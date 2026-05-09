Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

Лучше всего отправляться на экскурсию по Торгашинскому хребту в июне, июле и августе. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе, температура комфортная, а природа радует зеленью и цветением. В мае и сентябре также можно насладиться живописными видами, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Торгашинскому хребту, где каждый шаг открывает новые горизонты и впечатления.Вас ждет восхождение на скалу Рыжая, где можно насладиться видами долины реки Базаиха, и подъем

на Арку для взгляда на скалу Такмак. Мы расскажем о геологическом прошлом этих мест, связи скал с хакасскими озерами и уникальных свойствах восточного склона хребта. Завершит маршрут скала Красный гребень, где вас ожидают захватывающие легенды, истории о знаменитых путешественниках и пикник на вершине среди живописных пейзажей. Экскурсия подходит для всех желающих без особых требований к физической подготовке. Не забудьте теплую одежду, удобную обувь, перекус и воду

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Природные памятники

Вы увидите скалу Рыжая и поднимитесь на Арку, откуда полюбуетесь долиной реки Базаиха и с необычного ракурса взглянете на скалу Такмак. Мы перенесемся во времена, когда на месте Красноярска находилось дно большого океана, и поговорим о версиях происхождения Торгашинского хребта. Вы узнаете, как наши скалы связаны с хакасскими озерами Тус, Белё, Шира, из какого необычного материала состоит весь восточный склон хребта и что из него можно сделать.

Легенды и предания

На финише нас ждёт скала Красный гребень, открывающая лучший вид на город и «Столбы». Для многих жителей это место силы. Я поделюсь таинственными легендами и преданием о стыковке инопланетян, а также расскажу о людях, бывавших здесь: Ленине, Нансене, Чехове и Радищеве. А в завершение хайкинга мы устроим пикник на живописной вершине, чтобы насытиться не только духовно, но и физически!

Кому подойдет прогулка

Хайкинг к Красному гребню не имеет резких перепадов высот. Особая физическая подготовка не требуется.

Организационные детали