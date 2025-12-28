7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Кронштадт: 300 лет за три часа

Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Погрузитесь в историю Кронштадта: от военно-морской базы Балтийского флота до революционного восстания. Исследуйте гавань, пристани и доки, посетите Морской Никольский собор. Узнайте о кругосветных путешествиях и научных открытиях, сделанных здесь.

Прогулка по острову Котлин откроет перед вами крепость Кроншлот, береговые батареи и островные форты. Маршрут включает посещение грандиозного докового комплекса и старинных бастионов
5
261 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Историческая ценность
  • 🛳️ Военно-морская тематика
  • 🏛️ Архитектурные памятники
  • 🚶‍♂️ Прогулка по крепости
  • 🔬 Научные открытия

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Кронштадт с июня по август, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время температура позволяет насладиться видами и атмосферой города. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя может быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же возможна, если вы готовы к погодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Кронштадт: 300 лет за три часа
Кронштадт: 300 лет за три часа
Кронштадт: 300 лет за три часа

Что можно увидеть

  • Крепость Кроншлот
  • Береговые батареи
  • Островные форты
  • Доковый комплекс
  • Морской Никольский собор
  • Памятник вице-адмиралу

Описание экскурсии

Город морской славы

Всего 20 с небольшим лет назад город открыли для туристов, и теперь каждый может прогуляться по острову Котлин и увидеть крепость Кроншлот, береговые батареи и островные форты. Мы начнем погружение вглубь веков в специально оборудованной кают-компании, где обсудим маршрут и изучим план города. Вы посетите часть грандиозного докового комплекса, который бесперебойно работал столетиями, ремонтируя корабли и увидите старинные бастионы гаваней и доковые мосты.

«Новый Амстердам»

С пристани нам откроется вид на Среднюю, Купеческую и Заводскую гавани, где пришвартованы огромные военные корабли. Кажется, только вчера здесь встречали первый ледокол арктического класса и команду таллинского перехода, а линкор Марат сражался в неравных артиллерийских дуэлях. Специально для прохода с пристани на Якорную площадь рабочие пароходного завода возвели Макаровский мост. По голландским липовым аллеям мы дойдем до памятника вице-адмиралу, с которыми связаны самые яркие и трагические события революций и последнего мятежа.

«Русская София» — главный храм российского флота

Последний собор Российской империи станет кульминацией нашего путешествия. Кронштадтский храм — не только место молитвы, но и памятник всем погибшим российским морякам. Зайдя внутрь, вы проникнитесь духом воинской славы, поразитесь архитектурным особенностям и внутреннему убранству, а я посвящу вас в непростую судьбу сооружения.

Организационные детали

  • Экскурсия частично пройдëт на машине
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и старший школьный возраст

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваш гид в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4282 туристов
Я родился и вырос в Кронштадте, являюсь офицером в запасе. Не только знаю и понимаю это уникальное пространство, но грамотно и понятно способен преподнести любому гостю историю и реальность своей земли.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 261 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
260
4
3
1
2
1
О
Дата посещения: 27 дек 2025
Экскурсия потрясающая, интересная. Много охвачено исторических фактов, историй и легенд. Огромное спасибо Никите за удивительное путешествие по Кронштадту. Кронштадт открылся нам с другой стороны, хотя уже приезжали не первый раз. Всем рекомендую побывать в городе Кронштадт, но обязательно вместе с экскурсоводом Никита!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Очень понравилась экскурсия. Легко и непренужденно Никита донес до нас исторические данные, время пролетело незаметно. Перед экскурсией Никита провел экскурс в историю города в своей кают-компании, которая оформлена на тематический лад. Рекомендую.
Очень понравилась экскурсия. Легко и непренужденно Никита донес до нас исторические данные, время пролетело незаметно. Перед
Очень понравилась экскурсия. Легко и непренужденно Никита донес до нас исторические данные, время пролетело незаметно. Перед
Очень понравилась экскурсия. Легко и непренужденно Никита донес до нас исторические данные, время пролетело незаметно. Перед
Очень понравилась экскурсия. Легко и непренужденно Никита донес до нас исторические данные, время пролетело незаметно. Перед
Очень понравилась экскурсия. Легко и непренужденно Никита донес до нас исторические данные, время пролетело незаметно. Перед
Очень понравилась экскурсия. Легко и непренужденно Никита донес до нас исторические данные, время пролетело незаметно. Перед
Вам был полезен этот отзыв?
В
Могу сказать только одно — мне очень понравилось, и я с уверенностью рекомендую Никиту для знакомства с Кронштадтом!

В начале, признаюсь, я немного насторожилась:) Появилось ощущение, будто снова оказалась на школьном
читать дальшеуменьшить

уроке истории. Но довольно быстро стало понятно, что такой подход действительно работает: вся информация, которую мы получили в начале, отлично “разложилась по полочкам” и помогла лучше воспринимать всё, что мы видели дальше.

Было очень интересно проследить, как город развивался с момента своего основания и до наших дней. Экскурсия получилась не только познавательной, но и по-настоящему увлекательной.

Вам был полезен этот отзыв?
И
Посетили Кронштадт 04.11.2025 Мы взяли сразу 2 экскурсии:обзорную по городу и форт Риф.
Ни на минуту не пожалели, что выбрали Никиту в качестве гида.
Во -первых, экскурсия проходила на комфортабельной машине. Было
читать дальшеуменьшить

очень удобно с точки зрения перемещения, так же не зависели от погоды, а она на Балтике очень переменчива.
Во-вторых, Никита не только обладатель энциклопедических знаний, но и человек, который умеет четко и ясно преподносить информацию. Моментами даже казалось, что он читает, а не рассказывает).
На форт Риф однозначно надо ехать с гидом, если цель посещения форта -получить полную информацию что, где, когда, а не просто погулять и поладить по бункерам.
Несмотря на наличие много технической информации, все было понятно и интересно.

Посетили Кронштадт 04.11.2025 Мы взяли сразу 2 экскурсии:обзорную по городу и форт Риф.
Посетили Кронштадт 04.11.2025 Мы взяли сразу 2 экскурсии:обзорную по городу и форт Риф.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Благодарим Никиту за интересную экскурсию!!!! Узнали много нового. Никита замечательный рассказчик, маршрут продуманный, интересный, подойдёт для разной аудитории.
Благодарим Никиту за интересную экскурсию!!!! Узнали много нового. Никита замечательный рассказчик, маршрут продуманный, интересный, подойдёт для
Благодарим Никиту за интересную экскурсию!!!! Узнали много нового. Никита замечательный рассказчик, маршрут продуманный, интересный, подойдёт для
Благодарим Никиту за интересную экскурсию!!!! Узнали много нового. Никита замечательный рассказчик, маршрут продуманный, интересный, подойдёт для
Благодарим Никиту за интересную экскурсию!!!! Узнали много нового. Никита замечательный рассказчик, маршрут продуманный, интересный, подойдёт для
Вам был полезен этот отзыв?
С
Дата посещения: 18 июл 2025
Это была великолепная прогулка по Кронштадту. Никите большое спасибо за интересный рассказ о городе, его истории. Очень интересная подача материала с любовью к своему городу и гордостью за него. В общем, если вы в первый раз собираетесь в Кронштадт, то эта экскурсия - то что надо.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кронштадта

Похожие экскурсии на «Кронштадт: 300 лет за три часа»

Кронштадт - хранитель морского флота! (Индивидуальная экскурсия)
Пешая
2.5 часа
-
10%
96 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота! (Индивидуальная экскурсия)
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
21 авг в 12:00
26 авг в 12:00
от 8370 ₽9300 ₽ за всё до 4 чел.
Морской Собор - сердце Кронштадта
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Морской Собор - сердце Кронштадта
Откройте для себя величие Кронштадта через его Морской собор и узнайте о значимых исторических событиях. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Кронштадте
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
На машине
6.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
20 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от 20 900 ₽ за всё до 6 чел.
Покоряя морские просторы: квест-экскурсия по центру Кронштадта
Пешая
На микроавтобусе
1.5 часа
3 отзыва
Квест
до 6 чел.
Покоряя морские просторы: квест-экскурсия по центру Кронштадта
Погрузитесь в морскую историю Кронштадта, разгадывая загадки и изучая семафорную азбуку. Найдите сокровища и получите памятный приз
Начало: На Якорной площади
17 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от 7500 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кронштадте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кронштадте
от 10 565 ₽ за экскурсию