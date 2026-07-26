Экскурсии в Кронштадте

Групповая
до 15 чел.
Первое свидание с Кронштадтом
Откройте для себя Кронштадт - город с богатой историей и морскими традициями. Прогулка по знаковым местам и уникальные истории ждут вас
Начало: У Гостиного двора в Кронштадте
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1600 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
18 авг в 11:00
19 авг в 11:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Полное погружение в историю Кронштадтской крепости
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
Нескучный Кронштадт
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
от 5956 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Веб-квест по Кронштадту в вашем телефоне
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кронштадту с веб-квестом. Ваш телефон станет гидом, а задания - ключом к разгадке тайн города
Начало: У Андреевского сада
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 1985 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
14 авг в 11:00
15 авг в 08:00
от 6200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Кронштадт - от Петра I до Николая II
Прогулка по Кронштадту откроет тайны династии Романовых и покажет величие российской истории. Уникальные места и памятники ждут вас
Начало: У фонтана в Андреевском сквере
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от 6200 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 22 чел.
Форты Кронштадта на водной прогулке
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
1900 ₽ за человека
Квест
до 8 чел.
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Футштока, рядом с Синим мостом
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
Завтра в 15:00
20 авг в 15:00
от 10 565 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт глазами мальчишки
Рассмотреть боевые корабли, познакомиться с видами артиллерии и узнать об обитателях острова Котлин
Начало: В Кронштадте
Завтра в 15:00
20 авг в 15:00
от 10 565 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Кронштадт: один в море воин. Аудиоэкскурсия в музее для детей и взрослых
Крепостной музей о фортах, флоте и артиллерии в рассказах русского офицера
Начало: На ул. Восстания, дом 3 литер ББ
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Форты и маяк Кронштадта: прогулка на катере с посещением «Павла I»
И осмотром с воды других укреплений Кронштадтской крепости
Начало: У форта «Пётр I»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны форта «Рифъ»: три века истории
Погрузитесь в историю форта «Рифъ» в Кронштадте, изучая артефакты и инженерные сооружения, которые скрывали свои тайны более 100 лет
Начало: У форта «Шанец»
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять величие Кронштадта
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота! (Индивидуальная экскурсия)
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
21 авг в 12:00
26 авг в 12:00
от 8370 ₽
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Истории Кронштадта и острова Котлин
Погрузиться в реальный и канувший в Лету мир острова, узнать его тайны и истории
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
22 авг в 10:00
25 авг в 10:00
от 21 130 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Такой разный Кронштадт
Исследовать с новой стороны самый удаленный и необычный из семи пригородов Санкт-Петербурга
Начало: В районе Гостиного двора в Кронштадте
14 авг в 11:00
15 авг в 08:00
от 6200 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
Кронштадт полон историй и загадок. Узнайте о флоте, фортов и инженерных чудесах с аудиогидом мистером Ушкиным. Интересно и познавательно для всей семьи
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1341 ₽
1490 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В парке «Остров фортов»
14 авг в 17:00
15 авг в 18:00
от 9450 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Видеоэкскурсия по Кронштадту
Погрузитесь в историю Кронштадта с видеоэкскурсией! Самостоятельно исследуйте город, узнайте его тайны и насладитесь уникальными видами
Начало: В Андреевском саду
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1700 ₽ за всё до 20 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
14 авг в 17:00
15 авг в 18:00
от 6667 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кронштадт - мифы и реальность
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
15 авг в 08:30
16 авг в 08:30
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия по парку «Остров фортов» в Кронштадте
Увлекательное приключение в Кронштадте! Узнайте, как строили форты, завяжите морской узел и найдите сокровище. Присоединяйтесь к морской истории
Начало: В парке «Остров фортов»
14 авг в 17:00
16 авг в 16:00
от 6667 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-прогулка по городу-крепости Кронштадту
Главные символы, морские истории и атмосфера островного города - всего за полтора часа
Начало: В сквере Подводников
14 авг в 11:00
15 авг в 08:00
от 3800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт в любую погоду
Погулять по Острову фортов и посетить Музей военно-морской славы в сопровождении русского офицера
Начало: На улице Восстания
Завтра в 15:00
20 авг в 15:00
от 14 085 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Завтра в 11:15
12 авг в 11:15
4500 ₽ за человека
-
14%
Групповая
Расписание: ежедневно 11:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2750 ₽
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Морской Собор - сердце Кронштадта
Откройте для себя величие Кронштадта через его Морской собор и узнайте о значимых исторических событиях. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Кронштадте
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от 20 900 ₽ за всё до 6 чел.
Непобедимая крепость ежегодно привлекает туристов со всего мира. Кронштадт славится своей военной историей, памятниками архитектуры и уникальными событиями. Именно здесь многие вещи были впервые опробованы в России: - был построен сухой док для ремонта и покраски кораблей; - в местном военном госпитале провели операцию на сердце с использованием наркоза; - были проведены первые испытания подводных лодок. Эти и многие другие удивительные события прославили небольшой город на весь мир и упоминания о них можно встретить в нем на каждом шагу
В Кронштадте множество интересных мест, прогулки по которым с экскурсоводом приносят отдельное удовольствие. Кронштадт часто называют городом-памятником, потому что на каждом шагу здесь интересный объект, за которым стоит история. Гулять по этим местам можно и самостоятельно, но экскурсовод поможет составить представление о том, как строился и развивался этот таинственный непобедимый город. Если вас заинтересовал Кронштадт и захотелось поподробнее узнать об этом месте, то лучшим вариантом будет прогулка с опытным экскурсоводом
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 17 июл 2026
Выбрали индивидуальную экскурсию, ни на секунду не пожалели. Огромное спасибо Алексею, нашему экскурсоводу, за эту экскурсию. Это влюбленный в Кронштадт
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С
Дата посещения: 11 июл 2026
Спасибо за экскурсию -квест Подошло всем и детям разновозрастным и их родителям.
Узнали много интересных деталей.
Проверили свои знания. Весело и приятно провели в ремя в компании экскурсовода Натальи. Рекомендуем!
Узнали много интересных деталей.
Проверили свои знания. Весело и приятно провели в ремя в компании экскурсовода Натальи. Рекомендуем!
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Н
Дата посещения: 1 июл 2026
Прекрасная экскурсия, гид-Алевтина Павловна, эрудированный , влюбленный в свой город экскурсовод. Очень познавательная и интересная экскурсия, остались великолепные впечатления, решили продолжить знакомство с Кронштадтом в следующую экскурсию, большое спасибо!
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Е
Дата посещения: 23 мая 2026
Были на экскурсии по Кронштадту 23.05. Очень хороший экскурсовод Светлана, много знает, рассказывает неформально, чувствуется, что любит свой город, всем рекомендуем. Спасибо!
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О
Дата посещения: 27 дек 2025
Экскурсия потрясающая, интересная. Много охвачено исторических фактов, историй и легенд. Огромное спасибо Никите за удивительное путешествие по Кронштадту. Кронштадт открылся
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С
Дата посещения: 18 июл 2025
Это была великолепная прогулка по Кронштадту. Никите большое спасибо за интересный рассказ о городе, его истории. Очень интересная подача материала
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Н
Дата посещения: 22 мая 2025
Экскурсия очень довольны. Она была интересной и познавательной. Эльдар хороший рассказчик, искренне любящий свой город.
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С
Дата посещения: 2 апр 2025
Спасибо Никите за такую замечательную экскурсию. Узнали много нового. Никита очень грамотный, начитанный человек. Интересная подача материала. Я думаю мы еще не раз воспользуемся его услугами.
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Д
Отличная экскурсия. Очень рекомендую, особенно если у вас дети-подростки.
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Н
Светлана, замечательный гид и человек🤩 Получился очень насыщенный впечатлениями и информацией день. Огромное спасибо за профессионализм и способность адаптировать информацию для нас и ребенка 🤗Обязательно вернемся 😉
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Всего 3512 отзывов в Кронштадте
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Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту
Самые популярные экскурсии в Кронштадте
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