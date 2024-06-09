Отправляйтесь на увлекательную групповую экскурсию по фортам и маякам Кронштадта! Узнайте, как маленький остров в Финском заливе стал крупнейшей морской крепостью в мире. Поднимитесь на 45-метровый маяк и насладитесь потрясающими
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прогулка на катере
- 🏰 Посещение фортов
- 🔭 Подъем на маяк
- 📜 Исторические факты
- 🎧 Радиосвязь для слышимости
Что можно увидеть
- Задний створный маяк
- Форт «Кроншлот»
- Форт «Павел Первый»
- Форт «Граф Милютин»
- Форт «Александр Первый»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Задний створный маяк морского канала — вы приблизитесь к действующему маяку высотой 45 метров и сможете подняться наверх, к впечатляющим видам.
- Форт «Кроншлот» — с него в далёком 1704 году всё и начиналось….
- Форт «Павел Первый» — когда-то самый большой, а ныне самый маленький. Высадимся, погуляем и поговорим о его удивительной истории.
- Форт «Граф Милютин» — первый форт для нарезных орудий. Здесь вы осмотрите казармы, позиции и снарядные склады.
- Форт «Александр Первый» — самый загадочный и интригующий, не зря местные назвали его «Чумной». Обойдём его на катере вокруг и вспомним о его невероятном прошлом.
Организационные детали
- На катере есть открытая палуба для хорошей погоды и закрытая рубка на случай ветра или дождя.
- Дополнительные расходы: входные билеты на форт «Павел I» — 100 руб. с человека, форт «Граф Милютин» — 350 руб. с человека.
- Сопровождать вас будут капитан и гид из нашей команды. Иногда капитан совмещает функции гида — в таком случае мы раздаём всем путешественникам качественную радиосвязь для лучшей слышимости.
ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 30 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В гавани форта «Пётр Первый»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — Организатор в Кронштадте
Провёл экскурсии для 132 туристов
Наше агентство предлагает только уникальные авторские экскурсии от людей, горящих своим делом! Наши гиды всю свою сознательную жизнь прожили в Кронштадте. Для них это не просто город — это место, в котором они выросли. Потрясающая история Кронштадтской крепости будет подаваться нами через призму личных человеческих историй.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кронштадта
Похожие экскурсии из Кронштадта
Индивидуальная
6 часов
Истории Кронштадта и острова Котлин: экскурсия в мир природы и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
800₽ за человека