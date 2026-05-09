Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

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Панорамы Красноярска: Торгашинский хребет

Панорамы Красноярска: восхождение на Торгашинский хребет с пикником на вершине и легендами местности
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Торгашинскому хребту, где каждый шаг открывает новые горизонты и впечатления.

Вас ждет восхождение на скалу Рыжая, где можно насладиться видами долины реки Базаиха, и подъем
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на Арку для взгляда на скалу Такмак.

Мы расскажем о геологическом прошлом этих мест, связи скал с хакасскими озерами и уникальных свойствах восточного склона хребта.

Завершит маршрут скала Красный гребень, где вас ожидают захватывающие легенды, истории о знаменитых путешественниках и пикник на вершине среди живописных пейзажей. Экскурсия подходит для всех желающих без особых требований к физической подготовке. Не забудьте теплую одежду, удобную обувь, перекус и воду

5
39 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные панорамы Красноярска
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🌲 Природные памятники и скалы
  • 👣 Легкий хайкинг без резких перепадов высот
  • 🍴 Пикник на живописной вершине

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на экскурсию по Торгашинскому хребту в июне, июле и августе. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе, температура комфортная, а природа радует зеленью и цветением. В мае и сентябре также можно насладиться живописными видами, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Панорамы Красноярска: Торгашинский хребет
Панорамы Красноярска: Торгашинский хребет
Панорамы Красноярска: Торгашинский хребет

Что можно увидеть

  • Скала Рыжая
  • Арка
  • Скала Такмак
  • Скала Красный гребень
  • Долина реки Базаиха

Описание экскурсии

Природные памятники

Вы увидите скалу Рыжая и поднимитесь на Арку, откуда полюбуетесь долиной реки Базаиха и с необычного ракурса взглянете на скалу Такмак. Мы перенесемся во времена, когда на месте Красноярска находилось дно большого океана, и поговорим о версиях происхождения Торгашинского хребта. Вы узнаете, как наши скалы связаны с хакасскими озерами Тус, Белё, Шира, из какого необычного материала состоит весь восточный склон хребта и что из него можно сделать.

Легенды и предания

На финише нас ждёт скала Красный гребень, открывающая лучший вид на город и «Столбы». Для многих жителей это место силы. Я поделюсь таинственными легендами и преданием о стыковке инопланетян, а также расскажу о людях, бывавших здесь: Ленине, Нансене, Чехове и Радищеве. А в завершение хайкинга мы устроим пикник на живописной вершине, чтобы насытиться не только духовно, но и физически!

Кому подойдет прогулка

Хайкинг к Красному гребню не имеет резких перепадов высот. Особая физическая подготовка не требуется.

Организационные детали

  • Просьба подобрать непродуваемую теплую одужду и удобную треккинговую обувь
  • Возьмите с собой легкий перекус и питьевую воду
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У остановки «Медицинский переулок»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1709 туристов
Я живу в Красноярске. Моя любовь — природа и походы. Я вместе с командой профессиональных аттестованных гидов, экскурсоводов и инструкторов организую пешие прогулки по городу и окрестностям, выезды в Хакасию, яхтинг на Красноярском море, сплавы по Енисею и Мане на пакрафтах, сапбордах и других средствах. Наряду с заповедником «Столбы» есть немало красивых локаций, которые мы с удовольствием вам покажем!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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Софья
Хочу сказать большое спасибо Александре и гиду Анастасии за невероятную экскурсию на Торгашинский хребет!

Анастасия любезно согласилась перенести экскурсию на час позже, за что отдельная благодарность. Во время маршрута она спокойно
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подстраивалась под мой темп — подъём дался мне непросто, поэтому для меня это было очень важно.

Анастасия показала интересные места, угостила чаем и создала очень комфортную и тёплую атмосферу на экскурсии. Но особенно меня впечатлила забота уже после маршрута: девушки писали мне и спрашивали о моём самочувствии. После лестницы у меня сильно болели ноги, и они даже подсказали, как лучше снять боль.

Спасибо за такое внимательное отношение, душевность и прекрасные впечатления!
И отдельная рекомендация — у Анастасии есть свой канал в Telegram, где можно найти много интересных экскурсий 🙂

Хочу сказать большое спасибо Александре и гиду Анастасии за невероятную экскурсию на Торгашинский хребет!
Хочу сказать большое спасибо Александре и гиду Анастасии за невероятную экскурсию на Торгашинский хребет!
Хочу сказать большое спасибо Александре и гиду Анастасии за невероятную экскурсию на Торгашинский хребет!
Хочу сказать большое спасибо Александре и гиду Анастасии за невероятную экскурсию на Торгашинский хребет!
Хочу сказать большое спасибо Александре и гиду Анастасии за невероятную экскурсию на Торгашинский хребет!
Хочу сказать большое спасибо Александре и гиду Анастасии за невероятную экскурсию на Торгашинский хребет!
Хочу сказать большое спасибо Александре и гиду Анастасии за невероятную экскурсию на Торгашинский хребет!
Хочу сказать большое спасибо Александре и гиду Анастасии за невероятную экскурсию на Торгашинский хребет!
Александра
Александра
Ответ организатора:
Софья.
Сердечно благодарим за Доверие и Душевный отзыв 🙏💚
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Евгения
Я в полном восторге от прогулки!!! Это было восхитительно, незабываемо, спортивно 😅 Местами ползла, конечно, но я трусишка та еще) благодарю Вселенную, благодарю жизнь, благодарю Елену за эти прекрасные моменты ♥️ P.S: местами чувствовала себя странником потерявшимся в горах (как в фильмах показывают), но это был дополнительный вайб в прогулке)
Рекомендую однозначно! 👌🙏
Я в полном восторге от прогулки!!! Это было восхитительно, незабываемо, спортивно 😅 Местами ползла, конечно, но
Я в полном восторге от прогулки!!! Это было восхитительно, незабываемо, спортивно 😅 Местами ползла, конечно, но
Я в полном восторге от прогулки!!! Это было восхитительно, незабываемо, спортивно 😅 Местами ползла, конечно, но
Я в полном восторге от прогулки!!! Это было восхитительно, незабываемо, спортивно 😅 Местами ползла, конечно, но
Я в полном восторге от прогулки!!! Это было восхитительно, незабываемо, спортивно 😅 Местами ползла, конечно, но
Александра
Александра
Ответ организатора:
Евгения благодарим за Доверие 💚 Рады наполнить😇 и вдохновить 🌈
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А
Огромное спасибо Александре - все организационные моменты прошли отлично, всегда на связи и даже после экскурсии! отдельное спасибо гиду Андрею - он отличный гид. Мне во всем помогал, страховал и
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поддерживал, маршрут был очень интересный и позновательный, на всем маршруте общались как старые друзья, так же Андрей на всей экскурсии был ещё и фотографом, спасибо!!! Огромное человеческое спасибо!!! Очень интересно и познавательно,

Александра
Александра
Ответ организатора:
Анатолий благодарим за Доверие 💚 И Душевный отзыв 🙏 Рады наполнить😇 и вдохновить 🌈
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Н
Дата посещения: 22 мая 2025
Я впервые приехала в Красноярск из Омска на 5 майских дней отмечать свой 70-летний юбилей. Меня не интересовало застолье, а хотелось познакомиться с городом и его окресностями. Конечно, панорамно, зрительно
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это всё можно оценить с высоты птичьего полёта, поднявшись в горы. Помогла мне осуществить мою затаенную мечту экскурсавод-проводник Александра. Познакомившись с Александрой и общаясь с ней на протяжении нескольких часов, я могу сказать о ней, как о душевном, заботливом человеке высокого профессионального уровня, в котором чувствуется, длительный опыт сопровождения людей к вершинам. Александра подскажет, как правильно одеться, что взять с собой в путешествие. В процессе восхождения исподволь, ненавязчиво следит за самочувствием сопровождаемого человека, подсказывает, где сделать небольшую остановку, корректирует темп, ритм восхождения, если это необходимо. Александра много знает о местных горах. Она интересный рассказчик, коммуникабельный человек, с ней легко в общении. Думаю, что она сможет найти подход к каждому человеку, с кем идёт в горы. Конечно, с горных высот открываются изумительные панорамные виды на город, на вершины и склоны, на всемирно известные Красноярские Столбы и Торгашский хребет. Всё это надо увидеть самому. Впечатление от увиденного запомнится на всю жизнь. Это точно! Я благодарна Александре за возможность узнать, впитать в себя увиденное великолепие, осуществить восхождение и спуск. Пожелаю Александре успехов в её замечательной деятельности. Надежда Руденко из города Омск, экскурсия состоялась 22 мая 2025 года.

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Оксана
Как театр начинается с вешалки, так любая организация экскурсии должна начинаться с четких инструкций до экскурсии. Александра отличный организатор- заранее подробная инструкция, где все понятно, в день встречи- напоминание. Огромными
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плюсами данной экскурсии является хорошо спланированный маршрут- где торгашинская лестница помогает спускаться, а не подниматься и, конечно, красавец с рыжим переливающимся оттенком цветовой гаммы - Торгашинский хребет!!! Не уступает Столбам, а может даже и красивее!!! А когда тебя ведет терпеливый, эрудированный, любящий природу и направленный на Человека гид- считай тебе повезло! И это все про Александру! Творческий подход к выбору локаций и фотографирования, интересная беседа, юмор и вдрхновение в каждом слове для туриста. Все это мне помогло покорить Торгашинский хребет и оставить в памяти нереально красивые панорамы, которые с него открываются! Рекомендую однозначно каждому!!!

Как театр начинается с вешалки, так любая организация экскурсии должна начинаться с четких инструкций до экскурсии.
Как театр начинается с вешалки, так любая организация экскурсии должна начинаться с четких инструкций до экскурсии.
Как театр начинается с вешалки, так любая организация экскурсии должна начинаться с четких инструкций до экскурсии.
Как театр начинается с вешалки, так любая организация экскурсии должна начинаться с четких инструкций до экскурсии.
Как театр начинается с вешалки, так любая организация экскурсии должна начинаться с четких инструкций до экскурсии.
Как театр начинается с вешалки, так любая организация экскурсии должна начинаться с четких инструкций до экскурсии.
Как театр начинается с вешалки, так любая организация экскурсии должна начинаться с четких инструкций до экскурсии.
Как театр начинается с вешалки, так любая организация экскурсии должна начинаться с четких инструкций до экскурсии.+2
Как театр начинается с вешалки, так любая организация экскурсии должна начинаться с четких инструкций до экскурсии.
Как театр начинается с вешалки, так любая организация экскурсии должна начинаться с четких инструкций до экскурсии.
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мария
Солнечное настроение в несолнечную погоду, именно с таким атмосферным состоянием я уезжала из Красноярска, где душевный гид Андрей с вкусным чаем на привале и минутами тишины и созерцания в конце
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экскурсии натолкнул меня на интересные мысли… Помощь при подъемах и крутых спусках (для тех, кто испытывал на себе "ветер", который буквально сбивает с ног), вода от гида - приятная мелочь (не люблю с собой ничего носить) и конечно же - прекрасные локации по соседству с природными памятниками: Рыжая скала, Арка, откуда открывается потрясающий вид на долину реки Базаиха, необычные ракурсы скалы Такмак. Гора Тамара (я это сделала!!!) на окраине города высотой 550 м, которая является лучшей обзорной точкой Торгашинского хребта - самая высокая точка. И много, очень много классных фотографий (благодаря гиду, особенно, когда садится батарейка))), которые, как послевкусие, напоминают тебе об этом потрясающем дне!

Солнечное настроение в несолнечную погоду, именно с таким атмосферным состоянием я уезжала из Красноярска, где душевный
Солнечное настроение в несолнечную погоду, именно с таким атмосферным состоянием я уезжала из Красноярска, где душевный
Солнечное настроение в несолнечную погоду, именно с таким атмосферным состоянием я уезжала из Красноярска, где душевный
Солнечное настроение в несолнечную погоду, именно с таким атмосферным состоянием я уезжала из Красноярска, где душевный
Солнечное настроение в несолнечную погоду, именно с таким атмосферным состоянием я уезжала из Красноярска, где душевный
Солнечное настроение в несолнечную погоду, именно с таким атмосферным состоянием я уезжала из Красноярска, где душевный
Солнечное настроение в несолнечную погоду, именно с таким атмосферным состоянием я уезжала из Красноярска, где душевный
Солнечное настроение в несолнечную погоду, именно с таким атмосферным состоянием я уезжала из Красноярска, где душевный+2
Солнечное настроение в несолнечную погоду, именно с таким атмосферным состоянием я уезжала из Красноярска, где душевный
Солнечное настроение в несолнечную погоду, именно с таким атмосферным состоянием я уезжала из Красноярска, где душевный
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