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панорамными видами.



Вы посетите форты "Кроншлот", "Павел Первый", "Граф Милютин" и "Александр Первый", каждый из которых хранит свою уникальную историю.



На катере предусмотрены как открытая палуба для солнечных дней, так и закрытая рубка для защиты от ветра и дождя. Сопровождать вас будут капитан и гид, готовые ответить на все вопросы