходами. В одном из них образовался грот «Квадрат». Тут и устроим наш пикник.

По пути гид расскажет вам об истории возникновения Торгашинского хребта, его достопримечательностях и местах, которые встретятся по дороге.

Организационные детали

  • До места старта поедем на комфортабельном седане Kia Rio. Мы встретим вас у отеля и после путешествия отвезём обратно.
  • Трансфер, услуги гида-проводника и пикник включены в стоимость
  • Пеший маршрут по Торгашинскому хребту — около 6 км
  • Программа подходит взрослым и детям от 6 лет. Физическая подготовка не обязательна.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-проводник из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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