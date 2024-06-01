Представьте себе приключение, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории Кронштадта, а каждое задание приближает вас к тайнам города.
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по самым живописным и
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по самым живописным и
6 причин купить этот квест
- 🗺️ Увлекательный маршрут через центр города и парк «Остров фортов»
- 🧩 Интерактивные задания для всех возрастов
- 🛳️ Возможность почувствовать себя моряком
- 📚 Узнаете историю и легенды Кронштадта
- 👨👩👧👦 Подходит для семей и групп друзей
- 🗣️ Изучение морской терминологии и азбуки моряков
Что можно увидеть
- Парк «Остров фортов»
- Сквер «Инчхон»
- Кронштадтский футшток
- Доковый мост
- Кронштадтский маяк
- Петровский парк
- Якорная площадь
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Наш маршрут будет проходить через центр города, парк «Остров фортов», сквер «Инчхон», Кронштадтский футшток, Доковый мост, Кронштадтский маяк, Петровский парк, Якорную площадь.
Вам предстоит:
- решить секретные задания
- самостоятельно построить маршрут экскурсии по карте города
- исследовать самые интересные достопримечательности
- найти невероятно вкусное сокровище Кронштадта
- научиться вязать самый крепкий морской узел
- изучить специальные морские термины
- познакомиться с уникальной азбукой моряков и поговорить на морском языке
- услышать историю выдающихся мореплавателей Кронштадта и его захватывающие легенды
Вы узнаете:
- что связывает Кронштадт с чугунным котлом
- как Кронштадт стал защитником Санкт-Петербурга
- как парк «Остров фортов» изменил жизнь горожан
- что объединяет Кронштадт и город в Южной Корее
- почему Юрий Гагарин назвал город «Пупом земли»
- почему Морской Никольский собор стали называть «Максимкой»
Кому подойдёт квест-экскурсия
Взрослым и детям с 11 лет, компаниям друзей и коллег, школьным классам и студентам, а также даже самым опытным и искушённым путешественникам.
Организационные детали
- Если вы едете из Санкт-Петербурга, вам подойдут маршруты № 101 и 101Э (отправление от ст. м. «Старая Деревня» и ст. м. «Беговая»), а также № 207 (отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»)
- Можем провести квест для группы до 18 участников. За каждого дополнительного участника свыше 6 человек доплата 700 руб.
- Маршрут не предполагает посещения кафе и магазинов. Но в конце путешествия гид обязательно подскажет, где можно подкрепиться.
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Андреевском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кронштадте
Провели экскурсии для 140 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Мы с моей командой предлагаем вам познакомиться с Кронштадтом. Приглашаем вас на захватывающие квест-экскурсии! Вас ждут увлекательные путешествия, где вы будете решать секретные задания, самостоятельно строить маршрут экскурсии по карте легендарного города, исследовать самые интересные достопримечательности. Отправляйтесь на встречу приключениям!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
1 июня 2024
Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию. Было увлекательно, познавательно и нашим детям, и нашей компании.
А
Айседора
19 мая 2024
Ходили на квест-экскурсию с Алексеем большущей компанией разновозрастных детей и родителей. Мы опаздывали, я предложила начать экскурсию с теми гостями, которые уже на месте – Алексей сказал, что дождётся сбора
Мальвина
13 мая 2024
На протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, и квест-экскурсия с Алексеем - это полный восторг!! Алексей всю жизнь проживает в Кронштадте, очень
Арсений
29 апр 2024
Мы очень круто провели время! Понравился экскурсовод, вся информация, формат (это был квест), маршрут и Кронштадт.
По итогу: 10 тыс шагов, море положительных эмоций и уложившиеся в голове знания об одном
По итогу: 10 тыс шагов, море положительных эмоций и уложившиеся в голове знания об одном
Аля
1 мар 2024
Отличная экскурсия-квест!! Были с двумя детьми, 8 и 9 лет. Алексей увлек обоих, мальчишки с охотой разгадывали все задания, отвечали на вопросы, спрашивали, уточняли)) задания интересные, разнообразные. Ооочень много полезной информации, которая легко запомнилась и отложилась в голове. Однозначно рекомендую!!!
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