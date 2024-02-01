фев
фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, размещение на базе отдыха
Встреча отдыхающих в п. Келлог.
Сопровождение до гостиницы, обед.
Посадка на индивидуальный наземный транспорт снегоход «Буран», выезд до базы отдыха «Келлог». Расстояние 70 км.
Размещение в домиках, ужин, баня по желанию.
Подлёдная рыбалка на р. Собрание, охота по пути
8:00 Завтрак.
Подготовка к рыболовному дню.
Посадка на наземный транспорт снегоход «Буран».
Поездка на р. Собрание, расстояние 20 км в одну сторону.
Подледная рыбалка на хариуса, окуня, тайменя, щуку, ленка.
Попутно охота на лося, боровую дичь, соболя, росомаху, лису, волка.
Обед костровой с традиционным блюдом, возвращение на базу отдыха.
Ужин, баня по желанию.
Рыбалка на оз. Зеркало, охота по пути
8:00 Завтрак.
Подготовка к рыболовному дню.
Посадка на наземный транспорт снегоход «Буран».
Поездка на оз. Зеркало, расстояние 10 км в одну сторону.
Активная рыбалка на окуня, щуку.
Попутно охота на лося, соболя, росомаху, лису, волка.
Обед костровой.
Возвращение на базу отдыха, ужин, баня по желанию.
Рыбалка на Р.М. Тольдокс, охота
8:00 Завтрак.
Подготовка к рыболовному дню.
Посадка на наземный транспорт снегоход «Буран».
Поездка на соседнюю базу отдыха «Тундровая», расстояние 28 км в одну сторону.
Активная рыбалка на р. Тольдокс на хариуса, тайменя, щуку, окуня, налим.
Обед на базе отдыха «Тундровая».
Охота на лося, соболя, боровую дичь, соболя, росомаху, лису, волка.
Ужин на базе отдыха, баня, комфортная ночевка на базе.
Река Келлог
8:00 Завтрак.
Возвращение на базу отдыха «Келлог».
Рыбалка возле базы на окуня, налима, щуку, тайменя, хариуса, ленка. Рыбалка на контачку, жерлицы.
Обед на базе.
Охота на лося, соболя, росомаху, лису, волка.
Ужин на базе, баня по желанию.
Рыбалка на р. Хайчес, охота
8:00 Завтрак.
Возвращение в п. Келлог.
Попутно рыбалка на р. Хайчес, охота.
Обед костровой, размещение в гостинице, ужин.
Баня по желанию.
Комфортная ночевка в гостинице в п. Келлог.
Отправление
Посадка на рейсовый вертолет МИ-8 до п. Бор в 12.00.
Время в пути 1 час 20 минут.
В Бору посадка на рейсовый самолет «Красавиа» до г. Красноярск. Время в пути 1 час 40 минут.
Варианты проживания
Базы "Келлог" и "Тундровая"
В туре предусмотрено проживание на базах отдыха и гостинице по маршруту:
- БО «Келлог» — 4 ночи;
- БО «Тундровая» — 1 ночь;
- гостиница в п. Келлог — 1 ночь.
На базе «Келлог» построено 6 двухместных домиков, снабженных отоплением.
Гостиница в п. Келлог
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Проживание в гостинице в п. Келлог
- Трёхразовое питание
- Что не входит
- Билеты из вашего города к месту начала тура и от места окончания
- Трансфер
- Алкоголь
- Место начала и завершения?
- Россия, Красноярский край, Туруханский район, поселок Келлог
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансферы также не входят в стоимость.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору