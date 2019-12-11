7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Кронштадт: 300 лет за три часа

Авто-пешеходная экскурсия по «Коронному городу»: гавани, доковый комплекс и Морской собор

Никита
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Никита – ваш гид
Вы познакомитесь с историей главной военно-морской базы Балтийского флота, исследуете гавань, пристани и доки и побываете в знаменитом Морском Никольском соборе.

Я расскажу об остросюжетных кругосветных путешествиях, сделанных здесь научных открытиях и о революционном Кронштадтском восстании.
3890 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — Кронштадт, ул. Восстания, д. 3А
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Кронштадт: 300 лет за три часа
Кронштадт: 300 лет за три часа

Что вас ожидает

Город морской славы
Всего 20 с небольшим лет назад город открыли для туристов, и теперь каждый может прогуляться по острову Котлин и увидеть крепость Кроншлот, береговые батареи и островные форты. Мы начнем погружение вглубь веков в специально оборудованной кают-компании, где обсудим маршрут и изучим план города. Вы посетите часть грандиозного докового комплекса, который бесперебойно работал столетиями, ремонтируя корабли и увидите старинные бастионы гаваней и доковые мосты.

«Новый Амстердам»
С пристани нам откроется вид на Среднюю, Купеческую и Заводскую гавани, где пришвартованы огромные военные корабли. Кажется, только вчера здесь встречали первый ледокол арктического класса и команду таллинского перехода, а линкор Марат сражался в неравных артиллерийских дуэлях. Специально для прохода с пристани на Якорную площадь рабочие пароходного завода возвели Макаровский мост. По голландским липовым аллеям мы дойдем до памятника вице-адмиралу, с которыми связаны самые яркие и трагические события революций и последнего мятежа.

«Русская София» — главный храм российского флота
Последний собор Российской империи станет кульминацией нашего путешествия. Кронштадтский храм — не только место молитвы, но и памятник всем погибшим российским морякам. Зайдя внутрь, вы проникнитесь духом воинской славы, поразитесь архитектурным особенностям и внутреннему убранству, а я посвящу вас в непростую судьбу сооружения.

Отдых в кают-компании
Я также приглашаю вас на чаепитие в импровизированную кают-компанию, где вы узнаете, как кормили и одевали матроса на протяжении столетий, научитесь понимать морские сигналы и расшифровывать знаковые татуировки. Вы сможете прикоснуться к раритетам петровских времен и рассмотреть тарелку, поднятую с затопленной нацистской подлодки.

Организационные детали

  • Экскурсия частично пройдет на машине.
  • Дополнительные расходы не требуются, чай и печенье в «кают-компании» бесплатные.
Кронштадт: 300 лет за три часа
Кронштадт: 300 лет за три часа
Кронштадт: 300 лет за три часа
Кронштадт: 300 лет за три часа
Кронштадт: 300 лет за три часа
Кронштадт: 300 лет за три часа
Кронштадт: 300 лет за три часа
Кронштадт: 300 лет за три часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Кронштадт, ул. Восстания, д. 3А.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Никита
Никита
Кронштадт — моя маленькая Родина. Это родина моих родителей, бабушек и дедушек, это дом моего прадеда, сбежавшего от голода революции на угольный буксир кочегаром в 1922 году. Я могу познакомить Вас с этим Чудом. Многое во время прогулок уже не увидеть — или не разглядеть без оптики. Поэтому во время прогулки нашими помощниками будут монокли, карты и специально разработанные фотоальбомы.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 декабря 2019
Лучший гид Всея Руси!!!
Рассказ от ледникового периода до наших дней, от флоры и фауны до фортификационных сооружений и оснащения боевых кораблей. Никита настолько интересно преподносит материал что 3 часа пролетели как 15 минут, но информации - на несколько лекций. И главное - СУПЕР увлекательно - возил, водил, показывал в альбомах фото, использовал плакаты, монокли, т. е все виды демонстрации материала!!! С Благодарностью и пожеланиями всего наилучшего.
16 ноября 2019
Это была лучшая экскурсия за многие наши путешествия! А путешествуем мы немало и много-много лет! Кронштадт!! Спасибо Никите, не просто показавшему и рассказавшему о городе. Мы увидели и полюбили его глазами - коренного жителя города, кронштадского мальчишки... Всем-всем рекомендуем эту экскурсию. Спасибо!
5 ноября 2019
Спасибо большое Никите за интересный рассказ о героическом городе!
Гид сделал все, чтобы мы полюбили Кронштадт также как он. Не смотря на холодный пронизывающий ветер, нам удалось увидеть основные места силы этого города.
Еще раз большое спасибо за отлично проведенное время!
20 октября 2019
Мы с мужем возили в Кронштадт внучек 8 лет (двойняшки).Очень активные девочки. Наш гид- Никита, настолько быстро сориентировался, чтобы детям было интересно. Он возил нас в заповедник Котлин, там дети на побережье искали ракушки, лазили по остаткам оборонных сооружений. Потом на пристани Кронштадта мы кормили чаек, Никита при этом рассказывал нам историю этого уникального морского города - морской короны России. Впечатление от увиденного и услышанного великолепное. Никита - замечательный гид, знающий историю, искренне любящий свой город и при этом чуткий и внимательный человек. Всем рекомендуем!
4 октября 2019
Очень доволен экскурсией. Никита замечательно рассказывает, на любые вопросы отвечает. Всё-таки, есть разница, когда гид - местный житель, знающий мельчайшие детали. Очень рекомендую! Если Вы впервые приехали в Кронштадт в демисезонное или зимнее время, обязательно одентесь потеплее. ;-)
23 августа 2019
Великолепно проведенная экскурсия!
12 июля 2019
Очень квалифицированный, доброжелательный и опытный гид. Может построить маршрут экскурсии для любой аудитории, как взрослой,так и детской. Рассказывает о малоизвестных страницах истории, Кронштадта, местной фауне и флоре.

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