Пеший маршрут по Лалетинской тропе приведет к Центральным Столбам, где можно покормить белок и бурундуков. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и поможет ощутить дух тайги
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Невероятные виды на Красноярск
- 🐿️ Возможность покормить белок и бурундуков
- 🚶♂️ Пеший маршрут по знаменитым тропам
- 🗻 Посещение уникальных скальных массивов
- 🌿 Погружение в природу Восточного Саяна
Что можно увидеть
- Большой Такмак
- Центральные Столбы
- Первый и Второй Столб
- Дед
- Бабка и внучка
- Перья
- Львиные ворота
Описание экскурсии
Невероятные Красноярские Столбы
Всё начнется с посещения восточной части заповедника, чтобы увидеть его самую высокую скалу — Большой Такмак. Там же вы побываете на заброшенной каменоломне, узнаете, как и для чего здесь добывали невероятно прочный минерал — сиенит, а также выпьете чистейшей воды из серебряного родника. После на автомобиле вы подниметесь на вершину Торгашинского хребта, откуда открывается фантастический вид на весь город и Восточную долину заповедника. Коренные народы считали хребет местом силы, да и в сейчас там часто встречаются шаманы. Затем, переместившись на автомобиле к началу Лалетинской тропы, вы отправитесь в пешее путешествие к самой культовой части заповедника — Центральным Столбам.
Вы посетите самое сердце заповедника, раскроете тайну происхождения этих причудливых скал узнаете, как становятся настоящими «столбистами». Также увидите скальные массивы — «Первый и Второй Столб», «Дед», «Бабка и внучка», «Перья» и «Львиные ворота», а на вершины некоторых из них сможете взойти! Кроме того, покормите с рук белок, бурундуков и птиц и узнаете массу интересных фактов о сибирской природе и обитающих в местных лесах животных.
Погружение в мир природы
Обойдя центральную часть скального массива, мы остановимся перекусить в местечке под названием «Перевал». Вы отдохнёте, наслаждаясь красотой могучей сибирской природы, чистым воздухом и пением птиц. А я помогу прочувствовать местный колорит и расскажу, почему Столбы играют такую важную роль в жизни красноярцев и какие загадочные истории с ними связаны.
Организационные детали
- Трансфер на автомобиле до заповедника и обратно включён в стоимость. Я встречу вас у вашей гостиницы и привезу обратно
- Пешая часть пути составит 17 километров, перепад высоты — 600 метров
- С собой желательно иметь воду и перекус
- Если захотите покормить с рук белок, бурундуков или птиц — захватите семечки
- Также пригодятся спрей от насекомых, дождевик или зонт, удобная спортивная обувь и одежда
- Экскурсия проводится при температуре воздуха до −20 градусов и отсутствии сильного ветра и дождя
- Можно с детьми, но не младше 7 лет
- Возможно провести экскурсию для 4 человек за доплату — 1000 рублей
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Однозначно порекомендую. С погодой очень повезло нам, но, думаю, летом было бы ещё красивее.
Надеюсь, вернуться летом.
Максим, спасибо большое 🤗