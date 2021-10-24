Экскурсии в Кронштадте

Отзыв на: Кронштадт: 300 лет за три часа В Владимир 5 Для знакомства с Кронштадтом выбрали экскурсию от Никиты. Профессионализм гида и отношение к своему делу проявился уже при первом разговоре по телефону накануне экскурсии. Никита поинтересовался о демографическом составе нашей группы (пол, возраст), чтобы заранее подготовиться к встрече. Точно в назначенное время гид нас встретил, провёл в своей "кают-компании" вводный "инструктаж", изложил краткий план предстоящей экскурсии. Перемещение между отдельными этапами экскурсии происходит на комфортабельном автомобиле Никиты. Вся информация доводится доступным языком, на возникающие дополнительные вопросы мы получали исчерпывающие ответы. Наверное, нет вопроса об о. Котлин и г. Кронштадт, на который бы не дал ответ Никита. Однозначная пятёрка гиду!

Отзыв на: Кронштадт: 300 лет за три часа Е Екатерина 5 Огромное СПАСИБО Никите! Интересная и увлекательная экскурсия. Дети (девочки 10 лет) в восторге)) Будем рекомендовать друзьям и знакомым! До новых встреч!

Отзыв на: Кронштадт: 300 лет за три часа Л Леонид 5 Очень познавательная экскурсия. Гид доходчиво преподносит информацию. Живя рядом с Кронштадтом я для себя открыл много нового. Я порекомендую Никиту своим знакомым. Большое ему спасибо за экскурсию.

Отзыв на: Удивительный Кронштадт А Алексей 4 Хорошая экскурсия, спокойный и интересный маршрут! В начале необходимо проговорить с Ольгой ваши ожидания от экскурсии (мы это не сделали, поэтому, наверное оценка не 5). Очень советуем подняться на смотровую площадку

Отзыв на: Кронштадт глазами мальчишки И Илья 5 Отличная экскурсия, прекрасный гид! Никита - топ! 3 часа на одном дыхании - увлекательно, познавательно, патриотично.

Отзыв на: Удивительный Кронштадт И Ирина 5 Замечательная экскурсия, потрясающий гид Ольга. Уровень компетенции и профессионализма достойны самой высокой оценки.

Отзыв на: Кронштадт глазами мальчишки Н Наталья 5 Прочитав отзывы об экскурсиях и гидах Кронштадта, специально остановила свой выбор на Никите и его экскурсиях. Так как со мной был 12-ти летний племянник, по рекомендации Никиты, выбрала 3-х часовую экскурсию «Кронштадт глазами мальчишки». И не пожалели, ни я, ни племенник. Интересно и познавательно. Спасибо, Никите. Думаю, что побываем на других его экскурсиях, и, конечно же, будем рекомендовать друзьям, родственникам.

Отзыв на: Удивительный Кронштадт Н Наталья 5 Были в Кронштадте с сыном 10 лет. Экскурсия нам понравилась. Ольга хороший рассказчик, прекрасно знает город и любит его. Ольга рассказала нам много интересного о Кронштадте и его истории. Причем как о военной истории, так и о том, как в нем жили люди во времена Российской Империи, в Советское время и сейчас. Нам было интересно, рекомендуем! Также Ольга дала нам рекомендации, куда еще можно сходить после экскурсии. Мы очень здорово провели весь день в этом городе.

Отзыв на: Истории Кронштадта и острова Котлин О Ольга 5 Присоединяюсь ко всем восторженным отзывам! Это действительно очень увлекательная, хорошо спланированная экскурсия, Никита прекрасный рассказчик, поэтому время пролетает незаметно и после экскурсии остаешься влюбленным в Кронштадт. Очень рада, что моя первая встреча с Кронштадтом была именно такой))) Всем рекомендую.