7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по острову Котлин откроет перед вами крепость Кроншлот, береговые батареи и островные форты. Маршрут включает посещение грандиозного докового комплекса и старинных бастионов
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Историческая ценность
- 🛳️ Военно-морская тематика
- 🏛️ Архитектурные памятники
- 🚶♂️ Прогулка по крепости
- 🔬 Научные открытия
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Крепость Кроншлот
- Береговые батареи
- Островные форты
- Доковый комплекс
- Морской Никольский собор
- Памятник вице-адмиралу
Описание экскурсии
Город морской славы
Всего 20 с небольшим лет назад город открыли для туристов, и теперь каждый может прогуляться по острову Котлин и увидеть крепость Кроншлот, береговые батареи и островные форты. Мы начнем погружение вглубь веков в специально оборудованной кают-компании, где обсудим маршрут и изучим план города. Вы посетите часть грандиозного докового комплекса, который бесперебойно работал столетиями, ремонтируя корабли и увидите старинные бастионы гаваней и доковые мосты.
«Новый Амстердам»
С пристани нам откроется вид на Среднюю, Купеческую и Заводскую гавани, где пришвартованы огромные военные корабли. Кажется, только вчера здесь встречали первый ледокол арктического класса и команду таллинского перехода, а линкор Марат сражался в неравных артиллерийских дуэлях. Специально для прохода с пристани на Якорную площадь рабочие пароходного завода возвели Макаровский мост. По голландским липовым аллеям мы дойдем до памятника вице-адмиралу, с которыми связаны самые яркие и трагические события революций и последнего мятежа.
«Русская София» — главный храм российского флота
Последний собор Российской империи станет кульминацией нашего путешествия. Кронштадтский храм — не только место молитвы, но и памятник всем погибшим российским морякам. Зайдя внутрь, вы проникнитесь духом воинской славы, поразитесь архитектурным особенностям и внутреннему убранству, а я посвящу вас в непростую судьбу сооружения.
Организационные детали
- Экскурсия частично пройдëт на машине
- Экскурсия рассчитана на взрослых и старший школьный возраст
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В начале, признаюсь, я немного насторожилась:) Появилось ощущение, будто снова оказалась на школьном
Ни на минуту не пожалели, что выбрали Никиту в качестве гида.
Во -первых, экскурсия проходила на комфортабельной машине. Было