Все экскурсии в Кронштадте
Доступно 23 экскурсии 🚌 в Кронштадте на 2021 год, 392 ⭐ отзыва, цены от 650₽, посетите достопримечательности: Форты, Петергоф. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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3ч
2 500₽
за 1 чел.
От Гибралтара до Кронштадта: история морских крепостей на катере
Большая экскурсия на скоростном катере по акватории Кронштадта
Ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 980₽
за 1-4 чел.
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Кронштадт веками стоял на страже покоя Санкт-Петербурга
ежедневно с 09.00 до 17.00
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 700₽
за 1-4 чел.
Удивительный Кронштадт
Основные достопримечательности города-музея и экскурсия по Морскому собору
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 890₽
за 1-4 чел.
Кронштадт - 300 лет за три часа
За три часа вы ознакомитесь с 300-летней историей города Кронштадт
Ежедневно с 10:00 до 21:00
2ч
650₽
за 1 чел.
Кронштадт для детей и их родителей
Прогулка-экскурсия по городу великих мореплавателей
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 980₽
за 1-4 чел.
Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт - это моя маленькая родина, а также родина моих родителей, бабушек и дедушек
Ежедневно с 10.00 до 21.00
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 890₽
за 1-4 чел.
Кронштадт: 300 лет за три часа
Авто-пешеходная экскурсия по «Коронному городу»: гавани, доковый комплекс и Морской собор
Индивидуальная экскурсия
3ч
1 000₽
за 1 чел.
Кронштадт - силиконовая долина царской России
Петр I основал Кронштадт для защиты Северной столицы
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 890₽
за 1-4 чел.
Кронштадт глазами мальчишки
Рассмотреть боевые корабли, познакомиться с видами артиллерии и узнать об обитателях острова Котлин
Индивидуальная экскурсия
2ч
990₽
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия по Кронштадту: главное за 3 часа
Не знаете как провести выходные
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Кронштадт — мифы и реальность
Получить объемное представление о выдающемся портовом городе России
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 700₽
за 1-4 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 500₽
за 1-10 чел.
Понять величие Кронштадта
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
Индивидуальный тур
2ч
7 000₽
за 1-6 чел.
Каждый день в любое удобное время
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 980₽
за 1-4 чел.
Истории Кронштадта и острова Котлин
Погрузиться в реальный и канувший в Лету мир острова, узнать его тайны и истории
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-2 чел.
Прогулка по Кронштадту
Вас ждёт необычная прогулка по нетипичному маршруту с акцентом на детали в истории Кронштадта
Все доступные даты проведения экскурсии отображаются в календаре
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 700₽
за 1-4 чел.
Такой разный Кронштадт
Исследовать со всех сторон самый удаленный и необычный из семи пригородов Санкт-Петербурга
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 890₽
за 1-4 чел.
Кронштадт глазами мальчишки
На край острова махнём
Ежедневно с 09:00 до 17:00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 500₽
за 1-10 чел.
Форты Кронштадта
Узнать, как наши предки защищали страну, и понять историческую роль Кронштадта в судьбе России
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-10 чел.
Герои города воинской славы
О судьбах и героических поступках моряков, вписавших свои имена в историю России и мира
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 500₽
за 1-10 чел.
Морской Собор — сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Индивидуальная экскурсия
3ч
44003 960₽
за 1-6 чел.
Кронштадт — хранитель морского флота!
Исследовать старинные улочки и гавань города моряков и подняться под купол Морского собора
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
12 500₽
за 1-6 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
Последние отзывы «Экскурсии Кронштадта»
- ВВладимир24 октября 2021Для знакомства с Кронштадтом выбрали экскурсию от Никиты. Профессионализм гида и отношение к своему делу проявился уже при первом разговоре по телефону накануне экскурсии. Никита поинтересовался о демографическом составе нашей группы (пол, возраст), чтобы заранее подготовиться к встрече. Точно в назначенное время гид нас встретил, провёл в своей "кают-компании" вводный "инструктаж", изложил краткий план предстоящей экскурсии. Перемещение между отдельными этапами экскурсии происходит на комфортабельном автомобиле Никиты. Вся информация доводится доступным языком, на возникающие дополнительные вопросы мы получали исчерпывающие ответы. Наверное, нет вопроса об о. Котлин и г. Кронштадт, на который бы не дал ответ Никита. Однозначная пятёрка гиду!
- ЕЕкатерина18 октября 2021Огромное СПАСИБО Никите! Интересная и увлекательная экскурсия. Дети (девочки 10 лет) в восторге)) Будем рекомендовать друзьям и знакомым! До новых встреч!
- ЛЛеонид17 октября 2021Очень познавательная экскурсия. Гид доходчиво преподносит информацию. Живя рядом с Кронштадтом я для себя открыл много нового. Я порекомендую Никиту своим знакомым. Большое ему спасибо за экскурсию.
- ААлексей16 октября 2021Хорошая экскурсия, спокойный и интересный маршрут! В начале необходимо проговорить с Ольгой ваши ожидания от экскурсии (мы это не сделали, поэтому, наверное оценка не 5). Очень советуем подняться на смотровую площадку
- ИИлья15 октября 2021Отличная экскурсия, прекрасный гид! Никита - топ! 3 часа на одном дыхании - увлекательно, познавательно, патриотично.
- ИИрина12 октября 2021Замечательная экскурсия, потрясающий гид Ольга. Уровень компетенции и профессионализма достойны самой высокой оценки.
- ННаталья11 октября 2021Прочитав отзывы об экскурсиях и гидах Кронштадта, специально остановила свой выбор на Никите и его экскурсиях. Так как со мной был 12-ти летний племянник, по рекомендации Никиты, выбрала 3-х часовую экскурсию «Кронштадт глазами мальчишки». И не пожалели, ни я, ни племенник. Интересно и познавательно. Спасибо, Никите. Думаю, что побываем на других его экскурсиях, и, конечно же, будем рекомендовать друзьям, родственникам.
- ННаталья9 октября 2021Были в Кронштадте с сыном 10 лет. Экскурсия нам понравилась. Ольга хороший рассказчик, прекрасно знает город и любит его. Ольга рассказала нам много интересного о Кронштадте и его истории. Причем как о военной истории, так и о том, как в нем жили люди во времена Российской Империи, в Советское время и сейчас. Нам было интересно, рекомендуем! Также Ольга дала нам рекомендации, куда еще можно сходить после экскурсии. Мы очень здорово провели весь день в этом городе.
- Отзыв на: Истории Кронштадта и острова КотлинООльга9 октября 2021Присоединяюсь ко всем восторженным отзывам! Это действительно очень увлекательная, хорошо спланированная экскурсия, Никита прекрасный рассказчик, поэтому время пролетает незаметно и после экскурсии остаешься влюбленным в Кронштадт. Очень рада, что моя первая встреча с Кронштадтом была именно такой))) Всем рекомендую.
- ННаталья7 октября 2021Спасибо большое за учебно-образовательную экскурсию. У нас состоялось первое знакомство с Кронштадтом и мы очень рады, что познакомил нас с ним Никита. Отдельное спасибо мы передаем от наших детей. Я думаю, они долго будут помнить про якорь Холла, почему Петр 1 Великий и кто самый главный человек на Руси.