1 чел.
По популярности
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
В тренде
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
Сегодня в 22:00
Завтра в 15:00
от 70003 850₽ за всё до 15 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Панорамный маршрут Красноярска: Торгашинский хребет и его тайны
Панорамы Красноярска: восхождение на Торгашинский хребет с пикником на вершине и легендами местности
Начало: У остановки «Медицинский переулок»
Сегодня в 21:30
Завтра в 11:00
от 97507 800₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Экскурсия «Влюбиться в Красноярск»: история, легенды и панорамы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Красноярску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
8 июля в 19:00
11 июля в 18:00
50004 750₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
12 июля в 15:30
13 июля в 10:00
111009 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие к тем самым Столбам в Красноярске
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по сказочным тропам Красноярских Столбов с личным гидом
Начало: От места вашего проживания в Красноярске
1 авг в 10:00
6 авг в 10:00
111009 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мистическим вершинам Красноярска с панорамными видами и шаманскими традициями
1 авг в 10:00
3 авг в 15:00
111009 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Торгашинскому хребту: Живописные Саяны
Вас ждет погружение в первозданную красоту Саянских гор с их скальными арками и панорамами Красноярска
Начало: На остановке «Медицинский переулок»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
80006 400₽ за всё до 12 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Дивногорску и окрестностям с посещением Красноярской ГЭС
Пройдите на байдарках от Дивногорска до Красноярска, практикуйте гвоздестояние и покорите скалу с виа феррата. Всё это за один день
Начало: На Свердловской улице
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:15
9 июля в 09:30
30002 700₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Красноярска
Погрузитесь в красоту красноярской тайги на индивидуальной экскурсии по Манской петле. Живописные виды, фотосессия и пикник ждут вас
Начало: На Предмостной площади
31 июля в 08:00
12 авг в 08:00
77007 315₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
4 часа
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Забраться на каменных великанов, чтобы полюбоваться контрастом скал, тайги и города
Начало: У восточного входа в заповедник «Столбы»
Завтра в 08:00
8 июля в 16:00
от 69973 499₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
4 часа
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Начало: У автобусной остановки «Красфарма»
20 июля в 17:00
31 июля в 17:00
от 55004 400₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июля 2024Для меня Красноярск оказался удивительным открытием, которое для нас сделал Максим. 4.5часа пролетели незаметно, с комфортом. Было очень интересно, столько всего
- ЕЕвгений3 июля 2024Очень рекомендую Елену! Время пролетело не заметно. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Красивые достопримечательности с рассказами и комментариями об
- ssavinlesya@mail.ru2 июля 2024Очень довольны проведенной экскурсией. Елена заинтересовала рассказом о городе с самого начала. Время пролетело незаметно.
- ГГеннадий2 июля 2024Все отлично. Максим интересный и эрудированный рассказчик. Спасибо за экскурсию.
- РРавиль1 июля 2024Мероприятие прошло прошло замечательно)
- ВВера1 июля 2024Отличная экскурсия. Максим - большой молодец, следует всем пожеланиям клиента. Увидели все, что хотели, и даже больше.
- ЕЕлена1 июля 2024Все прошло очень классно, и погода и коллектив и инструктора, все продуманно 👍 рекомендую всем, такой заряд эмоций и позитива)))) мы первый раз попробовали такой вид развлечения и вернёмся ещё
- ДДмитрий1 июля 2024Впервые попробовали отдых в таком формате. Очень красиво и интересно получилось, в нашей группе были категории всех групп возрастов, что говорит о гибкости уровня маршрута экскурсии. Рекомендую данную экскурсию для активного отдыха и для открытие новых пейзажей Енисея.
- ЮЮлия30 июня 2024Супер 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, природа просто великолепна, виды 🔥, с погодой тоже повезло. Для тех кто планирует взять эту экскурсию
- ССветлана29 июня 2024Добрый день! Из-за переноса рейса самолета у меня появился свободный день пребывания в Красноярске! Решение взять экскурсию было однозначным! Интернет
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Со скидкой»
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