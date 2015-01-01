Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

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Панорамы Красноярска: горный трекинг

Подняться на Красный гребень Торгашинского хребта и взглянуть на город с лучшей панорамной площадки

Александра
Александра – Гид из Красноярска
В мини-походе по Торгашинскому хребту вы не только насладитесь головокружительными видами на город 🏙️, но и познакомитесь с историей 📖, культурой и особенностями нашего региона.

На пути к лучшим смотровым площадкам я расскажу о выдающихся жителях и поделюсь старинными преданиями и легендами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Панорамы Красноярска: горный трекинг
Панорамы Красноярска: горный трекинг

Что вас ожидает

Природные памятники
Вы увидите скалу Рыжая и поднимитесь на Арку, откуда полюбуетесь долиной реки Базаиха и с необычного ракурса взглянете на скалу Такмак. Мы перенесемся во времена, когда на месте Красноярска находилось дно большого океана, и поговорим о версиях происхождения Торгашинского хребта. Вы узнаете, как наши скалы связаны с хакасскими озерами Тус, Белё, Шира, из какого необычного материала состоит весь восточный склон хребта и что из него можно сделать.

Легенды и предания
На финише нас ждёт скала Красный гребень, открывающая лучший вид на город 🏙️ и «Столбы». Для многих жителей это место силы. Я поделюсь таинственными легендами и преданием о стыковке инопланетян, а также расскажу о людях, бывавших здесь: Ленине, Нансене, Чехове и Радищеве. А в завершение хайкинга мы устроим пикник на живописной вершине, чтобы насытиться не только духовно, но и физически!

Кому подойдет прогулка

Хайкинг к Красному гребню не имеет резких перепадов высот. Особая физическая подготовка не требуется.

Организационные детали

  • Просьба подобрать непродуваемую теплую одужду и удобную трекинговую обувь
  • Возьмите с собой легкий перекус и питьевую воду
Начало и место завершения
🚩 у остановки «Медицинский переулок»
Панорамы Красноярска: горный трекинг
Панорамы Красноярска: горный трекинг
Панорамы Красноярска: горный трекинг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Добрый день! Я — Александра, живу в Красноярске. Моя Любовь – природа и походы. Я организую пешие прогулки по городу и окрестностям, выезды в Хакасию. Наряду с заповедником «Столбы» есть немало красивых локаций, которые я вам с удовольствием покажу!
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