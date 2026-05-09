Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

Вас ждет восхождение на скалу Рыжая, где можно насладиться видами долины реки Базаиха, и подъем
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные панорамы Красноярска
- 📜 Интересные исторические факты
- 🌲 Природные памятники и скалы
- 👣 Легкий хайкинг без резких перепадов высот
- 🍴 Пикник на живописной вершине
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Скала Рыжая
- Арка
- Скала Такмак
- Скала Красный гребень
- Долина реки Базаиха
Описание экскурсии
Природные памятники
Вы увидите скалу Рыжая и поднимитесь на Арку, откуда полюбуетесь долиной реки Базаиха и с необычного ракурса взглянете на скалу Такмак. Мы перенесемся во времена, когда на месте Красноярска находилось дно большого океана, и поговорим о версиях происхождения Торгашинского хребта. Вы узнаете, как наши скалы связаны с хакасскими озерами Тус, Белё, Шира, из какого необычного материала состоит весь восточный склон хребта и что из него можно сделать.
Легенды и предания
На финише нас ждёт скала Красный гребень, открывающая лучший вид на город и «Столбы». Для многих жителей это место силы. Я поделюсь таинственными легендами и преданием о стыковке инопланетян, а также расскажу о людях, бывавших здесь: Ленине, Нансене, Чехове и Радищеве. А в завершение хайкинга мы устроим пикник на живописной вершине, чтобы насытиться не только духовно, но и физически!
Кому подойдет прогулка
Хайкинг к Красному гребню не имеет резких перепадов высот. Особая физическая подготовка не требуется.
Организационные детали
- Просьба подобрать непродуваемую теплую одужду и удобную треккинговую обувь
- Возьмите с собой легкий перекус и питьевую воду
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|7000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Анастасия любезно согласилась перенести экскурсию на час позже, за что отдельная благодарность. Во время маршрута она спокойно
Сердечно благодарим за Доверие и Душевный отзыв 🙏💚
Рекомендую однозначно! 👌🙏