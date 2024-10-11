Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту

Красноярские Столбы - это удивительное место, где природа создала невероятные скалы. Узнайте больше о местных традициях и насладитесь видами
Красноярские Столбы - это уникальная часть Восточного Саяна, известная своими скалами. Путешествие начинается с посещения Большого Такмака и заброшенной каменоломни. Затем вы подниметесь на Торгашинский хребет, откуда открывается захватывающий вид на город.

Пеший маршрут по Лалетинской тропе приведет к Центральным Столбам, где можно покормить белок и бурундуков. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и поможет ощутить дух тайги
5
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Невероятные виды на Красноярск
  • 🐿️ Возможность покормить белок и бурундуков
  • 🚶‍♂️ Пеший маршрут по знаменитым тропам
  • 🗻 Посещение уникальных скальных массивов
  • 🌿 Погружение в природу Восточного Саяна
Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту
Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту
Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту
Ближайшие даты:
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мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Большой Такмак
  • Центральные Столбы
  • Первый и Второй Столб
  • Дед
  • Бабка и внучка
  • Перья
  • Львиные ворота

Описание экскурсии

Невероятные Красноярские Столбы

Всё начнется с посещения восточной части заповедника, чтобы увидеть его самую высокую скалу — Большой Такмак. Там же вы побываете на заброшенной каменоломне, узнаете, как и для чего здесь добывали невероятно прочный минерал — сиенит, а также выпьете чистейшей воды из серебряного родника. После на автомобиле вы подниметесь на вершину Торгашинского хребта, откуда открывается фантастический вид на весь город и Восточную долину заповедника. Коренные народы считали хребет местом силы, да и в сейчас там часто встречаются шаманы. Затем, переместившись на автомобиле к началу Лалетинской тропы, вы отправитесь в пешее путешествие к самой культовой части заповедника — Центральным Столбам.

Вы посетите самое сердце заповедника, раскроете тайну происхождения этих причудливых скал узнаете, как становятся настоящими «столбистами». Также увидите скальные массивы — «Первый и Второй Столб», «Дед», «Бабка и внучка», «Перья» и «Львиные ворота», а на вершины некоторых из них сможете взойти! Кроме того, покормите с рук белок, бурундуков и птиц и узнаете массу интересных фактов о сибирской природе и обитающих в местных лесах животных.

Погружение в мир природы

Обойдя центральную часть скального массива, мы остановимся перекусить в местечке под названием «Перевал». Вы отдохнёте, наслаждаясь красотой могучей сибирской природы, чистым воздухом и пением птиц. А я помогу прочувствовать местный колорит и расскажу, почему Столбы играют такую важную роль в жизни красноярцев и какие загадочные истории с ними связаны.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле до заповедника и обратно включён в стоимость. Я встречу вас у вашей гостиницы и привезу обратно
  • Пешая часть пути составит 17 километров, перепад высоты — 600 метров
  • С собой желательно иметь воду и перекус
  • Если захотите покормить с рук белок, бурундуков или птиц — захватите семечки
  • Также пригодятся спрей от насекомых, дождевик или зонт, удобная спортивная обувь и одежда
  • Экскурсия проводится при температуре воздуха до −20 градусов и отсутствии сильного ветра и дождя
  • Можно с детьми, но не младше 7 лет
  • Возможно провести экскурсию для 4 человек за доплату — 1000 рублей

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Красноярске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 34 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
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Фотографии от путешественников

Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Светлана)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Елена)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Елена)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Виктор)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Виктор)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Виктор)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Виктор)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Евгения)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Евгения)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Евгения)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Евгения)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Евгения)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Евгения)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Екатерина)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Екатерина)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Екатерина)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Татьяна)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Татьяна)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Татьяна)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Татьяна)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Татьяна)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Татьяна)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Татьяна)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Татьяна)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Александр)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Наталия)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Наталия)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Наталия)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Леонид)Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту (Марина)
М
11 окт 2024
Все было отлично.
н
16 сен 2024
Мы с мужем влюбились в Красноярск! Красноярский край! И в этом несомненно есть огромная большая роль Максима! Он любит и уважает свою Родину. Очень аккуратно ненавязчиво делится этим чувством с нами, с гостями. Спасибо ему! Рекомендуем!
Е
18 авг 2024
Великолепная экскурсия, которую должен посетить каждый гость Красноярска – знаменитые столбы. Замечательные виды как у подножия столбов, так и непосредственно с их вершин. Гид Максим очень интересно рассказывал различные факты о столбах и окружающих местах. На столбе перья мы также встретили Деда-паука, который спускался со скалы вниз головой! Незабываемые впечатления, спасибо Максиму!
Светлана
29 июн 2024
Добрый день! Из-за переноса рейса самолета у меня появился свободный день пребывания в Красноярске! Решение взять экскурсию было однозначным! Интернет предлагает огромный выбор,и сам выбираешь день,маршрут,ценовую категорию. Я однозначно хотела
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Красноярские Столбы! Предложение Максима сразу подкупило тем,что он забирает из гостиницы. Согласитесь,как это важно в малознакомом городе. (В Иркутске,где тоже выдался свободный день,на пункт сбора 6-45утра пришлось воспользоваться услугами такси). После подтверждения моей заявки Максим сразу же связался со мной по ватсапу,и я смогла задать все интересующие меня вопросы. И вот он,долгожданный день! Выше всяческих похвал:ровно в назначенное время меня встретили у гостиницы,комфортабельный автомобиль,лучезарный Максим! 28.06.2024 в Красноярске было за 30 градусов тепла,и Максим сразу посоветовал,как нам лучше организовать наш маршрут,чтобы и увидеть по максимуму и при этом не получить тепловой удар. Я люблю ходить пешком, имею небольшой опыт посещения подобных мест,закалена Камчаткой,Алтаем и Байкалом😂 Поэтому план был принят мной! В Красноярске удивительное сочетание города и природы: все рядом! В такую жару машина с кондиционером была приятным бонусом! По опыту я взяла треккинговые ботинки. Не скрою,было волнительно подниматься по скалам,но Максим всегда рядом! А от открывшегося вида захватывало дух! Максим все время рассказывает,обращает твое внимание,отвечает на вопросы,которые из меня сыпались,слушает,когда у тебя возникают ассоциации,и ты ими делишься! И даже просто молчание на фоне такой мощи и силы природы было оправданным! Я благодарна Максиму,что он очень внимательно распределял наши остановки при подьемах и спусках,не торопил. У меня было полное доверие,а это главное! Родник с обжигающе холодной водой,под’ем и спуск на под’емнике,ветерок в лицо, пикник на природе,покоренная вершина, высокая оценка моих возможностей,старинная монетка с соболями(своя денежка в Сибири),увлекательные рассказы Максима,прекрасные виды города,Енисея,тайги,парящих под тобой стрижей,а в небе завораживающий полет коршуна-это лишь малая часть этого путешествия! Ах,если бы у меня было больше времени! Но я,по совету Максима,посетила аптеку,которой более 100лет! Какая там атмосфера! А в Татышев парке гуляла среди яблонь и бегающих сусликов! Я благодарна Максиму за это незабываемое по эмоциям и комфортное,безопасное путешествие!

Добрый день! Из-за переноса рейса самолета у меня появился свободный день пребывания в Красноярске! Решение взять
Елена
28 июн 2024
Это было непростое и очень увлекательное путешествие! Благодарю Максима да выносливость и очень интересный рассказ, за ответы на все наши вопросы и за возможность забраться на очень высокий столб. А также за такое приятное дополнение, как человек-паук;) Красноярск навсегда в нашем сердце!
Это было непростое и очень увлекательное путешествие! Благодарю Максима да выносливость и очень интересный рассказ, заЭто было непростое и очень увлекательное путешествие! Благодарю Максима да выносливость и очень интересный рассказ, за
Виктор
15 июн 2024
Огромная благодарность Максиму за проведенную экскурсию и компанию! Очень интересный маршрут, потрясающие виды, масса новых фоток и познаний в области «Столбизма»)) 🤝
Огромная благодарность Максиму за проведенную экскурсию и компанию! Очень интересный маршрут, потрясающие виды, масса новых фотокОгромная благодарность Максиму за проведенную экскурсию и компанию! Очень интересный маршрут, потрясающие виды, масса новых фотокОгромная благодарность Максиму за проведенную экскурсию и компанию! Очень интересный маршрут, потрясающие виды, масса новых фотокОгромная благодарность Максиму за проведенную экскурсию и компанию! Очень интересный маршрут, потрясающие виды, масса новых фоток
Е
7 июн 2024
29.04.2024 с утра было солнечно, но с сильным ветром. Когда же мы подъехали к скале Такмак - пошел дождь. И целый день дождь то начинался, то стихал… Ветер то усиливал
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порывы, то прекращался. А еще местами попадались участки со снегом…
Но, не смотря на непостоянство погоды, мы прошли замечательный маршрут вместе с Максимом. Узнали много нового о Красноярске, о крае, историю и занимательные факты. Максим замечательный рассказчик, много интересной и познавательной информации.
Ну, и конечно, красоты вокруг вне всяких похвал… Это просто божественно!
С Максимом приятно путешествовать. Всем рекомендую!!!!

29.04.2024 с утра было солнечно, но с сильным ветром. Когда же мы подъехали к скале Такмак29.04.2024 с утра было солнечно, но с сильным ветром. Когда же мы подъехали к скале Такмак29.04.2024 с утра было солнечно, но с сильным ветром. Когда же мы подъехали к скале Такмак29.04.2024 с утра было солнечно, но с сильным ветром. Когда же мы подъехали к скале Такмак29.04.2024 с утра было солнечно, но с сильным ветром. Когда же мы подъехали к скале Такмак29.04.2024 с утра было солнечно, но с сильным ветром. Когда же мы подъехали к скале Такмак
Екатерина
18 ноя 2023
Спасибо большое Максиму за экскурсию. Очень интересно рассказывал о городе, о самом заповеднике, много нового узнали.
Однозначно порекомендую. С погодой очень повезло нам, но, думаю, летом было бы ещё красивее.
Надеюсь, вернуться летом.
Максим, спасибо большое 🤗
Спасибо большое Максиму за экскурсию. Очень интересно рассказывал о городе, о самом заповеднике, много нового узнали.Спасибо большое Максиму за экскурсию. Очень интересно рассказывал о городе, о самом заповеднике, много нового узнали.Спасибо большое Максиму за экскурсию. Очень интересно рассказывал о городе, о самом заповеднике, много нового узнали.
Татьяна
15 окт 2023
Отличное было путешествие. Мы прошли достаточно легко и безопасно с поддержкой Максима. Время пролетело незаметно.
Отличное было путешествие. Мы прошли достаточно легко и безопасно с поддержкой Максима. Время пролетело незаметно.Отличное было путешествие. Мы прошли достаточно легко и безопасно с поддержкой Максима. Время пролетело незаметно.Отличное было путешествие. Мы прошли достаточно легко и безопасно с поддержкой Максима. Время пролетело незаметно.Отличное было путешествие. Мы прошли достаточно легко и безопасно с поддержкой Максима. Время пролетело незаметно.Отличное было путешествие. Мы прошли достаточно легко и безопасно с поддержкой Максима. Время пролетело незаметно.Отличное было путешествие. Мы прошли достаточно легко и безопасно с поддержкой Максима. Время пролетело незаметно.Отличное было путешествие. Мы прошли достаточно легко и безопасно с поддержкой Максима. Время пролетело незаметно.Отличное было путешествие. Мы прошли достаточно легко и безопасно с поддержкой Максима. Время пролетело незаметно.
Наталья
9 окт 2023
Экскурсия полностью оправдала наши ожидания - Максим познакомил нас не только с основным маршрутом национального парка "Красноярские столбы", но и рассказал об истории его создания. Очень интереным оказался рассказ о
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"столбизме", и мы даже познакомились с одним из современных последователей и "гуру" этого явления. С погодой повезло, маршрут оказался вполне проходимым, а краски золотой осени добавили яркости впечатлениям!
Однозначно рекомендую Максима и его маршрут всем активным туристам!

М
21 сен 2023
Провели в компании Максима чудесный день, прогулкой на Столбы остались очень довольны. Максим отлично ориентируется в истории края, рассказал много интересного, помог сделать отличные снимки.
А
21 сен 2023
Отлично провели время на Столбах с гидом Максимом. Узнали много нового и интересного о столбизме. Замечательные виды, прекрасные впечатления. Спасибо!
Отлично провели время на Столбах с гидом Максимом. Узнали много нового и интересного о столбизме. Замечательные виды, прекрасные впечатления. Спасибо!
Д
8 сен 2023
Замечательная экскурсия!
А
7 авг 2023
Очень интересная экскурсия, потрясающая красота вокруг, несмотря на довольно долгую дорогу, это стоит того. Огромное спасибо Максиму за интересный рассказ, тепрепение и мотивацию в дороге
Наталия
4 июл 2023
Замечательное и не забываемое путешествие к столбам) Дышать, смотреть, восхищаться! Приветливый и добродушный гид, любящий свой край и свое дело) Спасибо)
Замечательное и не забываемое путешествие к столбам) Дышать, смотреть, восхищаться! Приветливый и добродушный гид, любящий свойЗамечательное и не забываемое путешествие к столбам) Дышать, смотреть, восхищаться! Приветливый и добродушный гид, любящий свойЗамечательное и не забываемое путешествие к столбам) Дышать, смотреть, восхищаться! Приветливый и добродушный гид, любящий свой

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