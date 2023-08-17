Организация экскурсии через бронирование на сайте полная шляпа.

Есть претензии и к сайту и к организаторам на месте, т. е. в Кронштадте.

Не понятно где и как выкупить забронированный билет. Не понятно где находится нужный катер. Организаций предоставляющих экскурсионные услуги на катерах несколько. И кто за какую экскурсию отвечает и проводит не ясно. Из-за этой неразберихи мы попали не на нашу забронированную экскурсию, а на другую, похожую, без гида и меньше по времени.

Короче, полный отстой!