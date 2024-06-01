Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут

Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Представьте себе приключение, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории Кронштадта, а каждое задание приближает вас к тайнам города.

Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по самым живописным и
читать дальше

значимым местам Кронштадта, включая знаменитый парк "Остров фортов", сквер "Инчхон", исторический Кронштадтский футшток и многое другое.

Вы не только узнаете удивительные истории и легенды, связанные с этими местами, но и сами сможете почувствовать себя частью морской истории, научившись вязать морской узел и познакомившись с уникальной азбукой моряков.

Эта квест-экскурсия подходит как взрослым, так и детям старше 11 лет, делая ее идеальным выбором для семейного отдыха, школьных экскурсий или корпоративных мероприятий.

Организационные детали продуманы до мелочей, чтобы вы могли насладиться приключением без лишних забот. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Кронштадт с новой стороны

5
5 отзывов

6 причин купить этот квест

  1. 🗺️ Увлекательный маршрут через центр города и парк «Остров фортов»
  2. 🧩 Интерактивные задания для всех возрастов
  3. 🛳️ Возможность почувствовать себя моряком
  4. 📚 Узнаете историю и легенды Кронштадта
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей и групп друзей
  6. 🗣️ Изучение морской терминологии и азбуки моряков

Что можно увидеть

  • Парк «Остров фортов»
  • Сквер «Инчхон»
  • Кронштадтский футшток
  • Доковый мост
  • Кронштадтский маяк
  • Петровский парк
  • Якорная площадь
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Наш маршрут будет проходить через центр города, парк «Остров фортов», сквер «Инчхон», Кронштадтский футшток, Доковый мост, Кронштадтский маяк, Петровский парк, Якорную площадь.

Вам предстоит:

  • решить секретные задания
  • самостоятельно построить маршрут экскурсии по карте города
  • исследовать самые интересные достопримечательности
  • найти невероятно вкусное сокровище Кронштадта
  • научиться вязать самый крепкий морской узел
  • изучить специальные морские термины
  • познакомиться с уникальной азбукой моряков и поговорить на морском языке
  • услышать историю выдающихся мореплавателей Кронштадта и его захватывающие легенды

Вы узнаете:

  • что связывает Кронштадт с чугунным котлом
  • как Кронштадт стал защитником Санкт-Петербурга
  • как парк «Остров фортов» изменил жизнь горожан
  • что объединяет Кронштадт и город в Южной Корее
  • почему Юрий Гагарин назвал город «Пупом земли»
  • почему Морской Никольский собор стали называть «Максимкой»

Кому подойдёт квест-экскурсия

Взрослым и детям с 11 лет, компаниям друзей и коллег, школьным классам и студентам, а также даже самым опытным и искушённым путешественникам.

Организационные детали

  • Если вы едете из Санкт-Петербурга, вам подойдут маршруты № 101 и 101Э (отправление от ст. м. «Старая Деревня» и ст. м. «Беговая»), а также № 207 (отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»)
  • Можем провести квест для группы до 18 участников. За каждого дополнительного участника свыше 6 человек доплата 700 руб.
  • Маршрут не предполагает посещения кафе и магазинов. Но в конце путешествия гид обязательно подскажет, где можно подкрепиться.
  • Квест проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Андреевском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Ирина
1 июня 2024
Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию. Было увлекательно, познавательно и нашим детям, и нашей компании.
А
19 мая 2024
Ходили на квест-экскурсию с Алексеем большущей компанией разновозрастных детей и родителей. Мы опаздывали, я предложила начать экскурсию с теми гостями, которые уже на месте – Алексей сказал, что дождётся сбора
читать дальше

всех гостей, успокоил нас. Понравилось содержание экскурсии, много интерактива, интересных фактов, большой маршрут – Алексей подстроился под всех наших гостей, что, так же, очень приятно! Дожидался, когда все желающие осмотрят предметы, которые мы встречали по ходу нашего пути, подстраивался подо все особенности нашей компании!
Экскурсия, действительно, была очень интересной и приятной! А ещё и с погодой повезло!
Искренне рекомендую экскурсию-квест по Кронштадту и Алексея!
Отдельное спасибо за приятные сюрпризы для участников – ещё одна приятность!))

Ходили на квест-экскурсию с Алексеем большущей компанией разновозрастных детей и родителей. Мы опаздывали, я предложила начать
Мальвина
13 мая 2024
На протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, и квест-экскурсия с Алексеем - это полный восторг!! Алексей всю жизнь проживает в Кронштадте, очень
читать дальше

любит свой город, что, конечно же, отражается на его рассказах. Мы сами из Петербурга, в Кронштадте были не раз, в том числе и на экскурсиях, увидели новый формат экскурсии и решили попробовать. Алексей - очень доброжелательный, вдохновленный, интересный рассказчик, который не углублялся в историю 200 лет назад, но тем не менее про неё не забывал. У нас была компания по возрасту 30+ и мы почувствовали себя детьми))) Потому что в начале квеста нам выдали карту, на которой был отмечен наш маршрут, чтобы понять, куда двигаться дальше - надо было успешно решить задания. Мы играли в викторину, завязывали морские узлы, учились ориентироваться на местности по карте, разгадывали кроссворды и это ещё не всё))) Время пролетело незаметно, и вся компания осталась в восхищении. Алексей отвечал на все возникающие вопросы, казалось, что он знает о Кронштадте всё (может быть так и есть 😄). Необычно, познавательно, запоминающе! Одна из лучших экскурсий, на которой я была!!

На протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, иНа протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, иНа протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, и
Арсений
29 апр 2024
Мы очень круто провели время! Понравился экскурсовод, вся информация, формат (это был квест), маршрут и Кронштадт.
По итогу: 10 тыс шагов, море положительных эмоций и уложившиеся в голове знания об одном
читать дальше

из самых интересных городов России. Да и мира вообще. Сколько вы всего узнаете - я завидую. Алексей, спасибо огромное за Вашу работу, за Вашу любовь к городу, которую вы передаете. Нам всем безумно понравилось)

Мы очень круто провели время! Понравился экскурсовод, вся информация, формат (это был квест), маршрут и Кронштадт.
Аля
1 мар 2024
Отличная экскурсия-квест!! Были с двумя детьми, 8 и 9 лет. Алексей увлек обоих, мальчишки с охотой разгадывали все задания, отвечали на вопросы, спрашивали, уточняли)) задания интересные, разнообразные. Ооочень много полезной информации, которая легко запомнилась и отложилась в голове. Однозначно рекомендую!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кронштадта

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеКвестыМорской соборПопулярные местаСвятые местаПрирода и пейзажиСамое главноеПарк «Остров фортов»Якорная площадьАктивностиИгры

Похожие экскурсии из Кронштадта

Кронштадт - хранитель морского флота
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220 за всё до 6 чел.
Кронштадт для детей и их родителей
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
35 отзывов
Кронштадт для детей и их родителей
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кронштадту, где вас ждут истории о моряках, фортах и Морском соборе. Для детей и их родителей
Начало: В районе Гостиного двора в Кронштадте
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
800 за человека
Кронштадт в любую погоду
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Кронштадт в любую погоду: история, форты и музей под крышей
Приглашаем на уникальную экскурсию по Кронштадту! Откройте для себя историю флота, не беспокоясь о погоде
Начало: На улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кронштадте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кронштадте
ХорошоТам