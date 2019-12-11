7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Город морской славы

Всего 20 с небольшим лет назад город открыли для туристов, и теперь каждый может прогуляться по острову Котлин и увидеть крепость Кроншлот, береговые батареи и островные форты. Мы начнем погружение вглубь веков в специально оборудованной кают-компании, где обсудим маршрут и изучим план города. Вы посетите часть грандиозного докового комплекса, который бесперебойно работал столетиями, ремонтируя корабли и увидите старинные бастионы гаваней и доковые мосты.

«Новый Амстердам»

С пристани нам откроется вид на Среднюю, Купеческую и Заводскую гавани, где пришвартованы огромные военные корабли. Кажется, только вчера здесь встречали первый ледокол арктического класса и команду таллинского перехода, а линкор Марат сражался в неравных артиллерийских дуэлях. Специально для прохода с пристани на Якорную площадь рабочие пароходного завода возвели Макаровский мост. По голландским липовым аллеям мы дойдем до памятника вице-адмиралу, с которыми связаны самые яркие и трагические события революций и последнего мятежа.

«Русская София» — главный храм российского флота

Последний собор Российской империи станет кульминацией нашего путешествия. Кронштадтский храм — не только место молитвы, но и памятник всем погибшим российским морякам. Зайдя внутрь, вы проникнитесь духом воинской славы, поразитесь архитектурным особенностям и внутреннему убранству, а я посвящу вас в непростую судьбу сооружения.

Отдых в кают-компании

Я также приглашаю вас на чаепитие в импровизированную кают-компанию, где вы узнаете, как кормили и одевали матроса на протяжении столетий, научитесь понимать морские сигналы и расшифровывать знаковые татуировки. Вы сможете прикоснуться к раритетам петровских времен и рассмотреть тарелку, поднятую с затопленной нацистской подлодки.