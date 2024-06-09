Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов

Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Отправляйтесь на увлекательную групповую экскурсию по фортам и маякам Кронштадта! Узнайте, как маленький остров в Финском заливе стал крупнейшей морской крепостью в мире. Поднимитесь на 45-метровый маяк и насладитесь потрясающими
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панорамными видами.

Вы посетите форты "Кроншлот", "Павел Первый", "Граф Милютин" и "Александр Первый", каждый из которых хранит свою уникальную историю.

На катере предусмотрены как открытая палуба для солнечных дней, так и закрытая рубка для защиты от ветра и дождя. Сопровождать вас будут капитан и гид, готовые ответить на все вопросы

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Прогулка на катере
  2. 🏰 Посещение фортов
  3. 🔭 Подъем на маяк
  4. 📜 Исторические факты
  5. 🎧 Радиосвязь для слышимости

Что можно увидеть

  • Задний створный маяк
  • Форт «Кроншлот»
  • Форт «Павел Первый»
  • Форт «Граф Милютин»
  • Форт «Александр Первый»
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Задний створный маяк морского канала — вы приблизитесь к действующему маяку высотой 45 метров и сможете подняться наверх, к впечатляющим видам.
  • Форт «Кроншлот» — с него в далёком 1704 году всё и начиналось….
  • Форт «Павел Первый» — когда-то самый большой, а ныне самый маленький. Высадимся, погуляем и поговорим о его удивительной истории.
  • Форт «Граф Милютин» — первый форт для нарезных орудий. Здесь вы осмотрите казармы, позиции и снарядные склады.
  • Форт «Александр Первый» — самый загадочный и интригующий, не зря местные назвали его «Чумной». Обойдём его на катере вокруг и вспомним о его невероятном прошлом.

Организационные детали

  • На катере есть открытая палуба для хорошей погоды и закрытая рубка на случай ветра или дождя.
  • Дополнительные расходы: входные билеты на форт «Павел I» — 100 руб. с человека, форт «Граф Милютин» — 350 руб. с человека.
  • Сопровождать вас будут капитан и гид из нашей команды. Иногда капитан совмещает функции гида — в таком случае мы раздаём всем путешественникам качественную радиосвязь для лучшей слышимости.

ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В гавани форта «Пётр Первый»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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