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предлагает огромный выбор,и сам выбираешь день,маршрут,ценовую категорию. Я однозначно хотела Красноярские Столбы! Предложение Максима сразу подкупило тем,что он забирает из гостиницы. Согласитесь,как это важно в малознакомом городе. (В Иркутске,где тоже выдался свободный день,на пункт сбора 6-45утра пришлось воспользоваться услугами такси). После подтверждения моей заявки Максим сразу же связался со мной по ватсапу,и я смогла задать все интересующие меня вопросы. И вот он,долгожданный день! Выше всяческих похвал:ровно в назначенное время меня встретили у гостиницы,комфортабельный автомобиль,лучезарный Максим! 28.06.2024 в Красноярске было за 30 градусов тепла,и Максим сразу посоветовал,как нам лучше организовать наш маршрут,чтобы и увидеть по максимуму и при этом не получить тепловой удар. Я люблю ходить пешком, имею небольшой опыт посещения подобных мест,закалена Камчаткой,Алтаем и Байкалом😂 Поэтому план был принят мной! В Красноярске удивительное сочетание города и природы: все рядом! В такую жару машина с кондиционером была приятным бонусом! По опыту я взяла треккинговые ботинки. Не скрою,было волнительно подниматься по скалам,но Максим всегда рядом! А от открывшегося вида захватывало дух! Максим все время рассказывает,обращает твое внимание,отвечает на вопросы,которые из меня сыпались,слушает,когда у тебя возникают ассоциации,и ты ими делишься! И даже просто молчание на фоне такой мощи и силы природы было оправданным! Я благодарна Максиму,что он очень внимательно распределял наши остановки при подьемах и спусках,не торопил. У меня было полное доверие,а это главное! Родник с обжигающе холодной водой,под’ем и спуск на под’емнике,ветерок в лицо, пикник на природе,покоренная вершина, высокая оценка моих возможностей,старинная монетка с соболями(своя денежка в Сибири),увлекательные рассказы Максима,прекрасные виды города,Енисея,тайги,парящих под тобой стрижей,а в небе завораживающий полет коршуна-это лишь малая часть этого путешествия! Ах,если бы у меня было больше времени! Но я,по совету Максима,посетила аптеку,которой более 100лет! Какая там атмосфера! А в Татышев парке гуляла среди яблонь и бегающих сусликов! Я благодарна Максиму за это незабываемое по эмоциям и комфортное,безопасное путешествие!