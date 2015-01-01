Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

Что вас ожидает

Природные памятники

Вы увидите скалу Рыжая и поднимитесь на Арку, откуда полюбуетесь долиной реки Базаиха и с необычного ракурса взглянете на скалу Такмак. Мы перенесемся во времена, когда на месте Красноярска находилось дно большого океана, и поговорим о версиях происхождения Торгашинского хребта. Вы узнаете, как наши скалы связаны с хакасскими озерами Тус, Белё, Шира, из какого необычного материала состоит весь восточный склон хребта и что из него можно сделать.

Легенды и предания

На финише нас ждёт скала Красный гребень, открывающая лучший вид на город 🏙️ и «Столбы». Для многих жителей это место силы. Я поделюсь таинственными легендами и преданием о стыковке инопланетян, а также расскажу о людях, бывавших здесь: Ленине, Нансене, Чехове и Радищеве. А в завершение хайкинга мы устроим пикник на живописной вершине, чтобы насытиться не только духовно, но и физически!

Кому подойдет прогулка

Хайкинг к Красному гребню не имеет резких перепадов высот. Особая физическая подготовка не требуется.

Организационные детали