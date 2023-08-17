Погрузитесь в морскую историю Кронштадта, открывая величественные форты и маяки в рамках захватывающей экскурсии
«Кронштадтский рейд» — это 13 морских достопримечательностей Кронштадта, которые стоит увидеть: форты Граф Милютин, Тотлебен, Константин и другие, маяки, створные знаки, главный фарватер. Путь «из варяг в греки» до современных портов и гидротехнических сооружений.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Форты граф Милютин, Тотлебен, Константин и другие
- Маяки
- Створные знаки
- Главный фарватер
Описание
Что вас ждет «Кронштадтский рейд» — это 13 морских достопримечательностей Кронштадта, которые стоит увидеть:
• форты Граф Милютин, Тотлебен, Константин и другие, • маяки, • створные знаки, • главный фарватер. Путь «из варяг в греки» до современных портов и гидротехнических сооружений. Маршрут:
- выход из Купеческой гавани через Западные ворота.
- форт Кроншлот.
- Николаевские маяки • Задний маяк морского канала.
- форт Рисбанк «Император Павел I».
- форт Граф Милютин.
- судопропусконое сооружение С1.
- форт Александр I «Чумный».
- форт Цитадель «Петр I».
• возвращение в гавань. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• морская экскурсия на катере • услуги гида и аудиогида • спасательные жилеты • дождевики и пледы на случай непогоды Туристы оплачивают самостоятельно:личные расходы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форты граф Милютин, Тотлебен, Константин и другие
- Маяки
- Створные знаки
- Главный фарватер
Что входит
- Морская экскурсия на катере
- Услуги гида и аудиогида
- Спасательные жилеты
- Дождевики и пледы на случай непогоды
Что не входит
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Кронштадт, Макаровская улица дом 2АУ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
O_bogach
17 авг 2023
Организация экскурсии через бронирование на сайте полная шляпа.
Есть претензии и к сайту и к организаторам на месте, т. е. в Кронштадте.
Не понятно где и как выкупить забронированный билет. Не понятно где находится нужный катер. Организаций предоставляющих экскурсионные услуги на катерах несколько. И кто за какую экскурсию отвечает и проводит не ясно. Из-за этой неразберихи мы попали не на нашу забронированную экскурсию, а на другую, похожую, без гида и меньше по времени.
Короче, полный отстой!
Есть претензии и к сайту и к организаторам на месте, т. е. в Кронштадте.
Не понятно где и как выкупить забронированный билет. Не понятно где находится нужный катер. Организаций предоставляющих экскурсионные услуги на катерах несколько. И кто за какую экскурсию отвечает и проводит не ясно. Из-за этой неразберихи мы попали не на нашу забронированную экскурсию, а на другую, похожую, без гида и меньше по времени.
Короче, полный отстой!
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