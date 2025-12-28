7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучше всего посетить Кронштадт с июня по август, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время температура позволяет насладиться видами и атмосферой города. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя может быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальное время года, особенно зимой, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же возможна, если вы готовы к погодным условиям.

Погрузитесь в историю Кронштадта: от военно-морской базы Балтийского флота до революционного восстания. Исследуйте гавань, пристани и доки, посетите Морской Никольский собор. Узнайте о кругосветных путешествиях и научных открытиях, сделанных здесь. Прогулка по острову Котлин откроет перед вами крепость Кроншлот, береговые батареи и островные форты. Маршрут включает посещение грандиозного докового комплекса и старинных бастионов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город морской славы

Всего 20 с небольшим лет назад город открыли для туристов, и теперь каждый может прогуляться по острову Котлин и увидеть крепость Кроншлот, береговые батареи и островные форты. Мы начнем погружение вглубь веков в специально оборудованной кают-компании, где обсудим маршрут и изучим план города. Вы посетите часть грандиозного докового комплекса, который бесперебойно работал столетиями, ремонтируя корабли и увидите старинные бастионы гаваней и доковые мосты.

«Новый Амстердам»

С пристани нам откроется вид на Среднюю, Купеческую и Заводскую гавани, где пришвартованы огромные военные корабли. Кажется, только вчера здесь встречали первый ледокол арктического класса и команду таллинского перехода, а линкор Марат сражался в неравных артиллерийских дуэлях. Специально для прохода с пристани на Якорную площадь рабочие пароходного завода возвели Макаровский мост. По голландским липовым аллеям мы дойдем до памятника вице-адмиралу, с которыми связаны самые яркие и трагические события революций и последнего мятежа.

«Русская София» — главный храм российского флота

Последний собор Российской империи станет кульминацией нашего путешествия. Кронштадтский храм — не только место молитвы, но и памятник всем погибшим российским морякам. Зайдя внутрь, вы проникнитесь духом воинской славы, поразитесь архитектурным особенностям и внутреннему убранству, а я посвящу вас в непростую судьбу сооружения.

Организационные детали