Экскурсии Кронштадта

Все экскурсии в Кронштадте

Доступно 23 экскурсии 🚌 в Кронштадте на 2021 год, 392 ⭐ отзыва, цены от 650₽, посетите достопримечательности: Форты, Петергоф. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
На чём
ПешкомНа машине
Вид
Для кого
Время
За город
Популярные места
Популярные
По цене
По отзывам
От Гибралтара до Кронштадта: история морских крепостей на катере
4.8
7
2 500
за 1 чел.
От Гибралтара до Кронштадта: история морских крепостей на катере
Большая экскурсия на скоростном катере по акватории Кронштадта
Ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Индивидуальная экскурсия
5
27
7 980
за 1-4 чел.
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Кронштадт веками стоял на страже покоя Санкт-Петербурга
ежедневно с 09.00 до 17.00
Удивительный Кронштадт
Индивидуальная экскурсия
5
94
3 700
за 1-4 чел.
Удивительный Кронштадт
Основные достопримечательности города-музея и экскурсия по Морскому собору
Кронштадт - 300 лет за три часа
Индивидуальная экскурсия
4.9
34
3 890
за 1-4 чел.
Кронштадт - 300 лет за три часа
За три часа вы ознакомитесь с 300-летней историей города Кронштадт
Ежедневно с 10:00 до 21:00
Кронштадт для детей и их родителей
5
4
650
за 1 чел.
Кронштадт для детей и их родителей
Прогулка-экскурсия по городу великих мореплавателей
Кронштадт в рассказах русского офицера
Индивидуальная экскурсия
5
7
7 980
за 1-4 чел.
Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт - это моя маленькая родина, а также родина моих родителей, бабушек и дедушек
Ежедневно с 10.00 до 21.00
Кронштадт: 300 лет за три часа
Индивидуальная экскурсия
5
72
3 890
за 1-4 чел.
Кронштадт: 300 лет за три часа
Авто-пешеходная экскурсия по «Коронному городу»: гавани, доковый комплекс и Морской собор
Кронштадт - силиконовая долина царской России
Индивидуальная экскурсия
4.9
23
1 000
за 1 чел.
Кронштадт - силиконовая долина царской России
Петр I основал Кронштадт для защиты Северной столицы
Кронштадт глазами мальчишки
Индивидуальная экскурсия
5
20
3 890
за 1-4 чел.
Кронштадт глазами мальчишки
Рассмотреть боевые корабли, познакомиться с видами артиллерии и узнать об обитателях острова Котлин
Аудиоэкскурсия по Кронштадту: главное за 3 часа
Индивидуальная экскурсия
5
1
990
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по Кронштадту: главное за 3 часа
Не знаете как провести выходные
Кронштадт — мифы и реальность
Индивидуальная экскурсия
5
16
4 000
за 1-10 чел.
Кронштадт — мифы и реальность
Получить объемное представление о выдающемся портовом городе России
Экскурсия Свидание с Кронштадтом+ купол Морского собора
Индивидуальная экскурсия
3 700
за 1-4 чел.
Экскурсия Свидание с Кронштадтом+ купол Морского собора
Ежедневно
Понять величие Кронштадта
Индивидуальная экскурсия
4.9
21
2ч 30м
3 500
за 1-10 чел.
Понять величие Кронштадта
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
Авторский обзорный тур по Кронштадту
Индивидуальный тур
7 000
за 1-6 чел.
Авторский обзорный тур по Кронштадту
Каждый день в любое удобное время
Истории Кронштадта и острова Котлин
Индивидуальная экскурсия
5
30
7 980
за 1-4 чел.
Истории Кронштадта и острова Котлин
Погрузиться в реальный и канувший в Лету мир острова, узнать его тайны и истории
Прогулка по Кронштадту
Индивидуальная экскурсия
4.7
16
2 500
за 1-2 чел.
Прогулка по Кронштадту
Вас ждёт необычная прогулка по нетипичному маршруту с акцентом на детали в истории Кронштадта
Все доступные даты проведения экскурсии отображаются в календаре
Такой разный Кронштадт
Индивидуальная экскурсия
5
5
3 700
за 1-4 чел.
Такой разный Кронштадт
Исследовать со всех сторон самый удаленный и необычный из семи пригородов Санкт-Петербурга
Кронштадт глазами мальчишки
Индивидуальная экскурсия
5
6
3 890
за 1-4 чел.
Кронштадт глазами мальчишки
На край острова махнём
Ежедневно с 09:00 до 17:00
Форты Кронштадта
Индивидуальная экскурсия
5
1
1ч 30м
2 500
за 1-10 чел.
Форты Кронштадта
Узнать, как наши предки защищали страну, и понять историческую роль Кронштадта в судьбе России
Герои города воинской славы
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 600
за 1-10 чел.
Герои города воинской славы
О судьбах и героических поступках моряков, вписавших свои имена в историю России и мира
Морской Собор — сердце Кронштадта
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 500
за 1-10 чел.
Морской Собор — сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Кронштадт — хранитель морского флота!
Индивидуальная экскурсия
5
5
4400
3 960
за 1-6 чел.
Кронштадт — хранитель морского флота!
Исследовать старинные улочки и гавань города моряков и подняться под купол Морского собора
Петергоф и Кронштадт за один день
Индивидуальная экскурсия
5
2
6ч 30м
12 500
за 1-6 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы

Последние отзывы «Экскурсии Кронштадта»

  • Отзыв на: Кронштадт: 300 лет за три часа
    В
    Владимир
    24 октября 2021
    5
    Для знакомства с Кронштадтом выбрали экскурсию от Никиты. Профессионализм гида и отношение к своему делу проявился уже при первом разговоре по телефону накануне экскурсии. Никита поинтересовался о демографическом составе нашей группы (пол, возраст), чтобы заранее подготовиться к встрече. Точно в назначенное время гид нас встретил, провёл в своей "кают-компании" вводный "инструктаж", изложил краткий план предстоящей экскурсии. Перемещение между отдельными этапами экскурсии происходит на комфортабельном автомобиле Никиты. Вся информация доводится доступным языком, на возникающие дополнительные вопросы мы получали исчерпывающие ответы. Наверное, нет вопроса об о. Котлин и г. Кронштадт, на который бы не дал ответ Никита. Однозначная пятёрка гиду!
  • Отзыв на: Кронштадт: 300 лет за три часа
    Е
    Екатерина
    18 октября 2021
    5
    Огромное СПАСИБО Никите! Интересная и увлекательная экскурсия. Дети (девочки 10 лет) в восторге)) Будем рекомендовать друзьям и знакомым! До новых встреч!
  • Отзыв на: Кронштадт: 300 лет за три часа
    Л
    Леонид
    17 октября 2021
    5
    Очень познавательная экскурсия. Гид доходчиво преподносит информацию. Живя рядом с Кронштадтом я для себя открыл много нового. Я порекомендую Никиту своим знакомым. Большое ему спасибо за экскурсию.
  • Отзыв на: Удивительный Кронштадт
    А
    Алексей
    16 октября 2021
    4
    Хорошая экскурсия, спокойный и интересный маршрут! В начале необходимо проговорить с Ольгой ваши ожидания от экскурсии (мы это не сделали, поэтому, наверное оценка не 5). Очень советуем подняться на смотровую площадку
  • Отзыв на: Кронштадт глазами мальчишки
    И
    Илья
    15 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия, прекрасный гид! Никита - топ! 3 часа на одном дыхании - увлекательно, познавательно, патриотично.
  • Отзыв на: Удивительный Кронштадт
    И
    Ирина
    12 октября 2021
    5
    Замечательная экскурсия, потрясающий гид Ольга. Уровень компетенции и профессионализма достойны самой высокой оценки.
  • Отзыв на: Кронштадт глазами мальчишки
    Н
    Наталья
    11 октября 2021
    5
    Прочитав отзывы об экскурсиях и гидах Кронштадта, специально остановила свой выбор на Никите и его экскурсиях. Так как со мной был 12-ти летний племянник, по рекомендации Никиты, выбрала 3-х часовую экскурсию «Кронштадт глазами мальчишки». И не пожалели, ни я, ни племенник. Интересно и познавательно. Спасибо, Никите. Думаю, что побываем на других его экскурсиях, и, конечно же, будем рекомендовать друзьям, родственникам.
  • Отзыв на: Удивительный Кронштадт
    Н
    Наталья
    9 октября 2021
    5
    Были в Кронштадте с сыном 10 лет. Экскурсия нам понравилась. Ольга хороший рассказчик, прекрасно знает город и любит его. Ольга рассказала нам много интересного о Кронштадте и его истории. Причем как о военной истории, так и о том, как в нем жили люди во времена Российской Империи, в Советское время и сейчас. Нам было интересно, рекомендуем! Также Ольга дала нам рекомендации, куда еще можно сходить после экскурсии. Мы очень здорово провели весь день в этом городе.
  • Отзыв на: Истории Кронштадта и острова Котлин
    О
    Ольга
    9 октября 2021
    5
    Присоединяюсь ко всем восторженным отзывам! Это действительно очень увлекательная, хорошо спланированная экскурсия, Никита прекрасный рассказчик, поэтому время пролетает незаметно и после экскурсии остаешься влюбленным в Кронштадт. Очень рада, что моя первая встреча с Кронштадтом была именно такой))) Всем рекомендую.
  • Отзыв на: Кронштадт глазами мальчишки
    Н
    Наталья
    7 октября 2021
    5
    Спасибо большое за учебно-образовательную экскурсию. У нас состоялось первое знакомство с Кронштадтом и мы очень рады, что познакомил нас с ним Никита. Отдельное спасибо мы передаем от наших детей. Я думаю, они долго будут помнить про якорь Холла, почему Петр 1 Великий и кто самый главный человек на Руси.
🇷🇺