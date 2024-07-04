Экскурсии со скидкой в Красноярске 50%

Найдено 11 экскурсий в категории «Со скидкой» в Красноярске, цены от 2 700 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
146 отзывов
В тренде
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
Сегодня в 22:00
Завтра в 15:00
от 70003 850 за всё до 15 чел.
Панорамы Красноярска: Торгашинский хребет
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Панорамный маршрут Красноярска: Торгашинский хребет и его тайны
Панорамы Красноярска: восхождение на Торгашинский хребет с пикником на вершине и легендами местности
Начало: У остановки «Медицинский переулок»
Сегодня в 21:30
Завтра в 11:00
от 97507 800 за человека
Влюбиться в Красноярск за два часа
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
73 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия «Влюбиться в Красноярск»: история, легенды и панорамы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Красноярску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
8 июля в 19:00
11 июля в 18:00
50004 750 за всё до 3 чел.
Красноярск и Дивногорск за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
194 отзыва
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
12 июля в 15:30
13 июля в 10:00
111009 990 за всё до 3 чел.
Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Большое путешествие к тем самым Столбам в Красноярске
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по сказочным тропам Красноярских Столбов с личным гидом
Начало: От места вашего проживания в Красноярске
1 авг в 10:00
6 авг в 10:00
111009 990 за всё до 3 чел.
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
37 отзывов
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мистическим вершинам Красноярска с панорамными видами и шаманскими традициями
1 авг в 10:00
3 авг в 15:00
111009 990 за всё до 3 чел.
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Путешествие по Торгашинскому хребту: Живописные Саяны
Вас ждет погружение в первозданную красоту Саянских гор с их скальными арками и панорамами Красноярска
Начало: На остановке «Медицинский переулок»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
80006 400 за всё до 12 чел.
Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
10%
Групповая
8 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Дивногорску и окрестностям с посещением Красноярской ГЭС
Пройдите на байдарках от Дивногорска до Красноярска, практикуйте гвоздестояние и покорите скалу с виа феррата. Всё это за один день
Начало: На Свердловской улице
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:15
9 июля в 09:30
30002 700 за человека
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Красноярска
Погрузитесь в красоту красноярской тайги на индивидуальной экскурсии по Манской петле. Живописные виды, фотосессия и пикник ждут вас
Начало: На Предмостной площади
31 июля в 08:00
12 авг в 08:00
77007 315 за всё до 4 чел.
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
4 часа
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Забраться на каменных великанов, чтобы полюбоваться контрастом скал, тайги и города
Начало: У восточного входа в заповедник «Столбы»
Завтра в 08:00
8 июля в 16:00
от 69973 499 за всё до 10 чел.
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
4 часа
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Начало: У автобусной остановки «Красфарма»
20 июля в 17:00
31 июля в 17:00
от 55004 400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июля 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Для меня Красноярск оказался удивительным открытием, которое для нас сделал Максим. 4.5часа пролетели незаметно, с комфортом. Было очень интересно, столько всего
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    рассказано… Максим, также рекомендовал куда ещё интересно сходить, какие места посетить. Порадовало, что нас забрали и вернули)) туда от куда забрали. Очень удобно, с заботой о своих клиентах.

    Для меня Красноярск оказался удивительным открытием, которое для нас сделал Максим. 4.5часа пролетели незаметно, с комфортом
  • Е
    Евгений
    3 июля 2024
    Влюбиться в Красноярск за два часа
    Очень рекомендую Елену! Время пролетело не заметно. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Красивые достопримечательности с рассказами и комментариями об
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    истории, культуре и современной жизни города оставили впечатление, что мы уже давно знакомы с городом. Было очень увлекательно погрузиться в события прошлый лет. Маршрут составлен очень грамотно, по ходу движения постоянно узнаешь что-то новое, смогли не только покататься по городу, но и погулять. Т. к. у меня ДЦП, мне было комфортно ходить, Елена ждала и не торопила. Елене отдельное спасибо! Всем очень рекомендую!!!

  • s
    savinlesya@mail.ru
    2 июля 2024
    Влюбиться в Красноярск за два часа
    Очень довольны проведенной экскурсией. Елена заинтересовала рассказом о городе с самого начала. Время пролетело незаметно.
  • Г
    Геннадий
    2 июля 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Все отлично. Максим интересный и эрудированный рассказчик. Спасибо за экскурсию.
  • Р
    Равиль
    1 июля 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Мероприятие прошло прошло замечательно)
  • В
    Вера
    1 июля 2024
    Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
    Отличная экскурсия. Максим - большой молодец, следует всем пожеланиям клиента. Увидели все, что хотели, и даже больше.
  • Е
    Елена
    1 июля 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Все прошло очень классно, и погода и коллектив и инструктора, все продуманно 👍 рекомендую всем, такой заряд эмоций и позитива)))) мы первый раз попробовали такой вид развлечения и вернёмся ещё
  • Д
    Дмитрий
    1 июля 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Впервые попробовали отдых в таком формате. Очень красиво и интересно получилось, в нашей группе были категории всех групп возрастов, что говорит о гибкости уровня маршрута экскурсии. Рекомендую данную экскурсию для активного отдыха и для открытие новых пейзажей Енисея.
  • Ю
    Юлия
    30 июня 2024
    Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
    Супер 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, природа просто великолепна, виды 🔥, с погодой тоже повезло. Для тех кто планирует взять эту экскурсию
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    хочу добавить: это хоть и не большой, но поход в горы; совсем не помешает физическая подготовка, обувь для трекинга или кроссовки с нескользкой подошвой, если есть трекинговые палки, то лишними не будут, не помешают и перчатки (небольшие отрезки пути надо пройти с помощью веревки). Маленьким детям сюда пока рано.

    Супер 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, природа просто великолепна, виды 🔥, с погодой тоже повезло. Для тех ктоСупер 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, природа просто великолепна, виды 🔥, с погодой тоже повезло. Для тех ктоСупер 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, природа просто великолепна, виды 🔥, с погодой тоже повезло. Для тех ктоСупер 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, природа просто великолепна, виды 🔥, с погодой тоже повезло. Для тех кто
  • С
    Светлана
    29 июня 2024
    Большое путешествие к тем самым Столбам и Торгашинскому хребту
    Добрый день! Из-за переноса рейса самолета у меня появился свободный день пребывания в Красноярске! Решение взять экскурсию было однозначным! Интернет
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    предлагает огромный выбор,и сам выбираешь день,маршрут,ценовую категорию. Я однозначно хотела Красноярские Столбы! Предложение Максима сразу подкупило тем,что он забирает из гостиницы. Согласитесь,как это важно в малознакомом городе. (В Иркутске,где тоже выдался свободный день,на пункт сбора 6-45утра пришлось воспользоваться услугами такси). После подтверждения моей заявки Максим сразу же связался со мной по ватсапу,и я смогла задать все интересующие меня вопросы. И вот он,долгожданный день! Выше всяческих похвал:ровно в назначенное время меня встретили у гостиницы,комфортабельный автомобиль,лучезарный Максим! 28.06.2024 в Красноярске было за 30 градусов тепла,и Максим сразу посоветовал,как нам лучше организовать наш маршрут,чтобы и увидеть по максимуму и при этом не получить тепловой удар. Я люблю ходить пешком, имею небольшой опыт посещения подобных мест,закалена Камчаткой,Алтаем и Байкалом😂 Поэтому план был принят мной! В Красноярске удивительное сочетание города и природы: все рядом! В такую жару машина с кондиционером была приятным бонусом! По опыту я взяла треккинговые ботинки. Не скрою,было волнительно подниматься по скалам,но Максим всегда рядом! А от открывшегося вида захватывало дух! Максим все время рассказывает,обращает твое внимание,отвечает на вопросы,которые из меня сыпались,слушает,когда у тебя возникают ассоциации,и ты ими делишься! И даже просто молчание на фоне такой мощи и силы природы было оправданным! Я благодарна Максиму,что он очень внимательно распределял наши остановки при подьемах и спусках,не торопил. У меня было полное доверие,а это главное! Родник с обжигающе холодной водой,под’ем и спуск на под’емнике,ветерок в лицо, пикник на природе,покоренная вершина, высокая оценка моих возможностей,старинная монетка с соболями(своя денежка в Сибири),увлекательные рассказы Максима,прекрасные виды города,Енисея,тайги,парящих под тобой стрижей,а в небе завораживающий полет коршуна-это лишь малая часть этого путешествия! Ах,если бы у меня было больше времени! Но я,по совету Максима,посетила аптеку,которой более 100лет! Какая там атмосфера! А в Татышев парке гуляла среди яблонь и бегающих сусликов! Я благодарна Максиму за это незабываемое по эмоциям и комфортное,безопасное путешествие!

    Добрый день! Из-за переноса рейса самолета у меня появился свободный день пребывания в Красноярске! Решение взять

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Со скидкой»

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  1. Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
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  4. Красноярск и Дивногорск за один день
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  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
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