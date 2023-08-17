Кронштадтский рейд: морская прогулка
Групповая экскурсия в Кронштадте

Погрузитесь в морскую историю Кронштадта, открывая величественные форты и маяки в рамках захватывающей экскурсии

«Кронштадтский рейд» — это 13 морских достопри­ме­чательностей Кронштадта, которые стоит увидеть: форты Граф Милютин, Тотлебен, Константин и другие, маяки, створные знаки, главный фарватер. Путь «из варяг в греки» до современных портов и гидротехнических сооружений.
Кронштадтский рейд: морская прогулка
Кронштадтский рейд: морская прогулка
Кронштадтский рейд: морская прогулка
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Форты граф Милютин, Тотлебен, Константин и другие
  • Маяки
  • Створные знаки
  • Главный фарватер

Описание

Что вас ждет «Кронштадтский рейд» — это 13 морских достопри­ме­чательностей Кронштадта, которые стоит увидеть:

• форты Граф Милютин, Тотлебен, Константин и другие, • маяки, • створные знаки, • главный фарватер. Путь «из варяг в греки» до современных портов и гидротехнических сооружений. Маршрут:

  • выход из Купеческой гавани через Западные ворота.
  • форт Кроншлот.
  • Николаевские маяки • Задний маяк морского канала.
  • форт Рисбанк «Император Павел I».
  • форт Граф Милютин.
  • судопропусконое сооружение С1.
  • форт Александр I «Чумный».
  • форт Цитадель «Петр I».

• возвращение в гавань. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• морская экскурсия на катере • услуги гида и аудиогида • спасательные жилеты • дождевики и пледы на случай непогоды Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Форты граф Милютин, Тотлебен, Константин и другие
  • Маяки
  • Створные знаки
  • Главный фарватер
Что входит
  • Морская экскурсия на катере
  • Услуги гида и аудиогида
  • Спасательные жилеты
  • Дождевики и пледы на случай непогоды
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Кронштадт, Макаровская улица дом 2АУ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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O
17 авг 2023
Организация экскурсии через бронирование на сайте полная шляпа.
Есть претензии и к сайту и к организаторам на месте, т. е. в Кронштадте.
Не понятно где и как выкупить забронированный билет. Не понятно где находится нужный катер. Организаций предоставляющих экскурсионные услуги на катерах несколько. И кто за какую экскурсию отвечает и проводит не ясно. Из-за этой неразберихи мы попали не на нашу забронированную экскурсию, а на другую, похожую, без гида и меньше по времени.
Короче, полный отстой!

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