Проведите время вдали от городской суеты! Вас ждёт неспешная прогулка по Торгашинскому хребту к обзорным смотровым площадкам с фантастическими видами.
По пути посетим скалы Арка и Рыжая, а у скалы Сивая устроим пикник, который уже включён в стоимость.
По пути посетим скалы Арка и Рыжая, а у скалы Сивая устроим пикник, который уже включён в стоимость.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Лестница на Торгашинский хребет располагается в Красноярске и признана самой длинной лестницей в России — 1683 ступени! Чтобы подняться наверх, вам предстоит преодолеть их все. По пути вы увидите:
- Скалу Арка — сквозное отверстие в породе высотой выше человеческого роста. Отсюда открывается вид на восточную часть заповедника «Столбы» — скалу Такмак, текущую у подножья склонов реку Базаиха и часть Красноярска.
- Скалу Рыжая (или Страшная) — одну из самых завораживающих скал Торгашинского хребта. Если посмотреть с неё вниз, станет страшно — очень крутой обрыв!
- Скалу Сивая — её южный склон буквально усеян скальными выходами. В одном из них образовался грот «Квадрат». Тут и устроим наш пикник.
По пути гид расскажет вам об истории возникновения Торгашинского хребта, его достопримечательностях и местах, которые встретятся по дороге.
Организационные детали
- До места старта поедем на комфортабельном седане Kia Rio. Мы встретим вас у отеля и после путешествия отвезём обратно.
- Трансфер, услуги гида-проводника и пикник включены в стоимость
- Пеший маршрут по Торгашинскому хребту — около 6 км
- Программа подходит взрослым и детям от 6 лет. Физическая подготовка не обязательна.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-проводник из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маруся — ваша команда гидов в Красноярске
Руководитель и основатель туристического клуба и премиальных туров. Люблю создавать программы, которые запоминаются и остаются в сердцах путешественников навсегда. Прошла обучение в институте гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE, для того, чтобы удивлять наших путешественников гастрономическими изысками. Организовываю путешествия по России, а также с удовольствием покажу вам замечательный город Красноярск.Задать вопрос
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