Красноярские Столбы - это уникальная часть Восточного Саяна, известная своими скалами. Путешествие начинается с посещения Большого Такмака и заброшенной каменоломни. Затем вы подниметесь на Торгашинский хребет, откуда открывается захватывающий вид на город. Пеший маршрут по Лалетинской тропе приведет к Центральным Столбам, где можно покормить белок и бурундуков. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и поможет ощутить дух тайги

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Описание экскурсии

Невероятные Красноярские Столбы

Всё начнется с посещения восточной части заповедника, чтобы увидеть его самую высокую скалу — Большой Такмак. Там же вы побываете на заброшенной каменоломне, узнаете, как и для чего здесь добывали невероятно прочный минерал — сиенит, а также выпьете чистейшей воды из серебряного родника. После на автомобиле вы подниметесь на вершину Торгашинского хребта, откуда открывается фантастический вид на весь город и Восточную долину заповедника. Коренные народы считали хребет местом силы, да и в сейчас там часто встречаются шаманы. Затем, переместившись на автомобиле к началу Лалетинской тропы, вы отправитесь в пешее путешествие к самой культовой части заповедника — Центральным Столбам.

Вы посетите самое сердце заповедника, раскроете тайну происхождения этих причудливых скал узнаете, как становятся настоящими «столбистами». Также увидите скальные массивы — «Первый и Второй Столб», «Дед», «Бабка и внучка», «Перья» и «Львиные ворота», а на вершины некоторых из них сможете взойти! Кроме того, покормите с рук белок, бурундуков и птиц и узнаете массу интересных фактов о сибирской природе и обитающих в местных лесах животных.

Погружение в мир природы

Обойдя центральную часть скального массива, мы остановимся перекусить в местечке под названием «Перевал». Вы отдохнёте, наслаждаясь красотой могучей сибирской природы, чистым воздухом и пением птиц. А я помогу прочувствовать местный колорит и расскажу, почему Столбы играют такую важную роль в жизни красноярцев и какие загадочные истории с ними связаны.

Организационные детали